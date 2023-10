Aeromexico potenzia i voli verso gli Usa: +35% entro luglio 2024, in jv con Delta Aeromexico prevede di aprire 17 nuove rotte transfrontaliere verso gli Stati Uniti da sette aeroporti messicani nel 2024, un’espansione del network resa possibile dal recente passaggio del Messico al massimo rating di sicurezza della Faa statunitense. Aeromexico non ha rivelato date di inizio o frequenze specifiche per le nuove rotte. In un comunicato, la compagnia aerea afferma che prevede di “introdurre gradualmente” i nuovi servizi a partire da gennaio 2024. I voli saranno operati principalmente con aeromobili Boeing 737 Max. Le rotte saranno operate nell’ambito della joint venture transfrontaliera Aeromexico-Delta Air Lines, con Delta che apporrà il proprio codice sui nuovi collegamenti. «Con le nuove rotte e l’aumento delle frequenze verso le attuali destinazioni, Aeromexico prevede di operare quasi 60 frequenze giornaliere verso gli Stati Uniti entro luglio 2024, il che rappresenta un aumento del 35% delle partenze rispetto al 2023, con una presenza in 36 mercati statunitensi» spiega una nota della compagnia aerea . «Delta prevede di operare 34 frequenze giornaliere verso il Messico a luglio 2024, servendo sette diverse destinazioni messicane. La jv Aeromexico-Delta offrirà oltre il 30% di posti in più rispetto all’anno precedente (a luglio 2024) ampliando le opzioni di viaggio dei passeggeri tra Stati Uniti e Messico». Condividi

La nostra regolarità registrata è ora al livello più alto da oltre 18 mesi a questa parte, mentre anche le nostre prestazioni in termini di puntualità migliorano ulteriormente».\r

\r

Nel dettaglio i passeggeri sono stati 2.030.052, con un aumento dell'8% rispetto a settembre 2022. La capacità (Ask) è stata di 3.208 milioni di posti-chilometro, mentre il traffico passeggeri effettivo è stato di 2.696 milioni di posti-chilometro. A settembre, Norwegian ha operato con una media di 80 aeromobili con una regolarità, ovvero una percentuale di voli programmati effettuati, del 99,7%. La puntualità, cioè la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall'orario previsto, è stata dell'84,6% a settembre.\r

\r

«Con l'avvicinarsi della stagione invernale, abbiamo adattato le nostre operazioni per allinearci ai modelli di viaggio nel periodo più tranquillo del commercio invernale. Una tendenza chiara e costante è che le nostre destinazioni nell'Europa meridionale continuano a registrare una forte domanda da parte dei viaggiatori provenienti dai Paesi nordici. Inoltre, una nuova tendenza di quest'autunno è l'aumento della popolarità dei city break in particolare nell'Europa orientale».","post_title":"Norwegian: «Continua anche in autunno la domanda per le mete del Sud Europa»","post_date":"2023-10-05T10:38:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696502291000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono state circa 40 le agenzie partner intervenute all’appuntamento napoletano che Mappamondo ha dedicato alla promozione di Dubai: l’evento in riva al mare, in una location informale ma raffinata, è stato organizzato in collaborazione con flydubai e il Dubai Economy and Tourism, con lo scopo di promuovere e illustrare con approfondimenti di prodotto tutte le opportunità che il collegamento diretto da Napoli alla città emiratina può offrire al mercato campano e del Sud Italia in generale.\r

\r

Con voli diretti Emirates o flydubai da Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Catania e Olbia, Mappamondo propone inoltre pacchetti Beyond Dubai per Thailandia, Bali, Giappone, Maldive, Mauritius, Seychelles, Sudafrica e Australia con un esclusivo stop over di tre notti a Dubai, inclusivo di escursioni.\r

\r

“La Campania è per noi da sempre una regione strategica nella quale siamo molto radicati e che ci dimostra costante fiducia – dichiarano Daniele Fornari, product manager, e Simone Gubbiotti, responsabile commerciale di zona di Viaggi del Mappamondo –. E il volo diretto su Dubai, che è una delle nostre destinazioni di punta, rappresenta un’opportunità importante per consolidare ulteriormente le nostre quote di mercato. Abbiamo strutturato un’offerta completa ed esclusiva. Siamo certi che il collegamento flydubai da Napoli darà un ulteriore incentivo alle vendite”. Al termine dell’incontro due fortunati agenti hanno vinto due viaggi premio a Dubai, mentre altri tre hanno ricevuto il nuovo ed esclusivo kit da viaggio Mappamondo.","post_title":"Mappamondo spinge su Dubai: incontro con 40 adv a Napoli","post_date":"2023-10-05T10:35:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696502138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

