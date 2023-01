Alghero: al via la procedura negoziata per le rotte in continuità. Termine il 31 gennaio La Regione Sardegna ha dato il via, tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, alla procedura negoziata per l’assegnazione del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale con compensazione per le rotte Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate, dopo che nessuna compagnia aveva presentato offerte nel bando. L’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, spiega: “Abbiamo mantenuto l’impegno di avviare la procedura negoziata nel più breve tempo possibile, in tempo utile per consentire allo scalo di Alghero di contare sui voli in continuità territoriale anche dal 17 febbraio prossimo”. La gara, come riferisce l’Ansa, si chiuderà il 31 gennaio, stessa scadenza del termine per le offerte sulle rotte agevolate senza compensazioni economiche.

