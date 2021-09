AirBaltic assume 320 nuovi piloti e assistenti di volo entro l’estate 2022

AirBaltic stima di assumere, entro l’estate del 2022, 320 nuovi dipendenti – 120 piloti e 200 assistenti di volo. La scelta coinvolgerà in primis gli ex piloti di airBaltic che a causa della pandemia erano stati licenziati e i diplomati della airBaltic Pilot Academy.

“Siamo lieti di vedere una crescente domanda di viaggio e abbiamo lanciato diverse nuove destinazioni quest’anno – ha dichiarato Martin Gauss, amministratore delegato del vettore -. In linea con l’aumento della copertura vaccinale in tutto il mondo e l’allentamento delle restrizioni di viaggio, siamo pronti a riprendere progressivamente tutte le nostre operazioni di volo. Ecco perché siamo giunti alla decisione di riassumere i nostri ex dipendenti e di aggiungere nuovi membri agli equipaggi per la prossima stagione estiva. Inoltre, nel 2022 accoglieremo in flotta altri otto Airbus A220-300: assumendo ora ulteriore personale di volo, continueremo i nostri preparativi per operare con una flotta di 40 aerei, entro la fine del prossimo anno“.

Il processo di riassunzione inizierà quest’autunno e procederà per tappe fino all’inizio dell’estate 2022. Nel complesso, airBaltic impiega attualmente 1366 persone, tra cui 200 piloti e 342 membri dell’equipaggio di cabina.