I contenuti Ndc di Latam Airlines saranno disponibili attraverso Sabre, che diventa così il primo gds a stipulare questo tipo di accordo con il vettore sudamericano. L'implementazione è prevista per la prima metà del 2024, con una data precisa di avvio che verrà condivisa in seguito. Una volta che la connessione Ndc di Latama a Sabre sarà attiva, fornirà a centinaia di migliaia di agenzie di viaggio e acquirenti collegati a Sabre un accesso ancora più ricco all'ampia gamma di prodotti e offerte del vettore, in quanto le agenzie di viaggio potranno acquistare, prenotare e gestire le offerte Ndc ed Edifact di Latam attraverso le Api di Sabre per le offerte e gli ordini, lo strumento per il punto vendita Sabre Red 360 e la soluzione di prenotazione aziendale GetThere.\r

\r

\r

\r

\r

Gli agenti di viaggio collegati al gds saranno in grado di acquistare e confrontare in modo efficiente offerte sempre più sofisticate, aiutando al contempo i viaggiatori a vivere un'esperienza migliorata con maggiore scelta e trasparenza.\r

\r

\r

\r

\r

Latam si unirà ad altre 15 compagnie aeree i cui contenuti Ndc sono già disponibili in oltre 150 mercati attraverso Sabre. Nel 2018, Latam Airlines Group ha implementato la tecnologia Sabre per unificare due sistemi di prenotazione separati in un unico sistema per i vettori combinati, ora interamente alimentato dal sistema di servizio passeggeri SabreSonic (Pss) di Sabre.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Latam Airlines: i contenuti Ndc saranno disponibili con Sabre, entro la prima metà 2024","post_date":"2023-10-05T10:14:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696500872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«In Croazia è in corso un'eccellente post stagione, durante la quale abbiamo mantenuto con successo trend positivi e risultati ottenuti nel picco della stagione»: Kristjan Staničić, direttore generale dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo, commenta così l'andamento di questo 2023 che volge al termine che proprio nelle ultime battute dell'estate dà ancora molta soddisfazione, come rimarcato dal Ministro del Turismo e dello Sport, Nikolina Brnjac: «Fuori stagione stiamo ottenendo risultati record nel traffico turistico, e questo conferma che la Croazia si sta profilando sul mercato proprio come vogliamo, una destinazione turistica desiderabile anche al di fuori dei mesi estivi».\r

\r

Nei primi nove mesi 2023 la Croazia ha registrato 18,7 milioni di arrivi e 102 milioni di pernottamenti, rispettivamente un aumento del 9% e del 2%.\r

\r

«Per quanto riguarda i turisti italiani nei primi nove mesi hanno realizzato in totale 922.275 arrivi. +5% e 4.058.729 di pernottamento, +1% in più dell’anno scorso. Le regioni più frequentate dagli turisti italiani sono state Istria, Quarnaro, Dalmazia e Zagabria» ha sottolineato Viviana Vukelić, direttrice dell'ente in Italia.\r

\r

«Nel solo mese di settembre sono stati registrati 81.432 arrivi e 330.247 di pernottamenti, sempre per i turisti italiani il 14% in più per gli arrivi e 4% in più per i pernottamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno 2022. Puntiamo su destagionalizzazione e decongestione dei flussi turistici attraverso la promozione delle potenzialità del Paese che non offre solo mare, grazie ai nostri prodotti-chiave: cultura e siti Unesco, cicloturismo, nautica, vacanza attiva, enogastronomia, turismo salutare, congressi e mice».\r

\r

L’Ente Nazionale Croato per il Turismo anche quest’anno riconferma la propria presenza alla fiera di Rimini con uno stand di 64 mq al padiglione C1 – 136-206. Oltre all'offerta generale, i co-espositori (la compagnia di navigazione Jadrolinija, gli enti turistici della Regione del Quarnaro insieme a Liburnia Hotels & Villas, di Dubrovnik e Neretva e della città di Zagabria, il Parco Nazionale dei laghi di Plitvice e Amber Travel) presenti allo stand, proporranno i loro prodotti programmi ed eventi.","post_title":"Croazia, Stanicic: «Post-stagione eccellente» e il trend positivo prosegue","post_date":"2023-10-05T09:52:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696499567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Rimini aggancia un significativo aumento dei passeggeri nei primi nove mesi del 2023, per un totale di 246.630 persone, il +37,5% rispetto all'analogo periodo 2022. In crescita anche i movimenti sullo scalo (+31,5%). Lo comunica in una nota la società di gestione AIRiminum 2014. Rispetto al pre-pandemia, si registra un calo del 27% nei nove mesi dovuto all’assenza dei turisti russi, ucraini e bielorussi. “Al netto di questi, la differenza sarebbe stata ampiamente positiva”.\r

