American Airlines amplia il codeshare e l’investimento azionario in Gol

American Airlines e Gol hanno siglato un nuovo accordo di codeshare valido per tre anni che tra l’altro prevede, da parte del vettore statunitense, un investimento azionario di 200 milioni di dollari in quello brasiliano. Gol ha precisato che l’intesa si basa su quella precedentemente esistente tra le due compagnie aeree e aumenterà le opzioni di viaggi per i viaggiatori brasiliani sulle rotte in Nord e Sudamerica.

L’investimento di American Airlines in Gol dovrebbe avvenire tramite la vendita di 22,2 milioni di azioni privilegiate recentemente emesse dalla compagnia aerea brasiliana, portando la partecipazione dell’azienda statunitense in Gol al 5,2%.

“Crediamo che questa intesa rafforzerà ulteriormente la presenza di Gol sui mercati internazionali, accelererà la nostra crescita a lungo termine e massimizzerà il valore per i nostri azionisti”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Gol, Paulo Kakinoff.