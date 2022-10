Air New Zealand sceglie Discover the World come gsa per l’Europa Air New Zealand ha scelto di affidarsi a Discover the World per i servizi gsa in Europa; la collaborazione è già attiva in America Latina e Sud-est asiatico. Christine Sutton (in precedenza con Sta Travel ed Emirates) è stata nominata senior sales manager Uk & Europe con base a Londra. “Per noi era fondamentale scegliere un partner che potesse rappresentare i valori del nostro marchio e fornire un servizio premium ai nostri partner commerciali – ha dichiarato Aaron Gilden, head of sales Ssea, Uk and Eu per Air New Zealand -. Grazie alla joint venture Singapore Airlines, proponiamo “Moreways to New Zealand”, offrendo ai nostri clienti opzioni impareggiabili per raggiungere Aotearoa grazie ad un network globale”. Oggi il vettore neozelandese opera con una flotta composta da 98 aeromobili (Boeing 787-9 Dreamliner, Airbus A320, ATR e Q300), con un’età media di 6,7 anni. Pre-Covid, Air New Zealand trasportava oltre 17 milioni di passeggeri all’anno, con 3.400 voli a settimana.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431617" align="alignleft" width="200"] Elena Muntoni, brand manager di Delphina[/caption] Migliore gruppo alberghiero indipendente green d’ Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al resort & spa Le Dune di Badesi: Delphina hotels & resorts vince cinque riconoscimenti ai World Travel Awards 2022, gli "Oscar del turismo mondiale". L'organizzazione dei World Travel Awards ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa e il Resort Valle dell’Erica è stato riconfermato “Europes’s Leading Green Resort” e “ Italy’s Leading Green Resort”, migliore green resort d'Europa e d’Italia nel 2022. Una vittoria che riconferma i successi ottenuti già nel 2021, a partire dal titolo di “Italy's Leading Hotel Group 2022”, migliore gruppo alberghiero italiano, assegnato a Delphina hotels & resorts per il terzo anno consecutivo. Ed il gruppo alberghiero sardo potrebbe rientrare nella rosa dei possibili vincitori a livello mondiale per essere riconfermato come World’s Leading Green Independent Hotel Group, migliore gruppo alberghiero indipendente green al mondo, premio che sarà reso noto a Novembre. «Questi riconoscimenti- dichiara Elena Muntoni, brand manager Delphina- ci riempiono di orgoglio e sono la prova che la strada intrapresa 30 anni fa si è dimostrata visionaria e giusta, continuiamo a seguirla con sempre più importanti azioni volte alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente e della natura che ci accoglie. Ringraziamo i nostri sostenitori che con entusiasmo hanno premiato le nostre azioni e la nostra filosofia green che fin dall'inizio si è basata su sostenibilità, amore per la natura e quel tocco locale e familiare che cerchiamo continuamente di trasmettere». Un progetto che nasce dalla natura e confluisce nella missione aziendale di Delphina: offrire ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 SPA e prestigiose ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. La catena alberghiera sarda ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. E dal 2018 l'azienda è entrata nella "Lounge" di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria. Premiato anche il Resort Valle dell’Erica, eletto per la quarta volta “Europe’s Leading Green Resort”, migliore green resort d'Europa a cui si aggiunge la riconferma per la terza volta a livello nazionale come “Italy's Leading Green Resort”. «La natura unica della Sardegna è la nostra risorsa primaria ed è sempre stata al centro dei nostri progetti. - continua Muntoni – Vincere per quattro anni consecutivi questo titolo e essere stati premiati come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa è la prova che siamo sulla giusta strada. È il segnale di come sia possibile fare impresa rispettando e valorizzando i territori. E fin dagli inizi abbiamo fatto sì che ogni singolo edificio si inserisse armoniosamente nel paesaggio circostante, vicino alla natura e alle tradizioni di questa terra». Un grande traguardo per l'elegante resort dall’anima green a pochi minuti da Santa Teresa Gallura, pensato per offrire una vacanza 5 stelle in libertà. Una location esclusiva nel Mediterraneo immersa in 28 ettari di parco, tra arbusti ed essenze mediterranee, affacciata sugli Arcipelaghi di La Maddalena e del sud della Corsica davanti a 1400 metri di costa incontaminata e spiagge da sogno di sabbia bianca. Come tutte le strutture Delphina, il Valle dell’Erica utilizza solo energia 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, ha adottato importanti politiche plastic free e sostiene una cucina sana e locale basata su ingredienti genuini e preferibilmente a km 0. Il riconoscimento come migliore gruppo alberghiero indipendente green in Europa per Delphina e come migliore green resort d’Europa e d’Italia per il Resort Valle dell’Erica si aggiunge a un altro riconoscimento internazionale, The Norns Awards, che ha assegnato il premio speciale ad Elena Muntoni, Brand Manager di Delphina hotels & resorts per l’impegno concreto nel preservare la natura unica della Sardegna e averne fatto una risorsa primaria per offrire una vacanza sempre più ecosostenibile, alla scoperta delle tradizioni e della cucina genuina dell’isola, nel rispetto del protocollo “We are green” Riconferma per il terzo