Air France-Klm: codeshare con IndiGo su 25 nuove destinazioni indiane

Air France-Klm ha siglato un accordo di codeshare con IndiGo in base al quale il gruppo franco-olandese garantirà ai propri passeggeri l’accesso a 25 nuove destinazioni in India. Soggetta all’approvazione del governo, come riportato da Routes, la collaborazione inizierà nel febbraio 2022. Air France serve attualmente quattro città in India, volando da Parigi Charles de Gaulle a Bengaluru, Chennai, Delhi e Mumbai, mentre Klm opera su Delhi e Mumbai da Amsterdam.

“In partenza da questi nuovi scali indiani, Air France e Klm metteranno a disposizioni ai passeggeri IndiGo oltre 250 destinazioni del loro network globale, con oltre 120 mete in Europa e circa 50 nelle Americhe” spiega una nota del gruppo.

Secondo i dati forniti da OAG Schedules Analyser, IndiGo ha recuperato completamente la sua rete domestica anche se la capacità internazionale è scesa di oltre la metà rispetto ai livelli pre-pandemia.

Il vettore nel mese di dicembre opera con una capacità di circa 7,9 milioni di posti domestici, rispetto ai 7,2 milioni dello stesso mese di due anni fa. Tuttavia, la capacità internazionale di questo mese è in calo del 54% rispetto a dicembre 2019 a 407.000 posti.