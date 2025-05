Aeroitalia dà il via all’Aviation Academy con un convegno alla Camera dei Deputati Formazione di alta qualità prioritaria per Aeroitalia, che questo pomeriggio sarà protagonista presso la Camera dei Deputati del convegno “La formazione negli ambienti ad alto rischio”, promosso dalla compagnia aerea in occasione della presentazione della Aeroitalia Aviation Academy, nuovo polo formativo rivolto a piloti e professionisti che operano in contesti complessi. Sarà la Sala della Lupa a ospitare alle 15.30 il meeting, che rappresenta un momento di confronto tra esperti dell’aviazione, delle emergenze, delle forze armate e della medicina d’urgenza, nell’intento di approfondire approcci e strumenti utili a garantire elevati standard di sicurezza e preparazione. Tra i relatori: il generale Luca Valeriani, presidente Ansv (Agenzia nazionale sicurezza volo); il generale Roberto Di Marco, responsabile sicurezza volo Ami; Manuel Minuto, formazione sommergibilisti; Luigi De Luca, formazione Vigili del fuoco; Riccardo Tartaglia, formazione clinical risk manager; Alessandro Perillo, formazione tecnici di manutenzione; Angelo Landolfi, equipaggio volo suborbitale Virtute 1; comandante Antonio Chialastri, ceo Aeroitalia Aviation Academy. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491687 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Formazione di alta qualità prioritaria per Aeroitalia, che questo pomeriggio sarà protagonista presso la Camera dei Deputati del convegno “La formazione negli ambienti ad alto rischio”, promosso dalla compagnia aerea in occasione della presentazione della Aeroitalia Aviation Academy, nuovo polo formativo rivolto a piloti e professionisti che operano in contesti complessi. Sarà la Sala della Lupa a ospitare alle 15.30 il meeting, che rappresenta un momento di confronto tra esperti dell’aviazione, delle emergenze, delle forze armate e della medicina d’urgenza, nell'intento di approfondire approcci e strumenti utili a garantire elevati standard di sicurezza e preparazione. Tra i relatori: il generale Luca Valeriani, presidente Ansv (Agenzia nazionale sicurezza volo); il generale Roberto Di Marco, responsabile sicurezza volo Ami; Manuel Minuto, formazione sommergibilisti; Luigi De Luca, formazione Vigili del fuoco; Riccardo Tartaglia, formazione clinical risk manager; Alessandro Perillo, formazione tecnici di manutenzione; Angelo Landolfi, equipaggio volo suborbitale Virtute 1; comandante Antonio Chialastri, ceo Aeroitalia Aviation Academy. [post_title] => Aeroitalia dà il via all’Aviation Academy con un convegno alla Camera dei Deputati [post_date] => 2025-05-29T13:22:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748524978000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491470 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 6 all’8 giugno 2025, la Baia della Ceramica, tra Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, ospita la terza edizione del festival della maiolica, un ricco calendario di eventi vista mare dedicati alla ceramica. Tre giorni di eventi diffusi lungo dieci chilometri di costa saranno l’occasione per scoprire una Liguria meno nota, dove la ceramica artistica e artigianale è storia, paesaggio, incontro e futuro. Da quest’anno il festival è organizzato dalla Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus, in collaborazione con i comuni coinvolti, la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona e Confartigianato Savona. Ricco di appuntamenti il programma ufficiale, a partire dalle mostre. Ad Albissola Marina, il Centro Esposizioni del MuDA – Museo Diffuso Albisola ospita, fino al 7 settembre 2025, Carlos Carlé e il grande gres. Il rapporto tra ceramica e illustrazione è invece al centro della ricerca del Museo della ceramica di Savona che, grazie alla collaborazione con Zerodiciannove – festival delle storie, presenta le mostre I desideri degli animali – opere di Pia Valentinis e testi di Chiara Carminati, in collaborazione con Aboca edizioni – e Creature. Il museo savonese ospita anche Un piatto per la comunità che mette in luce il valore sociale della ceramica. La Pinacoteca Civica di Savona accoglie Nuove rotte per la ceramica e celebra il legame con i dieci centri dell'Aicc - associazione italiana città della ceramica che hanno sostenuto la candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027. Ampio spazio sarà dedicato all’intrattenimento, anche grazie al primo Festival TeatroCeramica, in scena ad Albisola Superiore. Attesi anche laboratori per adulti e bambini a cura del servizio educativo del Museo della Ceramica di Savona, presentazioni di libri ed esperienze enogastronomiche, come la Cena in bianco e blu allestita in piazza Sisto IV, a Savona, venerdì 6 giugno dalle 19.30 (accesso libero, su prenotazione). Un gemellaggio artistico con un altro importante polo ceramico italiano sarà la mostra KeramoSicilia. Una collettiva di opere, promossa e ospitata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, provenienti da venti laboratori artigianali situati in sei comuni del sud est della Sicilia: Caltagirone, Burgio, Collesano, Monreale, Sciacca e Santo Stefano di Camastra. In occasione del festival, sarà anche possibile effettuare delle visite guidate a Palazzo Ferrero Lamba Doria, residenza savonese del ‘500 finemente affrescata, oggi sede dell’ente camerale (sabato 7 giugno, ore 16 e domenica 8 giugno, ore 10, prenotazioni: turismo@rivlig.camcom.it). [post_title] => Festival della maiolica, dal 6 all'8 giugno tra Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure [post_date] => 2025-05-28T11:08:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748430501000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491426 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo 5 anni torna il Festival dei Laghi a Iseo. Quest'anno con una proiezione continentale che lo qualifica come primo Festival dei Laghi Europei. Dal 29 maggio al 2 giugno andrà in scena una manifestazione ricchissima di eventi: si va dalla tradizionale mostra mercato dei piccoli produttori che riempirà di stand il centro storico ed il lungolago, alle iniziative culturali e di svago: mostre, concerti, visite guidate, degustazioni, showcooking. L'olio d'oliva del Sebino sarà protagonista della Cittadella dell'olio allestita in collaborazione con la Comunità montana del Sebino Bresciano mentre a Clusane andrà in scena il Festival del Pesce Povero con il quale la celebre frazione iseana intende promuovere unattività gastronomica che alimenta una fiorente attività commerciale di ristorazione. Il giornalista e critico enogastronomico Riccardo Lagorio accompagnerà i