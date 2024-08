Aeroporti Nord Sardegna: a luglio quasi 1 milione di passeggeri (+8%) Sono stati oltre 990.000 i passeggeri transitati negli aeroporti di Alghero e Olbia nel mese di luglio, con un incremento del +8% (+71.336 unità) rispetto allo stesso periodo del 2023. Dal primo gennaio al 31 luglio, gli scali del nord Sardegna hanno accolto 2.969.788 passeggeri totali, registrando un aumento del +16% (+404.989 unità) rispetto ai primi sette mesi del 2023. Questo risultato è stato reso possibile dall’ampliamento dell’offerta complessiva degli Aeroporti del Nord Sardegna, che nella Summer 2024 hanno inaugurato 14 nuove rotte, per un totale di 150 collegamenti da/per 24 Paesi, operati da oltre 40 compagnie aeree. Lo scalo di Alghero, a Luglio 2024, ha visto transitare 221.565 passeggeri (+3% rispetto al 2023), il miglior risultato nella storia dell’aeroporto, seguendo l’ottimo risultato di giugno con 198.730 passeggeri (+12% rispetto al 2023). Nel periodo da gennaio a luglio, sono transitati 908.977 passeggeri, ovvero +67.295 unità rispetto ai primi sette mesi del 2023, con un incremento dell’8% e oltre 7.000 movimenti. Il trend positivo si conferma anche nelle previsioni per il periodo di Ferragosto, durante il quale si prevedono circa 75.000 passeggeri (dal 9 al 18 agosto) e una crescita del +9% rispetto al 2023. Luglio da record anche per lo scalo di Olbia, con oltre 770.000 passeggeri di aviazione commerciale, superando l’ottimo risultato del 2023 e registrando un incremento dell’+11% (circa 75.000 passeggeri). Sono stati gestiti circa 5.030 movimenti in un solo mese, con una media di 162 voli al giorno e picchi di oltre 200 voli nel fine settimana. Da sottolineare anche la performance registrata nei primi sette mesi dell’anno, con oltre 2.000.000 di passeggeri, un aumento del +20% (oltre 337.000 passeggeri) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Di segno positivo anche le previsioni per Ferragosto, con una stima di oltre 274.216 passeggeri nella settimana dal 9 al 18 agosto, un aumento del +12% (+34.067 unità) rispetto alla settimana di Ferragosto dello scorso anno. In totale, negli scali del Nord Sardegna per Ferragosto si stima un traffico di circa 349.000 passeggeri, con un incremento del +12% rispetto al 2023. Crescono sia i flussi dal mercato domestico che internazionale, con quest’ultimo che evidenzia significative percentuali di crescita: +15% rispetto a Ferragosto 2023 e +9% rispetto al 2019. Condividi

Il calo registrato ad aprile e maggio è stato infatti compensato da una decisa ripresa a giugno, seguita da un andamento sostanzialmente in linea con l'anno precedente a luglio.\r

\r

Le destinazioni più gettonate includono la Spagna e la Grecia, vere regine dell’estate nel Mediterraneo, mentre le località marittime italiane hanno fatto segnare una leggera flessione. L'Egitto, anche se in calo, rimane comunque la destinazione più venduta. Sul fronte lungo raggio, sono cresciute le prenotazioni per il Nord America, l'Oriente e l'Africa, evidenziando una domanda sempre più diversificata. Anche il settore crocieristico ha visto una performance positiva, con un aumento nel Mediterraneo occidentale e orientale, oltre che nel Nord Europa.\r

\r

Nel primo semestre del 2024, il comparto aereo ha inoltre registrato un incremento complessivo del 9%, con un +11% del traffico domestico e un +8% dell'internazionale. Le destinazioni più vendute includono la Cina, le Americhe, l'Oriente e gli Emirati Arabi, mentre sulle tratte nazionali spiccano i collegamenti con le isole, la Puglia e la Campania.\r

\r

\"L'estate ha registrato un dinamismo minore rispetto alla stagione invernale ­̶ afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group ̶.. Dopo una primavera caratterizzata da una domanda statica, giugno ha mostrato una ripresa significativa rivitalizzata dal last minute, mentre l'advance booking per le partenze del prossimo inverno registra già una crescita a doppia cifra percentuale rispetto allo scorso anno. Stiamo probabilmente ritornando a una curva di prenotazioni più in linea con il periodo pre-Covid. Le vendite del 2023, infatti, si erano concentrate da marzo in poi. mentre il 2024 ha rivisto una significata tendenza alla prenotazione anticipata già a partire dall'autunno/inverno 2023”.","post_title":"Welcome Travel: estate a +5% nonostante il calo della domanda ad aprile e maggio","post_date":"2024-08-07T09:42:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1723023731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472879","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pacchetti su misura e tour di gruppo per scoprire un territorio affascinante e pieno di sorprese. E' la proposta che Evolution Travel dedica all'Indocina: una destinazione con una cultura ricca e diversificata, in cui ogni angolo ha una storia da raccontare e un sorriso da condividere. Fondamentale, sottolinea l'agenzia di viaggi e tour operator con consulenti di viaggio online, è prenotare in anticipo, in quanto non esistono last minute per questa meta, e organizzarsi considerando la variabilità del clima, che cambia da zone molto calde e umide a zone in cui la temperatura scende molto.\r

