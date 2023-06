AirBaltic aprirà una nuova base invernale a Gran Canaria, con due A220 AirBaltic inaugurerà il prossimo inverno una nuova base all’aeroporto di Las Palmas, a Gran Canaria, dove saranno posizionati due Airbus A220 che serviranno un network di dieci destinazioni nel Nord Europa e nei Paesi Baltici. airBaltic ha già una presenza significativa nella vicina isola di Tenerife, dove opera voli da diverse città dell’area baltica e dalla Finlandia. La nuova base di Las Palmas sarà collegata con le tre basi del vettore lettone di Riga, Vilnius, Tallinn oltre a Tampere, Aalborg, Billund, Copenaghen, Oslo-Gardermoen e Bergen. Sarà la prima volta che airBaltic effettuerà collegamenti di linea diretti tra la Scandinavia e le Isole Canarie senza passare dai suoi hub nei Paesi Baltici. La compagnia aerea ha accolto in flotta tre nuovi A220 nella prima metà del 2023 e prevede di riceverne altri otto entro la fine dell’anno. Le più recenti novità – riportate da Reuters – indicano ulteriori trattative di AirBaltic con Airbus per l’acquisto di altri 30 A220 esercitando le opzioni contrattuali esistenti: il vettore, che ha già in ordine 50 velivoli di questo tipo, prevede di aggiungere altre 20 opzioni. Il piano di ampliamento attuale della flotta prevede di arrivare a un totale di 100 aeromobili entro il 2030.

[post_title] => Leolandia investe in modo organico sul segmento Mice [post_date] => 2023-06-14T14:14:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686752078000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirBaltic inaugurerà il prossimo inverno una nuova base all'aeroporto di Las Palmas, a Gran Canaria, dove saranno posizionati due Airbus A220 che serviranno un network di dieci destinazioni nel Nord Europa e nei Paesi Baltici. airBaltic ha già una presenza significativa nella vicina isola di Tenerife, dove opera voli da diverse città dell'area baltica e dalla Finlandia. La nuova base di Las Palmas sarà collegata con le tre basi del vettore lettone di Riga, Vilnius, Tallinn oltre a Tampere, Aalborg, Billund, Copenaghen, Oslo-Gardermoen e Bergen. Sarà la prima volta che airBaltic effettuerà collegamenti di linea diretti tra la Scandinavia e le Isole Canarie senza passare dai suoi hub nei Paesi Baltici. La compagnia aerea ha accolto in flotta tre nuovi A220 nella prima metà del 2023 e prevede di riceverne altri otto entro la fine dell'anno. Le più recenti novità - riportate da Reuters - indicano ulteriori trattative di AirBaltic con Airbus per l'acquisto di altri 30 A220 esercitando le opzioni contrattuali esistenti: il vettore, che ha già in ordine 50 velivoli di questo tipo, prevede di aggiungere altre 20 opzioni. Il piano di ampliamento attuale della flotta prevede di arrivare a un totale di 100 aeromobili entro il 2030. 