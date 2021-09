American Airlines elimina i congedi speciali Covid per i dipendenti non vaccinati

American Airlines ha deciso di interrompere i congedi speciali per i dipendenti non vaccinati che devono stare in quarantena a causa del Covid-19. Qualora fosse necessario questi lavoratori saranno quindi costretti a utilizzare la malattia o il congedo medico.

“Considerata l’esistenza di un vaccino approvato dalla Fda, il congedo pandemico sarà offerto solo ai membri del team che sono completamente vaccinati e che ci forniscono la loro scheda di vaccinazione”, ha comunicato la compagnia aerea in una nota al personale vistoa da Reuters.

La mossa arriva dopo che United Airlines Inc il mese scorso è diventato il primo vettore statunitense a richiedere le vaccinazioni per tutti i dipendenti nazionali.