anno consecutivo anche per il Resort & SPA Le Dune di Badesi, rieletto Italy's Leading Beach Resort 2022, migliore beach resort d'Italia. Immerso in un parco di 280.000 metri quadrati tra dune di sabbia, ginepri e profumata macchia mediterranea, questo paradiso delle famiglie è una vera oasi naturale con 5 hotel, 10 ristoranti, un'elegante SPA, numerose attività gratuite per il tempo libero e servizi per praticare sport acquatici. «Questo premio - conclude Muntoni - ci riempie di orgoglio e ci ispira a fare sempre meglio. A rendere unica la nostra offerta la bellezza della spiaggia di Li Junchi Bandiera Blu anche quest’anno. Lunga 8 chilometri e proprio di fronte al resort, è molto amata dagli ospiti che possono fare lunghe passeggiate su zone quasi deserte e, grazie al centro nautico, praticare diversi sport acquatici: canoa, corsi di vela con catamarani, windsurf e kitesurf. Le dune di sabbia dietro la spiaggia hanno una vegetazione affascinante con ginepri, rose marine e altre essenze, mentre il panorama spazia dall’isolotto di Isola Rossa all'Asinara. E' aperta alle visite di adulti e bambini anche una fattoria di cinque ettari con orto, frutteto, vigneto e uliveto per conoscere le piante tipiche e ampliare la produzione a km 0 del resort. Il Resort Valle dell’Erica e il Resort Le Dune, come le altre strutture della collezione Delphina, sono eccellenze dell’ospitalità sostenibile». [post_title] => Delphina hotels & resorts: migliore gruppo alberghiero indipendente green d'Europa [post_date] => 2022-10-04T15:07:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664896047000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il load factor delle navi con partenza dalla Penisola ha sfiorato finora il 100%. Per il mercato tricolore, il 2022 si chiuderà probabilmente con numeri persino superiori al 2019". Gianni Rotondo parla dell'estate magica dell'Italia per Royal Caribbean International. Molti i fattori a spiegare il successo della proposta Rcl secondo il general manager Emea region – international representatives offices. Tra questi, senz'altro, le due navi di ultima di generazione Wonder e Odyssey of the Seas basate a Roma (Civitavecchia). Ma anche il porto in esclusiva nell’Adriatico (Ravenna) e una nuova squadra commerciale e di pubbliche relazioni dedicata, nonché la predisposizione di servizi maggiormente allineati alle necessità dei passeggeri tricolori, tra i quali l’assistente che parla italiano sulle navi. "Tra gli altri elementi decisivi e in parte inaspettati - prosegue Rotondo - c’è stata anche la possibilità di beneficiare della disponibilità di cabine a ridosso dell’estate. Una sfida, certo, perché sottolinea la tendenza last minute della domanda, ma anche un’opportunità per un bacino come quello italiano, meno avvezzo degli altri all’advance booking spinto. E la Penisola ha fortunatamente risposto bene, contribuendo sensibilmente a vendere l’intera nostra capacità disponibile". Per l’inverno in arrivo, Rcl punta quindi ora, come vuole tradizione, sul prodotto Caraibi: "Saranno disponibili molte navi di classe Oasis, che offriranno una grande varietà di itinerari – conclude Rotondo -. E poi c’è la nostra isola privata, Perfect Day at Cococay, dal fortissimo appeal per le famiglie. Attraverso il nostro partner Executive Cruises, stiamo quindi lanciando un prodotto air and cruise, per facilitare la vendita dei prodotti intercontinentali". [post_title] => Rotondo, Rcl: per il mercato italiano è stata un'estate magica [post_date] => 2022-10-04T12:45:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664887501000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l'indirizzo di New York, ha aperto in questi giorni a Milano il secondo indirizzo di Casa Cipriani, il brand di boutique hotel in formula club (sullo stile di Soho House, ndr) ispirato all'Harry's bar di Venezia di Giuseppe Cipriani, reso celebre dall'invenzione del Bellini e per aver accolto ospiti abituali del calibro di Ernest Hemingway. La nuova struttura sorge in via Palestro 24, presso l'ex sede della sartoria Campagna di palazzo Bernasconi, e offre un totale di 15 camere, tra cui tre suite, nonché il ristorante Cipriani e il bar Arrigo, aperto dalle 7 alle 23. Tra i servizi, un concierge 24/7 e il maggiordomo dedicato. Presente anche una spa progettata dallo studio Apostoli con grotta salina e crio-terapia, una palestra fitness con stanza yoga e pilates, nonché, all’ultimo piano il celebre club Socialista, progettato da Carlos Almada secondo i canoni di una dimora cubana signorile. Nella migliore tradizione meneghina, l’edificio e l’intensivo progetto di ristrutturazione realizzato da Bms Progetti si svelano e si scoprono soprattutto una volta varcata la soglia di ingresso. L'intera operazione è stata condotta in collaborazione con l'interior designer Michele Bonan, che ha curato le suite, il ristorante, la hall e il bar Arrigo, nonché appunto con lo studio Almada per il club Socialista. La società specializzata in ingegneria acustica, Viva Consulting, ha quindi seguito la progettazione acustica definitiva ed esecutiva, nonché i collaudi in corso d’opera e finale. Ha, inoltre, seguito la previsione di impatto acustico dell’hotel, ovvero di tutti i suoi impianti di trattamento aria a servizio dello stesso, e dell’Arrigo bar, del ristorante e dell’american bar con musica dal vivo. "La cura progettuale, il dettaglio costruttivo si sono spinti laddove mai si era arrivati - spiega Ezio Rendina, fondatore e ceo di Viva Consulting -. Per esempio, abbiamo riversato nelle gronde la stessa quantità di acqua che si avrebbe con la pioggia più forte mai osservata a Milano e abbiamo ascoltato, nelle camere, se fosse udibile lo sciacquio. Abbiamo realizzato, con la tecnologia box in the box la spa al piano interrato, quello più prossimo alla linea metropolitana sotterranea, in modo da rendere inudibile il tipico rombo del transito metropolitano. Durante la costruzione abbiamo svolto sopralluoghi continui per accertarci che tutto fosse realizzato come da progetto. A opera eseguita abbiamo eseguito prove su prove in modo da verificare che nulla ci fosse sfuggito”. [post_title] => A Milano apre Casa Cipriani: hotel-club da 15 camere, ristorante, bar e spa [post_date] => 2022-10-04T11:02:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664881364000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si presenta con un catalogo b2b e una app tutta nuova il gruppo Paradise Hotels & Spa al prossimo appuntamento con il Ttg di Rimini, in programma dal 12 al 14 ottobre. Il tutto dopo un'estate oltremodo positiva da più dell'87% di occupazione media, che consentirà alla compagnia toscana di chiudere l'anno con un fatturato di oltre 8 milioni di euro (+32%) sul 2021 e 57.600 presenze totali. "Siamo molto soddisfatti - sottolinea la general manager, Paola Isidori – sia perché tra i nostri ospiti c’è un coefficiente elevatissimo di repeaters, sia perché l’aumento delle presenze è dovuto anche alla crescita delle famiglie straniere e la voglia di viaggiare è tornata dopo due anni di stop forzato: finora dall’estero arrivavano soprattutto coppie, ma la nostra politica di grande attenzione alle famiglie e ai bambini, a cui sono dedicati servizi specifici e attività mirate, ci ha permesso di conquistare una nuova fetta di mercato e di espandere sensibilmente i periodi di apertura". Oltre alla più recente new entry del gruppo, il boutique apartment hotel a Montepuciano, che ha portato a quattro le strutture complessive della compagnia tutte in Toscana, Paradise Hotels approda quindi a Rimini (stand 011, padiglione A5/C5 corsia 1) con una app inedita, con cui i clienti potranno effettuare anche il check-in automatico, nonché con l'ultima edizione del suo catalogo b2b: un manuale per operatori del turismo, utile non solo alla presentazione del gruppo e degli hotel ma anche un vero decalogo per far capire il valore dell’accoglienza Paradise. [post_title] => Nuovo catalogo b2b e nuova app per il gruppo Paradise Hotels & Spa [post_date] => 2022-10-04T10:11:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664878303000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431565 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_383181" align="alignright" width="300"] Thomas Reynaert[/caption] Appello di Airlines for Europe (A4E) ai protagonisti del trasporto aereo europeo affinché mai più si ripeta il caos che quest'anno ha investito l'intera stagione estiva. Thomas Reynaert, managing director di A4E, intervenendo oggi alla conferenza di Eurocontrol 'Where to Next for European Aviation?', mette in evidenza le sfide che si pongono all'aumento della capacità del trasporto aereo dopo quasi due anni di relativa inattività e come le compagnie aeree abbiano lavorato instancabilmente per superarle. Dall'insufficienza del personale addetto alla sicurezza negli aeroporti, alla lentezza dei controlli di frontiera e agli scioperi dei controllori di volo, l'estate 2022 è stata piena di ostacoli per le compagnie aeree, già impegnate per riprendersi dagli effetti devastanti della pandemia. Particolarmente preoccupante è la continua richiesta, con breve preavviso, da parte di alcuni grandi aeroporti europei di ridurre la capacità dei vettori a causa della loro incapacità di far fronte al rapido aumento della domanda di passeggeri. "Le compagnie aeree non operano nel vuoto - ha sottolineato Reynaert -. Abbiamo quindi bisogno di un approccio congiunto che garantisca a tutti noi dell'industria aeronautica europea di lavorare il più strettamente possibile per evitare riduzioni di capacità, soprattutto con breve preavviso. Ci aspettiamo che tutti continuino a impegnarsi in modo positivo e proattivo per garantire che non si ripeta il caos dell'estate 2022. " [post_title] => A4E ai player del trasporto aereo europeo: "Mai più un'estate di caos come quest'anno" [post_date] => 2022-10-04T09:09:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664874573000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431563 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' arrivato il semaforo verde del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti alla joint venture tra Delta e Latam. La partnership mira a diventare la più grande esistente tra gli Stati Uniti/Canada e il Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Uruguay) consentendo l'accesso a più di 300 destinazioni. Una volta attuata, consentirà a Delta e a Latam Airlines Group, Latam Airlines Brasil, Latam Airlines Colombia, Latam Airlines Perù e Latam Airlines Paraguay di iniziare a delineare i nuovi vantaggi per i clienti e per il cargo. Le due compagnia aeree hanno annunciato l'intesa nel 2019, con l'obiettivo di ampliare significativamente le scelte di viaggio in Nord e Sud America. Da allora, i partner hanno raggiunto una serie di traguardi che includono l'accumulo/riscatto reciproco