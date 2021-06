Air Dolomiti riapre i collegamenti da Verona per Berlino e Düsseldorf

Air Dolomiti torna ad operare i voli in partenza da Verona verso Berlino a partire dal 19 giugno e per la città di Düsseldorf dal 24 giugno. I collegamenti saranno attivi due volte alla settimana, con tariffe a partire da 149 euro per la tratta Verona-Berlino e da 170 euro il volo Verona-Düsseldorf (andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi). I collegamenti aderiranno a Miles & More permettendo ai frequent flyer di ottenere i numerosi vantaggi previsti dal programma premio.

“Questi voli, già inaugurati lo scorso anno, sono stati purtroppo sospesi rapidamente a causa della pandemia che ha coinvolto tutto il mondo – afferma Joerg Eberhart, presidente & ceo di Air Dolomiti – e oggi sono quindi particolarmente lieto di poter annunciare la loro ripresa che indica una svolta incoraggiante nel processo di ripartenza. I passeggeri che devono recarsi, per lavoro o per turismo, a Düsseldorf e a Berlino avranno un’opportunità snella e veloce per raggiungere queste importanti città di grande interesse storico e artistico nonché poli essenziali della vita economica tedesca.”

“La ripartenza dei voli su Berlino e Düsseldorf di Air Dolomiti che, dopo un periodo di sospensione, si aggiungono a quelli su Francoforte e Monaco, costituisce un tassello importante della progressiva ripresa dell’attività dell’aeroporto Catullo – aggiunge Monica Scarpa, amministratore delegato dell’Aeroporto Catullo –. Per l’area veronese, la Germania rappresenta il primo partner economico a livello internazionale e l’attività di Air Dolomiti contribuisce a sviluppare e sostenere sia i flussi di business, che quelli turistici con questo Paese”.