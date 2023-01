Air Transat verso l’estate italiana con 18 collegamenti diretti per il Canada Air Transat decolla verso l’estate italiana 2023 con un network che prevede, da maggio, 18 voli diretti da tre aeroporti: da Roma 7 voli alla settimana con destinazione Toronto e 7 voli settimanali con destinazione Montréal, da Venezia 2 voli alla settimana per Montréal e 1 per Toronto e da Lamezia Terme 1 volo alla settimana per Toronto. Le rotte saranno servite dagli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica). La compagnia, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, opererà inoltre voli in connessione da Roma, Venezia, Lamezia per Vancouver e/o Calgary, tutto operato con Air Transat, via Toronto o Montréal, e anche voli domestici all’interno del Canada e in connessione per il Nord America. Allargando lo sguardo all’intera Europa, Air Transat – nel picco dell’estate – opererà 275 voli settimanali verso oltre 40 destinazioni. Da Montréal sono previsti 88 voli diretti settimanali verso 19 destinazioni europee; da Toronto 73 voli diretti settimanali verso 15 città del Vecchio Continente. Infine, da Québec City sono in calendario tre voli diretti settimanali per Parigi e uno per Londra. In crescita anche la capacità verso gli Stati Uniti: da Montréal, il offrirà un totale di 16 voli diretti settimanali, di cui quattro per Fort Lauderdale, tre per Orlando e tre per Miami, Los Angeles e San Francisco. Inoltre, da Toronto decolleranno sette voli diretti a settimana, di cui quattro per Fort Lauderdale e tre per Orlando. Da Québec City, la compagnia offrirà nuovamente un volo diretto settimanale per Fort Lauderdale. Infine, è confermata un’ampia selezione di collegamenti verso le destinazioni tipicamente leisure di Messico e Caraibi con partenze da Montréal, Québec City e Toronto.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non più solo obiettivi annuali ma anche target periodici in grado di tenere conto delle stagionalità, al fine di aumentare la reddittività del gruppo e del trade. E' la principale novità del nuovo contratto Msc in arrivo nei prossimi giorni in agenzia. Per il resto il documento ricalcherà sostanzialmente il modello dell'anno precedente con una policy di pricing estremamente segmentata: "L'abbiamo introdotta a novembre 2021 e ha dimostrato di funzionare molto bene, sia per i clienti, sia per le agenzie - ha spiegato il direttore vendite & network di Msc Crociere, Fabio Candiani, a margine della consueta conferenza di presentazione annuale della compagnia che quest'anno si è focalizzata soprattutto sul tema sostenibilità -. Abbiamo avuto una decina di mesi per metabolizzarlo prima che arrivasse l'ondata di prenotazioni di un'estate quest'anno caratterizzata da un forte last minute. A quel punto eravamo pronti". Il ritorno dell'advance booking [caption id="attachment_407780" align="alignright" width="300"] Fabio Candiani[/caption] A parte un primo trimestre ancora difficile, il 2022 è stato in effetti un anno di grandi volumi ma scarsa marginalità, ha confermato il managing director Italia, Leonardo Massa: "Sull'onda di un'ottima chiusura d'anno, per il 2023 ci aspettiamo però di registrare finalmente un ritorno importante della reddittività, garantita anche dalla ripartenza dell'advance booking, che è un elemento fondamentale per la nostra industria". Le novità soprattutto sul lungo raggio Per il resto, oltre all'arrivo dell'Euribia il prossimo giugno, che completa un trittico di investimento da quasi 3 miliardi di euro composto anche dalla World Europa e dalla Seascape arrivate a fine anno, le grandi novità per il 2023 riguardano soprattutto il lungo raggio. A cominciare dal nuovo home port di New York: a far data dal mese di aprile dalla città della Grande mela partiranno infatti crociere per tutto l'anno, con destinazione Caraibi, ma anche il Nord degli Stati Uniti e il Canada durante i mesi del foliage, nonché Bermuda in estate. Sempre aprile segnerà inoltre il grande ritorno del Giappone, da Yokohama; mentre il 5 gennaio 2024 salperà il nuovo Giro del mondo Msc, che per la prima volta seguirà una direttrice nord - sud ed è stato pensato in particolare per i viaggiatori dalla vocazione esploratrice. Tra le novità dell'itinerario, la risalita del Rio delle Amazzoni e la Groenlandia. [post_title] => Msc: nel nuovo contratto in arrivo, la novità degli obiettivi stagionali [post_date] => 2023-01-19T15:25:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674141902000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437608 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat decolla verso l'estate italiana 2023 con un network che prevede, da maggio, 18 voli diretti da tre aeroporti: da Roma 7 voli alla settimana con destinazione Toronto e 7 voli settimanali con destinazione Montréal, da Venezia 2 voli alla settimana per Montréal e 1 per Toronto e da Lamezia Terme 1 volo alla settimana per Toronto. Le