\r

Per un’immersione nei tre Paesi dell’Indocina, Evolution Travel propone quindi un tour di gruppo guidato tra Laos, Vietnam e Cambogia di 16 giorni e 15 notti in hotel a 4 e 3 stelle. Il viaggio parte da Luang Prabang, il cuore culturale e spirituale del Laos, detto il Paese del milione di elefanti e prosegue per il Vietnam visitando dapprima la parte nord con Hanoi, dove si potrà andare a lezione di cucina a casa di una famiglia vietnamita. Si passa, in seguito, a Ninh Binh, per scoprire il Vietnam rurale in bicicletta e si visita la baia di Halong, Patrimonio Unesco e simbolo del Vietnam nel mondo. In un villaggio tipico, lontano dalle zone turistiche, si potrà assistere tra l'altro a un tradizionale spettacolo di marionette sull’acqua.\r

\r

Il tour continua a Hoi An, anch'essa Patrimonio Unesco, per un’escursione al villaggio delle verdure aromatiche di Tra Que, in cui sperimentare un tipico massaggio ai piedi, e a Hue, simbolo della più antica storia imperiale vietnamita. Infine si raggiungerà Saigon, metropoli ultra moderna, per scoprire il Paese contemporaneo e allo stesso tempo il passato recente custodito nei tunnel di Cu Chi. Da Saigon si passerà al delta del Mekong, per conoscere la Venezia verde del Vietnam e da qui in Cambogia per visitare Siem Reap, con la sua meraviglia architettonica di Angkor. Il tour è a partenze garantite con date fisse (minimo due persone, massimo 15 persone), a partire da gennaio 2025, con prezzo da 2.293 euro a persona.","post_title":"L'Indocina di Evolution Travel: un viaggio di 16 giorni tra Laos, Vietnam e Cambogia","post_date":"2024-08-07T09:14:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1723022044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472875","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A causa delle tensioni in Medio Oriente la Turkish Airlines ha vietato la Coca Cola e la Fanta sui suoi voli e nelle lounge degli aeroporti. Il motivo è che gli Stati Uniti si sono allineati con Israele nel conflitto di Gaza.\r

\r

L'informazione è documentata da Gary Leff, chief financial officer for a university research cenùter e blogger superinformato, sul portale View From the Wing, che risponde a un lettore che chiedeva perché questa popolare bevanda analcolica non viene offerta nelle lounge dell'aeroporto di Istanbul. Si presuppone, ovviamente, che neanche la Pepsi Cola possa essere l'alternativa poiché entrambe sono americane.\r

\r

La decisione, secondo Leff, è stata adottata in un'ondata di indignazione contro gli Stati Uniti. Nel mirino anche Soda Stream, McDonald's e Starbucks.\r

\r

Tuttavia, Leff commenta che la Coca Cola non è stata sradicata da tutti i luoghi in cui opera Turkish perché è disponibile nella sala VIP di questa compagnia aerea nella capitale federale americana. E, se continuiamo su questa strada, la compagnia continuerà ad acquistare aerei Boeing come se nulla fosse successo.\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines vieta la Coca Cola e la Fanta sui suoi voli","post_date":"2024-08-06T14:20:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722954024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salperà dal porto di Livorno il prossimo 9 agosto alle 8.30 la traversata Time in Jazz 2024 delle Navi Gialle, che porterà in Sardegna il ritmo e la forza della Rusty Brass Band a bordo della Mega Express Two. “È ancora una volta il mare a fare da via e non da confine al festival internazionale Time in Jazz \", spiega Paolo Fresu, artista di fama internazionale e direttore artistico della manifestazione musicale sarda che quest'anno si svolgerà dall'8 al 16 agosto.\r

\r

Tra gli appuntamenti dell'evento, che si ripetono per il diciannovesimo anno consecutivo, c'è quindi anche la traversata marittima in musica da Livorno a golfo Aranci, durante la quale si esibiranno otto dei componenti della Rusty Brass Band: formazione bresciana di ottoni, energica e travolgente, con un repertorio di brani originali che vanno dal reggae al funk, dalla balcanica all’hip-hop, con l’intento di fondere tra loro le più disparate culture brass bandistiche del mondo.\r

