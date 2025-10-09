Aeroitalia implementa nuove soluzioni Amadeus Navitaire Rilancio Aeroitalia sul fronte tecnologico con una più ampia partnership con Navitaire, una società Amadeus. Al centro di questa operazione c’è l’uso di New Skies, la piattaforma di prenotazione e vendita di Navitaire creata per i vettori low cost e ibridi. . Al centro di questa operazione c’è l’uso di New Skies, la piattaforma di prenotazione e vendita di Navitaire A differenza dei sistemi tradizionali, New Skies utilizza un’architettura a singolo ordine che gestisce sia l’offerta che l’ordine durante tutta la customer journey. Ciò consentirà ad Aeroitalia di offrire un servizio di retailing più rapido e flessibile con promozioni personalizzate e offerte dinamiche, supportando al contempo un check-in senza intoppi, una gestione delle disruption in tempo reale e una distribuzione omnicanale. Il suo design cloud-native garantisce scalabilità ed efficienza, mentre strumenti come AppCenter migliorano la velocità e l’usabilità per gli agenti. “Progettato pensando a vettori ibridi come il nostro, New Skies consente ad Aeroitalia di innovare secondo le proprie esigenze, offrendo flessibilità, scalabilità e potenziale di ricavi accessori senza pari” afferma il ceo della compagnia aerea, Gaetano Intrieri. La stessa compagnia prevede inoltre di adottare la soluzione di pricing di Navitaire per ottimizzare in tempo reale le tariffe e i servizi ancillari, e Navitaire Loyalty per creare programmi flessibili e basati su dati che premiano i clienti abituali. SkyLedger®, il sistema integrato di contabilizzazione di Navitaire, fornirà visibilità e auditing finanziari quasi in tempo reale. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Stylosophy e rappresenta il cuore dello sviluppo di Going. A confermarlo è Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer, che pone l’accento su una filosofia di viaggio che sta caratterizzando il nuovo corso dell’operatore e che contraddistingue tutte le linee di prodotto: Going Resort, Going Tailor Made, Going Lifestyle e Going4Cruise. “Il nuovo catalogo 2025-26 ha l’ambizione di delineare una serie di esperienze da vivere in diverse destinazioni, ponendo il cliente al centro della programmazione. Abbiamo rivisto e aggiornato la nostra offerta per proporre una panoramica completa sul medio e lungo raggio. Filo conduttore, l’accento su qualità e contenuti”. A cominciare dalla sezione speciale dedicata a Disneyworld Florida, di cui Going è distributore ufficiale sul mercato italiano. “Si tratta di un prodotto versatile, che si presta a combinati con un viaggio negli States o con una crociera Msc operata da Going4Cruise”. La sinergia fra i diversi marchi ha poi contribuito al positivo andamento della destinazione Stati Uniti anche in un anno in cui le difficoltà erano notevoli: “L’ampia disponibilità di posti volo messa in campo da molte compagnie ci ha permesso di cogliere buone opportunità, consentendo anche al brand Going2Italy di mettere a segno un incremento nell’ordine del 3-5%”. La Stylosophy di Going guida trasversalmente tutte le proposte del t.o., indirizzate a un target di clientela elevato, che richiede una proposta tailor made e soluzioni alberghiere di livello. “La risposta di Going Resort ad esempio, è frutto di un progetto di ampia portata, che ha nelle esperienze – dall’offerta gastronomica con il dine around all inclusive alle escursioni alla scoperta del territorio – il suo fulcro”. In questo percorso di “trasformazione ed evoluzione”, come è stato definito dal responsabile vendite, Maria Grazia Verna, non potevano mancare le nuove proposte a lungo raggio in Cina, Sudafrica, Arabia Saudita, ma anche Australia, Polinesia e Giappone, solo per citarne alcune. “L’obiettivo è quello di chiudere il 2025 con un fatturato intorno ai 43-44 milioni di euro – aggiunge Casabianca. Un risultato comunque importante, considerando che nel 2024 avevamo toccato i 33 milioni e che quest’anno è stato segnato da numerosi “stop & go” che hanno creato non poche difficoltà al mercato turistico”. [post_title] => Going, inverno all’insegna della “Stylosophy” [post_date] => 2025-10-09T15:16:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760022994000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rilancio Aeroitalia sul fronte tecnologico con una più ampia partnership con Navitaire, una società Amadeus. Al centro di questa operazione c'è l'uso di New Skies, la piattaforma di prenotazione e vendita di Navitaire creata per i vettori low cost e ibridi. A differenza dei sistemi tradizionali, New Skies utilizza un'architettura a singolo ordine che gestisce sia l'offerta che l'ordine durante tutta la customer journey. Ciò consentirà ad Aeroitalia di offrire un servizio di retailing più rapido e flessibile con promozioni personalizzate e offerte dinamiche, supportando al contempo un check-in senza intoppi, una gestione delle disruption in tempo reale e una distribuzione omnicanale. Il suo design cloud-native garantisce scalabilità ed efficienza, mentre strumenti come AppCenter migliorano la velocità e l'usabilità per gli agenti. “Progettato pensando a vettori ibridi come il nostro, New Skies consente ad Aeroitalia di innovare secondo le proprie esigenze, offrendo flessibilità, scalabilità e potenziale di ricavi accessori senza pari" afferma il ceo della compagnia aerea, Gaetano Intrieri. La stessa compagnia prevede inoltre di adottare la soluzione di pricing di Navitaire per ottimizzare in tempo reale le tariffe e i servizi ancillari, e Navitaire Loyalty per creare programmi flessibili e basati su dati che premiano i clienti abituali. SkyLedger®, il sistema integrato di contabilizzazione di Navitaire, fornirà visibilità e auditing finanziari quasi in tempo reale. [post_title] => Aeroitalia implementa nuove soluzioni Amadeus Navitaire [post_date] => 2025-10-09T11:30:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760009415000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_498614" align="alignleft" width="300"] Villa Spalletti Trivelli[/caption] Autentico Hotels continua il suo percorso di crescita annunciando l’ingresso di due ulteriori strutture prestigiose e nuove iniziative per il futuro. Entrambi raffinati esempi di architettura ed eleganza italiana e situati in due delle città d’arte per eccellenza, Villa Spalletti Trivelli a Roma e Palazzo Morrocchi in apertura nel nuovo anno a Firenze, saranno i due hotel 5 stelle ad arricchire la collezione Autentico Hotels che vanta oggi un portfolio di 22 strutture in tutta Italia. «Con questi due nuovi ingressi, unitamente alla crescita che abbiamo registrato sugli altri nostri brand Autentico Villas e Prestigio Collection - dichiara Mario Cardone, ceo del brand – il gruppo Autentico Hospitality consolida la propria presenza nel panorama italiano e conferma la propria missione: valorizzare l’ospitalità indipendente di qualità, promuovendo una rete di strutture accomunate da passione, identità e visione. Poter affiancare 2 strutture così prestigiose è per noi un importante traguardo che testimonia il nostro costante impegno verso la cura e l’innovazione nel settore dell’ospitalità alto di gamma». La strategia L’esperienza maturata in 10 anni di attività evidenzia quanto sia fondamentale avere una strategia commerciale ben bilanciata tra i vari mercati internazionali, un principio che Autentico ha sempre seguito e che nel 