rotte saranno servite dagli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica). La compagnia, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, opererà inoltre voli in connessione da Roma, Venezia, Lamezia per Vancouver e/o Calgary, tutto operato con Air Transat, via Toronto o Montréal, e anche voli domestici all’interno del Canada e in connessione per il Nord America. Allargando lo sguardo all'intera Europa, Air Transat - nel picco dell’estate - opererà 275 voli settimanali verso oltre 40 destinazioni. Da Montréal sono previsti 88 voli diretti settimanali verso 19 destinazioni europee; da Toronto 73 voli diretti settimanali verso 15 città del Vecchio Continente. Infine, da Québec City sono in calendario tre voli diretti settimanali per Parigi e uno per Londra. In crescita anche la capacità verso gli Stati Uniti: da Montréal, il offrirà un totale di 16 voli diretti settimanali, di cui quattro per Fort Lauderdale, tre per Orlando e tre per Miami, Los Angeles e San Francisco. Inoltre, da Toronto decolleranno sette voli diretti a settimana, di cui quattro per Fort Lauderdale e tre per Orlando. Da Québec City, la compagnia offrirà nuovamente un volo diretto settimanale per Fort Lauderdale. Infine, è confermata un’ampia selezione di collegamenti verso le destinazioni tipicamente leisure di Messico e Caraibi con partenze da Montréal, Québec City e Toronto. [post_title] => Air Transat verso l'estate italiana con 18 collegamenti diretti per il Canada [post_date] => 2023-01-19T12:50:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674132658000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways ripristina altre tre rotte internazionali, sulla scia della riapertura delle frontiere del Giappone, lo scorso ottobre: il network torna ad ampliarsi quindi "in risposta alla crescente domanda e all'allentamento delle restrizioni di ingresso in vari Paesi". La compagnia aerea giapponese torna quindi a collegare Tokyo Narita con Bruxelles, a cominciare dall'11 marzo con due voli alla settimana; Ana riprende poi il servizio tra Tokyo Haneda e Monaco di Baviera con tre frequenze alla settimana. Ana ripristinerà inoltre il collegamento trisettimanale tra Narita e Perth. Per la stagione estiva, Ana trasferirà due delle sue rotte verso il Nord America dall'aeroporto di Narita a quello di Haneda: si tratta dei voli verso Seattle e Vancouver, che saranno operati 7 volte a settimana. [post_title] => Ana ripristina i collegamenti da Tokyo per Bruxelles e Monaco di Baviera [post_date] => 2023-01-19T10:30:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674124221000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437583 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Amsterdam Schiphol eliminerà la limitazione al numero di viaggiatori giornalieri, tuttora in vigore, dal prossimo 26 marzo, in concomitanza all'introduzione dell'orario estivo 2023. Schiphol aveva ridotto la capacità di quasi il 20% lo scorso settembre, in seguito alle problematiche che durante l'estate avevano provocato pesanti disservizi per i passeggeri, costretti ad affrontare lunghe file per i controlli di sicurezza a causa della carenza di personale. L'aeroporto di Amsterdam ha intanto chiuso il 2022 con un totale di 52,5 milioni di passeggeri, pari ad una crescita del 106% rispetto al 2021, (25,5 milioni di viaggiatori) ma ancora il 27% in meno rispetto al 2019, quando i viaggiatori erano stati ben 71,7 milioni. [post_title] => Amsterdam Schiphol: stop al limite giornaliero di passeggeri dal 26 marzo [post_date] => 2023-01-19T10:21:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674123668000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437543 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tourism Malaysia fa coppia con Malaysia Airlines nell'attività di formazione al trade: si svolgerà il prossimo 26 gennaio alle ore 13.00 il webinar per scoprire la nuova rotta del vettore per Kuala Lumpur via Doha, il network nazionale e regionale e tutte le attrazioni della destinazione. “È entusiasmante rafforzare il nostro rapporto con Malaysia Airlines grazie a nuove iniziative promozionali combinate in Italia - ha affermato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, e responsabile dei mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. L'obiettivo generale di tali webinar è agire e costruire insieme una sinergia, una piattaforma dedicata alle agenzie partecipanti e consentire loro di comprendere ulteriormente la Malesia, acquisire conoscenza del Paese e della sua offerta garantendo ai nostri stakeholder una informazione costante su prodotti e servizi”. "Illustreremo l'espansione della nostra rete di codeshare che offre un maggiore accesso a Kuala Lumpur, oltre alle nostre destinazioni nazionali malesi - ha aggiunto Edwin Peters, head of sales Europe Malaysia Airlines -. In collaborazione con le nostre compagnie aeree partner, i viaggiatori italiani possono ora usufruire dei voli da Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia (con comodi collegamenti via Doha e Istanbul) per Kuala Lumpur”. La compagnia aerea malese ha introdotto un secondo volo diretto giornaliero tra Kuala Lumpur e Doha a partire dal 10 agosto 2022, a seguito dell'elevata domanda su questa rotta. Grazie al nuovo operativo, la compagnia aerea può vantare 14 voli settimanali per Doha. I 2 voli giornalieri saranno operati da aeromobili A330-300 con 27 posti in Business Class, 16 posti in Economy con spazio extra per le gambe e 247 posti in Economy Class. [post_title] => Tourism Malaysia fa coppia con Malaysia Airlines per la formazione al trade [post_date] => 2023-01-19T10:07:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674122831000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437578 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus sull'ultimo arrivato, il Siyam World, e sull'advance booking. Sono gli obiettivi per il mercato italiano del gruppo maldiviano Sun Siyam. Nei prossimi mesi continueranno infatti le attività di promozione in collaborazione con i principali tour operator tricolori. Il tutto tramite una serie di roadshow dedicati, che toccheranno le principali città della Penisola. Ma le iniziative legate alla promozione si declineranno anche in workshop e fam trip riguardanti tutti i resort del gruppo. "L’obiettivo – spiega la rappresentante per l’Italia della compagnia, Patrizia Di Patrizio – è quello di lavorare già sull’estate, per anticipare le prenotazioni verso una destinazione come le Maldive, che per il nostro mercato resta sempre tra le favorite". La prima parte dell’inverno, nel frattempo, sta andando in generale secondo le aspettative della società: "A novembre abbiamo chiuso con un tasso di occupazione medio pari al 56%, mentre a dicembre siamo saliti al 68%, considerando tutti e cinque i nostri resort alle Maldive", racconta il vice president commercial di Sun Siyam, Deepak Booneady. Per il prossimo futuro sono infine diverse le nuove attività in arrivo, "anche se è ancora troppo presto per parlarne – conclude Booneady -. Posso però dire che tra le new entry ci sarà sicuramente un’attività adrenalinica inedita. Pure in questo caso si tratterrà di una prima volta per le Maldive, come è già accaduto per i Seabreacher introdotti la scorsa estate al Siyam World: semi-sommergibili che volano sulle onde a 80 chilometri orari alla maniera delle moto d’acqua, ma che possono al contempo immergersi lasciando che dal tettuccio trasparente ci si goda lo spettacolo del mare". [post_title] => Sun Siyam: focus sull'advance booking e sull'ultimo arrivato tra i suoi resort maldiviani [post_date] => 2023-01-19T09:48:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674121714000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'alta stagione 2022 corsa via velocemente con una buona occupazione e una richiesta al di sopra delle aspettative, ma al contempo caratterizzata dal caro carburante che ha ridotto significativamente i margini dell’operazione. La prima estate di Caboverdetime dopo la chiusura Covid ha mostrato risultati contraddittori. Da una parte la soddisfazione per la tanto agognata riapertura dei confini di Capo Verde per gli italiani, e una domanda a livelli quasi inaspettati; dall'altra i prezzi crescenti dei voli che hanno imposto grossi sforzi commerciali al fine di evitare la ricaduta dell’intero costo carburante sul cliente finale. "La situazione sembra però oggi finalmente rientrata nella normalità", rassicura il responsabile commerciale e vendite del to bresciano, Pietro Dusi. Dallo scorso 14 gennaio è cambiato anche l’operativo del volo da Bergamo, tornato al sabato sera con rientro la domenica. Ciò permetterà un avvicinamento più comodo per chi parte dal Centro o Sud Italia. Con questa novità, Caboverdetime si aspetta quindi un incremento delle prenotazioni di circa il 15%; vendite sino a oggi mancate a motivo di un collegamento non troppo comodo, che obbligava gli ospiti a richiedere un giorno di ferie in più per poter partire di venerdì. «Le prospettive sono obiettivamente interessanti – conferma ancora Dusi -. Già oggi sono vivaci le richieste estive e le vendite dell’inverno stanno rispettando le aspettative. Il 2023 ci auguriamo perciò che possa essere un anno di stabilizzazione, caratterizzato da marginalità più coerenti con gli investimenti messi in atto». Sul fronte commerciale, infine, l’operatore bresciano conferma la commissione del 15% per tutte le agenzie sulle due strutture di proprietà (l’Halos Casa Resort e il Sobrado Boutique Hotel, ndr), «con una marginalità dunque superiore alla media di mercato – conclude Dusi -. A breve pubblicheremo anche le tariffe estive per le partenze da maggio a dicembre 2023, con il nuovo catalogo prossimo a essere inviato alle adv accompagnato da una speciale iniziativa prenota prima». [post_title] => Dusi, Caboverdetime: il 2023 si apre sotto buoni auspici. Confermate le commissioni al 15% [post_date] => 2023-01-19T09:36:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674120973000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437571 