\r

\"Come ogni anno, i passeggeri Corsica Sardinia Ferries assisteranno a un vero concerto in mezzo al mare e saranno stupiti dall’entusiasmo, dal ritmo e dall’energia dei giovani e talentuosi musicisti della Rusty Brass Band”, aggiunge la responsabile comunicazione e marketing della compagnia, Cristina Pizzutti.","post_title":"La Rusty Brass Band protagonista della traversata Time in Jazz 2024 di Corsica Sardinia Ferries","post_date":"2024-08-06T12:01:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722945680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_472846\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Savvy on the Bay[/caption]\r

\r

Sono il Savvy on the Bay, il Carboose Barbados, il Calma Beach Club e lo Zemi Café quattro delle ultime novità di Barbados per immergersi nella cultura tradizionale di questa destinazione caraibica. Situato nella Carlisle Bay, non distante dalla capitale Bridgetown, Savvy on the Bay offre in particolare un'esperienza completa per chi ama il mare ma anche per chi è alla ricerca della vivace atmosfera caraibica. Questo beach club è aperto 24 ore su 24 e offre numerose attività, tra cui il noleggio di lettini, snorkeling con tartarughe, immersioni tra i relitti e tour in barca. Il locale è rinomato per la sua atmosfera accogliente, con una varietà di food trucks che servono piatti locali e drink rinfrescanti. Non manca neppure l'intrattenimenti musicali.\r

\r

Vicino alla spiaggia di Speightstown, la cittadina più a nord dell’isola, il Caboose Barbados unisce tradizione e innovazione. Lo chef di questo nuovo locale è celebre per la preparazione dei famosi cutters, panini che vengono serviti direttamente da una barca da pesca riadattata per questa attività. Nel cuore della storica Holetown, sulla costa occidentale, si trova invece il Calma Beach Club, con vista sull'oceano. Qui si può gustare il fresco cibo locale abbinato a cocktail immersi nel ritmo della musica caraibica. Situato sulla costa orientale, nei pressi di un antico villaggio amerindiano, anche lo Zemi Café offre infine la vista sull'oceano Atlantico, per un buon caffè, una cena e un cocktail.\r

\r

[gallery ids=\"472848,472851,472853\"]","post_title":"Quattro nuovi locali a Barbados per immergersi nella cultura tradizionale dei Caraibi","post_date":"2024-08-06T11:19:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722943154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli aeroporti hanno iniziato ad addebitare tariffe esorbitanti per coloro che accettano o fanno salire i passeggeri, ma in Gran Bretagna le cose stanno raggiungendo un livello incomprensibile, soprattutto dopo l’ultima ondata di aumenti dei prezzi.\r

\r

Sette dei più grandi aeroporti hanno aumentato le loro tariffe, che erano già folli. Il più caro è Stansted, che fa pagare 7 sterline (circa 9 euro) per 15 minuti, che non dà diritto a parcheggiare ma solo a passare davanti all'edificio del terminal e far salire o scendere il viaggiatore.\r

\r

Il tempo normalmente impiegato dai passeggeri è quello necessario per aprire il bagagliaio, scaricare e partire. \r

\r

A parte Stansted, Manchester fa pagare 5 sterline per cinque minuti (circa sei euro). Alcuni aeroporti, come Leeds, consentono il parcheggio gratuito, ma a una distanza infinita dal terminal, attraverso un campo. Altrimenti devi pagare.\r

\r

In molti casi gli aeroporti utilizzano auto piene di telecamere con cui fotografano i trasgressori che sostano nelle aree di transito e applicano multe che normalmente superano i 120 euro.","post_title":"London Stansted: 9 euro solo per passare in macchina davanti all'aeroporto","post_date":"2024-08-06T10:53:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722941580000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Swan Hellenic conferma anche per il 2025 il programma delle crociere enogastronomiche Maris, in collaborazione con gli Jeunes Restaurateurs (Jre): astri nascenti della cucina sotto i 40 anni che hanno già ottenuto riconoscimenti internazionali, quali, per esempio, la stella Michelin. Per il 2025, Maris offre un ventaglio di dieci spedizioni, passando dall’Artico al Mediterraneo. Nove di queste saranno a bordo della Diana e una sulla Vega.\r

