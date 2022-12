Aeroporto di Cagliari: avviati i lavori di riqualificazione dello scalo L’aeroporto di Cagliari ha avviato una serie di lavori in vista dell’inizio della stagione estiva 2023, previsto già dalla fine di marzo, con una prima importante prova di traffico attesa per le vacanze pasquali. I lavori – spiega la Sogaer, società di gestione del Mario Mameli – stanno interessando l’intera aerostazione, all’interno e all’esterno: la pista, i piazzali, la zona parcheggi aeromobili, le aree di imbarco, i loading bridges, le toilette con un programma serrato che prevede un esborso di alcuni milioni di euro e che apporterà ulteriore valore e modernizzazione alla struttura. “Come per i lavori eseguiti negli anni passati, anche in questo frangente si è reso necessario concentrare gli interventi nei mesi invernali, al fine di ridurre al minimo i disagi per l’utenza, con la quale Sogaer tiene a scusarsi, ricordando a tutti i passeggeri che il suo primo obiettivo resta sempre quello di garantire la massima sicurezza di tutte le infrastrutture e le operazioni aeroportuali. Sogaer informa inoltre che sono state introdotte procedure operative ad hoc, in queste settimane, al fine di evitare riduzioni di capacità che potessero limitare il traffico aereo che, al momento, è invece stato garantito al 100% rispetto a quanto programmato ad inizio stagione“.

