Air France: Venezia tra i primi scali serviti dall’A220-300 che, dal 6 novembre, arriverà a Linate

L’aeroporto di Venezia ha dato il benvenuto al nuovo Airbus A220-300 di Air France, che ha fatto proprio del Marco Polo la sua prima destinazione italiana. Dal 6 novembre l’A220-300 sarà utilizzato anche sulla rotta Parigi Charles de Gaulle–Milano Linate e, durante la stagione invernale 2021-2022, il nuovo aeromobile volerà anche tra Parigi e Bologna e tra Parigi e Roma.

“Siamo orgogliosi di presentare in Italia l’Airbus A220 di Air France – ha affermato Barry ter Voert, senior vice president Air France-Klm Europe -. Questo aereo di ultima generazione è più sostenibile, economico e moderno. Incarna il nostro impegno per un’aviazione più sostenibile. Per Air France l’Italia è, se si esclude il mercato interno francese, il secondo mercato in Europa e Venezia è una delle nostre principali destinazioni italiane Siamo determinati a mantenere i clienti italiani collegati alla nostra rete globale di quasi 200 destinazioni e ad offrire loro la migliore esperienza di viaggio”.

“Ci fa molto piacere che Air France abbia scelto l’aeroporto di Venezia come primo scalo italiano in cui presentare il nuovo Airbus A220-300 – ha affermato Camillo Bozzolo, direttore commerciale aviation Gruppo Save -. L’intero settore del trasporto aereo è impegnato in un vasto e articolato programma di riduzione delle emissioni in un’ottica di sempre maggiore sostenibilità, che per il nostro aeroporto si traduce in una roadmap, una tabella di marcia, che prevede di raggiungere zero emissioni di CO 2 entro il 2030. La collaborazione con le compagnie aeree, nostri primi partner, è in tal senso fondamentale per la condivisione di obiettivi e per lo sviluppo e l’applicazione di nuove tecnologie”.

L’A220-300, che porta il nome “Le Bourget”, è stato consegnato alla compagnia a fine settembre ed è il primo dei 60 aeromobili ordinati da Air France per sostituire progressivamente gli Airbus A318, A319 e alcuni A320 entro la fine del 2025.