Air Astana compie 20 anni e riparte da una “solida performance finanziaria”

Air Astana ha celebrato, il 15 maggio, il 20° anniversario del suo primo volo commerciale da Almaty a Nur-Sultan. La compagnia aerea ha annunciato i significativi progressi compiuti da quei primi giorni, avendo mantenuto la propria indipendenza e non avendo mai fatto ricorso a sostegni esterni, nonostante i numerosi shock macroeconomici che hanno caratterizzato i due decenni.

Negli ultimi 20 anni Air Astana ha trasportato quasi 60 milioni di passeggeri e più di 250.000 tonnellate di merci, con 600.000 voli operati e un load factor medio sui passeggeri di quasi il 70%.

La flotta del gruppo è cresciuta fino a 37 aeromobili, tra cui Boeing 767, Airbus A320, A320neo, A321, A321neo, A321LR ed Embraer 190-E2, con un’età media di quattro anni. Dal suo lancio nel 2019, FlyArystan, la filiale low cost del gruppo, si è sviluppata fino a operare 10 aeromobili Airbus A320 su 44 rotte internazionali e domestiche.

“Il 20° anniversario di Air Astana è un risultato davvero notevole, che condivido insieme a tutti i nostri 5.000 dipendenti – ha dichiarato Peter Foster, presidente e ceo della compagnia -. Con i principi guida della resilienza, della determinazione e dell’innovazione, abbiamo tutti lavorato instancabilmente per superare ogni ostacolo, al fine di fornire costantemente i più alti livelli di sicurezza, servizio ed efficienza ai nostri clienti dedicati per due decenni. Gli ultimi due anni segnati dagli effetti della pandemia sui viaggi sono stati particolarmente impegnativi, ma questi principi hanno contribuito a garantire una performance finanziaria molto solida nel 2021, che ci posiziona bene per la crescita all’inizio del terzo decennio di Air Astana“.