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitBritain è pronta ad accogliere oltre 120 buyer internazionali per una serie di educational in Gran Bretagna. Il paese, che quest'anno punta a totalizzare 35,1 milioni di visite internazionali - l'86% dei livelli del 2019 -, ha coinvolto in questo programma 16 mercati internazionali, tra cui rappresentanti dei tre maggiori mercati inbound: Stati Uniti, Francia e Germania, nonché di Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Giappone, Paesi del Golfo (CCG), India, Italia, Paesi Bassi, Paesi Nordici, Corea del Sud e Spagna. "Dalla bellezza delle nostre coste e della campagna all'eccitante varietà delle nostre attrazioni culturali, fino ai nostri ristoranti e sistemazioni, i buyer potranno sperimentare in prima persona la più calorosa accoglienza britannica e l'eccezionale e variegata offerta turistica - ha dichiarato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. Lavorare con gli operatori turistici internazionali è fondamentale per garantire che siano pronti a vendere la Gran Bretagna, oltre che per ampliare gli itinerari di viaggio, incoraggiando i visitatori a esplorare di più e a rimanere più a lungo". Per il mercato italiano l’itinerario, che inizierà la sera del 27 gennaio, porterà i buyer alla scoperta di Oxford, per poi continuare nella splendida contea del Somerset con l’elegante città georgiana di Bath, la moderna e dinamica Bristol e la storica Wells, fino alla Cheddar Gorge, una suggestiva gola nei pressi della cittadina di Cheddar, in cui nacque il famoso formaggio inglese. Gli educational fanno parte dell'evento Showcase Britain dell'Ente Nazionale per il Turismo, che prenderà il via con un evento di networking per i buyer internazionali e i travel trade media al Tottenham Hotspur Stadium di Londra giovedì 26 gennaio. Prima di partire per i rispettivi tour, i buyer parteciperanno anche al Britain and Ireland Marketplace (BIM) il 27 gennaio. Gli educational si svolgeranno mentre VisitBritain si prepara a ospitare il suo evento commerciale globale di punta, ExploreGB Virtual, dal 27 febbraio al 2 marzo. VisitBritain lancerà anche una nuova campagna di marketing GREAT Britain a febbraio per incentivare le prenotazioni, invitando i visitatori a "vedere le cose in modo diverso", mostrando la Gran Bretagna come una destinazione dinamica, emozionante e inclusiva. La campagna si concentra anche sui principali eventi del 2023, tra cui l'Incoronazione di Re Carlo III a maggio, per la quale si terrà un weekend lungo, e su Liverpool che ospiterà l'Eurovision Song Contest, per conto dell'Ucraina, sempre a maggio. [post_title] => Regno Unito: dallo Showcase Britain alla nuova campagna di marketing [post_date] => 2023-01-19T09:19:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674119985000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437568 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor Airlines ha completato il trasferimento delle proprie operazioni dal Terminal 1 al Termnal 7 dell'aeroporto di New York Jfk: la compagnia leisure tedesca sarà così nello stesso terminal del vettore partner Alaska Airlines e più vicina all'altro partner statunitense, JetBlue (operativo dal T6), quando aprirà nel 2025. Ad oggi Condor collega New York Jfk con voli diretti da Francoforte quattro volte a settimana (lunedì, giovedì, venerdì, sabato) e, a partire da maggio, opererà un servizio giornaliero. I voli sono in coincidenza con i collegamenti di Alaska Airlines e JetBlue. Gli avvicinamenti dall'Italia a Francoforte sono garantiti da Lufthansa ed Air Dolomiti. [post_title] => Condor Airlines: completato il trasferimento al T7 del Jfk di New York [post_date] => 2023-01-19T09:00:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674118840000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air transat verso lestate italiana con 18 collegamenti diretti per il canada" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3381,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non più solo obiettivi annuali ma anche target periodici in grado di tenere conto delle stagionalità, al fine di aumentare la reddittività del gruppo e del trade. E' la principale novità del nuovo contratto Msc in arrivo nei prossimi giorni in agenzia. Per il resto il documento ricalcherà sostanzialmente il modello dell'anno precedente con una policy di pricing estremamente segmentata: \"L'abbiamo introdotta a novembre 2021 e ha dimostrato di funzionare molto bene, sia per i clienti, sia per le agenzie - ha spiegato il direttore vendite & network di Msc Crociere, Fabio Candiani, a margine della consueta conferenza di presentazione annuale della compagnia che quest'anno si è focalizzata soprattutto sul tema sostenibilità -. Abbiamo avuto una decina di mesi per metabolizzarlo prima che arrivasse l'ondata di prenotazioni di un'estate quest'anno caratterizzata da un forte last minute. A quel punto eravamo pronti\".\r