di miglia frequent flyer, vantaggi reciproci per i frequent flyer d'élite, terminali condivisi in aeroporti come New York Jfk, San Paolo del Brasile e Santiago del Cile e l'accesso reciproco a 53 lounge Delta Sky Club negli Stati Uniti e a cinque lounge Latam in Sud America, tra cui il nuovo Sky Club di Delta a Los Angeles e la nuova Latam Lounge Santiago del Cile, la più grande lounge passeggeri in Sud America. Nel 2020 sono stati introdotti i primi servizi di codeshare in Sud America e nel 2021 hanno ampliato i collegamenti condivisi a 20 rotte tra gli Stati Uniti e il Sud America, oltre a voli verso un'ampia gamma di destinazioni nazionali e regionali dai loro hub di Atlanta, New York, Los Angeles, Santiago, Lima, Bogotà e San Paolo, migliorando la connettività tra le due regioni. [post_title] => Semaforo verde dal Dot alla joint venture fra Delta e Latam Airlines [post_date] => 2022-10-04T08:56:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664873779000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431560 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Precision Air è entrata nel Bsp Italia. La compagnia aerea collega le più importanti destinazioni turistiche della Tanzania come Zanzibar, Serengeti e Kilimanjaro, spingendosi fino a Nairobi in Kenya. Nata nel 1993, ha iniziato il suo percorso offrendo un servizio di trasporto charter verso le destinazioni turistiche di Serengeti, Ngorongoro Crater e Zanzibar. Oggi opera attraverso un network di rotte molto sviluppato in tutta la Tanzania con una flotta composta da nove aeromobili Atr. [post_title] => Precision Air fa il suo debutto nel Bsp Italia [post_date] => 2022-10-04T08:45:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664873108000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Estonia, un mix accattivante di natura, cultura, gastronomia, tecnologia e sostenibilità, si è presentata a Roma e Milano con queste carte vincenti agli operatori e alla stampa specializzata italiana. Con gli occhi puntati in modo particolare sulla capitale Tallinn, Capitale Verde d’Europa nel 2023 e su Tartu, la seconda città estone. Posizionata nel meridione del paese quest'ultima mira in alto per il 2024, puntando a un milione di visitatori quando sarà una delle tre città europee Capitali della Cultura. Ottimi i collegamenti tra l’Estonia e l’Italia grazie ai collegamenti Ryanair e Wizz Air con oltre 20 voli settimanali da otto città italiane. E da altre città europee c’è un’ottima scelta di voli operati sia da vettori low cost che di linea. Per molti visitatori è Tallinn il primo punto d’arrivo nel paese baltico, una città Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco che vanta un tessuto urbano medievale attentamente conservato e strutture ricettive in grado di soddisfare ogni esigenza. Presenti alle serate italiane Kristina Talisainen, b2b marketing e Kadri Gröön, international media di Visit Estonia insieme ai partner Visit Tartu, Ibis Hotel Tallinn e Eckero Line, compagnia di traghetti che collegano Tallinn e Helsinki. “Dall’inizio dell’anno fino alla fine di luglio 2022 l’Estonia ha accolto 791.983 visitatori internazionali, e di questi 11.338 erano italiani”, ha sottolineato Kristina Talisaninen. Un’incremento nel numero di visitatori dal Belpaese del 190% rispetto allo spesso periodo del 2021. Molto apprezzato dagli italiani, ha aggiunto Kadri Gröön, la cucina estone: “Una cucina sostenibile con oltre 31 dei nostri ristoranti inseriti nella prestigiosa Guida Michelin”. [post_title] => Estonia pronta a conquistare il favore dei turisti italiani [post_date] => 2022-10-03T13:39:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664804345000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431531 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà presente il titolare Luca Buonpensiere e parte del suo team, tra cui il nuovo direttore vendite & marketing, Simone Prinari, allo stand 29 del padiglione C4 del Ttg di Rimini dal 12 al 14 ottobre prossimi. Dopo qualche anno di assenza Glamour To torna infatti all'appuntamento fieristico romagnolo, per incontrare agenti di viaggio e vettori per confrontarsi e valutare le nuove strategie da adottare per il prossimo futuro. Ma soprattutto per presentare l’intera programmazione del Capodanno 22/23, di cui ha lanciato da poco il catalogo, oltre a diverse sorprese e novità. Nell'ultimo anno, l'operatore viareggino ha investito nel futuro inserendo una serie di new entry nel team per rafforzare tra l'altro la propria rete vendite, proprio a sottolineare la grande voglia di accelerare la ripresa e di seguire l’onda positiva di questa nuova ripartenza del settore. "Con un mercato dei viaggi e del turismo in costante evoluzione - sottolinea infatti Buonpensiere - diventa di cruciale importanza saper creare una solida rete di distribuzione per proteggere e sviluppare il proprio brand". [post_title] => Glamour To alla fiera di Rimini per presentare la programmazione Capodanno 22/23 e le altre novità [post_date] => 2022-10-03T13:05:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664802326000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air new zealand sceglie discover the world come gsa per leuropa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3412,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_431617\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Elena Muntoni, brand manager di Delphina[/caption]\r

