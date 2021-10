Air France cavalca la ripresa della domanda di viaggio e amplia la rete invernale

Air France allunga il passo sulla rotta delle riapertura e, con l’introduzione dell’operativo invernale, servirà fino a 182 destinazioni, comprese 23 nuove rotte rispetto all’anno scorso. Tra gli highlights della stagione spiccano l’aumento della capacità verso gli Stati Uniti, fino a oltre il 90% della capienza offerta nel 2019; l’entrata in servizio dell’Airbus A220 per Milano, Venezia, Berlino, Madrid e Barcellona a partire dal 31 ottobre 2021. Non da ultimo, biglietti completamente modificabili e rimborsabili fino al 31 marzo 2022.

Nel dettaglio, Air France opererà verso 87 destinazioni sul lungo raggio e 95 sul corto e medio raggio. Il network lungo raggio vedrà l’introduzione di quattro destinazioni prettamente leisure, con partenza da Parigi-Charles de Gaulle: Zanzibar, 2 voli settimanali come proseguimento dei voli per Nairobi a partire dal 18 ottobre; Muscat, 3 voli settimanali a partire dal 31 ottobre; Colombo, 3 voli settimanali a partire dal 1° novembre e Banjul (Gambia), 4 voli settimanali a partire dal 1° novembr.

Air France riprenderà anche i voli verso le destinazioni bloccate a causa della crisi del Covid – Fortaleza, Mahé, Cape Town,Hong Kong e Seattle; i voli per Port-Louis (Mauritius) sono invece già stati ripristinati il 5 ottobre scorso, con 7 voli settimanali.

Sugli Stati Uniti il vettore serve 11 destinazioni (New York JFK, Boston, Washington DC, Detroit, Atlanta, Chicago, Miami, Houston, Seattle, San Francisco e Los Angeles) con fino a 100 voli settimanali. Entro marzo 2022, Air France prevede di tornare ad una capacità equivalente a circa il 90% di quella del 2019 aumentando le frequenze verso destinazioni chiave come New York, Miami o Los Angeles e utilizzando aerei di maggiore capienza.

Sulla sua rete a lungo raggio, Air France collegherà anche Parigi-Orly a Saint Martin con 3 voli settimanali, a partire dal 4 dicembre. Questo collegamento si aggiungerà ai voli in partenza da Paris-Charles de Gaulle, per un totale di 10 voli settimanali verso tale destinazione. Saint Martin si aggiunge così a Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France e Saint-Denis de la Réunion

Infine, Air France amplierà la sua rete regionale caraibica con due nuove destinazioni in partenza da Pointe-à-Pitre: Montreal: 2 voli settimanali dal 23 novembre e New York, 2 voli settimanali dal 24 novembre.