\r

Il ritorno dell'advance booking\r

\r

[caption id=\"attachment_407780\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fabio Candiani[/caption]\r

\r

A parte un primo trimestre ancora difficile, il 2022 è stato in effetti un anno di grandi volumi ma scarsa marginalità, ha confermato il managing director Italia, Leonardo Massa: \"Sull'onda di un'ottima chiusura d'anno, per il 2023 ci aspettiamo però di registrare finalmente un ritorno importante della reddittività, garantita anche dalla ripartenza dell'advance booking, che è un elemento fondamentale per la nostra industria\".\r

\r

Le novità soprattutto sul lungo raggio\r

\r

Per il resto, oltre all'arrivo dell'Euribia il prossimo giugno, che completa un trittico di investimento da quasi 3 miliardi di euro composto anche dalla World Europa e dalla Seascape arrivate a fine anno, le grandi novità per il 2023 riguardano soprattutto il lungo raggio. A cominciare dal nuovo home port di New York: a far data dal mese di aprile dalla città della Grande mela partiranno infatti crociere per tutto l'anno, con destinazione Caraibi, ma anche il Nord degli Stati Uniti e il Canada durante i mesi del foliage, nonché Bermuda in estate. Sempre aprile segnerà inoltre il grande ritorno del Giappone, da Yokohama; mentre il 5 gennaio 2024 salperà il nuovo Giro del mondo Msc, che per la prima volta seguirà una direttrice nord - sud ed è stato pensato in particolare per i viaggiatori dalla vocazione esploratrice. Tra le novità dell'itinerario, la risalita del Rio delle Amazzoni e la Groenlandia.","post_title":"Msc: nel nuovo contratto in arrivo, la novità degli obiettivi stagionali","post_date":"2023-01-19T15:25:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674141902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437608","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat decolla verso l'estate italiana 2023 con un network che prevede, da maggio, 18 voli diretti da tre aeroporti: da Roma 7 voli alla settimana con destinazione Toronto e 7 voli settimanali con destinazione Montréal, da Venezia 2 voli alla settimana per Montréal e 1 per Toronto e da Lamezia Terme 1 volo alla settimana per Toronto. Le rotte saranno servite dagli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).\r

La compagnia, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, opererà inoltre voli in connessione da Roma, Venezia, Lamezia per Vancouver e/o Calgary, tutto operato con Air Transat, via Toronto o Montréal, e anche voli domestici all’interno del Canada e in connessione per il Nord America.\r