\r

Migliore gruppo alberghiero indipendente green d’ Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al resort & spa Le Dune di Badesi: Delphina hotels & resorts vince cinque riconoscimenti ai World Travel Awards 2022, gli \"Oscar del turismo mondiale\".\r

\r

\r

L'organizzazione dei World Travel Awards ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa e il Resort Valle dell’Erica è stato riconfermato “Europes’s Leading Green Resort” e “ Italy’s Leading Green Resort”, migliore green resort d'Europa e d’Italia nel 2022.\r

Una vittoria che riconferma i successi ottenuti già nel 2021, a partire dal titolo di “Italy's Leading Hotel Group 2022”, migliore gruppo alberghiero italiano, assegnato a Delphina hotels & resorts per il terzo anno consecutivo.\r

Ed il gruppo alberghiero sardo potrebbe rientrare nella rosa dei possibili vincitori a livello mondiale per essere riconfermato come World’s Leading Green Independent Hotel Group, migliore gruppo alberghiero indipendente green al mondo, premio che sarà reso noto a Novembre.\r

\r

«Questi riconoscimenti- dichiara Elena Muntoni, brand manager Delphina- ci riempiono di orgoglio e sono la prova che la strada intrapresa 30 anni fa si è dimostrata visionaria e giusta, continuiamo a seguirla con sempre più importanti azioni volte alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente e della natura che ci accoglie. Ringraziamo i nostri sostenitori che con entusiasmo hanno premiato le nostre azioni e la nostra filosofia green che fin dall'inizio si è basata su sostenibilità, amore per la natura e quel tocco locale e familiare che cerchiamo continuamente di trasmettere».\r

\r

Un progetto che nasce dalla natura e confluisce nella missione aziendale di Delphina: offrire ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 SPA e prestigiose ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. La catena alberghiera sarda ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. \r

\r

E dal 2018 l'azienda è entrata nella \"Lounge\" di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.\r

\r

Premiato anche il Resort Valle dell’Erica, eletto per la quarta volta “Europe’s Leading Green Resort”, migliore green resort d'Europa a cui si aggiunge la riconferma per la terza volta a livello nazionale come “Italy's Leading Green Resort”.\r

\r

«La natura unica della Sardegna è la nostra risorsa primaria ed è sempre stata al centro dei nostri progetti. - continua Muntoni – Vincere per quattro anni consecutivi questo titolo e essere stati premiati come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa è la prova che siamo sulla giusta strada. È il segnale di come sia possibile fare impresa rispettando e valorizzando i territori. E fin dagli inizi abbiamo fatto sì che ogni singolo edificio si inserisse armoniosamente nel paesaggio circostante, vicino alla natura e alle tradizioni di questa terra». \r

\r

Un grande traguardo per l'elegante resort dall’anima green a pochi minuti da Santa Teresa Gallura, pensato per offrire una vacanza 5 stelle in libertà. Una location esclusiva nel Mediterraneo immersa in 28 ettari di parco, tra arbusti ed essenze mediterranee, affacciata sugli Arcipelaghi di La Maddalena e del sud della Corsica davanti a 1400 metri di costa incontaminata e spiagge da sogno di sabbia bianca. Come tutte le strutture Delphina, il Valle dell’Erica utilizza solo energia 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, ha adottato importanti politiche plastic free e sostiene una cucina sana e locale basata su ingredienti genuini e preferibilmente a km 0.\r

\r

Il riconoscimento come migliore gruppo alberghiero indipendente green in Europa per Delphina e come migliore green resort d’Europa e d’Italia per il Resort Valle dell’Erica si aggiunge a un altro riconoscimento internazionale, The Norns Awards, che ha assegnato il premio speciale ad Elena Muntoni, Brand Manager di Delphina hotels & resorts per l’impegno concreto nel preservare la natura unica della Sardegna e averne fatto una risorsa primaria per offrire una vacanza sempre più ecosostenibile, alla scoperta delle tradizioni e della cucina genuina dell’isola, nel rispetto del protocollo “We are green”\r

Riconferma per il terzo anno consecutivo anche per il Resort & SPA Le Dune di Badesi, rieletto Italy's Leading Beach Resort 2022, migliore beach resort d'Italia. Immerso in un parco di 280.000 metri quadrati tra dune di sabbia, ginepri e profumata macchia mediterranea, questo paradiso delle famiglie è una vera oasi naturale con 5 hotel, 10 ristoranti, un'elegante SPA, numerose attività gratuite per il tempo libero e servizi per praticare sport acquatici.\r

