Air Tahiti Nui collegherà Parigi a Papeete anche via Seattle, nell’estate 2023 Air Tahiti Nui, nell’estate 2023, collegherà con due voli settimanali Papeete e Parigi attraverso la sua nuova destinazione americana, Seattle, oltre che via Los Angeles. La compagnia aerea polinesiana opererà dal 12 giugno al 4 settembre 2023 due rotazioni settimanali tra l’hub di Papeete-Faa’a e l’aeroporto di Parigi Cdg via Seattle-Tacoma, operate con Boeing 787-9 Dreamliner che possono ospitare 30 passeggeri in Business Class, 32 in Premium e 232 in Economy. Questi due voli si aggiungeranno ai cinque già programmati via Los Angeles, consentendo ad Air Tahiti Nui di offrire per l’estate un volo giornaliero tra Papeete e Parigi. Una rotta su cui condivide i codici con Air France, che serve Tahiti via Los Angeles con un 777-200Er da 280 posti, di fronte alla concorrenza di French Bees e United Airlines (entrambe via San Francisco).

