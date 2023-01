Aeroporto Bologna: 8,5 milioni di passeggeri nel 2022, ma ancora sotto i livelli 2019 L’aeroporto di Bologna ha movimentato circa 8,5 milioni di passeggeri nel 2022 (8.485.290 passeggeri), un incremento del 107,1% sul 2021, ma ancora un calo del 9,7% rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid. In particolare, i passeggeri su voli nazionali sono stati 2.217.001, in crescita del 44,3% sul 2021 e del 13,2% sul 2019, mentre i passeggeri su voli internazionali – più penalizzati dalle limitazioni agli spostamenti e con una ripresa più lenta in quanto maggiormente influenzata da dinamiche globali – sono stati 6.268.289, in aumento del 144,8% sul 2021, ma ancora in calo del -15,7% sul 2019. Le merci trasportate per via aerea sono state 42.926 tonnellate in crescita sia rispetto al 2021 (+10,5%) sia rispetto al 2019 (+12,9%). Il cargo si conferma quindi il settore in cui il Marconi ha reagito meglio alla crisi pandemica, grazie anche alla vitalità del sistema economico del territorio. Le destinazioni più gettonate dello scorso anno sono state Catania, Barcellona e Palermo, posizionate ai primi tre posti tre posti; seguono: Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Bari, Tirana, Brindisi, Londra Heathrow e Francoforte. Si evidenzia, rispetto al 2021, un progressivo ritorno di mete internazionali e business, rispetto a quelle in prevalenza domestiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