\r

«Questo premio - conclude Muntoni - ci riempie di orgoglio e ci ispira a fare sempre meglio. A rendere unica la nostra offerta la bellezza della spiaggia di Li Junchi Bandiera Blu anche quest’anno. Lunga 8 chilometri e proprio di fronte al resort, è molto amata dagli ospiti che possono fare lunghe passeggiate su zone quasi deserte e, grazie al centro nautico, praticare diversi sport acquatici: canoa, corsi di vela con catamarani, windsurf e kitesurf. Le dune di sabbia dietro la spiaggia hanno una vegetazione affascinante con ginepri, rose marine e altre essenze, mentre il panorama spazia dall’isolotto di Isola Rossa all'Asinara. \r

E' aperta alle visite di adulti e bambini anche una fattoria di cinque ettari con orto, frutteto, vigneto e uliveto per conoscere le piante tipiche e ampliare la produzione a km 0 del resort. Il Resort Valle dell’Erica e il Resort Le Dune, come le altre strutture della collezione Delphina, sono eccellenze dell’ospitalità sostenibile».\r

","post_title":"Delphina hotels & resorts: migliore gruppo alberghiero indipendente green d'Europa","post_date":"2022-10-04T15:07:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1664896047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il load factor delle navi con partenza dalla Penisola ha sfiorato finora il 100%. Per il mercato tricolore, il 2022 si chiuderà probabilmente con numeri persino superiori al 2019\". Gianni Rotondo parla dell'estate magica dell'Italia per Royal Caribbean International. Molti i fattori a spiegare il successo della proposta Rcl secondo il general manager Emea region – international representatives offices. Tra questi, senz'altro, le due navi di ultima di generazione Wonder e Odyssey of the Seas basate a Roma (Civitavecchia). Ma anche il porto in esclusiva nell’Adriatico (Ravenna) e una nuova squadra commerciale e di pubbliche relazioni dedicata, nonché la predisposizione di servizi maggiormente allineati alle necessità dei passeggeri tricolori, tra i quali l’assistente che parla italiano sulle navi.\r

\r

\"Tra gli altri elementi decisivi e in parte inaspettati - prosegue Rotondo - c’è stata anche la possibilità di beneficiare della disponibilità di cabine a ridosso dell’estate. Una sfida, certo, perché sottolinea la tendenza last minute della domanda, ma anche un’opportunità per un bacino come quello italiano, meno avvezzo degli altri all’advance booking spinto. E la Penisola ha fortunatamente risposto bene, contribuendo sensibilmente a vendere l’intera nostra capacità disponibile\".\r

\r

Per l’inverno in arrivo, Rcl punta quindi ora, come vuole tradizione, sul prodotto Caraibi: \"Saranno disponibili molte navi di classe Oasis, che offriranno una grande varietà di itinerari – conclude Rotondo -. E poi c’è la nostra isola privata, Perfect Day at Cococay, dal fortissimo appeal per le famiglie. Attraverso il nostro partner Executive Cruises, stiamo quindi lanciando un prodotto air and cruise, per facilitare la vendita dei prodotti intercontinentali\".\r

\r

","post_title":"Rotondo, Rcl: per il mercato italiano è stata un'estate magica","post_date":"2022-10-04T12:45:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1664887501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'indirizzo di New York, ha aperto in questi giorni a Milano il secondo indirizzo di Casa Cipriani, il brand di boutique hotel in formula club (sullo stile di Soho House, ndr) ispirato all'Harry's bar di Venezia di Giuseppe Cipriani, reso celebre dall'invenzione del Bellini e per aver accolto ospiti abituali del calibro di Ernest Hemingway. La nuova struttura sorge in via Palestro 24, presso l'ex sede della sartoria Campagna di palazzo Bernasconi, e offre un totale di 15 camere, tra cui tre suite, nonché il ristorante Cipriani e il bar Arrigo, aperto dalle 7 alle 23. Tra i servizi, un concierge 24/7 e il maggiordomo dedicato. Presente anche una spa progettata dallo studio Apostoli con grotta salina e crio-terapia, una palestra fitness con stanza yoga e pilates, nonché, all’ultimo piano il celebre club Socialista, progettato da Carlos Almada secondo i canoni di una dimora cubana signorile.\r

\r

Nella migliore tradizione meneghina, l’edificio e l’intensivo progetto di ristrutturazione realizzato da Bms Progetti si svelano e si scoprono soprattutto una volta varcata la soglia di ingresso. L'intera operazione è stata condotta in collaborazione con l'interior designer Michele Bonan, che ha curato le suite, il ristorante, la hall e il bar Arrigo, nonché appunto con lo studio Almada per il club Socialista. La società specializzata in ingegneria acustica, Viva Consulting, ha quindi seguito la progettazione acustica definitiva ed esecutiva, nonché i collaudi in corso d’opera e finale. Ha, inoltre, seguito la previsione di impatto acustico dell’hotel, ovvero di tutti i suoi impianti di trattamento aria a servizio dello stesso, e dell’Arrigo bar, del ristorante e dell’american bar con musica dal vivo.\r