2025 lo porterà ad effettuare attività di promozione commerciale nel mondo. Grazie al recente inserimento di una marketing manager, Autentico conta oggi un team di 10 persone e oltre 150 anni di esperienza complessiva nell’hotellerie di lusso in grado di fornire supporto a 360° nella rappresentanza commerciale, strategie di crescita e riposizionamento, revenue e distribuzione, nella ricerca e sviluppo del personale, nel controllo di gestione e performance management. [post_title] => Autentico Hotels, in arrivo due nuove strutture [post_date] => 2025-10-09T10:19:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760005155000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498738 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il segmento travel di Scalapay registra un'impennata del 46,7% sul 2024, risultando la percentuale di crescita maggiore dell'intero fatturato prodotto in Italia dalla fintech. A margine di Ttg Travel Experience 2025, Simone Mancini, ceo e fondatore di Scalapay, racconta l'evoluzione del Buy Now Pay Later nel turismo e annuncia nuove partnership strategiche con player del calibro di Grandi Navi Veloci. «Quando siamo partiti, l'insight principale era che questo sistema di pagamento poteva aiutare nella gestione del budget-, spiega Mancini. - Abbiamo attratto inizialmente una clientela per la maggior parte femminile, partendo dalle transazioni più contenute: moda e cosmetica. Da lì abbiamo seguito le esigenze del cliente, che ci ha chiesto sempre di più di affrontare spese più grandi». Così la piattaforma di BNPL è arrivata nel settore dei viaggi ed esperienze. Crescono i clienti travel I numeri confermano la strategia: il 2025 vede crescere i clienti travel del 27,2% rispetto al 2024, mentre gli ordini segnano un +34,6%. L'AOV (Average Order Value) consolida un +9%, testimoniando l'adozione del servizio su transazioni di importo crescente. «Le vacanze e i viaggi - aggiunge Matteo Ciccalè, VP of Growth di Scalapay - sono una delle spese più importanti che gli europei affrontano durante l’anno, ragion per cui molti dei nostri utenti continuano a chiedere la possibilità di pagare in questo mercato attraverso Scalapay. D’altra parte, la nostra soluzione risulta ideale tanto per le persone che prenotano in anticipo, avendo modo di dilazionare il pagamento del viaggio, quanto per le persone che comprano sotto data: da un punto di vista delle spese di famiglia, i mesi di luglio e agosto sono infatti tra più impegnativi dell’anno. Riteniamo che la base dei nostri attuali 10 milioni di utenti sia destinata a crescere». Non solo: dall'esperienza di Scalapay, i manager affermano che il servizio è utile anche per concedersi un pacchetto più costoso, una camera di livello superiore o un'esperienza in più, grazie alla possibilità di diluire il pagamento in più mesi. La piattaforma allo stesso momento promuove anche l'educazione finanziaria, incoraggiando la gestione consapevole del budget personale e l'attuazione di un acquisto responsabile. Innovazione tecnologica per la sicurezza Sul fronte tecnologico, Scalapay ha sviluppato una soluzione proprietaria per la verifica dell'identità degli utenti. «Le soluzioni esistenti sul mercato per fare l'IDV e il biometrico sono state studiate per il mondo bancario», afferma Mancini. «Non si adattano a un metodo transazionale, per cui ne abbiamo messo a punto uno più efficace per il nostro sistema. Nell'arco di 12 mesi, siamo tornati ad avere un tasso di accettazione e di conversione pari a quello precedente alla verifica di identità. Oggi è una soluzione che dà un tasso di conversione molto più alto di quello che offre il mercato». Partnership strategiche e nuovi annunci Il portafoglio partnership si arricchisce con operatori di primo piano. «Abbiamo annunciato da poco la partenza con GNV, uno dei merchant più grandi del loro settore», dichiara Mancini. «Eravamo già presenti con Tiqets, una delle OTA più grandi al mondo per la distribuzione di esperienze. Abbiamo una pipeline molto ricca di altri brand che annunceremo nel mondo del travel nei prossimi mesi». Il modello ibrido con Deutsche Bank Per le rateizzazioni più lunghe, Scalapay ha scelto un approccio collaborativo. «Abbiamo iniziato a collaborare con Deutsche Bank per offrire fino a 12 rate», spiega Mancini. «Crediamo nel dare la migliore esperienza sia al cliente sia all'esercente. Non pensiamo di avere le competenze migliori al mondo per fare pagamenti in 36 rate o con importi molto elevati, quindi collaboriamo con partner che hanno storicità sul credito forte in Italia». Fidelizzazione positiva: 34% di riacquisto I dati sulla retention sono significativi: il 77% degli ordini travel proviene da clienti già nel network Scalapay, mentre il segmento di chi riacquista dallo stesso brand è pari al 34% del totale, in crescita del 63,7% rispetto al 2024. [post_title] => Scalapay, il travel cresce del 46,7% [post_date] => 2025-10-09T09:22:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760001733000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flexible Autos ed M-Facility, società specializzata nelle soluzioni IT di incassi e pagamenti, annunciano la loro partnership per l’utilizzo di STS, piattaforma finanziaria in grado di garantire le transazioni finanziarie nella filiera del turismo utilizzando il conto corrente (A2A). Il sistema prevede che le transazioni avvengono esclusivamente con bonifico istantaneo e dal primo trimestre del 2026 sarà disponibile per le oltre 25.000 agenzie di viaggi partner di Flexible Autos residenti sul territorio europeo. “STS - dichiara Alessandro Patacchiola, Managing Director di Flexible Autos - è una soluzione che risponde alle nostre esigenze in termini di semplicità, accessibilità ed innovazione. Siamo alla costante ricerca di soluzioni innovative in grado di facilitare il lavoro delle agenzie di viaggi nostre partner e con STS siamo certi di aver individuato un valido alleato. STS sarà di supporto strategico alle ulteriori importanti novità che Flexible Autos metterà a disposizione delle agenzie di viaggi partner nell’immediato futuro”. “Ringraziamo Flexible Autos per la fiducia accordataci - dichiara Daniele Fiorini, CEO di M-Facility - STS, grazie ad una preziosa partnership, si è ulteriormente trasformato: oggi può essere utilizzato su tutto il circuito bancario italiano ed europeo. Sono previsti ulteriori servizi in grado di agevolare le transazioni finanziari e commerciali fra gli operatori. Da tempo ribadiamo sottovoce che i sistemi di incassi e pagamenti saranno una delle chiavi competitive sul mercato: STS oggi rimane una soluzione unica e di gran lunga la più concorrenziale in termini di costi. La partnership con Flexible Autos ci permetterà di ampliare ulteriormente la nostra rete e di raggiungere una dimensione internazionale”. “Ci sarà anche un impegno comunicativo verso le agenzie di viaggi partner molto importante, aggiunge Patacchiola - perché ci vogliamo assicurare che riescano a cogliere al meglio le funzionalità del sistema. Inizieremo a lavorare sul mercato italiano e poi ci sposteremo velocemente sugli altri mercati europei”. La piattaforma di Flexible Autos garantisce, tramite la rete dei fornitori connessi, accesso a più di 22.000 punti di ritiro in oltre 120 paesi distribuiti nei cinque continenti. [post_title] => Flexible Autos avvia la partnership con M-Facility per l’utilizzo di STS [post_date] => 2025-10-09T08:48:22+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759999702000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marjan, master