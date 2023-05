Air France-Klm: ricavi a +42% nel primo trimestre, attesa per un’estate di forte traffico L’impennata delle vendite di biglietti per l’estate ha fatto da traino alla performance del primo trimestre 2023 di Air France-Klm. I ricavi sono cresciuti del 42% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 6,33 miliardi di euro mentre la perdita è stata ridotta di oltre un terzo a 344 milioni di euro rispetto ai 552 milioni di euro del 2022. Il numero di passeggeri trasportati è aumentato nei primi tre mesi del 35,3% raggiungendo quota 19,7 milioni. ” Nel primo trimestre, Air France-Klm ha ulteriormente sfruttato la ripresa del settore aereo aereo – ha dichiarato il ceo, Benjamin Smith -. Il Gruppo ha continuato a registrare una forte crescita dei ricavi e solidi flussi di cassa grazie alle incoraggianti vendite estive di biglietti. Ciò apre la strada a un’intensa stagione estiva attraverso tutto il nostro network. Sono inoltre lieto di aver rimborsato completamente tutti gli aiuti di Stato, il che ci libera dalle relative restrizioni e ci restituisce la nostra piena autonomia strategica. Ora siamo in piedi da soli”. La previsione di capacità per l’intero anno 2023 si attesta a circa il 95%, rispetto alla precedente stima compresa tra il 95% e il 100%. Una modifica al ribasso che il gruppo attribuisce a possibili problematiche legate alla scarsità di forza lavoro, soprattutto per quanto riguarda i piloti. Il gruppo franco-olandese precisa che l’impatto degli scioperi dei controllori di volo francesi è stato limitato e si è aggirato intorno ai milioni di euro.

I ricavi sono cresciuti del 42% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 6,33 miliardi di euro mentre la perdita è stata ridotta di oltre un terzo a 344 milioni di euro rispetto ai 552 milioni di euro del 2022.\r

\r

Il numero di passeggeri trasportati è aumentato nei primi tre mesi del 35,3% raggiungendo quota 19,7 milioni.\r

\r

\" Nel primo trimestre, Air France-Klm ha ulteriormente sfruttato la ripresa del settore aereo aereo - ha dichiarato il ceo, Benjamin Smith -. Il Gruppo ha continuato a registrare una forte crescita dei ricavi e solidi flussi di cassa grazie alle incoraggianti vendite estive di biglietti. Ciò apre la strada a un'intensa stagione estiva attraverso tutto il nostro network. Sono inoltre lieto di aver rimborsato completamente tutti gli aiuti di Stato, il che ci libera dalle relative restrizioni e ci restituisce la nostra piena autonomia strategica. Ora siamo in piedi da soli\".\r

\r

La previsione di capacità per l'intero anno 2023 si attesta a circa il 95%, rispetto alla precedente stima compresa tra il 95% e il 100%. Una modifica al ribasso che il gruppo attribuisce a possibili problematiche legate alla scarsità di forza lavoro, soprattutto per quanto riguarda i piloti. Il gruppo franco-olandese precisa che l'impatto degli scioperi dei controllori di volo francesi è stato limitato e si è aggirato intorno ai milioni di euro.\r

\r

","post_title":"Air France-Klm: ricavi a +42% nel primo trimestre, attesa per un'estate di forte traffico","post_date":"2023-05-05T12:58:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683291483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un vero e proprio exploit di voli privati per gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate. A certificarlo è Sea Prime, che con il brand Milano Prime è uno dei principali operatori di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa: durante lo scorso aprile il traffico ha registrato una crescita mensile del 10%.\r

A fare da traino all'aumento la Milano Design Week, con oltre 980 movimenti nel periodo tra il 17 e il 23 aprile: la kermesse nella sua 61a edizione ha attirato il numero record di 307.418 visitatori, di cui due terzi internazionali, con oltre 2.000 espositori.\r