visitatori alla scoperta dei gusti del lago attraverso degustazioni guidate di prodotti tipici. Moltissime, come si diceva le manifestazioni: Andrea Vitali, scrittore fra i più noti dItalia, presenterà il suo ultimo romanzo ambientato, come peraltro tutti gli altri, sulla sponda lecchese del lago di Como, Andrea Mainardi celeberrimo cuoco televisivo si esibirà in un atteso showcooking, il coro Is.Ca. e la banda allieteranno i presenti ad Iseo, che potranno anche partecipare ad Arie sul lago spettacolo dedicato allopera ed operetta ambientata sui laghi europei (a cominciare dal Cavallino bianco). Nella sala espositiva del castello Oldofredi, a cura del gruppo Iseo Immagine, sarà allestita la mostra di Giuseppe Zanchi Paesaggi lacustri. Musica e laghi Ma ci saranno anche concerti dedicati a Sanremo, alla musica manouche, una serata musicale a lume di candela. Grande attenzione alla sensibilizzazione ambientale con Puliamo i laghi, camminata ecologica con i plogger e gli studenti dellAntonietti e la collaborazione del Gruppo sub mentre la Paper cup metterà in acqua barche di carta su iniziativa della Pro Loco di Anfo (Lago dIdro). Una quarantina i laghi che saranno rappresentati: oltre agli italiani, venti quelli stranieri, che coincidono con i partner del consorzio nEUlakes. La rete, coordinata da Visit Lake Iseo, comprende infatti i comuni lacustri di: Manzanares El Real (Spagna), Imatra (Finlandia), Skt. Gilgen (Austria), Bohinj (Slovenia), Ascona (Svizzera), Le Bourget du Lac (Francia), Trakai (Lituania), Shatsk (Ucraina), Zarrentin am Schalsee (Germania), Keszthely (Ungheria), Viljandi (Estonia), Preili (Lettonia) e Iseo (Italia). Inoltre sono partner l'Ente per il turismo di Skradin (Croazia), il Tourism Network di Leitrim (Irlanda), Fondazione per la protezione dei grandi laghi Masuri (Polonia), la Camera di commercio di Serres (Grecia), il Parco naturale dellOewersauer (Lussemburgo) e la Lake Vanern cooperation (Svezia). Le delegazioni straniere si imbarcheranno, grazie a Navigazione Lago dIseo, anche sul catamarano totalmente elettrico per una crociera sostenibile sul lago: occasione per mostrare ai partner europei una tecnologia innovativa su scala continentale. nEUlakes E il Festival coinciderà con l'evento finale del bando Ensamble, vinto recentemente dal network nEUlakes: alla cinque giorni iseana sono attese delegazioni da tutta Europa. Saranno composte da studenti (che prenderanno parte all'iniziativa LakeLinks your minds for a greener future), amministratori comunali (impegnati sabato 31 maggio nellassemblea di nEUlakes) ed operatori turistici pubblici. Durante tutta la durata del festival un'area di ristoro sarà allestita in viale Repubblica a cura dei volontari dell'Oratorio e degli studenti dello Zanardelli di Clusane. nEUlakes, avviata nel 2010 da Iseo come rete informale di Comuni sui laghi europei, si è costituita ufficialmente nel2023. Ai 5 soci iniziali se ne sono aggiunti molti altri così da includere ben 19 Paesi europei: si tratta di una delle reti più vaste di territori omogenei fra quelle che operano a livello comunitario. Scopo dell'associazione europea, presieduta dal sindaco di Iseo Riccardo Venchiarutti, è quello di rappresentare un network di partecipazione per lo sviluppo sociale, culturale, economico e la tutela ambientale dei laghi europei. In particolare sviluppare rapporti di cooperazione sul versante dello sviluppo di un turismo sostenibile in ambienti fragili quali quelli lacustri. Ma anche diffondere la consapevolezza della cittadinanza europea e portare a conoscenza le principali politiche e le opportunità offerte dall'Unione europea. [gallery ids="491438,491439,491440,491441,491443"] [post_title] => A Iseo torna il grande Festival dei Laghi. Dal 29 maggio al 2 giugno [post_date] => 2025-05-28T09:52:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748425962000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491312 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'edizione 2025 del Peru Travel Mart, in calendario dal 26 al 28 giugno presso l’Hotel Sheraton Lima Historic Center, per la prima volta si amplierà oltre i confini della capitale peruviana per coinvolgere tre regioni chiave – Cusco, Arequipa e Amazonas –, con l'obiettivo di valorizzare l’intera catena di offerta turistica del Paese. Organizzato dalla Camera Nazionale del Turismo (Canatur), in collaborazione con Promperù, il Peru Travel Mart 2025 includerà quindi estensioni regionali a Cusco e Arequipa (dal 29 giugno al 2 luglio) e un fam trip esclusivo a Chachapoyas (dal 29 giugno al 1° luglio). Quest'anno sono previsti oltre 6.000 incontri b2b pre-programmati tra buyer internazionali e operatori turistici peruviani, con una proiezione di affari pari a 18 milioni di dollari. In arrivo da tutto il mondo – tra cui Stati Uniti, Canada, Europa, India, Cina, Brasile, Messico e molti altri – i buyer scopriranno le nuove rotte, esperienze e infrastrutture che il Perù ha da offrire, in un contesto totalmente professionale e orientato al business. Dal 1987, Peru Travel Mart è la piattaforma più importante per la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica peruviana. Solo negli ultimi tre anni, l’evento ha coinvolto 321 aziende locali e circa 400 operatori internazionali, generando più di 13.000 incontri commerciali. [post_title] => Peru Travel Mart: l'edizione 2025 raggiunge le regioni di Cusco, Arequipa e Amazonas [post_date] => 2025-05-26T11:57:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748260666000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491298 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491299" align="alignleft" width="300"] Roberto Minardi[/caption] King Holidays lancia una proposta dedicata a rivoluzionare un grande classico del passato: il tour di gruppo. Il progetto si chiama Partinsieme ed è un format che guarda direttamente alle agenzie di viaggio, interpretando in chiave contemporanea il concetto di gruppo: un nuovo modo di viaggiare pensato per chi desidera condividere l’esperienza del tour organizzato senza rinunciare a libertà, autenticità e spirito individuale. La formula prevede una quarantina di partenze tra giugno e ottobre, con gruppi ristretti e la presenza di un accompagnatore in italiano per garantire assistenza continua. Il prezzo è sempre fisso e garantito. Le destinazioni, 12 in totale, abbracciano Europa, Medio Oriente e Lungo Raggio: si spazia dalla Tunisia al Vietnam, dalla Norvegia allo Sri Lanka, dall’Irlanda alla Cambogia e dalla Thailandia all’Uzbekistan. A completare l’offerta, i classici King Holidays: Giordania, Malta, Marocco e Turchia. Partinsieme si rivolge a famiglie, gruppi di amici e single senza limiti di età. Chi parte da solo può condividere la camera con un altro partecipante, evitando il supplemento singola e costruendo nuove amicizie. L’obiettivo è creare un contesto di viaggio inclusivo, dove la passione comune per l'esplorazione diventa un punto di incontro. Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays, dichiara: “Abbiamo analizzato le ricerche degli utenti online in fatto di viaggi e scoperto che 'viaggi per single' è tra le keyword più cercate, spesso accompagnata da riferimenti generazionali come over 40, over 50, under 30. Il Travel Trend Report 2024 conferma il fenomeno: il 56% degli italiani viaggia già da solo e si prevede di arrivare al 60% nel 2026. "Si viaggia soli per necessità ma anche per scelta: per vivere l’esperienza in sé, fare nuove amicizie, mettersi alla prova. In questo contesto, avere la possibilità di aggregarsi ad un gruppo permette di superare l’eventuale disagio della solitudine e, soprattutto, ottimizza i tempi in un panorama sempre più veloce e con ferie limitate”. Le sistemazioni Gli itinerari selezionati ed unici, tutti esclusivi, abbinano alla visita degli highlights delle destinazioni, attività immersive ed estensioni alla scoperta degli angoli più caratteristici e meno conosciuti: trekking, uscite con i pescatori, cooking class e pranzi nelle abitazioni locali, degustazioni di prodotti tipici e momenti di scambio autentico con le comunità visitate. Tra gli esempi: una pedalata nel villaggio vietnamita di Tra Que, con massaggio ai piedi alle erbe aromatiche, o la visita al laboratorio del ceramista uzbeko Abdullo Narzullaev a Gijduvan. Anche le sistemazioni sono parte integrante dell’esperienza: dalle martian tent nel Wadi Rum all’hotel ispirato a Star Wars in Tunisia, da un edificio del XVIII secolo in Irlanda ai Rorbu norvegesi, le tipiche case dei pescatori su palafitte. “Partinsieme - conclude Minardi – porta nelle agenzie di viaggio un format che risponde alle aspettative del mercato, con il vantaggio della forza organizzativa e dell’affidabilità garantite da un tour operator internazionale, con 33 anni di storia. È uno strumento in più per fidelizzare i clienti e attrarne di nuovi: un prodotto destinato ad arricchirsi nei prossimi anni, che si racconta da solo e si valorizza al meglio con la consulenza dell’agente di viaggio. In un’epoca dominata dalla disintermediazione, noi rilanciamo il valore della relazione”. [post_title] => King Holidays cambia il volto del tour di gruppo con la formula Partinsieme [post_date] => 2025-05-26T10:54:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748256865000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo ordine a supporto dell'espansione del network di lungo raggio per Vietjet, che acquisterà da Airbus altri 20 A330-900. L'ordine - annunciato a margine di una visita di Stato del presidente francese Emmanuel Macron in Vietnam - si aggiunge all'impegno esistente della low cost per 20 A330neo, siglato durante l'Air Show di Singapore nel febbraio 2024. Vietjet è già un operatore di A330-300, con sette esemplari in flotta. Utilizza il widebody per i voli verso l'India, l'Australia e l'Asia centrale. "Questo ordine a lungo termine sosterrà il progressivo ampliamento della rete internazionale di Vietjet, consentendo alla compagnia aerea di aumentare i voli su rotte ad alta capacità nella regione Asia-Pacifico, nonché di introdurre nuovi futuri servizi a lungo raggio verso l'Europa", ha dichiarato Airbus, che non ha svelato le tempistiche di consegna. Nel 2024 Vietjet ha dichiarato di voler espandere la propria rete verso l'Europa - e persino verso gli Stati Uniti - con i nuovi A330. A metà maggio il vettore ha confermato che avrebbe trasferito 50 nuovi Boeing 737 Max alla sua filiale tailandese, con il primo esemplare che sarà consegnato a ottobre. [post_title] => Vietjet spinge sul long haul: nuovo ordine ad Airbus per 20 A330-900 [post_date] => 2025-05-26T10:13:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748254384000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491249 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa ha accolto in flotta il suo primo Boeing 737 Max, portando così avanti il processo di rinnovo della flotta, che ha scelto anni fa di utilizzare esclusivamente Boeing. Il velivolo è il primo della serie commissionata ad AerCap, la maggiore società di leasing al mondo in termini di lessor aeronautici, con cui il vettore spagnolo ha una stretta collaborazione. Durante il 2025 è prevista la consegna di quattro aeromobili di questo modello, cui ne seguirà una decina nel 2026 per arrivare a venti entro la metà del 2027. Inizialmente i 737-8 saranno impiegati sulle rotte continentali di medio raggio ed eventualmente, in futuro, anche su quelle domestiche. “L’introduzione di questa unità segna una nuova tappa per Air Europa - commenta Juan José Hildalgo, presidente Air Europa -. Oltre a consolidare il nostro processo di costante modernizzazione della flotta, continuiamo ad innovare con tecnologia di punta, attraverso aerei che ci permettono di tracciare un percorso di sostenibilità ed efficienza. Si tratta, inoltre, di un modello che contribuisce a ridurre i costi operativi, compresi quella della manutenzione, il che ci aiuta a rispettare gli obiettivi di redditività a lungo termine”. Ricardo Cavero, vice presidente sales & marketing Europa & Israele di Boeing, aggiunge: “La consegna del primo 737 Max di Air Europa segna un passo avanti della compagnia verso il futuro, con investimenti nella tecnologia aeronautica più avanzata, che sosterrà i piani di crescita di Air Europa e la decarbonizzazione della flotta. Oltre a ridurre il consumo di carburante e le emissioni, il 737 Max diminuisce l’impronta acustica, con minore rumore nelle fasi di decollo e atterraggio negli hub presso gli aeroporti di Madrid e Palma de Mallorca”. [post_title] => Air Europa, in flotta il primo B737 Max. Saranno 20 entro il 2027 [post_date] => 2025-05-26T09:15:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748250907000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491188 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama "healiday” e sarà il trend dell'estate 2025. È un mix tra "to heal” (curare, rigenerare) e "holiday” (vacanza), un neologismo che descrive la vacanza dedicata alla rigenerazione fisica e psicologica, utile a ritrovare l'equilibrio e riconnettersi con sé stessi e con l'ambiente circostante. una vacanza lontana dal caos urbano (per il 79,3% degli intervistati), a contatto con la natura (77,5%), che garantisce la possibilità di "svegliarsi senza sveglia” (74,2%), offrire comfort (inteso come "massima comodità e servizi a disposizione”, 69,7%), privacy (67,8%), silenzio (62,5%) e disconnessione digitale (53,4%) oltre a permettere