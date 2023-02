Air France-Klm ricorda Gianluca Andolfi con una borsa di studio alla Cattolica di Milano Air France-Klm ricorda Gianluca Andolfi e lo fa concretamente, supportando il Master in Sustainable Business Administration – Msba di Altis Università Cattolica del Sacro Cuore e dedicando al collega recentemente scomparso, una borsa di studio. “Gianluca Andolfi era il prezioso responsabile per la comunicazione di Air France-Klm in Italia, un lavoro che rispondeva in pieno al suo carattere aperto e alla sua facilità di instaurare relazioni personali e professionali – sottolinea Lucia Impiccini, marketing director Air France-Klm East Mediterranean -. Comunicare sulla sostenibilità nell’ambito del trasporto aereo è stato uno dei compiti a cui Gianluca si dedicava con passione, lucidità e spirito critico”. Il Master dell’Università Cattolica contribuisce alla formazione di una nuova classe di manager protagonisti della transizione sostenibile. Ad una faculty di grande competenza, unisce partnership con aziende leader, quali Air France-Klm, Liquigas e Maire Tecnimont, associazioni e importanti organizzazioni come Ashoka, Assolombarda e Sustainability Makers. La scelta sullo studente a cui assegnare la borsa di studio è stata fatta sia rispettando i criteri previsti da Altis ma anche individuando una giovane che crede nella comunicazione e nel suo ruolo significativo per rendere la sostenibilità un fatto concreto e significante delle azioni quotidiane di uomini, donne e aziende.