\r

Con un picco di oltre 180 movimenti registrati venerdì 21 aprile e 80 aeromobili in scalo notturno, Milano Prime conferma il suo ruolo fondamentale, all'interno del sistema aeroportuale milanese, di porta d'accesso per buyer e visitatori internazionali ai principali eventi di Milano.","post_title":"Sea Prime: boom di voli privati a Milano Malpensa e Linate","post_date":"2023-05-05T12:10:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683288609000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines scalda i motori in vista della riapertura della Venezia-Atlanta, il prossimo 8 maggio. Il collegamento giornaliero si aggiunge a quello già attivo dallo scorso 12 marzo per New York.\r

\r

I passeggeri in partenza da Venezia con Delta potranno scegliere tra quattro esperienze di cabina: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. L'esperienza Delta Premium Select, recentemente migliorata, offre una ristorazione di alto livello, amenity-kit artigianali e più attenzioni al passeggero. A bordo di Delta, tutti i viaggiatori hanno a disposizione schermi personali per l'intrattenimento posizionati sullo schienale della poltrona, con una ricca offerta di contenuti Delta Studio, prese di alimentazione per i loro dispositivi e messaggistica mobile gratuita.\r

\r

Delta sta inoltre implementando il wi-fi gratuito sulle tratte interne negli Stati Uniti, che sarà lanciato sui voli per l’Europa entro il 2024. La Fly Delta App, infine, permette ai passeggeri di gestire da remoto il proprio biglietto e rimanere informati sullo stato del bagaglio e del volo.\r

\r

Una volta giunti negli Stati Uniti con i voli Delta, entrambi operati in collaborazione con i partner di joint venture Air France-Klm, i passeggeri italiani possono decidere di proseguire il loro viaggio verso circa 200 destinazioni negli Usa, nei Caraibi e oltre.","post_title":"Delta Air Lines pronta alla riapertura della Venezia-Atlanta, dall'8 maggio","post_date":"2023-05-05T12:02:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683288172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444932","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_444935\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ubaldo Petrosino e Alessandra Ardore[/caption]\r

\r

E' stato firmato un accordo di collaborazione tra il Gruppo Travel e la Tv dei Viaggi, società di produzioni televisive per il turismo che da 25 anni produce foto e video professionali per hotel, villaggi, resort, catene alberghiere, tour operator ed enti di promozione turistica.\r

\r

\r

Lo scopo è quella di utilizzare video e tutto il materiale che sarà inserito sia su ItaliAbsolutely che su Travel Quotidiano.\r

Inoltre ha anche il fine di facilitare l'interscambio di conoscenza e di background fra le due aziende.\r

\r

\r

La società capitanata da Ubaldo Petrosino e Alessandra Ardore si è affermata sul mercato e da 25 anni offre un prodotto di ottima qualità. \r

\r

Oggi in Italia i documentari de “LaTVdeiViaggi” dedicati alla promozione delle destinazioni e dei territori vanno in onda su due Canali TV Nazionali e su 40 TV Regionali. Tali documentari quindi diventano delle puntate televisive seguite da un pubblico interessato ai viaggi.\r

\r

La TV dei Viaggi lavora con enti del turismo fra i quali citiamo Svizzera Turismo, A Tout France ente per lo sviluppo del Turismo Francese, Ente del Turismo del Senegal, Cata Centroamerica, Inguat ente del Turismo del Guatemala, El Salvador, Essential Costarica, Ufficio Turistico di Cuba, Ente del Turismo Egiziano e altri.\r

\r

[caption id=\"attachment_442716\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Daniela Battaglioni[/caption]\r

\r

Ma anche con operatori come Futura Vacanze, Nicolaus, Eden Viaggi, Kell12, Best Tours, Swan Tour, In Viaggi, Fruit Viaggi, Msc Crociere, Todra Tour Operator, Imperatore Travel, Marcegaglia, Uappala Hotels, Mapo Travel, i Viaggi dell’Airone, Accor e molti altri in portfolio.\r