developer di proprietà freehold a Ras Al Khaimah, annuncia il lancio di Marjan Beach, la nuova destinazione turistica costiera degli Emirati Arabi Uniti, con un design incentrato sulla comunità e un equilibrio tra lusso sul mare, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Il progetto integra spazi verdi, infrastrutture sostenibili e tecnologie innovative, con un forte impegno per l’equilibrio ecologico e la qualità della vita. Aree inclusive dedicate alla cultura, al benessere e allo sport garantiranno un’esperienza di vita completa e armoniosa per residenti e visitatori. Affacciata sul Golfo Arabico e su Al Marjan Island, Marjan Beach sorgerà in prossimità di progetti di rilievo come Wynn Al Marjan Island, Al Hamra Village e la Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ). Il progetto si estende su oltre 7,9 milioni di metri quadrati e comprende otto quartieri distinti, ciascuno con una propria identità, distribuiti lungo tre chilometri di fronte mare e più di 600.000 metri quadrati di spazi verdi aperti, garantendo un perfetto equilibrio tra natura e comfort urbano. Comprenderà 12.000 camere e 22.000 unità residenziali, per una popolazione stimata di 74.000 residenti e una forza lavoro di 32.000 persone. La destinazione potrà accogliere fino a 180.000 visitatori all’anno. Abdulla Al Abdouli, Chief Executive Officer, Marjan, ha affermato: “Siamo entusiasti di presentare uno dei nostri progetti più ambiziosi, Marjan Beach, destinato a trasformare il panorama costiero della regione. A Ras Al Khaimah cresce la domanda di progetti immobiliari di livello internazionale che combinano residenze, ospitalità, tempo libero e spazi per il business. Il successo di Al Marjan Island e RAK Central, entrambi sold out, testimonia la solidità e il grande potenziale economico dell’emirato, che intendiamo rafforzare ulteriormente con Marjan Beach. Siamo certi che questa nuova destinazione costiera integrata offrirà nuove opportunità dinamiche per investitori, aziende e residenti, contribuendo a rendere Ras Al Khaimah ancora più vivace, attrattiva e sostenibile.” La destinazione beneficerà inoltre di facile accesso alle principali arterie stradali, con nuovi collegamenti in corso di realizzazione per migliorare la connettività con il resto del Paese. Offrendo residenze, hotel, uffici, spazi per il tempo libero e un istituto educativo, Marjan Beach si propone come un modello di sviluppo sostenibile e integrato, con un’attenzione particolare al benessere delle persone e alla vitalità dell’emirato. Il progetto punta ad attrarre miliardi in investimenti nei settori residenziale, immobiliare e dell’ospitalità, accelerando la realizzazione della Vision 2030 dell’emirato. Un progetto visionario destinato a diventare un catalizzatore nella trasformazione di Ras Al Khaimah come destinazione sostenibile di riferimento per investimenti e turismo nel Golfo, Marjan Beach stabilirà nuovi standard di vita sul mare nel GCC. Affacciata sulle acque del Golfo Arabico e di Al Marjan Island, l’area dei Beachfront Resorts offrirà ospitalità fronte mare con spiagge pubbliche, strade commerciali e ristoranti. A pochi passi dalla costa, un esclusivo polo residenziale e commerciale sarà incorniciato dal più grande parco del distretto, creando un sistema di spazi aperti che collega tutti i quartieri. Con un Civic Centre che ospiterà uffici governativi e servizi pubblici e un’area dedicata all’innovazione e all’imprenditorialità, Marjan Beach offrirà una combinazione unica di business, tempo libero e qualità della vita. Un’ulteriore area sarà destinata alla logistica di nuova generazione, integrando negozi, residenze di fascia alta e soluzioni abitative di medio livello, oltre a spazi commerciali sul lungomare e strutture ricreative, per rispondere alle esigenze di tutte le fasce della popolazione. [post_title] => Ras Al Khaimah: Marjan presenta il nuovo masterplan integrato Marjan Beach [post_date] => 2025-10-09T08:07:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759997222000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_498705" align="alignleft" width="300"] ph. Dejan Drakul[/caption] Montenegro: un nuovo ponte con l'Italia. Il Paese investe in una rappresentanza in Italia per raccontare la forza di una destinazione autentica. «Montenegro invests in Italy: a representation to tell the story of an authentic country». Con questo annuncio l’Ente Nazionale del Turismo del Montenegro ufficializza la nomina di Travel Open Day S.r.l. come rappresentanza in Italia. Una decisione che si inserisce in una strategia più ampia e che conferma la volontà del Paese di rafforzare la propria presenza su un mercato chiave, aprendo nuove opportunità di sviluppo sia sul fronte B2C, rivolto ai viaggiatori italiani, sia sul fronte B2B, attraverso un dialogo diretto con operatori, agenzie e stakeholder del settore. L’intento è chiaro: raccontare e posizionare il Montenegro come una destinazione emergente e autentica, capace di offrire esperienze di valore e di costruire relazioni solide e durature con il trade, intercettando le tendenze più attuali del turismo internazionale e rispondendo al crescente desiderio di autenticità. «Il mercato italiano riveste un’importanza particolare per il Montenegro, non solo per la vicinanza geografica e i forti legami culturali tra i nostri due Paesi, ma anche per il crescente interesse degli italiani verso esperienze autentiche che uniscono natura, cultura ed enogastronomia, elementi che il Montenegro offre in abbondanza. Nel medio termine puntiamo a rafforzare la connettività, diversificare l’offerta oltre la stagione estiva e posizionare il Paese come destinazione per tutto l’anno. Nel lungo termine, il nostro obiettivo è costruire una presenza sostenibile sul mercato italiano, sviluppando partnership con i tour operator, promuovendo prodotti tematici come le vacanze attive, l’enogastronomia e gli itinerari culturali, e incoraggiando le visite ripetute - dichiara Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro -. Crediamo che l’Italia abbia un potenziale significativo per contribuire a una crescita equilibrata e sostenibile del turismo in Montenegro». Oggi il Montenegro si presenta al pubblico italiano come una destinazione completa e sorprendente, capace di unire in un’unica esperienza mare e montagna, cultura e tradizione, natura e modernità. È un invito a vivere il viaggio con intensità: passeggiare lungo i bastioni medievali di Kotor, respirare la spiritualità e l’autenticità dei mercati e delle sagre nei villaggi affacciati sullo Skadar, lasciarsi trascinare dall’energia cosmopolita di Budva e dalla vitalità del suo litorale, oppure cercare l’avventura tra i canyon e le foreste del Durmitor. Scegliere il Montenegro significa aprire le porte a un Paese che custodisce tesori autentici e ancora poco esplorati, pronto ad accogliere viaggiatori curiosi e attenti, desiderosi di esperienze da vivere intensamente e da ricordare. Un mosaico di paesaggi e culture Il Montenegro è un Paese piccolo nelle dimensioni ma immenso per la varietà dei suoi contrasti, un luogo in cui la geografia compatta diventa un valore aggiunto: nel raggio di pochi chilometri si passa dal blu profondo dell’Adriatico alle montagne che toccano i 2.500 metri, dalle città murate alle distese d’acqua che ospitano una biodiversità sorprendente. La Baia di Kotor, patrimonio UNESCO e autentico gioiello del