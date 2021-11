Air Transat accelera sulla sostenibilità: accordo con Saf+Consortium per il biocarburante

Air Transat At e Saf+ Consortium hanno sottoscritto un accordo commerciale per il 90% del bio-carburante sostenibile prodotto da Saf+ nel suo primo impianto durante i primi quindici anni di funzionamento. L’intesa, che include anche il sostegno allo sviluppo del progetto, conferma l’impegno concreto di Air Transat a ridurre la sua impronta ambientale e a proseguire in azioni contro il cambiamento climatico, diventando la prima compagnia aerea in Canada a ordinare un volume significativo di bio-carburante per un lungo periodo di tempo.

“Questo accordo è una parte importante della nostra strategia per ridurre le nostre emissioni di gas serra. L’approccio tecnologico di Saf+ contribuirà notevolmente allo sforzo per decarbonizzare il settore dell’aviazione e siamo orgogliosi di far parte della costruzione di soluzioni concrete che ci permetteranno di offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio a basse emissioni di carbonio“, ha dichiarato Annick Guérard, presidente e ceo di Transat.

“La firma di questo primo accordo di commercializzazione per una fornitura a lungo termine di biocarburante in Nord America è un impegno che ogni sviluppatore di tecnologie pulite è desideroso di sottoscrivere – ha aggiunto Jean Paquin, presidente e ceo di Saf+ Consortium -. Questa garanzia di fatturato riduce significativamente il livello di rischio nell’esecuzione del nostro progetto. Abbiamo raggiunto questa impresa mantenendo le nostre promesse e avendo l’opportunità di collaborare con visionari come noi. Air Transat ha sempre creduto nel nostro approccio tecnologico. Con questo accordo, saremo in grado di completare il nostro progetto commerciale e fornire una soluzione sostenibile al nostro partner, consentendogli di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e rimanere una compagnia aerea competitiva, pur rispettando i suoi obiettivi ambientali“.