Allarme Iata: compagnie aeree a rilento sull’aggiornamento al 5G negli Stati Uniti Molte compagnie aeree non saranno in grado di rispettare le scadenze statunitensi per l’aggiornamento degli altimetri dei velivoli, per garantire che non siano suscettibili alle interferenze wireless 5G: l’allarme è quello sollevato dalla Iata, che avverte come ciò potrebbe avere un impatto sui viaggi internazionali della prossima estate. Secondo quanto riferito da Reuters, il direttore generale della Iata, Willie Walsh, ha dichiarato in una lettera inviata alla Faa – Federal Aviation Administration, e al Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg, che “molti vettori non riusciranno a rispettare la scadenza proposta del luglio 2023 (e in alcuni casi del marzo 2023) per il retrofit dei velivoli a causa di problemi alla catena di fornitura, ritardi nella certificazione e inevitabili sfide logistiche”. “È fondamentale che riconosciamo e accettiamo questo fatto e che ci muoviamo collettivamente per cambiare il nostro approccio a questo problema ora, prima che molti vettori non siano in grado di continuare a servire il mercato statunitense durante il picco dei viaggi estivi“, ha aggiunto Walsh. Il mese scorso la Faa ha dichiarato di voler proporre l’obbligo per gli aerei passeggeri e cargo degli Stati Uniti di dotarsi di altimetri radio tolleranti alla banda C 5G o di filtri approvati entro l’inizio del 2024. Ora le negoziazioni puntano a raggiungere un nuovo accordo per estendere alcune mitigazioni volontarie oltre il 1° luglio. La Faa propone inoltre che le compagnie aeree rivedano i manuali di volo degli aerei per vietare gli atterraggi in condizioni di scarsa visibilità dopo il 30 giugno, a meno che non siano stati completati i lavori di adeguamento dell’aereo. I timori che il servizio 5G possa interferire con gli altimetri degli aerei, che forniscono dati sull’altezza da terra del velivolo e sono fondamentali per gli atterraggi in caso di maltempo, lo scorso anno hanno provocato interruzioni in alcuni aeroporti Usa che hanno coinvolto vettori internazionali.