\r

«Si tratta di un accordo importante per il nostro gruppo - ha dichiarato il ceo del Gruppo Travel, Daniela Battaglioni - perché allarga gli orizzonti della comunicazione e dell'interazione con l'intero mondo del turismo organizzato e dei viaggi in generale»\r

\r

","post_title":"Il Gruppo Travel sigla un accordo di collaborazione con la TV dei Viaggi","post_date":"2023-05-05T11:37:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683286644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_269063\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luis Gallego[/caption]\r

\r

Il gruppo Iag ha rivisto al rialzo le stime di utile per l'intero anno grazie alla forte domanda di traffico leisure e punta a trasportare quasi lo stesso numero di passeggeri pre-pandemia.\r

\r

A chiusura del primo trimestre dell'anno il gruppo ha registrato un utile operativo di 9 milioni di euro, primo risultato positivo nei tre mesi di apertura dell'esercizio dal 2019. Un traguardo raggiunto grazie alle buone performance di tutti i vettori del gruppo oltre che al contributo di prezzi del carburante più bassi.\r

Il gruppo segnala come il focus resti sulla capacità nei mercati principali dell'America Latina e del Nord Atlantico, che ora sono tornati ai livelli di capacità pre-pandemici oltre che sulla crescita del network leisure di Vueling lungo tutto l'arco dell'anno.\r

\r

Le prospettive per l'estate vengono definite \"incoraggianti\" con le prenotazioni che già coprono l'80% dei ricavi preventivati. Il tutto consente al gruppo di stimare un utile operativo prima delle voci eccezionali per l'intero esercizio 2023 superiore alla fascia alta della precedente previsione di 1,8-2,3 miliardi di euro.\r

\r

\"Iag ha conseguito un'ottima performance finanziaria nel primo trimestre, grazie al recupero di capacità da parte delle compagnie aeree del gruppo, che si è avvicinata ai livelli pre-pandemia - ha commentato il ceo, Luis Gallego -. Iberia ha registrato un utile record nel primo trimestre e tutte le nostre compagnie aeree hanno ottenuto risultati superiori alle aspettative, beneficiando di una domanda robusta e di un prezzo del carburante più basso. Stiamo assistendo a un buon livello di prenotazioni, con una domanda particolarmente forte per il tempo libero, mentre i viaggi d'affari continuano a riprendersi più lentamente.\r

\r

Per quest'anno il gruppo stima che la capacità sarà pari a circa il 97% dei livelli del 2019. Ciò significa che l'utile operativo per l'intero anno sarà probabilmente superiore ai 2,3 miliardi di euro previsti in precedenza.","post_title":"Il Gruppo Iag rivede al rialzo le stime di utile per l'intero anno","post_date":"2023-05-05T10:32:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683282733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia ha nominato Fernando Candela nuovo presidente e amministratore delegato ad interim, in sostituzione di Javier Sanchez-Prieto.\r

\r

Il passaggio di testimone è fissato per il prossimo luglio, e Candela guiderà la compagnia sino alla fine dell'anno, come specificato dal gruppo Iag - casa madre di Iberia - in un comunicato ufficiale.\r

\r

Candela, che dal 2019 è ceo di Level, mentre in precedenza è stato ceo di Iberia Express, avrà il compito di condurre le trattative per completare l'acquisto di Air Europa e di affrontare il rimborso del debito accumulato durante la pandemia.\r

Il gruppo Iag lo scorso febbraio ha accettato di acquistare il restante 80% di Air Europa che ancora non possedeva per 400 milioni di euro. L'accordo è in attesa del via libera da parte di Bruxelles.\r

\r

Sanchez-Prieto, secondo quanto riferito da Iag, lascia la società per sua scelta, per avviare nuovi progetti al di fuori del settore aereo.\r

