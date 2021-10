Air France, Corsair e Air Caraïbes chiedono la proroga degli aiuti di Stato per il settore aviazione

Appello al governo francese da parte dei ceo di Air France, Corsair ed Air Caraïbes per prolungare gli aiuti di Stato oltre che per una moratoria sui rimborsi dei prestiti e sugli aumenti delle tasse aeroportuali. Il settore del trasporto aereo, secondo i vettori francesi, a tutti gli effetti ha ancora bisogno di assistenza per superare le conseguenze della crisi provocata dalla pandemia.

Anne Rigail, Air France, Marc Roche, Air Caraïbes e Pascal de Izaguirre, Corsair hanno quindi unito le loro voci in una conferenza stampa della Fnam (Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers) a Parigi il 25 ottobre 2021: «Un bilancio di lunghi mesi difficili durante i quali l’industria del trasporto aereo francese è stata fortemente colpita”. Ancora uno dei pochi settori economici a non essersi ripreso dalla pandemia di Covid-19, il trasporto aereo francese rimane in una posizione estremamente difficile nel 2021, con appena il 35% del traffico passeggeri totale rispetto al dato del 2019. Dall’inizio dell’anno e fino alla fine di settembre, sono stati trasportati solo 44,7 milioni di passeggeri, rispetto ai 138,5 del 2019. Da fine estate si è notato un calo del traffico; il traffico mensile di settembre 2021 è stimato al 51,8% (contro il 57,1% di agosto) dei livelli del 2019, «a causa, tra l’altro, della fine del periodo delle vacanze e di una ripresa ancora molto timida del segmento dei viaggi d’affari». La situazione è ancora molto contrastata con una migliore performance del trasporto merci e dei voli leisure punto a punto» ha sottolineato la Fnam.

«Siamo lieti che molti settori stiano ripartendo, che la crescita stia riprendendo. Purtroppo, questo non è il caso del trasporto aereo. (…) Speravamo che il 2021 sarebbe stato un anno di recupero e continuiamo a soffrire in una sorta di modalità ‘stop and go’», ha dichiarato Pascal de Izaguirre, ceo di Corsair International.

In una nota ufficiale, la Fnam auspica «l’introduzione di incentivi per la ripresa del traffico che potrebbero assumere la forma di un’esenzione dalla tassa di solidarietà e dalla tassa dell’aviazione civile su alcune rotte». Infine, è essenziale che le compagnie aeree non siano sottoposte ad aumenti eccessivi delle tariffe (ad esempio, un aumento previsto del 44,5% delle tariffe di sorvolo). Tali aumenti sarebbero insopportabili per le compagnie aeree francesi ed «è importante ottenere rapidamente una stabilizzazione delle tariffe ai livelli del 2019, almeno».