Aeroporto Catania: chiusura notturna per 6 mesi per la nuova pista L’aeroporto di Catania mette in calendario i lavori per il prossimo ampliamento dello scalo: dal 31 marzo al 30 ottobre 2025, con una breve sospensione ad agosto, la pista rimarrà infatti chiusa dalle 00:00 alle 06:00 per consentire i lavori di interramento della linea ferroviaria, preliminari alla realizzazione della nuova pista di volo prevista dal piano di sviluppo. Secondo quanto reso noto dalla Sac, società di gestione dell’aeroporto di Fontanarossa, che ha definito l’intervento “strategico e ambizioso”, il progetto consoliderà il ruolo centrale dell’aeroporto etneo nel panorama nazionale e internazionale, grazie ai fondi del Pnrr. Servizio Sac ha inoltre precisato che il progetto è stato pianificato per ridurre al minimo l’impatto sull’operatività dello scalo e garantire un servizio ottimale ai passeggeri. “L’esecuzione dei lavori durante la notte – si legge nella nota – dimostra l’impegno di tutte le parti coinvolte nel limitare i disagi e salvaguardare la continuità del servizio”. L’ampliamento e l’ammodernamento dell’aeroporto rappresentano un importante passo avanti per il potenziamento delle infrastrutture nel Sud Italia, migliorando l’attrattività dello scalo per le compagnie aeree e la qualità dei servizi per i passeggeri. “Questo progetto – conclude Sac – è un esempio virtuoso di sinergia tra gestori di infrastrutture pubbliche, che contribuisce alla crescita economica e alla competitività del territorio”. Condividi