Mediterraneo, si apre come un fiordo tra i più suggestivi d’Europa, incorniciato da alte montagne che sembrano abbracciare il mare. All’interno delle sue insenature, Kotor custodisce un centro storico medievale tra i meglio conservati della regione, fatto di vicoli lastricati, palazzi barocchi e chiese antiche che testimoniano il passato veneziano. Intorno, piccoli borghi come Perast regalano atmosfere sospese, arricchite da leggende marinare e dalla straordinaria ritualità della Fašinada, una tradizione che ogni anno rinnova il legame della comunità con il mare. [caption id="attachment_498706" align="alignleft" width="300"] ph. Dejan Drakul[/caption] Poco più a sud, la costa si anima con la vitalità di Budva, dove la città vecchia, racchiusa dalle mura veneziane, si affaccia direttamente sul mare Adriatico. Le sue stradine lastricate conducono a piazze raccolte, chiese e musei che raccontano secoli di storia, mentre appena fuori dalle mura la città rivela il suo volto più moderno, con un litorale vivace, festival culturali e una vita notturna che l’hanno resa una delle mete più dinamiche della costa balcanica. Budva è il perfetto ponte tra passato e presente, un luogo che unisce il fascino della storia alla contemporaneità, adatto a viaggiatori che cercano un’esperienza completa, tra cultura, divertimento e mare. Allontanandosi dalla costa, il Montenegro rivela un’anima più intima e autentica con il Lago di Skadar, il più grande dei Balcani e uno dei più importanti santuari naturalistici d’Europa. Protetto come Parco Nazionale, il lago è un rifugio per oltre 280 specie di uccelli, tra cui il raro pellicano riccio, e un paradiso per gli amanti del birdwatching. Le sue acque sono punteggiate da monasteri medievali che emergono su isolotti, mentre lungo le sponde si trovano villaggi di pescatori che ancora oggi vivono di tradizioni antiche, offrendo al visitatore la possibilità di immergersi in un turismo slow, fatto di ritmi lenti, sapori genuini e incontri autentici con le comunità locali. Qui si possono assaporare piatti tipici a base di pesce d’acqua dolce e vini autoctoni, o esplorare in barca gli scenari che cambiano colore a seconda delle stagioni, dal verde brillante della primavera al rosso infuocato dell’autunno. Il Lago di Skadar non è solo un luogo di natura, ma un crocevia di storia, cultura e spiritualità che incarna l’essenza stessa dell’autenticità montenegrina. Raccontare questa terra in Italia significa proporre una destinazione che non ha bisogno di artifici, perché la sua forza è già scritta nelle montagne che si specchiano nell’Adriatico, nelle leggende dei suoi borghi e nella vitalità delle sue tradizioni. È un invito a scoprire un Paese che, pur emergente, custodisce tesori antichi e unici, un ponte naturale tra oriente e occidente, tra passato e futuro. [post_title] => Montenegro: nuova rappresentanza in Italia con Travel Open Day s.r.l. [post_date] => 2025-10-08T14:30:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759933810000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498696 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana. I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi. Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”. In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico. Sentiment e dati dell’estate 2025 La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito. I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo. Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio. Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno. Innovazione e comunicazione integrata In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale. Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate. Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole. [post_title] => Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione [post_date] => 2025-10-08T14:08:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932501000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498693 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passione. E’ questo il leit motiv che guida Ludovico Scortichini, ceo di Go World, nella scelta di destinazioni sempre nuove, in linea con quella “verticalizzazione” del viaggio che ha nelle linee di prodotto il suo asset vincente. Ultima arrivata la Mauritania, grazie alla collaborazione con una dmc affidabile e professionale come Mauritania Desert Voyages, rappresentata da Ebba M’Heimed. “La Mauritania è l’ultima frontiera ancora poco esplorata per il viaggiatore curioso e appassionato – spiega Scortichini -. Si tratta dell’unico Paese rimasto nomade a tutti gli effetti, di religione islamica ma con un’interpretazione più libera e aperta del ruolo delle donne. E’ vicino – comodamente raggiungibile con i voli di Royal Air Maroc – e presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo”. Un prodotto unico, che il manager proporrà in diverse formule: dall’itinerario pernottando in soli campi tendati, per rivivere il nomadismo che è una peculiarità della destinazione, al viaggio con pernottamento in hotel, fino all’itinerario in moto, in fuoristrada, in 4x4 o addirittura abbinato a tratti di deserto da percorrere a piedi. “E’ il momento giusto per visitare un Paese che offre molto sia dal punto di vista culturale sia naturalistico. Anche servizi, guide e logistica sono in linea con le esigenze della nostra clientela”. Clientela formata nell’11% dei casi da repeater, una percentuale che sta aumentando e che ha consentito a Go World di mettere a segno un 2025 al 30 settembre in crescita del 6% quanto a fatturato. “Eravamo partiti col botto e fino a fine marzo crescevamo del 18,5% - ammette Scortichini -. Poi il temuto “effetto Trump”, con una flessione del 38% sugli Stati Uniti, ci ha costretto a rivedere i numeri”. Numeri peraltro trainati dall’ottima performance del Far East, Giappone e Indocina in primis, e dell’Africa australe. “In prospettiva, stiamo investendo anche sull’Africa equatoriale, che prevedo crescerà molto nel 2026”. Per l’anno prossimo Scortichini continuerà a puntare sulla segmentazione dell’offerta, proponendo eventi specifici per le singole tipologie di viaggio (trekking, diving, scuba, bike, fishing,…) a piccoli gruppi di massimo dieci persone. Con l’obiettivo di concentrarsi sempre su prodotti nuovi all’insegna di quella passione che è la chiave per vincere la sfida di un mondo sempre più globalizzato. [post_title] => Scortichini, Go World, e la sfida del “tour operator per passione” [post_date] => 2025-10-08T14:05:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932322000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroitalia implementa nuove soluzioni amadeus navitaire" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2778,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Stylosophy e rappresenta il cuore dello sviluppo di Going. A confermarlo è Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer, che pone l’accento su una filosofia di viaggio che sta caratterizzando il nuovo corso dell’operatore e che contraddistingue tutte le linee di prodotto: Going Resort, Going Tailor Made, Going Lifestyle e Going4Cruise. “Il nuovo catalogo 2025-26 ha l’ambizione di delineare una serie di esperienze da vivere in diverse destinazioni, ponendo il cliente al centro della programmazione. Abbiamo rivisto e aggiornato la nostra offerta per proporre una panoramica completa sul medio e lungo raggio. Filo conduttore, l’accento su qualità e contenuti”.\r