di sentirsi assistito e coccolato (64,6%). A intercettare e definire per la prima volta questo trend è Emma Villas, azienda che propone ville e casali di pregio con oltre 600 proprietà in Italia, che lo ha presentato in occasione della quarta edizione del suo Osservatorio, realizzato con AstraRicerche. L'Italia si conferma la destinazione preferita scelta come meta unica dal 43,4%, 3 su 10 prevedono di alternare vacanze in Italia e all'estero. Le regioni del Sud e la Sardegna le mete più ambite: la Sicilia spicca col 29,4%, seguita dal Salento (26,1%), dalla costiera Amalfitana (24,1%), dal Sud Sardegna (18,1%) e dalla Costa Smeralda (16,2%). Questo desiderio di viaggiare si combina con un focus crescente sul benessere e sulla rigenerazione. La vacanza viene vista, infatti, come un'opportunità per staccare dallo stress (tra gli obiettivi irrinunciabili per il 36,7%) e ricaricare le energie fisiche e mentali (33,5%). Insomma, per il 2025 c'è una visione (quasi) unanime sul fatto che la vacanza sia un'opportunità fondamentale per prendersi cura di sé e tornare alla vita quotidiana rigenerati. In questo scenario, la villa rappresenta la risposta ideale al desiderio di "healiday", offrendo lo spazio, la privacy e la flessibilità necessarie per un'esperienza di rigenerazione autentica. «La villa, nel suo concetto più puro, incarna perfettamente l'essenza della Healiday - commenta Giammarco Bisogno, amministratore delegato di Emma Villas - Non è solo un luogo dove soggiornare, la villa garantisce agli ospiti una dimensione privata e permette di staccare completamente dalla routine, immersi nella natura, godendo di comfort e servizi esclusivi. I dati del nostro osservatorio lo confermano: la lontananza dal caos, il contatto con la natura, la privacy, la possibilità di avere servizi personalizzati a disposizione sono gli elementi più ricercati per una vacanza rigenerativa, e sono intrinsecamente legati all'esperienza in villa». Il mare è la destinazione più adatta (41,5%), seguito da campagna o montagna (32,7%) e dal lago (18,5%), segno che la rigenerazione è un'esigenza trasversale, che cerca pace e bellezza in ogni luogo. A questo si aggiunge che per 6 italiani su 10 la villa indipendente è la soluzione ideale per abbracciare davvero questo nuovo modo di prendersi una pausa. Il dato è ancora più forte nella fascia tra i 30 e i 39 anni, che cerca spazi privati dove sentirsi liberi e con tempi dettati unicamente delle proprie esigenze. «Guardando all'estate 2025 - conclude Giammarco Bisogno - possiamo osservare un quadro che riflette un consolidamento e alcune dinamiche interessanti nel settore delle ville in affitto. Il nostro osservatorio registra oltre 5.400 settimane prenotate riferite all'intero anno 2025, per un valore complessivo del venduto che è pari a circa euro 28,2 milioni, in crescita del +4,15% rispetto a euro 27,0 milioni dello stesso periodo nel 2024. La permanenza media dei soggiorni si attesta a 1,37 settimane, un dato in leggero incremento rispetto all'1,27 settimane registrato nel 2024. Parallelamente, il prezzo medio a settimana ha raggiunto 5.200€, mostrando un aumento rispetto ai circa 4.640€ dell'anno precedente». [post_title] => Emma Villas, la tendenza dell’estate 2025 è l’healiday, la vacanza tra zero stress e massimo comfort [post_date] => 2025-05-23T11:32:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747999924000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Presso la Camera dei Deputati è stato presentato il progetto innovativo “Luoghi e Percorsi Immersivi d’Italia”, una piattaforma digitale che, grazie al metaverso, permetterà a utenti di tutto il mondo di esplorare i borghi e i territori meno conosciuti d’Italia. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Archeoclub d’Italia e l’incubatore digitale In The Green Future, con il patrocinio della presidenza del consiglio. Rosario Santanastasio, presidente nazionale di Archeoclub d’Italia, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa: “Nasce dall’unione di Archeoclub d’Italia e In The Green Future e darà la possibilità anche al potenziale turista straniero, che vive a migliaia di chilometri di distanza, di entrare in un borgo dell’Appennino e conoscere il patrimonio culturale, archeologico e sociale delle aree interne del nostro Paese.” Santanastasio ha evidenziato come il progetto sia inclusivo e capace di superare barriere fisiche, offrendo accessibilità anche a persone con disabilità. “Siamo partiti da una visione, l’abbiamo trasformata in un progetto e poi siamo tornati a una nuova visione: questo è il messaggio di Archeoclub-, ha detto Innocente Cataldi, direttore del progetto. -Ci rivolgiamo principalmente a un pubblico adulto, ma negli ultimi tempi abbiamo notato un crescente interesse anche da parte dei più giovani. Siamo presenti soprattutto nel Centro-Sud Italia - con 178 sedi attive su tutto il territorio - e realizziamo numerose attività culturali.” Qualche settimana fa Archeoclub ha organizzato ‘La Primavera nei Borghi’, con cammini e percorsi guidati da esperti. Collaborazioni Il progetto coinvolge anche istituti di ricerca, università e operatori del settore. Attraverso esperienze immersive in realtà virtuale e aumentata, la piattaforma valorizzerà il patrimonio culturale italiano, promuovendo un turismo sostenibile e diffuso, specialmente nelle aree interne, isole minori e zone costiere, contrastando lo spopolamento dei borghi e incentivando il miglioramento dei servizi locali. : “Lavoriamo alla digitalizzazione dei territori-, ha detto Raffaello Dinacci, fondatore In The Green Future. -Attraverso la nuova piattaforma digitale ispirata al paradigma del metaverso e ai principi ESG, intendiamo rendere la cultura un’esperienza immersiva, partecipativa e realmente accessibile”. [post_title] => Presentato "Luoghi e Percorsi d'Italia”. Il metaverso di Archeoclub Italia e In The Green Future [post_date] => 2025-05-22T13:34:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747920865000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroitalia da il via allaviation academy con un convegno alla camera dei deputati" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":96,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":700,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491687","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Formazione di alta qualità prioritaria per Aeroitalia, che questo pomeriggio sarà protagonista presso la Camera dei Deputati del convegno “La formazione negli ambienti ad alto rischio”, promosso dalla compagnia aerea in occasione della presentazione della Aeroitalia Aviation Academy, nuovo polo formativo rivolto a piloti e professionisti che operano in contesti complessi. \r