\r

La \"vasta esperienza di Candela nel mondo dell'aviazione e della trasformazione sarà un valore aggiunto per la compagnia - ha commentato l'amministratore delegato di Iag, Luis Gallego -. La sua affidabilità lo rende la persona migliore per guidare Iberia nei prossimi mesi\".","post_title":"Iberia: Fernando Candela è il nuovo ceo, in carica sino a fine 2023","post_date":"2023-05-05T10:11:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683281489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_291806\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Willie Walsh ceo di Iata[/caption]\r

\r

Iata accusa duramente le mobilitazioni e gli scioperi effettuati dai controllori del traffico aereo in Europa.\r

\r

Ai problemi di capacità che stanno vivendo le compagnie aeree del vecchio continente si aggiungono gli scioperi indetti, particolarmente dannosi nel mercato francese. «Queste azioni irresponsabili hanno causato migliaia di cancellazioni non necessarie a marzo». Così si lamenta il ceo Iata, Willie Walsh.\r

\r

Walsh sottolinea che una parte significativa delle recenti cancellazioni di voli, principalmente in Europa, è dovuta ad azioni dei controllori. «Questo è inaccettabile e le autorità non dovrebbero tollerarlo».\r

Manodopera\r

Al di là dell'impatto di queste mobilitazioni, Walsh spiega che il settore aereo è influenzato da altri due problemi. Da un lato, c'è un deficit di capacità «attribuibile alla carenza di manodopera, che colpisce molte parti dell'aviazione».\r

\r

A questo si aggiungono «problemi con la catena di fornitura che colpiscono il settore della produzione di aeromobili e causano ritardi nelle consegne degli aeromobili». \r

\r

«Mentre le aspettative dei viaggiatori aumentano verso l'alta stagione, le compagnie stanno facendo tutto il possibile per soddisfare le loro esigenze. Sfortunatamente, la mancanza di capacità significa che alcuni di quei passeggeri potrebbero rimanere delusi.\r

\r

Iata comunque fa un bilancio positivo del primo trimestre del 2023, periodo segnato dalla “forza della domanda”. \"Ancora più importante, le vendite di biglietti nazionali e internazionali fanno presagire una forte crescita che continuerà nel picco della stagione estiva dell'emisfero settentrionale». \r

Chi sciopera ha ragione\r

Fin qui la Iata. Dall'altra parte del piatto ci sono le giuste rivendicazioni di lavoratori che esigono qualcosa che incide sulla dignità del lavoro che i vari governi, e specialmente quello francese non dà. Per quanto riguarda la carenza di manodopera c'è da fare un discorso a parte.\r

\r

Quando scoppiò la pandemia le compagnie aeree presero a licenziare in massa. E' naturale che ora, dopo aver ricevuto un trattamento che ha risvolti immorali, lo stesso personale si è reimpiegato. Quindi le compagnie non trovano adeguate figure professionali.\r

\r

Le scelte che non prendono in considerazione il \"fattore umano\" si pagano. Prima o poi.\r

\r

","post_title":"Iata contro scioperi e mancanza di personale. Ma i lavoratori hanno ragione","post_date":"2023-05-05T10:05:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1683281132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Play fa rotta sul Veneto con l’avvio di una nuova rotta da Venezia all’aeroporto Keflavík di Reykjavík dal prossimo 29 giugno. Il collegamento, operato nei giorni di giovedì e domenica, si affianca a quello dal Marconi di Bologna, attivo già dalla scorsa estate e che verrà rilanciato il prossimo 6 giugno.\r

\r

La low cost islandese aggiungerà inoltre per il prossimo orario invernale una nuvoa rotta da Verona a Reykjavík con una frequenza alla settimana il sabato a partire dal 20 gennaio 2024.\r

\r

Durante l’estate 2023 Play collegherà quindi l’Islanda con 37 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada servendosi di una flotta di aeromobili Airbus A321Neo e A320Neo.\r

