Aeroporti di Roma e Leonardo: partnership che punta allo sviluppo degli “smart hub”

Aeroporti di Roma e Leonardo in partnership per sviluppare iniziative congiunte al fine di favorire la transizione in “smart hub” degli asset aeroportuali gestiti da Adr. Al centro dell’intesa la congiunta progettualità per realizzare soluzioni e servizi nell’ambito della cyber security, in quello dei sistemi di sorveglianza, monitoraggio, comunicazione e supporto alle decisioni dedicati alle infrastrutture critiche e nella mobilità aerea urbana, con particolare riferimento ai requisiti di sviluppo di infrastrutture di terra e controllo del traffico aereo.

L’accordo rientra all’interno delle roadmap di sviluppo tecnologico e di mercato di Leonardo identificate nel piano strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030, improntato ad una crescita sostenibile di lungo termine, e nella strategia sulla Sostenibilità e Innovazione di Adr orientata a fare sistema con i grandi player nazionali per affrontare le sfide epocali per l’aeroporto e per il Paese.

“L’intesa firmata con Leonardo – ha sottolineato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti

di Roma – nasce dalla volontà di due grandi aziende di condividere una visione comune di fare sistema

per individuare soluzioni innovative, sostenibili e realmente efficaci potendo così contribuire al meglio alla

transizione sostenibile e digitale del settore dell’aviazione, a beneficio del Paese”.

“La partnership tecnologica con Adr porterà ad una trasformazione digitale sicura – ha aggiunto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo -. Siamo orgogliosi di fornire le nostre soluzioni avanzate nei

settori dell’aerospazio, della difesa e della cyber security ad Adr per rafforzare e promuovere

l’innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale degli aeroporti del primo polo aeroportuale

italiano”.