\r

\"La cura progettuale, il dettaglio costruttivo si sono spinti laddove mai si era arrivati - spiega Ezio Rendina, fondatore e ceo di Viva Consulting -. Per esempio, abbiamo riversato nelle gronde la stessa quantità di acqua che si avrebbe con la pioggia più forte mai osservata a Milano e abbiamo ascoltato, nelle camere, se fosse udibile lo sciacquio. Abbiamo realizzato, con la tecnologia box in the box la spa al piano interrato, quello più prossimo alla linea metropolitana sotterranea, in modo da rendere inudibile il tipico rombo del transito metropolitano. Durante la costruzione abbiamo svolto sopralluoghi continui per accertarci che tutto fosse realizzato come da progetto. A opera eseguita abbiamo eseguito prove su prove in modo da verificare che nulla ci fosse sfuggito”.\r

\r

","post_title":"A Milano apre Casa Cipriani: hotel-club da 15 camere, ristorante, bar e spa","post_date":"2022-10-04T11:02:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1664881364000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si presenta con un catalogo b2b e una app tutta nuova il gruppo Paradise Hotels & Spa al prossimo appuntamento con il Ttg di Rimini, in programma dal 12 al 14 ottobre. Il tutto dopo un'estate oltremodo positiva da più dell'87% di occupazione media, che consentirà alla compagnia toscana di chiudere l'anno con un fatturato di oltre 8 milioni di euro (+32%) sul 2021 e 57.600 presenze totali. \"Siamo molto soddisfatti - sottolinea la general manager, Paola Isidori – sia perché tra i nostri ospiti c’è un coefficiente elevatissimo di repeaters, sia perché l’aumento delle presenze è dovuto anche alla crescita delle famiglie straniere e la voglia di viaggiare è tornata dopo due anni di stop forzato: finora dall’estero arrivavano soprattutto coppie, ma la nostra politica di grande attenzione alle famiglie e ai bambini, a cui sono dedicati servizi specifici e attività mirate, ci ha permesso di conquistare una nuova fetta di mercato e di espandere sensibilmente i periodi di apertura\".\r

\r

Oltre alla più recente new entry del gruppo, il boutique apartment hotel a Montepuciano, che ha portato a quattro le strutture complessive della compagnia tutte in Toscana, Paradise Hotels approda quindi a Rimini (stand 011, padiglione A5/C5 corsia 1) con una app inedita, con cui i clienti potranno effettuare anche il check-in automatico, nonché con l'ultima edizione del suo catalogo b2b: un manuale per operatori del turismo, utile non solo alla presentazione del gruppo e degli hotel ma anche un vero decalogo per far capire il valore dell’accoglienza Paradise.","post_title":"Nuovo catalogo b2b e nuova app per il gruppo Paradise Hotels & Spa","post_date":"2022-10-04T10:11:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1664878303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_383181\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Thomas Reynaert[/caption]\r

\r

Appello di Airlines for Europe (A4E) ai protagonisti del trasporto aereo europeo affinché mai più si ripeta il caos che quest'anno ha investito l'intera stagione estiva.\r

\r

Thomas Reynaert, managing director di A4E, intervenendo oggi alla conferenza di Eurocontrol 'Where to Next for European Aviation?', mette in evidenza le sfide che si pongono all'aumento della capacità del trasporto aereo dopo quasi due anni di relativa inattività e come le compagnie aeree abbiano lavorato instancabilmente per superarle. \r

\r

Dall'insufficienza del personale addetto alla sicurezza negli aeroporti, alla lentezza dei controlli di frontiera e agli scioperi dei controllori di volo, l'estate 2022 è stata piena di ostacoli per le compagnie aeree, già impegnate per riprendersi dagli effetti devastanti della pandemia. Particolarmente preoccupante è la continua richiesta, con breve preavviso, da parte di alcuni grandi aeroporti europei di ridurre la capacità dei vettori a causa della loro incapacità di far fronte al rapido aumento della domanda di passeggeri.\r

\r

\"Le compagnie aeree non operano nel vuoto - ha sottolineato Reynaert -. Abbiamo quindi bisogno di un approccio congiunto che garantisca a tutti noi dell'industria aeronautica europea di lavorare il più strettamente possibile per evitare riduzioni di capacità, soprattutto con breve preavviso. Ci aspettiamo che tutti continuino a impegnarsi in modo positivo e proattivo per garantire che non si ripeta il caos dell'estate 2022. \"\r

\r

","post_title":"A4E ai player del trasporto aereo europeo: \"Mai più un'estate di caos come quest'anno\"","post_date":"2022-10-04T09:09:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1664874573000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' arrivato il semaforo verde del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti alla joint venture tra Delta e Latam.\r

La partnership mira a diventare la più grande esistente tra gli Stati Uniti/Canada e il Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Uruguay) consentendo l'accesso a più di 300 destinazioni. Una volta attuata, consentirà a Delta e a Latam Airlines Group, Latam Airlines Brasil, Latam Airlines Colombia, Latam Airlines Perù e Latam Airlines Paraguay di iniziare a delineare i nuovi vantaggi per i clienti e per il cargo.\r

