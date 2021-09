Aeroporto d’Abruzzo: il traffico estivo centra la ripresa, attesa per la stagione invernale

L’aeroporto d’Abruzzo archivia il mese di agosto con 69.076 passeggeri e, complessivamente, i voli commerciali sono stati 517, dei quali 267 nazionali e 250 internazionali. Il totale dei tre mesi estivi – come evidenziato da Trasporti Italia – da giugno ad agosto, riporta 164.754 passeggeri: il mercato italiano che ha registrato i flussi maggiori è la Lombardia, collegata con due destinazioni (Linate e Bergamo Orio al Serio) e che tra giugno e agosto ha superato i 43.700 passeggeri. La seconda regione è la Sicilia, con tre destinazioni (Trapani, Palermo e Catania) e 21.800 passeggeri circa nel trimestre. Quindi la Sardegna con tre destinazioni (Alghero, Olbia e Cagliari) e poco meno di 15 mila passeggeri; infine per il Piemonte, con una destinazione, sono stati più di 5 mila i passeggeri.

Per quanto riguarda i mercati esteri, sempre nel trimestre giugno-agosto, la Germania con due destinazioni ha registrato circa 16.500 passeggeri; il Belgio con una destinazione 14 mila; la Polonia con due destinazioni ha quasi raggiunto 10.500; la Gran Bretagna e la Romania entrambe più di 8.500; la Repubblica Ceca più di 6 mila; l’Albania circa 6.300; la Spagna e Malta entrambe sopra i 3 mila ciascuna.

«La ripresa dello scalo abruzzese è evidente – commenta Vittorio Catone, presidente di Saga, la società di gestione dello scalo -. Rispetto al 2020, l’incremento è davvero notevole. Tra giugno e agosto dello scorso anno, sono stati registrati in totale 67.129 passeggeri. Meno di quelli che abbiamo visto nel solo agosto di quest’anno. Non siamo ovviamente ancora ritornati sui valori del 2019, pre Covid, quando l’anno si era chiuso superando la soglia dei 700 mila passeggeri Tuttavia andando a guardare nel dettaglio il trimestre estivo giugno – agosto, abbiamo registrato un 25% in meno rispetto agli stessi tre mesi del 2019. Con l’auspicio che l’emergenza sanitaria ormai resti sotto controllo e che si torni sempre di più verso una normalità, stiamo lavorando per un’ottima winter che prevede già il potenziamento della frequenza settimanale di quattro collegamenti, Milano Bergamo, Torino, Bruxelles Charleroi e Bucarest».