\r

Il load factor complessivo da inizio anno è pari all'86%: sui voli di linea il picco si è registrato con Kaunas (Lituania) con circa 354 passeggeri a volo e un tasso di riempimento del 93,7% da inizio estate; seguono Varsavia e Cracovia rispettivamente con load factor del 92,4% e del 91,2%. Sui voli charter la rotta per Riga con Airbaltic ha registrato nei mesi di luglio, agosto e settembre un riempimento del 94,8% con 20 voli.","post_title":"Aeroporto Rimini, primi nove mesi a -27% sui risultati di traffico 2019","post_date":"2023-10-05T09:22:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696497746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453353","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il Bangladesh rinnova il proprio impegno nell'accogliere i visitatori stranieri con una serie di miglioramenti delle infrastrutture a cominciare da quelle aeroportuali.\r

\r

Lo scalo di Dhaka prevede di aprire, parzialmente, il terzo terminale questo ottobre; i 12 gate d'imbarco con doppio ponte d'ingresso del terzo terminal saranno operativi entro il prossimo anno, mentre successivamente saranno operativi anche gli ulteriori 14 ponti d'imbarco.\r

\r

Una volta a regime questi ultimi interventi, la capacità passeggeri annuale dell'Aeroporto Internazionale Hazrat Shahjalal passerà a quota 20 milioni, rispetto agli attuali otto. I lavori di costruzione di 37 nuove aree di parcheggio per gli aerei e di due vie di rullaggio che collegano l'area di sosta sono già stati completati. In vista della piena operatività del terzo terminal, diverse compagnie aeree straniere stanno cercando di avviare le loro attività dall'aeroporto di Dhaka.\r

\r

Tra gli obiettivi del governo del Bangladesh c'è chiaramente quello di incentivare il turismo in entrata nel Paese, per questo è stato riattivato anche il servizio di visto all'arrivo per molti Paesi europei, americani e asiatici.\r

\r

La scorsa settimana, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo 2023, si è svolto il \"Festival del Bangladesh\", ideato per mettere in risalto i prodotti, i servizi e la deliziosa cucina del Paese. Al Bangladesh Festival hanno partecipato più di 160 organizzazioni, tra cui 20 hotel, 70 stand gastronomici regionali, 29 distretti con marchio distrettuale, 26 souvenir artigianali, 2 compagnie aeree, parchi di divertimento, agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche, ambasciate straniere.","post_title":"Bangladesh: terzo terminal all'aeroporto di Dhaka, che potrà gestire fino a 20 mln di passeggeri","post_date":"2023-10-05T09:00:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696496458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Wizz Air alza, nuovamente, la posta sull'Italia con un investimento da 400 milioni di euro: in arrivo 4 nuovi Airbus A321neo nelle basi italiane, tra marzo e luglio 2024, mentre altri 3 aeromobili si uniranno alla flotta di Roma Fiumicino e uno a Milano Malpensa.\r

In parallelo saranno aperte 6 nuove rotte e potenziate le frequenze su 17 tratte già attive, entro la prossima estate. Nell'estate 2024 la compagnia conterà quindi 14 aerei basati a Roma e 8 a Milano con un network che include quasi 230 rotte in oltre 40 paesi.\r

In pratica la low cost offrirà circa 1,5 milioni in più di posti all'anno. \"Dopo aver stabilito la nostra prima base nel Paese solo tre anni fa, oggi Wizz Air sta rafforzando ulteriormente la sua posizione di terza compagnia aerea più grande d'Italia - ha dichiarato il ceo del gruppo Wizz Air, József Váradi -. Con questo investimento, continuiamo a crescere in Italia, offrendo opportunità di viaggio più convenienti e sostenibili, migliorando la connettività e stimolando la concorrenza sul mercato. Gli aerei aggiuntivi non solo forniranno ai passeggeri più opzioni di volo verso numerose destinazioni particolarmente ambite, ma stimoleranno anche l'economia poiché stiamo creando migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti con Wizz Air e nel settore dell'ospitalità\".\r