Le due compagnia aeree hanno annunciato l'intesa nel 2019, con l'obiettivo di ampliare significativamente le scelte di viaggio in Nord e Sud America. Da allora, i partner hanno raggiunto una serie di traguardi che includono l'accumulo/riscatto reciproco di miglia frequent flyer, vantaggi reciproci per i frequent flyer d'élite, terminali condivisi in aeroporti come New York Jfk, San Paolo del Brasile e Santiago del Cile e l'accesso reciproco a 53 lounge Delta Sky Club negli Stati Uniti e a cinque lounge Latam in Sud America, tra cui il nuovo Sky Club di Delta a Los Angeles e la nuova Latam Lounge Santiago del Cile, la più grande lounge passeggeri in Sud America.\r

Nel 2020 sono stati introdotti i primi servizi di codeshare in Sud America e nel 2021 hanno ampliato i collegamenti condivisi a 20 rotte tra gli Stati Uniti e il Sud America, oltre a voli verso un'ampia gamma di destinazioni nazionali e regionali dai loro hub di Atlanta, New York, Los Angeles, Santiago, Lima, Bogotà e San Paolo, migliorando la connettività tra le due regioni.","post_title":"Semaforo verde dal Dot alla joint venture fra Delta e Latam Airlines","post_date":"2022-10-04T08:56:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1664873779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Precision Air è entrata nel Bsp Italia. La compagnia aerea collega le più importanti destinazioni turistiche della Tanzania come Zanzibar, Serengeti e Kilimanjaro, spingendosi fino a Nairobi in Kenya.\r

\r

Nata nel 1993, ha iniziato il suo percorso offrendo un servizio di trasporto charter verso le destinazioni turistiche di Serengeti, Ngorongoro Crater e Zanzibar. Oggi opera attraverso un network di rotte molto sviluppato in tutta la Tanzania con una flotta composta da nove aeromobili Atr.","post_title":"Precision Air fa il suo debutto nel Bsp Italia","post_date":"2022-10-04T08:45:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1664873108000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Estonia, un mix accattivante di natura, cultura, gastronomia, tecnologia e sostenibilità, si è presentata a Roma e Milano con queste carte vincenti agli operatori e alla stampa specializzata italiana. Con gli occhi puntati in modo particolare sulla capitale Tallinn, Capitale Verde d’Europa nel 2023 e su Tartu, la seconda città estone. Posizionata nel meridione del paese quest'ultima mira in alto per il 2024, puntando a un milione di visitatori quando sarà una delle tre città europee Capitali della Cultura. \r

\r

Ottimi i collegamenti tra l’Estonia e l’Italia grazie ai collegamenti Ryanair e Wizz Air con oltre 20 voli settimanali da otto città italiane. E da altre città europee c’è un’ottima scelta di voli operati sia da vettori low cost che di linea. Per molti visitatori è Tallinn il primo punto d’arrivo nel paese baltico, una città Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco che vanta un tessuto urbano medievale attentamente conservato e strutture ricettive in grado di soddisfare ogni esigenza.\r

\r

Presenti alle serate italiane Kristina Talisainen, b2b marketing e Kadri Gröön, international media di Visit Estonia insieme ai partner Visit Tartu, Ibis Hotel Tallinn e Eckero Line, compagnia di traghetti che collegano Tallinn e Helsinki. “Dall’inizio dell’anno fino alla fine di luglio 2022 l’Estonia ha accolto 791.983 visitatori internazionali, e di questi 11.338 erano italiani”, ha sottolineato Kristina Talisaninen. Un’incremento nel numero di visitatori dal Belpaese del 190% rispetto allo spesso periodo del 2021. Molto apprezzato dagli italiani, ha aggiunto Kadri Gröön, la cucina estone: “Una cucina sostenibile con oltre 31 dei nostri ristoranti inseriti nella prestigiosa Guida Michelin”.\r

\r

","post_title":"Estonia pronta a conquistare il favore dei turisti italiani","post_date":"2022-10-03T13:39:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1664804345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431531","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà presente il titolare Luca Buonpensiere e parte del suo team, tra cui il nuovo direttore vendite & marketing, Simone Prinari, allo stand 29 del padiglione C4 del Ttg di Rimini dal 12 al 14 ottobre prossimi. Dopo qualche anno di assenza Glamour To torna infatti all'appuntamento fieristico romagnolo, per incontrare agenti di viaggio e vettori per confrontarsi e valutare le nuove strategie da adottare per il prossimo futuro. Ma soprattutto per presentare l’intera programmazione del Capodanno 22/23, di cui ha lanciato da poco il catalogo, oltre a diverse sorprese e novità.\r

\r

Nell'ultimo anno, l'operatore viareggino ha investito nel futuro inserendo una serie di new entry nel team per rafforzare tra l'altro la propria rete vendite, proprio a sottolineare la grande voglia di accelerare la ripresa e di seguire l’onda positiva di questa nuova ripartenza del settore. \"Con un mercato dei viaggi e del turismo in costante evoluzione - sottolinea infatti Buonpensiere - diventa di cruciale importanza saper creare una solida rete di distribuzione per proteggere e sviluppare il proprio brand\".","post_title":"Glamour To alla fiera di Rimini per presentare la programmazione Capodanno 22/23 e le altre novità","post_date":"2022-10-03T13:05:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1664802326000]}]}}