\r

“Negli ultimi mesi siamo cresciuti molto - ha affermato Birgir Jónsson, ceo del vettore - e con l’orario estivo 2023 stiamo dando il benvenuto nel nostro team a circa 200 nuovi colleghi, ricevendo quattro nuovi aerei e lanciando 13 nuove destinazioni, tra cui Venezia. Il load factor dei nostri aeromobili sta aumentando in modo significativo, così come il numero dei passeggeri trasportati, e le prenotazioni per l’estate stanno andando molto bene\".\r

\r

I passeggeri in partenza da Venezia e Verona una volta a Reykjavík potranno anche proseguire il loro viaggio verso il Nord America, negli Stati Uniti e in Canada.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Play rilancia dall’Italia con due nuove rotte da Venezia e Verona per Reykjavík","post_date":"2023-05-05T09:49:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683280164000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444883","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444884\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Zorgno presidente di CleanBnB[/caption]\r

\r

Il turismo in appartamento negli ultimi mesi è stato al centro dell’attenzione, complice la grande ripresa del settore dopo la pandemia. La teoria secondo la quale gli affitti brevi toglierebbero abitazioni ai residenti è facilmente confutabile dai numeri.\r

\r

«Il turismo in appartamento gestito in modo professionale è una grandissima risorsa per il Paese. Il lavoro fatto da operatori come CleanBnB deve essere salvaguardato, così come i grandi investimenti e le centinaia di posti di lavoro generati negli ultimi anni». Ha spiegato Francesco Zorgno presidente di CleanBnB, società quotata in Borsa e primo operatore nazionale nella gestione di appartamenti in affitto breve, con oltre 1800 immobili gestiti su 70 diverse località nel Paese.\r

\r

«Se guardiamo ai gestori professionali, non esiste un vero tema di concorrenza con gli affitti tradizionali, in quanto operiamo su immobili che altrimenti resterebbero sfitti e spesso degradati; né di concorrenza con l’offerta alberghiera, che è profondamente diversa e offre servizi che gli appartamenti non possono certo proporre».\r

\r

I viaggiatori di tutto il mondo si spostano alla ricerca di soluzioni che permettano loro di vivere in modo molto diversificato l’esperienza di soggiorno, a seconda delle esigenze personali e delle motivazioni del viaggio che, vale la pena ricordarlo, possono essere dettate da motivi di piacere ma anche familiari, di studio, di lavoro o di salute.\r

\r

Soggiornare in appartamento rappresenta ormai una consuetudine dalla quale non si può tornare indietro, e che offre una soluzione complementare ma necessariamente molto diversa da quella del soggiorno in hotel. Il comparto degli affitti brevi, inoltre, è stato fra i primi a recuperare terreno dopo la pandemia, molto più velocemente rispetto all’ospitalità tradizionale.\r

\r

Questo ha permesso a tante famiglie di avere una fonte di reddito in un periodo difficilissimo, ma ha anche consentito alle amministrazioni comunali e all’erario di incassare un importante gettito fiscale anche grazie agli operatori professionali, che hanno sempre lavorato nel pieno rispetto delle regole.\r

\r

Gestori professionali come CleanBnB che lavorano non su immobili propri ma al servizio di centinaia di piccoli proprietari, negli anni hanno investito risorse importanti per fare degli affitti brevi un modello di turismo pienamente sostenibile. \r

\r

Poche settimane fa, il consiglio di amministrazione di CleanBnB ha approvato il bilancio 2022 con ricavi consolidati pari a 9,4 milioni di euro, in crescita del +136% su base annua, e del +187% rispetto al 2019, periodo pre-covid, e con un Ebitda positivo per circa 340 mila euro.","post_title":"Zorgno (CleanBnb): «Il turismo in appartamento è una grande risorsa per il Paese»","post_date":"2023-05-05T09:32:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683279161000]}]}}