Le sei nuove rotte attive dall'Italia dalla summer 2024 sono: da Roma Fiumicino a Berlino, Amburgo, Alicante e Copenaghen; da Milano Malpensa a Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna). Allo stesso tempo, la compagnia aerea potenzierà la propria offerta sulle rotte: da Roma a Madrid, Barcellona, Malaga, Valencia, Londra Gatwick, Praga, Yerevan, Eindhoven, Amman, Sharm-el-Sheikh, Porto, Suceava, Resovia, Baku; da Milano a Sharm-el-Sheikh e Il Cairo e Riyadh.\r

\r

","post_title":"Wizz Air e la rincorsa sull'Italia: investimento da 400 milioni di euro","post_date":"2023-10-05T08:45:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696495509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453340","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea investe nel rafforzamento della base di Napoli dove, dal 21 marzo 2024, sarà possibile decollare alla volta di Atene (con 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica), mentre dall’11 aprile si volerà verso Lione (2 frequenze a settimana, il giovedì e la domenica).\r

Il network della compagnia conterà così 24 destinazioni collegate all’aeroporto di Napoli, per un totale di 8 tratte domestiche e 16 internazionali. Il tutto mentre sono già previste ulteriori novità, nelle prossime settimane, incrementando ancora di più l’offerta campana. Intanto, dal prossimo 20 dicembre, decollerà da Capodichino anche il nuovo per Bordeaux per il periodo natalizio, per poi proseguire nella stagione estiva. \r

«La nostra offerta da Napoli è diventata, volo dopo volo, sempre più ricca e variegata. Con i nuovi collegamenti per Atene e Lione, i passeggeri in partenza da Napoli non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno raggiungere comodamente, con tariffe concorrenziali, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, oltre a 8 destinazioni in Italia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Allo stesso tempo con il nostro ventaglio di rotte, puntiamo a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania».\r

Il network domestico del vettore include le otto destinazioni di Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia); a queste si aggiungono 10 destinazioni in Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), quattro in Francia (Lione, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Danimarca (Aalborg).\r

Le 24 destinazioni – numero record in termini di offerta – verso 5 diversi Paesi europei permetteranno al vettore di consolidare la sua presenza presso la base operativa di Napoli. Infatti, per il prossimo anno Volotea punta ad operare più di 3.500 voli, con un’offerta di oltre 627.000 posti in vendita, dato che registra un +7% rispetto al 2023. Infine, di pari passo, aumenterà nel 2024 anche l’occupazione lavorativa generata dalla presenza della compagnia aerea presso la base partenopea, che conta ad oggi più di 60 posti di lavoro diretti e oltre 340 posti indiretti. \r

","post_title":"Volotea in allungo da Napoli: Atene e Lione le prime due new entry della primavera 2024","post_date":"2023-10-04T13:09:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696424958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delphina Hotels & Resorts aumenta gli investimenti in sostenibilità con il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, il terzo, da realizzarsi nel 2024. L'annuncio giunge in concomitanza dell'assegnazione del premio come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa ai World Travel Awards 2023.\r

\r

Il primo impianto fotovoltaico è stato realizzato nel Resort & Spa Le Dune di Badesi e servirà per la produzione di energia a consumo interno e per la ricarica delle auto elettriche. Il parcheggio che ospita le pensiline comprende 276 posti auto e 45 prese di ricarica elettrica. Il secondo impianto è stato invece installato a servizio del Park Hotel & Spa Cala di Lepre a Palau e consta di 421 pannelli fotovoltaici montati sui tetti di vari edifici, che saranno utilizzati per coprire il fabbisogno energetico della struttura. A questi si aggiungerà quindi il terzo impianto all’interno di una società del gruppo e che potenzierà notevolmente la produzione.\r

\r

Delphina è stata premiata quale migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & Spa Le Dune di Badesi: in totale 5 riconoscimenti, compresi tre premi green che ne dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità.\r

\r

Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e che ha raggiunto un nuovo traguardo con il completamento dei primi due impianti fotovoltaici: «Abbiamo completato la prima fase di un importante progetto di produzione diretta dichiara Libero Muntoni, direttore generale Delphina- e questi premi sono la dimostrazione che la strada intrapresa trenta anni fa era quella giusta. Continueremo a seguirla con altri importanti investimenti che vanno nella direzione di un’impronta ambientale sempre più ridotta».\r

\r

Numerosi i progetti di sostenibilità già avviati, primo fra tutti l’utilizzo di energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili in tutte le strutture Delphina e nella sede centrale, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di Co2eq negli ultimi sei anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. Un percorso confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente. ","post_title":"Delphina rilancia gli investimenti in sostenibilità con un terzo impianto fotovoltaico","post_date":"2023-10-04T12:59:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696424352000]}]}}