Air France potenzia la capacità sul Nord Atlantico, ma la competizione sarà dura

Air France investe sulla riapertura degli Stati Uniti a tutti i viaggiatori vaccinati e conta su un rapido e significativo aumento del traffico verso la destinazione, «sperando che il picco della crisi provocata dal Covid-19 sia passato – sottolinea la ceo Anne Rigail, in una dichiarazione rilasciata all’Afp – Agence France Press -. Si tratta di una notizia eccellente per Air France, e più in generale per il gruppo Air France-Klm, poiché il Nord Atlantico costituisce la base fondamentale del nostro network a lungo raggio: prima dello scoppio della pandemia, questo mercato rappresentava, a livello di gruppo, il 40% delle nostre entrate long haul».

«Non partiamo da zero perché non abbiamo mai smesso di servire gli Stati Uniti, anche nel momento peggiore della crisi, con alcuni collegamenti verso le principali città americane». La situazione è migliorata negli ultimi mesi e l’estate è andata abbastanza bene, anche se gli aerei erano quasi interamente pieni di americani vaccinati in visita in Europa, con «poco meno del 50% dei voli».

Durante la stagione invernale, Air France opererà 122 voli settimanali verso gli Stati Uniti, servendo 11 destinazioni: New York Jfk, Boston, Washington DC, Detroit, Atlanta, Chicago, Miami, Houston, Seattle, San Francisco e Los Angeles.

A sostegno della ripresa del traffico sulle rotte transatlantiche, la compagnia aumenterà quindi, gradualmente, la capacità offerta per l’inverno: da qui alla fine di marzo 2022 Air France punta ad offrire una capacità corrispondente a circa il 90% di quella del 2019, contro il 50% dell’estate 2021.

Ciò implicherà l’aggiunta di frequenze su alcune destinazioni, tra cui New York (da 3 a 5 voli giornalieri), Miami (da 7 a 12 voli settimanali) o Los Angeles (da 12 a 17 voli settimanali). Il vettore riprenderà anche i voli da Parigi-Charles de Gaulle a Seattle, così come l’abituale Parigi-Papeete, via Los Angeles (3 voli settimanali tra Los Angeles e Papeete a partire dall’11 novembre 2021), e inaugurerà una nuova rotta tra Pointe-à-Pitre e New York Jfk (2 voli settimanali a partire dal 24 novembre 2021).

Ma la concorrenza sarà dura, poiché le rotte transatlantiche rappresentano «un mercato molto competitivo» sul quale «tutti i competitor investiranno con un aumento della capacità” conclude Anne Rigail.