Allargando lo sguardo all'intera Europa, Air Transat - nel picco dell’estate - opererà 275 voli settimanali verso oltre 40 destinazioni. Da Montréal sono previsti 88 voli diretti settimanali verso 19 destinazioni europee; da Toronto 73 voli diretti settimanali verso 15 città del Vecchio Continente. Infine, da Québec City sono in calendario tre voli diretti settimanali per Parigi e uno per Londra.\r

In crescita anche la capacità verso gli Stati Uniti: da Montréal, il offrirà un totale di 16 voli diretti settimanali, di cui quattro per Fort Lauderdale, tre per Orlando e tre per Miami, Los Angeles e San Francisco. Inoltre, da Toronto decolleranno sette voli diretti a settimana, di cui quattro per Fort Lauderdale e tre per Orlando. Da Québec City, la compagnia offrirà nuovamente un volo diretto settimanale per Fort Lauderdale. Infine, è confermata un’ampia selezione di collegamenti verso le destinazioni tipicamente leisure di Messico e Caraibi con partenze da Montréal, Québec City e Toronto.","post_title":"Air Transat verso l'estate italiana con 18 collegamenti diretti per il Canada","post_date":"2023-01-19T12:50:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674132658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways ripristina altre tre rotte internazionali, sulla scia della riapertura delle frontiere del Giappone, lo scorso ottobre: il network torna ad ampliarsi quindi \"in risposta alla crescente domanda e all'allentamento delle restrizioni di ingresso in vari Paesi\".\r

\r

La compagnia aerea giapponese torna quindi a collegare Tokyo Narita con Bruxelles, a cominciare dall'11 marzo con due voli alla settimana; Ana riprende poi il servizio tra Tokyo Haneda e Monaco di Baviera con tre frequenze alla settimana. Ana ripristinerà inoltre il collegamento trisettimanale tra Narita e Perth.\r

\r

Per la stagione estiva, Ana trasferirà due delle sue rotte verso il Nord America dall'aeroporto di Narita a quello di Haneda: si tratta dei voli verso Seattle e Vancouver, che saranno operati 7 volte a settimana.","post_title":"Ana ripristina i collegamenti da Tokyo per Bruxelles e Monaco di Baviera","post_date":"2023-01-19T10:30:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674124221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437583","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Amsterdam Schiphol eliminerà la limitazione al numero di viaggiatori giornalieri, tuttora in vigore, dal prossimo 26 marzo, in concomitanza all'introduzione dell'orario estivo 2023.\r

\r

Schiphol aveva ridotto la capacità di quasi il 20% lo scorso settembre, in seguito alle problematiche che durante l'estate avevano provocato pesanti disservizi per i passeggeri, costretti ad affrontare lunghe file per i controlli di sicurezza a causa della carenza di personale.\r

\r

L'aeroporto di Amsterdam ha intanto chiuso il 2022 con un totale di 52,5 milioni di passeggeri, pari ad una crescita del 106% rispetto al 2021, (25,5 milioni di viaggiatori) ma ancora il 27% in meno rispetto al 2019, quando i viaggiatori erano stati ben 71,7 milioni.","post_title":"Amsterdam Schiphol: stop al limite giornaliero di passeggeri dal 26 marzo","post_date":"2023-01-19T10:21:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674123668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Malaysia fa coppia con Malaysia Airlines nell'attività di formazione al trade: si svolgerà il prossimo 26 gennaio alle ore 13.00 il webinar per scoprire la nuova rotta del vettore per Kuala Lumpur via Doha, il network nazionale e regionale e tutte le attrazioni della destinazione.\r

\r

“È entusiasmante rafforzare il nostro rapporto con Malaysia Airlines grazie a nuove iniziative promozionali combinate in Italia - ha affermato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, e responsabile dei mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. L'obiettivo generale di tali webinar è agire e costruire insieme una sinergia, una piattaforma dedicata alle agenzie partecipanti e consentire loro di comprendere ulteriormente la Malesia, acquisire conoscenza del Paese e della sua offerta garantendo ai nostri stakeholder una informazione costante su prodotti e servizi”.\r

\r

\"Illustreremo l'espansione della nostra rete di codeshare che offre un maggiore accesso a Kuala Lumpur, oltre alle nostre destinazioni nazionali malesi - ha aggiunto Edwin Peters, head of sales Europe Malaysia Airlines -. In collaborazione con le nostre compagnie aeree partner, i viaggiatori italiani possono ora usufruire dei voli da Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia (con comodi collegamenti via Doha e Istanbul) per Kuala Lumpur”.\r

