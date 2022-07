Airbus incassa un mega ordine da quattro compagnie aeree cinesi

Airbus ha incassato un mega ordine dalla Cina: protagoniste Air China, China Eastern, China Southern e Shenzhen Airlines, che si sono impegnate ad acquisire un totale di 292 aeromobili della Famiglia A320. Una conferma che certifica lo slancio positivo della ripresa e delle prospettive di sviluppo del mercato aeronautico cinese. A prezzo di listino il totale degli ordini è di quasi 37 miliardi di dollari.

“Questi nuovi ordini dimostrano la forte fiducia in Airbus da parte dei nostri clienti – ha dichiarato Christian Scherer, chief commercial officer e head of international di Airbus -. Sono anche una solida conferma da parte delle nostre compagnie aeree clienti in Cina delle prestazioni, della qualità, dell’efficienza dei consumi e della sostenibilità della famiglia di aeromobili a corridoio singolo leader nel mondo”.

Alla fine di maggio 2022, la flotta Airbus in servizio presso gli operatori cinesi ammontava a oltre 2.070 aeromobili.

La Famiglia A320neo incorpora motori di nuova generazione e Sharklet, che insieme consentono un risparmio di carburante e di CO2 di almeno il 20%, oltre a una riduzione del rumore del 50%.

Alla fine di maggio 2022 la Famiglia A320neo ha totalizzato più di 8.000 ordini da parte di oltre 130 clienti. Dalla sua entrata in servizio sei anni fa, Airbus ha consegnato oltre 2.200 aeromobili della Famiglia A320neo, contribuendo al risparmio di 15 milioni di tonnellate di CO2.