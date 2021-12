Air Dolomiti collegherà Brindisi a Monaco di Baviera, dal prossimo 9 aprile

Air Dolomiti inaugurerà una nuova rotta da Brindisi a Monaco di Baviera dal 9 aprile 2022: il collegamento sarà operato due volte alla settimana, il sabato e la domenica, con l’Embraer 195 da 122 posti.

“La pandemia ha rallentato e posticipato i nostri progetti, ma siamo fiduciosi che la prossima stagione estiva possa dare nuovi segnali di ripresa sia per noi che per gli aeroporti commenta Paolo Sgaramella, chief commercial officer della compagnia aerea del gruppo Lufthansa -. La collaborazione con Aeroporti di Puglia si inserisce in un piano di ampliamento dei voli che la nostra compagnia sta cercando di perseguire a dispetto del momento di incertezza; oltre alle enormi potenzialità che il territorio pugliese offre in ogni stagione, sicuramente ci sono anche interessi e opportunità di natura commerciale che potrebbero essere adeguatamente stimolati e sviluppati con questo nuovo collegamento. Vogliamo, come sempre, offrire ai nostri passeggeri un piano di voli che assecondi tanto il turismo quanto le attività economiche e professionali”.

“Con questo nuovo collegamento – dichiara il vice presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – giochiamo una partita importante, quella della summer 2022. La nostra strategia è quella di riuscire a portare in Puglia, attraverso collegamenti nuovi e importanti come quello di Monaco, turisti stranieri che arrivano da ogni parte del mondo. La Puglia è terra di accoglienza e noi vogliamo essere i numeri uno, i primi. E stiamo lavorando per questo. Innanzitutto introducendo nuove rotte e poi puntando su collegamenti strategici come quello di Monaco che essendo hub intercontinentale, determina vantaggi molteplici, sia per i tedeschi e per tutti coloro che vorranno raggiungere la Puglia da ogni parte del Mondo, sia per i pugliesi che avranno la possibilità non solo di raggiungere la capitale della Baviera, ma anche e soprattutto altre destinazioni europee e di lungo raggio”.