Sarà la Sala della Lupa a ospitare alle 15.30 il meeting, che rappresenta un momento di confronto tra esperti dell’aviazione, delle emergenze, delle forze armate e della medicina d’urgenza, nell'intento di approfondire approcci e strumenti utili a garantire elevati standard di sicurezza e preparazione. \r

Tra i relatori: il generale Luca Valeriani, presidente Ansv (Agenzia nazionale sicurezza volo); il generale Roberto Di Marco, responsabile sicurezza volo Ami; Manuel Minuto, formazione sommergibilisti; Luigi De Luca, formazione Vigili del fuoco; Riccardo Tartaglia, formazione clinical risk manager; Alessandro Perillo, formazione tecnici di manutenzione; Angelo Landolfi, equipaggio volo suborbitale Virtute 1; comandante Antonio Chialastri, ceo Aeroitalia Aviation Academy. ","post_title":"Aeroitalia dà il via all’Aviation Academy con un convegno alla Camera dei Deputati","post_date":"2025-05-29T13:22:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748524978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 6 all’8 giugno 2025, la Baia della Ceramica, tra Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, ospita la terza edizione del festival della maiolica, un ricco calendario di eventi vista mare dedicati alla ceramica.\r

\r

Tre giorni di eventi diffusi lungo dieci chilometri di costa saranno l’occasione per scoprire una Liguria meno nota, dove la ceramica artistica e artigianale è storia, paesaggio, incontro e futuro.\r

