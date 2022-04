American Airlines operativa sulla Roma-Dallas con voli giornalieri

American Airlines ha reintrodotto il volo giornaliero e stagionale tra Roma e Dallas – Fort Worth, operato con aeromobili Boeing 777-200, unica compagnia aerea a volare direttamente dall’Italia verso il Texas.

“Grazie al network del nostro hub di Dallas – sottolinea Rhett Workman, managing director – Europe, Middle East and Asia Operations di American Airlines – che includerà quest’estate circa 750 voli giornalieri, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno trovare collegamenti verso 145 destinazioni negli Stati Uniti, in Canada, nei Caraibi e in America Latina”.

“Siamo lieti di annunciare il ritorno del volo non-stop da Roma, una testimonianza della forte unione tra American Airlines e il DFW International – ha aggiunto Craig Davis, presidente e ceo di Visit Dallas -. Sappiamo che i nostri amici italiani sono ansiosi di viaggiare in America e Dallas è pronta ad accoglierli di nuovo con una nuova scelta alberghiera, il nuovissimo AT&T Discovery District e la prossima mostra Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity, una collaborazione tra il Dallas Museum of Art, il Museé des Arts Décoratifs, e Maison-Cartier.”