A cominciare dalla sezione speciale dedicata a Disneyworld Florida, di cui Going è distributore ufficiale sul mercato italiano. “Si tratta di un prodotto versatile, che si presta a combinati con un viaggio negli States o con una crociera Msc operata da Going4Cruise”.\r

La sinergia fra i diversi marchi ha poi contribuito al positivo andamento della destinazione Stati Uniti anche in un anno in cui le difficoltà erano notevoli: “L’ampia disponibilità di posti volo messa in campo da molte compagnie ci ha permesso di cogliere buone opportunità, consentendo anche al brand Going2Italy di mettere a segno un incremento nell’ordine del 3-5%”.\r

La Stylosophy di Going guida trasversalmente tutte le proposte del t.o., indirizzate a un target di clientela elevato, che richiede una proposta tailor made e soluzioni alberghiere di livello.\r

“La risposta di Going Resort ad esempio, è frutto di un progetto di ampia portata, che ha nelle esperienze – dall’offerta gastronomica con il dine around all inclusive alle escursioni alla scoperta del territorio – il suo fulcro”.\r

In questo percorso di “trasformazione ed evoluzione”, come è stato definito dal responsabile vendite, Maria Grazia Verna, non potevano mancare le nuove proposte a lungo raggio in Cina, Sudafrica, Arabia Saudita, ma anche Australia, Polinesia e Giappone, solo per citarne alcune.\r

“L’obiettivo è quello di chiudere il 2025 con un fatturato intorno ai 43-44 milioni di euro – aggiunge Casabianca. Un risultato comunque importante, considerando che nel 2024 avevamo toccato i 33 milioni e che quest’anno è stato segnato da numerosi “stop & go” che hanno creato non poche difficoltà al mercato turistico”.","post_title":"Going, inverno all’insegna della “Stylosophy”","post_date":"2025-10-09T15:16:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760022994000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rilancio Aeroitalia sul fronte tecnologico con una più ampia partnership con Navitaire, una società Amadeus. Al centro di questa operazione c'è l'uso di New Skies, la piattaforma di prenotazione e vendita di Navitaire creata per i vettori low cost e ibridi.\r

\r

A differenza dei sistemi tradizionali, New Skies utilizza un'architettura a singolo ordine che gestisce sia l'offerta che l'ordine durante tutta la customer journey. Ciò consentirà ad Aeroitalia di offrire un servizio di retailing più rapido e flessibile con promozioni personalizzate e offerte dinamiche, supportando al contempo un check-in senza intoppi, una gestione delle disruption in tempo reale e una distribuzione omnicanale. Il suo design cloud-native garantisce scalabilità ed efficienza, mentre strumenti come AppCenter migliorano la velocità e l'usabilità per gli agenti.\r

\r

“Progettato pensando a vettori ibridi come il nostro, New Skies consente ad Aeroitalia di innovare secondo le proprie esigenze, offrendo flessibilità, scalabilità e potenziale di ricavi accessori senza pari\" afferma il ceo della compagnia aerea, Gaetano Intrieri.\r

\r

La stessa compagnia prevede inoltre di adottare la soluzione di pricing di Navitaire per ottimizzare in tempo reale le tariffe e i servizi ancillari, e Navitaire Loyalty per creare programmi flessibili e basati su dati che premiano i clienti abituali. SkyLedger®, il sistema integrato di contabilizzazione di Navitaire, fornirà visibilità e auditing finanziari quasi in tempo reale.","post_title":"Aeroitalia implementa nuove soluzioni Amadeus Navitaire","post_date":"2025-10-09T11:30:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760009415000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498614\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Villa Spalletti Trivelli[/caption]\r

\r

Autentico Hotels continua il suo percorso di crescita annunciando l’ingresso di due ulteriori strutture prestigiose e nuove iniziative per il futuro.\r

\r

Entrambi raffinati esempi di architettura ed eleganza italiana e situati in due delle città d’arte per eccellenza, Villa Spalletti Trivelli a Roma e Palazzo Morrocchi in apertura nel nuovo anno a Firenze, saranno i due hotel 5 stelle ad arricchire la collezione Autentico Hotels che vanta oggi un portfolio di 22 strutture in tutta Italia.\r

\r

\r

\r

«Con questi due nuovi ingressi, unitamente alla crescita che abbiamo registrato sugli altri nostri brand Autentico Villas e Prestigio Collection - dichiara Mario Cardone, ceo del brand – il gruppo Autentico Hospitality consolida la propria presenza nel panorama italiano e conferma la propria missione: valorizzare l’ospitalità indipendente di qualità, promuovendo una rete di strutture accomunate da passione, identità e visione. Poter affiancare 2 strutture così prestigiose è per noi un importante traguardo che testimonia il nostro costante impegno verso la cura e l’innovazione nel settore dell’ospitalità alto di gamma».\r

La strategia\r

L’esperienza maturata in 10 anni di attività evidenzia quanto sia fondamentale avere una strategia commerciale ben bilanciata tra i vari mercati internazionali, un principio che Autentico ha sempre seguito e che nel 2025 lo porterà ad effettuare attività di promozione commerciale nel mondo. Grazie al recente inserimento di una marketing manager, Autentico conta oggi un team di 10 persone e oltre 150 anni di esperienza complessiva nell’hotellerie di lusso in grado di fornire supporto a 360° nella rappresentanza commerciale, strategie di crescita e riposizionamento, revenue e distribuzione, nella ricerca e sviluppo del personale, nel controllo di gestione e performance management.\r