\r

Da quest’anno il festival è organizzato dalla Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus, in collaborazione con i comuni coinvolti, la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona e Confartigianato Savona. \r

\r

Ricco di appuntamenti il programma ufficiale, a partire dalle mostre. Ad Albissola Marina, il Centro Esposizioni del MuDA – Museo Diffuso Albisola ospita, fino al 7 settembre 2025, Carlos Carlé e il grande gres.\r

\r

Il rapporto tra ceramica e illustrazione è invece al centro della ricerca del Museo della ceramica di Savona che, grazie alla collaborazione con Zerodiciannove – festival delle storie, presenta le mostre I desideri degli animali – opere di Pia Valentinis e testi di Chiara Carminati, in collaborazione con Aboca edizioni – e Creature.\r

\r

Il museo savonese ospita anche Un piatto per la comunità che mette in luce il valore sociale della ceramica. \r

\r

La Pinacoteca Civica di Savona accoglie Nuove rotte per la ceramica e celebra il legame con i dieci centri dell'Aicc - associazione italiana città della ceramica che hanno sostenuto la candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027.\r

\r

Ampio spazio sarà dedicato all’intrattenimento, anche grazie al primo Festival TeatroCeramica, in scena ad Albisola Superiore.\r

\r

Attesi anche laboratori per adulti e bambini a cura del servizio educativo del Museo della Ceramica di Savona, presentazioni di libri ed esperienze enogastronomiche, come la Cena in bianco e blu allestita in piazza Sisto IV, a Savona, venerdì 6 giugno dalle 19.30 (accesso libero, su prenotazione).\r

Un gemellaggio artistico con un altro importante polo ceramico italiano sarà la mostra KeramoSicilia.\r

\r

Una collettiva di opere, promossa e ospitata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, provenienti da venti laboratori artigianali situati in sei comuni del sud est della Sicilia: Caltagirone, Burgio, Collesano, Monreale, Sciacca e Santo Stefano di Camastra.\r

\r

In occasione del festival, sarà anche possibile effettuare delle visite guidate a Palazzo Ferrero Lamba Doria, residenza savonese del ‘500 finemente affrescata, oggi sede dell’ente camerale (sabato 7 giugno, ore 16 e domenica 8 giugno, ore 10, prenotazioni: turismo@rivlig.camcom.it).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Festival della maiolica, dal 6 all'8 giugno tra Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure","post_date":"2025-05-28T11:08:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748430501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo 5 anni torna il Festival dei Laghi a Iseo. Quest'anno con una proiezione continentale che lo qualifica come primo Festival dei Laghi Europei.\r

Dal 29 maggio al 2 giugno andrà in scena una manifestazione ricchissima di eventi: si va dalla tradizionale mostra mercato dei piccoli produttori che riempirà di stand il centro storico ed il lungolago, alle iniziative culturali e di svago: mostre, concerti, visite guidate, degustazioni, showcooking.\r

\r

L'olio d'oliva del Sebino sarà protagonista della Cittadella dell'olio allestita in collaborazione con la Comunità montana del Sebino Bresciano mentre a Clusane andrà in scena il Festival del Pesce Povero con il quale la celebre frazione iseana intende promuovere unattività gastronomica che alimenta una fiorente attività commerciale di ristorazione. Il giornalista e critico enogastronomico Riccardo Lagorio accompagnerà i visitatori alla scoperta dei gusti del lago attraverso degustazioni guidate di prodotti tipici.\r

\r

Moltissime, come si diceva le manifestazioni: Andrea Vitali, scrittore fra i più noti dItalia, presenterà il suo ultimo romanzo ambientato, come peraltro tutti gli altri, sulla sponda lecchese del lago di Como, Andrea Mainardi celeberrimo cuoco televisivo si esibirà in un atteso showcooking, il coro Is.Ca. e la banda allieteranno i presenti ad Iseo, che potranno anche partecipare ad Arie sul lago spettacolo dedicato allopera ed operetta ambientata sui laghi europei (a cominciare dal Cavallino bianco). Nella sala espositiva del castello Oldofredi, a cura del gruppo Iseo Immagine, sarà allestita la mostra di Giuseppe Zanchi Paesaggi lacustri.\r

Musica e laghi\r

Ma ci saranno anche concerti dedicati a Sanremo, alla musica manouche, una serata musicale a lume di candela. Grande attenzione alla sensibilizzazione ambientale con Puliamo i laghi, camminata ecologica con i plogger e gli studenti dellAntonietti e la collaborazione del Gruppo sub mentre la Paper cup metterà in acqua barche di carta su iniziativa della Pro Loco di Anfo (Lago dIdro).\r

\r

Una quarantina i laghi che saranno rappresentati: oltre agli italiani, venti quelli stranieri, che coincidono con i partner del consorzio nEUlakes. La rete, coordinata da Visit Lake Iseo, comprende infatti i comuni lacustri di: Manzanares El Real (Spagna), Imatra (Finlandia), Skt. Gilgen (Austria), Bohinj (Slovenia), Ascona (Svizzera), Le Bourget du Lac (Francia), Trakai (Lituania), Shatsk (Ucraina), Zarrentin am Schalsee (Germania), Keszthely (Ungheria), Viljandi (Estonia), Preili (Lettonia) e Iseo (Italia).\r