\r

La compagnia aerea malese ha introdotto un secondo volo diretto giornaliero tra Kuala Lumpur e Doha a partire dal 10 agosto 2022, a seguito dell'elevata domanda su questa rotta. Grazie al nuovo operativo, la compagnia aerea può vantare 14 voli settimanali per Doha. I 2 voli giornalieri saranno operati da aeromobili A330-300 con 27 posti in Business Class, 16 posti in Economy con spazio extra per le gambe e 247 posti in Economy Class.","post_title":"Tourism Malaysia fa coppia con Malaysia Airlines per la formazione al trade","post_date":"2023-01-19T10:07:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1674122831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437578","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Focus sull'ultimo arrivato, il Siyam World, e sull'advance booking. Sono gli obiettivi per il mercato italiano del gruppo maldiviano Sun Siyam. Nei prossimi mesi continueranno infatti le attività di promozione in collaborazione con i principali tour operator tricolori. Il tutto tramite una serie di roadshow dedicati, che toccheranno le principali città della Penisola. Ma le iniziative legate alla promozione si declineranno anche in workshop e fam trip riguardanti tutti i resort del gruppo. \"L’obiettivo – spiega la rappresentante per l’Italia della compagnia, Patrizia Di Patrizio – è quello di lavorare già sull’estate, per anticipare le prenotazioni verso una destinazione come le Maldive, che per il nostro mercato resta sempre tra le favorite\".\r

\r

La prima parte dell’inverno, nel frattempo, sta andando in generale secondo le aspettative della società: \"A novembre abbiamo chiuso con un tasso di occupazione medio pari al 56%, mentre a dicembre siamo saliti al 68%, considerando tutti e cinque i nostri resort alle Maldive\", racconta il vice president commercial di Sun Siyam, Deepak Booneady.\r

\r

Per il prossimo futuro sono infine diverse le nuove attività in arrivo, \"anche se è ancora troppo presto per parlarne – conclude Booneady -. Posso però dire che tra le new entry ci sarà sicuramente un’attività adrenalinica inedita. Pure in questo caso si tratterrà di una prima volta per le Maldive, come è già accaduto per i Seabreacher introdotti la scorsa estate al Siyam World: semi-sommergibili che volano sulle onde a 80 chilometri orari alla maniera delle moto d’acqua, ma che possono al contempo immergersi lasciando che dal tettuccio trasparente ci si goda lo spettacolo del mare\".\r

\r

","post_title":"Sun Siyam: focus sull'advance booking e sull'ultimo arrivato tra i suoi resort maldiviani","post_date":"2023-01-19T09:48:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674121714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'alta stagione 2022 corsa via velocemente con una buona occupazione e una richiesta al di sopra delle aspettative, ma al contempo caratterizzata dal caro carburante che ha ridotto significativamente i margini dell’operazione. La prima estate di Caboverdetime dopo la chiusura Covid ha mostrato risultati contraddittori. Da una parte la soddisfazione per la tanto agognata riapertura dei confini di Capo Verde per gli italiani, e una domanda a livelli quasi inaspettati; dall'altra i prezzi crescenti dei voli che hanno imposto grossi sforzi commerciali al fine di evitare la ricaduta dell’intero costo carburante sul cliente finale. \"La situazione sembra però oggi finalmente rientrata nella normalità\", rassicura il responsabile commerciale e vendite del to bresciano, Pietro Dusi.\r

\r

Dallo scorso 14 gennaio è cambiato anche l’operativo del volo da Bergamo, tornato al sabato sera con rientro la domenica. Ciò permetterà un avvicinamento più comodo per chi parte dal Centro o Sud Italia. Con questa novità, Caboverdetime si aspetta quindi un incremento delle prenotazioni di circa il 15%; vendite sino a oggi mancate a motivo di un collegamento non troppo comodo, che obbligava gli ospiti a richiedere un giorno di ferie in più per poter partire di venerdì. «Le prospettive sono obiettivamente interessanti – conferma ancora Dusi -. Già oggi sono vivaci le richieste estive e le vendite dell’inverno stanno rispettando le aspettative. Il 2023 ci auguriamo perciò che possa essere un anno di stabilizzazione, caratterizzato da marginalità più coerenti con gli investimenti messi in atto».\r