\r

","post_title":"Autentico Hotels, in arrivo due nuove strutture","post_date":"2025-10-09T10:19:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760005155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498738","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il segmento travel di Scalapay registra un'impennata del 46,7% sul 2024, risultando la percentuale di crescita maggiore dell'intero fatturato prodotto in Italia dalla fintech. A margine di Ttg Travel Experience 2025, Simone Mancini, ceo e fondatore di Scalapay, racconta l'evoluzione del Buy Now Pay Later nel turismo e annuncia nuove partnership strategiche con player del calibro di Grandi Navi Veloci.\r

\r

«Quando siamo partiti, l'insight principale era che questo sistema di pagamento poteva aiutare nella gestione del budget-, spiega Mancini. - Abbiamo attratto inizialmente una clientela per la maggior parte femminile, partendo dalle transazioni più contenute: moda e cosmetica. Da lì abbiamo seguito le esigenze del cliente, che ci ha chiesto sempre di più di affrontare spese più grandi». Così la piattaforma di BNPL è arrivata nel settore dei viaggi ed esperienze.\r

\r

Crescono i clienti travel\r

\r

I numeri confermano la strategia: il 2025 vede crescere i clienti travel del 27,2% rispetto al 2024, mentre gli ordini segnano un +34,6%. L'AOV (Average Order Value) consolida un +9%, testimoniando l'adozione del servizio su transazioni di importo crescente.\r

«Le vacanze e i viaggi - aggiunge Matteo Ciccalè, VP of Growth di Scalapay - sono una delle spese più importanti che gli europei affrontano durante l’anno, ragion per cui molti dei nostri utenti continuano a chiedere la possibilità di pagare in questo mercato attraverso Scalapay. D’altra parte, la nostra soluzione risulta ideale tanto per le persone che prenotano in anticipo, avendo modo di dilazionare il pagamento del viaggio, quanto per le persone che comprano sotto data: da un punto di vista delle spese di famiglia, i mesi di luglio e agosto sono infatti tra più impegnativi dell’anno. Riteniamo che la base dei nostri attuali 10 milioni di utenti sia destinata a crescere».\r

\r

Non solo: dall'esperienza di Scalapay, i manager affermano che il servizio è utile anche per concedersi un pacchetto più costoso, una camera di livello superiore o un'esperienza in più, grazie alla possibilità di diluire il pagamento in più mesi. La piattaforma allo stesso momento promuove anche l'educazione finanziaria, incoraggiando la gestione consapevole del budget personale e l'attuazione di un acquisto responsabile.\r

\r

Innovazione tecnologica per la sicurezza\r

\r

Sul fronte tecnologico, Scalapay ha sviluppato una soluzione proprietaria per la verifica dell'identità degli utenti. «Le soluzioni esistenti sul mercato per fare l'IDV e il biometrico sono state studiate per il mondo bancario», afferma Mancini. «Non si adattano a un metodo transazionale, per cui ne abbiamo messo a punto uno più efficace per il nostro sistema. Nell'arco di 12 mesi, siamo tornati ad avere un tasso di accettazione e di conversione pari a quello precedente alla verifica di identità. Oggi è una soluzione che dà un tasso di conversione molto più alto di quello che offre il mercato».\r

\r

Partnership strategiche e nuovi annunci\r

Il portafoglio partnership si arricchisce con operatori di primo piano. «Abbiamo annunciato da poco la partenza con GNV, uno dei merchant più grandi del loro settore», dichiara Mancini. «Eravamo già presenti con Tiqets, una delle OTA più grandi al mondo per la distribuzione di esperienze. Abbiamo una pipeline molto ricca di altri brand che annunceremo nel mondo del travel nei prossimi mesi».\r

\r

Il modello ibrido con Deutsche Bank\r

Per le rateizzazioni più lunghe, Scalapay ha scelto un approccio collaborativo. «Abbiamo iniziato a collaborare con Deutsche Bank per offrire fino a 12 rate», spiega Mancini. «Crediamo nel dare la migliore esperienza sia al cliente sia all'esercente. Non pensiamo di avere le competenze migliori al mondo per fare pagamenti in 36 rate o con importi molto elevati, quindi collaboriamo con partner che hanno storicità sul credito forte in Italia».\r

\r

Fidelizzazione positiva: 34% di riacquisto\r

I dati sulla retention sono significativi: il 77% degli ordini travel proviene da clienti già nel network Scalapay, mentre il segmento di chi riacquista dallo stesso brand è pari al 34% del totale, in crescita del 63,7% rispetto al 2024.","post_title":"Scalapay, il travel cresce del 46,7%","post_date":"2025-10-09T09:22:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760001733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flexible Autos ed M-Facility, società specializzata nelle soluzioni IT di incassi e pagamenti, annunciano la loro partnership per l’utilizzo di STS, piattaforma finanziaria in grado di garantire le transazioni finanziarie nella filiera del turismo utilizzando il conto corrente (A2A). Il sistema prevede che le transazioni avvengono esclusivamente con bonifico istantaneo e dal primo trimestre del 2026 sarà disponibile per le oltre 25.000 agenzie di viaggi partner di Flexible Autos residenti sul territorio europeo. \r

\r

“STS - dichiara Alessandro Patacchiola, Managing Director di Flexible Autos - è una soluzione che risponde alle nostre esigenze in termini di semplicità, accessibilità ed innovazione. Siamo alla costante ricerca di soluzioni innovative in grado di facilitare il lavoro delle agenzie di viaggi nostre partner e con STS siamo certi di aver individuato un valido alleato. STS sarà di supporto strategico alle ulteriori importanti novità che Flexible Autos metterà a disposizione delle agenzie di viaggi partner nell’immediato futuro”.\r

\r

“Ringraziamo Flexible Autos per la fiducia accordataci - dichiara Daniele Fiorini, CEO di M-Facility - STS, grazie ad una preziosa partnership, si è ulteriormente trasformato: oggi può essere utilizzato su tutto il circuito bancario italiano ed europeo. Sono previsti ulteriori servizi in grado di agevolare le transazioni finanziari e commerciali fra gli operatori. Da tempo ribadiamo sottovoce che i sistemi di incassi e pagamenti saranno una delle chiavi competitive sul mercato: STS oggi rimane una soluzione unica e di gran lunga la più concorrenziale in termini di costi. La partnership con Flexible Autos ci permetterà di ampliare ulteriormente la nostra rete e di raggiungere una dimensione internazionale”.\r

\r

“Ci sarà anche un impegno comunicativo verso le agenzie di viaggi partner molto importante, aggiunge Patacchiola - perché ci vogliamo assicurare che riescano a cogliere al meglio le funzionalità del sistema. Inizieremo a lavorare sul mercato italiano e poi ci sposteremo velocemente sugli altri mercati europei”.\r