\r

Gli chef Jre che parteciperanno alle crociere del 2025 sono (in ordine di partenza) lo svizzero Heribert Dietrich (stella Michelin - nove notti sulla Diana alla scoperta della costa atlantica europea, con partenza da Lisbona per Portsmouth il 12 maggio 2025), il belga Kevin Lejeune (stella Michelin - 11 notti sulla Diana, con partenza da Portsmouth per Dublino il 21 maggio 2025), Philippe Deslarzes dalla Svizzera (stella Michelin - otto notti sulla Diana, in partenza da Reykjavik per una circumnavigazione dell'Islanda il 2 giugno 2025), Herman Cooijmans dai Paesi Bassi (dieci notti sulla Diana, in partenza da Tromsø per i fiordi e fino ad Amsterdam il 21 luglio 2025), Franco Körperich dalla Svizzera (otto notti sulla Vega, in partenza da Reykjavik per una circumnavigazione dell'Islanda il 31 luglio), David Goerne dalla Francia (stella verde Michelin - 11 notti sulla Diana, in partenza da Amsterdam per Lisbona il 31 luglio 2025 per conoscere i porti storici della costa atlantica europea), Federico Pettenuzzo dall'Italia (stella Michelin - 11 notti sulla Diana, in partenza da Lisbona l'11 agosto per seguire la costa nord dell'Africa fino a Palermo), Alberto Basso dall'Italia (dieci notti sulla Diana, in partenza da Palermo per Venezia il 22 agosto), Lukas Nagl dall'Austria (otto notti sulla Diana per esplorare il mondo classico, in partenza da Venezia per il Pireo il 1° settembre) e Steffen Disch dalla Germania (stella Michelin - nove notti sulla Diana, in partenza da Istanbul per Limassol il 17 settembre).\r

\r

Alcune crociere della selezione 2025 Maris, tutte a bordo della Diana, possono essere messe insieme per un viaggio doppio da Lisbona a maggio e una scelta di scoperta culinaria doppia o tripla da Amsterdam ad agosto.\r

\r

","post_title":"Swan Hellenic conferma anche per il 2025 le crociere Maris con gli Jeunes Restaurateurs","post_date":"2024-08-06T09:49:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722937791000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizia la stagione di scioperi nuovi, quelli degli addetti al turismo. un primo sciopero domani a Cagliari con manifestazione dalle 10 alle 12 davanti alla Confindustria Sardegna meridionale in viale Colombo, poi la mobilitazione si estenderà a tutta l'Isola, in una giornata di astensione dal lavoro regionale da programmare a settembre.\r

È il risultato del mancato accordo sul contratto del settore Industria Turismo scaduto da sei anni.\r

\r

\"I lavoratori e le lavoratrici che garantiscono la qualità di un comparto strategico per la provincia e per l'intera Sardegna - hanno spiegato i segretari territoriali di Cagliari Simone Congiu (Filcams Cgil), Giuseppe Atzori (Fisascat Cisl) e Cristiano Ardau (Uiltucs Uil) - non meritano l'indifferenza con cui le controparti si sottraggono a una trattativa che ha l'obiettivo di migliorare le loro condizioni e i gravi disagi legati alla continua perdita del potere d'acquisto\".\r

\r

Sono sedici le ore di sciopero proclamate a livello nazionale da Filcams, Fisascat e Uiltucs, una protesta che coinvolgerà tutta Italia e anche l'Isola in diverse giornate.","post_title":"Domani primo sciopero degli addetti al turismo a Cagliari (dalle 10 alle 12)","post_date":"2024-08-05T14:00:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722866407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un itinerario di dieci giorni per scoprire l’India del Nord e una delle regioni più affascinanti del paese, il Rajasthan: la terra dei raja, con i suoi grandi palazzi e dimore, nonché ricco di tradizione, cultura e costumi. Originaltour propone un tour di gruppo in italiano, con partenza il 5 ottobre da Milano, con accompagnatore, e con spostamenti tra una città all’altra in pullman o auto, mezzo che consente di osservare lungo la strada villaggi e paesini e cogliere tutte le sfumature di questa terra.\r

\r

L’itinerario tocca i luoghi simbolo del Rajasthan, ma naturalmente non poteva che iniziare a Delhi. Prosegue poi per Mandawa, nella regione di Shekhawati, dominata da un forte, e Jodhpur, meglio conosciuta come la città blu. Pushkar è un villaggio che sorge su un laghetto circondato da templi. Jaipur, capitale del Rajasthan, è chiamata la città rosa per il colore dell’arenaria usata per la costruzione degli edifici del centro. Nelle vicinanze si trova il forte Amer, in arenaria rossa e marmo bianco. Lungo la strada per Agra, si visita quindi Abhaneri, dove si visita uno dei pozzi a gradini più profondi e grandi del paese e Fatehpur Sikri, che ospita le rovine di una antica città Moghul. Il tour termina infine ad Agra, località in cui si trova uno dei simboli dell’India, il Taj Mahal. Quote da 2.140 euro a persona, con volo a/r da Milano Malpensa con Etihad, sistemazione in hotel in camera doppia, trattamento di pensione completa, tour, con guida parlante italiano","post_title":"Parte il 5 ottobre da Milano il tour di gruppo Originaltour alla scoperta del Nord dell'India","post_date":"2024-08-05T11:26:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722857216000]}]}}