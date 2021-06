Air France e Sncf ampliano il network del servizio “Treno + aereo” con 7 nuove rotte

Air France torna a investire sull’intermodalità ampliando la già ultra venticinquennale collaborazione con Sncf. La partnership consente ai passeggeri di fruire del servizio combinato del viaggio in treno e in aereo nella stessa prenotazione (“Treno + Aereo”): quest’ultimo è utilizzato ogni anno da più di 160.000 clienti da e per gli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly.

D’ora in poi i passeggeri Air France possono prenotare un viaggio combinato “Treno + Aereo” su sette rotte aggiuntive, per viaggi a partire dal 19 luglio 2021: tra Paris-Charles de Gaulle e Aix-en-Provence Tgv, Bordeaux Saint-Jean, Marsiglia Saint-Charles e Montpellier Saint-Roch; tra Parigi-Orly (via stazione TGV Massy) e Avignon TGV, Marsiglia Saint-Charles e Valence Tgv.

Quest’ampliamento del network porta a 18 il numero di stazioni offerte da Air France nell’ambito del servizio “Treno + Aereo”: Aix-en-Provence TGV, Angers Saint-Laud, Avignon TGV, Bordeaux Saint-Jean, Champagne-Ardenne Tgv, Le Mans, Lille Europe, Lorraine TGV, Lyon Part-Dieu, Marseille Saint-Charles, Montpellier Saint-Roch, Nantes, Nimes, Poitiers, Rennes, Saint-Pierre-des-Corps, Strasburgo e Valence Tgv.

Con questa opzione i passeggeri beneficiano di un’unica prenotazione per l’intero viaggio e un posto garantito sul primo volo o treno Tgv Inoui disponibile, gratuitamente, se il volo o treno dovesse ritardare.

Infine, i clienti frequent flyer Flying Blue accumulano Miglia anche sulla tratta ferroviaria; i passeggeri Air France che viaggiano in cabina La Première o Business viaggiano anche in prima classe sui treni Sncf.