\r

La piattaforma di Flexible Autos garantisce, tramite la rete dei fornitori connessi, accesso a più di 22.000 punti di ritiro in oltre 120 paesi distribuiti nei cinque continenti.","post_title":"Flexible Autos avvia la partnership con M-Facility per l’utilizzo di STS","post_date":"2025-10-09T08:48:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759999702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marjan, master developer di proprietà freehold a Ras Al Khaimah, annuncia il lancio di Marjan Beach, la nuova destinazione turistica costiera degli Emirati Arabi Uniti, con un design incentrato sulla comunità e un equilibrio tra lusso sul mare, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Il progetto integra spazi verdi, infrastrutture sostenibili e tecnologie innovative, con un forte impegno per l’equilibrio ecologico e la qualità della vita. Aree inclusive dedicate alla cultura, al benessere e allo sport garantiranno un’esperienza di vita completa e armoniosa per residenti e visitatori.\r

\r

Affacciata sul Golfo Arabico e su Al Marjan Island, Marjan Beach sorgerà in prossimità di progetti di rilievo come Wynn Al Marjan Island, Al Hamra Village e la Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ).\r

\r

Il progetto si estende su oltre 7,9 milioni di metri quadrati e comprende otto quartieri distinti, ciascuno con una propria identità, distribuiti lungo tre chilometri di fronte mare e più di 600.000 metri quadrati di spazi verdi aperti, garantendo un perfetto equilibrio tra natura e comfort urbano. Comprenderà 12.000 camere e 22.000 unità residenziali, per una popolazione stimata di 74.000 residenti e una forza lavoro di 32.000 persone. La destinazione potrà accogliere fino a 180.000 visitatori all’anno.\r

\r

Abdulla Al Abdouli, Chief Executive Officer, Marjan, ha affermato: “Siamo entusiasti di presentare uno dei nostri progetti più ambiziosi, Marjan Beach, destinato a trasformare il panorama costiero della regione. A Ras Al Khaimah cresce la domanda di progetti immobiliari di livello internazionale che combinano residenze, ospitalità, tempo libero e spazi per il business. Il successo di Al Marjan Island e RAK Central, entrambi sold out, testimonia la solidità e il grande potenziale economico dell’emirato, che intendiamo rafforzare ulteriormente con Marjan Beach. Siamo certi che questa nuova destinazione costiera integrata offrirà nuove opportunità dinamiche per investitori, aziende e residenti, contribuendo a rendere Ras Al Khaimah ancora più vivace, attrattiva e sostenibile.”\r

\r

La destinazione beneficerà inoltre di facile accesso alle principali arterie stradali, con nuovi collegamenti in corso di realizzazione per migliorare la connettività con il resto del Paese. Offrendo residenze, hotel, uffici, spazi per il tempo libero e un istituto educativo, Marjan Beach si propone come un modello di sviluppo sostenibile e integrato, con un’attenzione particolare al benessere delle persone e alla vitalità dell’emirato. Il progetto punta ad attrarre miliardi in investimenti nei settori residenziale, immobiliare e dell’ospitalità, accelerando la realizzazione della Vision 2030 dell’emirato. Un progetto visionario destinato a diventare un catalizzatore nella trasformazione di Ras Al Khaimah come destinazione sostenibile di riferimento per investimenti e turismo nel Golfo, Marjan Beach stabilirà nuovi standard di vita sul mare nel GCC.\r

\r

Affacciata sulle acque del Golfo Arabico e di Al Marjan Island, l’area dei Beachfront Resorts offrirà ospitalità fronte mare con spiagge pubbliche, strade commerciali e ristoranti. A pochi passi dalla costa, un esclusivo polo residenziale e commerciale sarà incorniciato dal più grande parco del distretto, creando un sistema di spazi aperti che collega tutti i quartieri. Con un Civic Centre che ospiterà uffici governativi e servizi pubblici e un’area dedicata all’innovazione e all’imprenditorialità, Marjan Beach offrirà una combinazione unica di business, tempo libero e qualità della vita. Un’ulteriore area sarà destinata alla logistica di nuova generazione, integrando negozi, residenze di fascia alta e soluzioni abitative di medio livello, oltre a spazi commerciali sul lungomare e strutture ricreative, per rispondere alle esigenze di tutte le fasce della popolazione.","post_title":"Ras Al Khaimah: Marjan presenta il nuovo masterplan integrato Marjan Beach","post_date":"2025-10-09T08:07:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759997222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498705\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ph. Dejan Drakul[/caption]\r

\r

Montenegro: un nuovo ponte con l'Italia. Il Paese investe in una rappresentanza in Italia per raccontare la forza di una destinazione autentica.\r

\r

«Montenegro invests in Italy: a representation to tell the story of an authentic country». Con questo annuncio l’Ente Nazionale del Turismo del Montenegro ufficializza la nomina di Travel Open Day S.r.l. come rappresentanza in Italia.\r

\r

Una decisione che si inserisce in una strategia più ampia e che conferma la volontà del Paese di rafforzare la propria presenza su un mercato chiave, aprendo nuove opportunità di sviluppo sia sul fronte B2C, rivolto ai viaggiatori italiani, sia sul fronte B2B, attraverso un dialogo diretto con operatori, agenzie e stakeholder del settore. L’intento è chiaro: raccontare e posizionare il Montenegro come una destinazione emergente e autentica, capace di offrire esperienze di valore e di costruire relazioni solide e durature con il trade, intercettando le tendenze più attuali del turismo internazionale e rispondendo al crescente desiderio di autenticità.\r

\r

«Il mercato italiano riveste un’importanza particolare per il Montenegro, non solo per la vicinanza geografica e i forti legami culturali tra i nostri due Paesi, ma anche per il crescente interesse degli italiani verso esperienze autentiche che uniscono natura, cultura ed enogastronomia, elementi che il Montenegro offre in abbondanza. Nel medio termine puntiamo a rafforzare la connettività, diversificare l’offerta oltre la stagione estiva e posizionare il Paese come destinazione per tutto l’anno. Nel lungo termine, il nostro obiettivo è costruire una presenza sostenibile sul mercato italiano, sviluppando partnership con i tour operator, promuovendo prodotti tematici come le vacanze attive, l’enogastronomia e gli itinerari culturali, e incoraggiando le visite ripetute - dichiara Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro -. Crediamo che l’Italia abbia un potenziale significativo per contribuire a una crescita equilibrata e sostenibile del turismo in Montenegro».\r

\r

Oggi il Montenegro si presenta al pubblico italiano come una destinazione completa e sorprendente, capace di unire in un’unica esperienza mare e montagna, cultura e tradizione, natura e modernità. È un invito a vivere il viaggio con intensità: passeggiare lungo i bastioni medievali di Kotor, respirare la spiritualità e l’autenticità dei mercati e delle sagre nei villaggi affacciati sullo Skadar, lasciarsi trascinare dall’energia cosmopolita di Budva e dalla vitalità del suo litorale, oppure cercare l’avventura tra i canyon e le foreste del Durmitor. Scegliere il Montenegro significa aprire le porte a un Paese che custodisce tesori autentici e ancora poco esplorati, pronto ad accogliere viaggiatori curiosi e attenti, desiderosi di esperienze da vivere intensamente e da ricordare.\r

