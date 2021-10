Air France-Klm riduce le perdite sulla scia della ripresa del traffico. Outlook positivo

Air France-Klm punta a tornare a fare utili quest’anno, sulla spinta positiva fornita dalle prenotazioni dei passeggeri durante l’estate nonché dalla riapertura delle frontiere Usa. Il gruppo, a chiusura del terzo trimestre dell’esercizio 2021, stima un ebitda “lievemente” positivo per l’esercizio, rispetto alla perdita di 1.7 miliardi di euro registrata nel 2020.

Nel dettaglio, i risultati del periodo luglio-settembre indicano una perdita netta di 192 milioni di euro, in calo dell’88,5% rispetto allo scorso anno, con un Ebitda di 796 milioni di euro, in crescita di 1.238 milioni di euro, e ricavi pari a 4.567 milioni di euro, in aumento di 2.043 milioni rispetto allo stesso periodo 2020.

I dati del trimestre evidenziano che il numero di voli prenotati è quasi raddoppiato rispetto al 2020, ma è rimasto a circa la metà dei livelli pre-pandemia. Il responsabile delle finanze Steven Zaat ha sottolineato che i risultati sono stati un “ottimo segnale per il quarto trimestre, dove già vediamo prenotazioni aumentare ogni settimana”.

Il gruppo ha stimato che la sua capacità avrebbe raggiunto il 70% – 75% dei livelli del 2019 nell’ultimo trimestre, ma non ha dato indicazioni per il 2022 a causa dell’incertezza sulle riaperture in Cina e Giappone.