\r

Sul fronte commerciale, infine, l’operatore bresciano conferma la commissione del 15% per tutte le agenzie sulle due strutture di proprietà (l’Halos Casa Resort e il Sobrado Boutique Hotel, ndr), «con una marginalità dunque superiore alla media di mercato – conclude Dusi -. A breve pubblicheremo anche le tariffe estive per le partenze da maggio a dicembre 2023, con il nuovo catalogo prossimo a essere inviato alle adv accompagnato da una speciale iniziativa prenota prima».","post_title":"Dusi, Caboverdetime: il 2023 si apre sotto buoni auspici. Confermate le commissioni al 15%","post_date":"2023-01-19T09:36:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674120973000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437571","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain è pronta ad accogliere oltre 120 buyer internazionali per una serie di educational in Gran Bretagna. Il paese, che quest'anno punta a totalizzare 35,1 milioni di visite internazionali - l'86% dei livelli del 2019 -, ha coinvolto in questo programma 16 mercati internazionali, tra cui rappresentanti dei tre maggiori mercati inbound: Stati Uniti, Francia e Germania, nonché di Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Giappone, Paesi del Golfo (CCG), India, Italia, Paesi Bassi, Paesi Nordici, Corea del Sud e Spagna.\r

\"Dalla bellezza delle nostre coste e della campagna all'eccitante varietà delle nostre attrazioni culturali, fino ai nostri ristoranti e sistemazioni, i buyer potranno sperimentare in prima persona la più calorosa accoglienza britannica e l'eccezionale e variegata offerta turistica - ha dichiarato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. Lavorare con gli operatori turistici internazionali è fondamentale per garantire che siano pronti a vendere la Gran Bretagna, oltre che per ampliare gli itinerari di viaggio, incoraggiando i visitatori a esplorare di più e a rimanere più a lungo\".\r

Per il mercato italiano l’itinerario, che inizierà la sera del 27 gennaio, porterà i buyer alla scoperta di Oxford, per poi continuare nella splendida contea del Somerset con l’elegante città georgiana di Bath, la moderna e dinamica Bristol e la storica Wells, fino alla Cheddar Gorge, una suggestiva gola nei pressi della cittadina di Cheddar, in cui nacque il famoso formaggio inglese.\r

Gli educational fanno parte dell'evento Showcase Britain dell'Ente Nazionale per il Turismo, che prenderà il via con un evento di networking per i buyer internazionali e i travel trade media al Tottenham Hotspur Stadium di Londra giovedì 26 gennaio. Prima di partire per i rispettivi tour, i buyer parteciperanno anche al Britain and Ireland Marketplace (BIM) il 27 gennaio. Gli educational si svolgeranno mentre VisitBritain si prepara a ospitare il suo evento commerciale globale di punta, ExploreGB Virtual, dal 27 febbraio al 2 marzo.\r

VisitBritain lancerà anche una nuova campagna di marketing GREAT Britain a febbraio per incentivare le prenotazioni, invitando i visitatori a \"vedere le cose in modo diverso\", mostrando la Gran Bretagna come una destinazione dinamica, emozionante e inclusiva. La campagna si concentra anche sui principali eventi del 2023, tra cui l'Incoronazione di Re Carlo III a maggio, per la quale si terrà un weekend lungo, e su Liverpool che ospiterà l'Eurovision Song Contest, per conto dell'Ucraina, sempre a maggio.","post_title":"Regno Unito: dallo Showcase Britain alla nuova campagna di marketing","post_date":"2023-01-19T09:19:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1674119985000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor Airlines ha completato il trasferimento delle proprie operazioni dal Terminal 1 al Termnal 7 dell'aeroporto di New York Jfk: la compagnia leisure tedesca sarà così nello stesso terminal del vettore partner Alaska Airlines e più vicina all'altro partner statunitense, JetBlue (operativo dal T6), quando aprirà nel 2025.\r

\r

Ad oggi Condor collega New York Jfk con voli diretti da Francoforte quattro volte a settimana (lunedì, giovedì, venerdì, sabato) e, a partire da maggio, opererà un servizio giornaliero. I voli sono in coincidenza con i collegamenti di Alaska Airlines e JetBlue. \r

\r

Gli avvicinamenti dall'Italia a Francoforte sono garantiti da Lufthansa ed Air Dolomiti.","post_title":"Condor Airlines: completato il trasferimento al T7 del Jfk di New York","post_date":"2023-01-19T09:00:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674118840000]}]}}