\r

Un mosaico di paesaggi e culture\r

\r

Il Montenegro è un Paese piccolo nelle dimensioni ma immenso per la varietà dei suoi contrasti, un luogo in cui la geografia compatta diventa un valore aggiunto: nel raggio di pochi chilometri si passa dal blu profondo dell’Adriatico alle montagne che toccano i 2.500 metri, dalle città murate alle distese d’acqua che ospitano una biodiversità sorprendente. La Baia di Kotor, patrimonio UNESCO e autentico gioiello del Mediterraneo, si apre come un fiordo tra i più suggestivi d’Europa, incorniciato da alte montagne che sembrano abbracciare il mare.\r

\r

All’interno delle sue insenature, Kotor custodisce un centro storico medievale tra i meglio conservati della regione, fatto di vicoli lastricati, palazzi barocchi e chiese antiche che testimoniano il passato veneziano. Intorno, piccoli borghi come Perast regalano atmosfere sospese, arricchite da leggende marinare e dalla straordinaria ritualità della Fašinada, una tradizione che ogni anno rinnova il legame della comunità con il mare.\r

\r

[caption id=\"attachment_498706\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ph. Dejan Drakul[/caption]\r

\r

Poco più a sud, la costa si anima con la vitalità di Budva, dove la città vecchia, racchiusa dalle mura veneziane, si affaccia direttamente sul mare Adriatico. Le sue stradine lastricate conducono a piazze raccolte, chiese e musei che raccontano secoli di storia, mentre appena fuori dalle mura la città rivela il suo volto più moderno, con un litorale vivace, festival culturali e una vita notturna che l’hanno resa una delle mete più dinamiche della costa balcanica. Budva è il perfetto ponte tra passato e presente, un luogo che unisce il fascino della storia alla contemporaneità, adatto a viaggiatori che cercano un’esperienza completa, tra cultura, divertimento e mare.\r

\r

Allontanandosi dalla costa, il Montenegro rivela un’anima più intima e autentica con il Lago di Skadar, il più grande dei Balcani e uno dei più importanti santuari naturalistici d’Europa. Protetto come Parco Nazionale, il lago è un rifugio per oltre 280 specie di uccelli, tra cui il raro pellicano riccio, e un paradiso per gli amanti del birdwatching. Le sue acque sono punteggiate da monasteri medievali che emergono su isolotti, mentre lungo le sponde si trovano villaggi di pescatori che ancora oggi vivono di tradizioni antiche, offrendo al visitatore la possibilità di immergersi in un turismo slow, fatto di ritmi lenti, sapori genuini e incontri autentici con le comunità locali. Qui si possono assaporare piatti tipici a base di pesce d’acqua dolce e vini autoctoni, o esplorare in barca gli scenari che cambiano colore a seconda delle stagioni, dal verde brillante della primavera al rosso infuocato dell’autunno. Il Lago di Skadar non è solo un luogo di natura, ma un crocevia di storia, cultura e spiritualità che incarna l’essenza stessa dell’autenticità montenegrina.\r

\r

Raccontare questa terra in Italia significa proporre una destinazione che non ha bisogno di artifici, perché la sua forza è già scritta nelle montagne che si specchiano nell’Adriatico, nelle leggende dei suoi borghi e nella vitalità delle sue tradizioni. È un invito a scoprire un Paese che, pur emergente, custodisce tesori antichi e unici, un ponte naturale tra oriente e occidente, tra passato e futuro.","post_title":"Montenegro: nuova rappresentanza in Italia con Travel Open Day s.r.l.","post_date":"2025-10-08T14:30:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1759933810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana.\r

I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi.\r

Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”.\r

In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico.\r

\r

Sentiment e dati dell’estate 2025\r

La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito.\r

I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo.\r

Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio.\r

Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno.\r

\r

Innovazione e comunicazione integrata\r

In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale.\r

Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate.\r

Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole.","post_title":"Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione","post_date":"2025-10-08T14:08:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759932501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passione. E’ questo il leit motiv che guida Ludovico Scortichini, ceo di Go World, nella scelta di destinazioni sempre nuove, in linea con quella “verticalizzazione” del viaggio che ha nelle linee di prodotto il suo asset vincente.\r

\r

Ultima arrivata la Mauritania, grazie alla collaborazione con una dmc affidabile e professionale come Mauritania Desert Voyages, rappresentata da Ebba M’Heimed. “La Mauritania è l’ultima frontiera ancora poco esplorata per il viaggiatore curioso e appassionato – spiega Scortichini -. Si tratta dell’unico Paese rimasto nomade a tutti gli effetti, di religione islamica ma con un’interpretazione più libera e aperta del ruolo delle donne. E’ vicino – comodamente raggiungibile con i voli di Royal Air Maroc – e presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo”. Un prodotto unico, che il manager proporrà in diverse formule: dall’itinerario pernottando in soli campi tendati, per rivivere il nomadismo che è una peculiarità della destinazione, al viaggio con pernottamento in hotel, fino all’itinerario in moto, in fuoristrada, in 4x4 o addirittura abbinato a tratti di deserto da percorrere a piedi.\r

\r

“E’ il momento giusto per visitare un Paese che offre molto sia dal punto di vista culturale sia naturalistico. Anche servizi, guide e logistica sono in linea con le esigenze della nostra clientela”. Clientela formata nell’11% dei casi da repeater, una percentuale che sta aumentando e che ha consentito a Go World di mettere a segno un 2025 al 30 settembre in crescita del 6% quanto a fatturato. “Eravamo partiti col botto e fino a fine marzo crescevamo del 18,5% - ammette Scortichini -. Poi il temuto “effetto Trump”, con una flessione del 38% sugli Stati Uniti, ci ha costretto a rivedere i numeri”.\r

\r

Numeri peraltro trainati dall’ottima performance del Far East, Giappone e Indocina in primis, e dell’Africa australe. “In prospettiva, stiamo investendo anche sull’Africa equatoriale, che prevedo crescerà molto nel 2026”.\r

\r

Per l’anno prossimo Scortichini continuerà a puntare sulla segmentazione dell’offerta, proponendo eventi specifici per le singole tipologie di viaggio (trekking, diving, scuba, bike, fishing,…) a piccoli gruppi di massimo dieci persone. Con l’obiettivo di concentrarsi sempre su prodotti nuovi all’insegna di quella passione che è la chiave per vincere la sfida di un mondo sempre più globalizzato.","post_title":"Scortichini, Go World, e la sfida del “tour operator per passione”","post_date":"2025-10-08T14:05:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759932322000]}]}}