\r

Inoltre sono partner l'Ente per il turismo di Skradin (Croazia), il Tourism Network di Leitrim (Irlanda), Fondazione per la protezione dei grandi laghi Masuri (Polonia), la Camera di commercio di Serres (Grecia), il Parco naturale dellOewersauer (Lussemburgo) e la Lake Vanern cooperation (Svezia). Le delegazioni straniere si imbarcheranno, grazie a Navigazione Lago dIseo, anche sul catamarano totalmente elettrico per una crociera sostenibile sul lago: occasione per mostrare ai partner europei una tecnologia innovativa su scala continentale.\r

nEUlakes\r

E il Festival coinciderà con l'evento finale del bando Ensamble, vinto recentemente dal network nEUlakes: alla cinque giorni iseana sono attese delegazioni da tutta Europa. Saranno composte da studenti (che prenderanno parte all'iniziativa LakeLinks your minds for a greener future), amministratori comunali (impegnati sabato 31 maggio nellassemblea di nEUlakes) ed operatori turistici pubblici. Durante tutta la durata del festival un'area di ristoro sarà allestita in viale Repubblica a cura dei volontari dell'Oratorio e degli studenti dello Zanardelli di Clusane.\r

\r

nEUlakes, avviata nel 2010 da Iseo come rete informale di Comuni sui laghi europei, si è costituita ufficialmente nel2023. Ai 5 soci iniziali se ne sono aggiunti molti altri così da includere ben 19 Paesi europei: si tratta di una delle reti più vaste di territori omogenei fra quelle che operano a livello comunitario.\r

\r

Scopo dell'associazione europea, presieduta dal sindaco di Iseo Riccardo Venchiarutti, è quello di rappresentare un network di partecipazione per lo sviluppo sociale, culturale, economico e la tutela ambientale dei laghi europei. In particolare sviluppare rapporti di cooperazione sul versante dello sviluppo di un turismo sostenibile in ambienti fragili quali quelli lacustri. Ma anche diffondere la consapevolezza della cittadinanza europea e portare a conoscenza le principali politiche e le opportunità offerte dall'Unione europea.\r

\r

\r

[gallery ids=\"491438,491439,491440,491441,491443\"]\r

\r

","post_title":"A Iseo torna il grande Festival dei Laghi. Dal 29 maggio al 2 giugno","post_date":"2025-05-28T09:52:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748425962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'edizione 2025 del Peru Travel Mart, in calendario dal 26 al 28 giugno presso l’Hotel Sheraton Lima Historic Center, per la prima volta si amplierà oltre i confini della capitale peruviana per coinvolgere tre regioni chiave – Cusco, Arequipa e Amazonas –, con l'obiettivo di valorizzare l’intera catena di offerta turistica del Paese.\r

Organizzato dalla Camera Nazionale del Turismo (Canatur), in collaborazione con Promperù, il Peru Travel Mart 2025 includerà quindi estensioni regionali a Cusco e Arequipa (dal 29 giugno al 2 luglio) e un fam trip esclusivo a Chachapoyas (dal 29 giugno al 1° luglio).\r

Quest'anno sono previsti oltre 6.000 incontri b2b pre-programmati tra buyer internazionali e operatori turistici peruviani, con una proiezione di affari pari a 18 milioni di dollari. In arrivo da tutto il mondo – tra cui Stati Uniti, Canada, Europa, India, Cina, Brasile, Messico e molti altri – i buyer scopriranno le nuove rotte, esperienze e infrastrutture che il Perù ha da offrire, in un contesto totalmente professionale e orientato al business.\r

Dal 1987, Peru Travel Mart è la piattaforma più importante per la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica peruviana. Solo negli ultimi tre anni, l’evento ha coinvolto 321 aziende locali e circa 400 operatori internazionali, generando più di 13.000 incontri commerciali.","post_title":"Peru Travel Mart: l'edizione 2025 raggiunge le regioni di Cusco, Arequipa e Amazonas","post_date":"2025-05-26T11:57:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748260666000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491299\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Minardi[/caption]\r

\r

King Holidays lancia una proposta dedicata a rivoluzionare un grande classico del passato: il tour di gruppo. Il progetto si chiama Partinsieme ed è un format che guarda direttamente alle agenzie di viaggio, interpretando in chiave contemporanea il concetto di gruppo: un nuovo modo di viaggiare pensato per chi desidera condividere l’esperienza del tour organizzato senza rinunciare a libertà, autenticità e spirito individuale. \r

\r

La formula prevede una quarantina di partenze tra giugno e ottobre, con gruppi ristretti e la presenza di un accompagnatore in italiano per garantire assistenza continua. Il prezzo è sempre fisso e garantito. \r

\r

Le destinazioni, 12 in totale, abbracciano Europa, Medio Oriente e Lungo Raggio: si spazia dalla Tunisia al Vietnam, dalla Norvegia allo Sri Lanka, dall’Irlanda alla Cambogia e dalla Thailandia all’Uzbekistan. A completare l’offerta, i classici King Holidays: Giordania, Malta, Marocco e Turchia.\r

\r

Partinsieme si rivolge a famiglie, gruppi di amici e single senza limiti di età. Chi parte da solo può condividere la camera con un altro partecipante, evitando il supplemento singola e costruendo nuove amicizie. L’obiettivo è creare un contesto di viaggio inclusivo, dove la passione comune per l'esplorazione diventa un punto di incontro.\r

