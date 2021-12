Air France-Klm: mega ordine per 100 Airbus 320neo e opzione per altri 60

Air France-Klm ha siglato un mega ordine con Airbus per un massimo di 160 velivoli della famiglia A320neo, di cui 100 ordini fermi e 60 in opzione per Transavia e Klm; inoltre sono stati firmati altri quattro ordini dei nuovi cargo A350F per Air France.

Le consegne dei narrow-body dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2023.

“Questi ordini posizioneranno le compagnie aeree del gruppo sulla strada del miglioramento delle loro prestazioni, accelerando al contempo il nostro percorso verso la riduzione delle emissioni di Co2 – ha dichiarato il ceo del gruppo Benjamin Smith -. Questo è un passo importante per Klm, per Transavia e per Air France, che utilizzeranno i migliori aerei disponibili per soddisfare le loro esigenze”. I nuovi aeromobili saranno basati sia all’aeroporto di Amsterdan Schiphol sia di Paris-Orly, entrambi gli scali hub di Transavia e saranno impiegato per le rotte di medio raggio europee