\r

Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays, dichiara: “Abbiamo analizzato le ricerche degli utenti online in fatto di viaggi e scoperto che 'viaggi per single' è tra le keyword più cercate, spesso accompagnata da riferimenti generazionali come over 40, over 50, under 30. Il Travel Trend Report 2024 conferma il fenomeno: il 56% degli italiani viaggia già da solo e si prevede di arrivare al 60% nel 2026.\r

\r

\"Si viaggia soli per necessità ma anche per scelta: per vivere l’esperienza in sé, fare nuove amicizie, mettersi alla prova. In questo contesto, avere la possibilità di aggregarsi ad un gruppo permette di superare l’eventuale disagio della solitudine e, soprattutto, ottimizza i tempi in un panorama sempre più veloce e con ferie limitate”.\r

Le sistemazioni\r

Gli itinerari selezionati ed unici, tutti esclusivi, abbinano alla visita degli highlights delle destinazioni, attività immersive ed estensioni alla scoperta degli angoli più caratteristici e meno conosciuti: trekking, uscite con i pescatori, cooking class e pranzi nelle abitazioni locali, degustazioni di prodotti tipici e momenti di scambio autentico con le comunità visitate. Tra gli esempi: una pedalata nel villaggio vietnamita di Tra Que, con massaggio ai piedi alle erbe aromatiche, o la visita al laboratorio del ceramista uzbeko Abdullo Narzullaev a Gijduvan.\r

\r

Anche le sistemazioni sono parte integrante dell’esperienza: dalle martian tent nel Wadi Rum all’hotel ispirato a Star Wars in Tunisia, da un edificio del XVIII secolo in Irlanda ai Rorbu norvegesi, le tipiche case dei pescatori su palafitte.\r

\r

“Partinsieme - conclude Minardi – porta nelle agenzie di viaggio un format che risponde alle aspettative del mercato, con il vantaggio della forza organizzativa e dell’affidabilità garantite da un tour operator internazionale, con 33 anni di storia. È uno strumento in più per fidelizzare i clienti e attrarne di nuovi: un prodotto destinato ad arricchirsi nei prossimi anni, che si racconta da solo e si valorizza al meglio con la consulenza dell’agente di viaggio. In un’epoca dominata dalla disintermediazione, noi rilanciamo il valore della relazione”.","post_title":"King Holidays cambia il volto del tour di gruppo con la formula Partinsieme","post_date":"2025-05-26T10:54:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1748256865000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo ordine a supporto dell'espansione del network di lungo raggio per Vietjet, che acquisterà da Airbus altri 20 A330-900.\r

\r

L'ordine - annunciato a margine di una visita di Stato del presidente francese Emmanuel Macron in Vietnam - si aggiunge all'impegno esistente della low cost per 20 A330neo, siglato durante l'Air Show di Singapore nel febbraio 2024.\r

\r

Vietjet è già un operatore di A330-300, con sette esemplari in flotta. Utilizza il widebody per i voli verso l'India, l'Australia e l'Asia centrale.\r

\r

\"Questo ordine a lungo termine sosterrà il progressivo ampliamento della rete internazionale di Vietjet, consentendo alla compagnia aerea di aumentare i voli su rotte ad alta capacità nella regione Asia-Pacifico, nonché di introdurre nuovi futuri servizi a lungo raggio verso l'Europa\", ha dichiarato Airbus, che non ha svelato le tempistiche di consegna.\r

\r

Nel 2024 Vietjet ha dichiarato di voler espandere la propria rete verso l'Europa - e persino verso gli Stati Uniti - con i nuovi A330.\r

\r

A metà maggio il vettore ha confermato che avrebbe trasferito 50 nuovi Boeing 737 Max alla sua filiale tailandese, con il primo esemplare che sarà consegnato a ottobre.\r

\r

","post_title":"Vietjet spinge sul long haul: nuovo ordine ad Airbus per 20 A330-900","post_date":"2025-05-26T10:13:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748254384000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Air Europa ha accolto in flotta il suo primo Boeing 737 Max, portando così avanti il processo di rinnovo della flotta, che ha scelto anni fa di utilizzare esclusivamente Boeing.\r

\r

Il velivolo è il primo della serie commissionata ad AerCap, la maggiore società di leasing al mondo in termini di lessor aeronautici, con cui il vettore spagnolo ha una stretta collaborazione. \r

\r

Durante il 2025 è prevista la consegna di quattro aeromobili di questo modello, cui ne seguirà una decina nel 2026 per arrivare a venti entro la metà del 2027. Inizialmente i 737-8 saranno impiegati sulle rotte continentali di medio raggio ed eventualmente, in futuro, anche su quelle domestiche.\r

\r

“L’introduzione di questa unità segna una nuova tappa per Air Europa - commenta Juan José Hildalgo, presidente Air Europa -. Oltre a consolidare il nostro processo di costante modernizzazione della flotta, continuiamo ad innovare con tecnologia di punta, attraverso aerei che ci permettono di tracciare un percorso di sostenibilità ed efficienza. Si tratta, inoltre, di un modello che contribuisce a ridurre i costi operativi, compresi quella della manutenzione, il che ci aiuta a rispettare gli obiettivi di redditività a lungo termine”.\r

\r

Ricardo Cavero, vice presidente sales & marketing Europa & Israele di Boeing, aggiunge: “La consegna del primo 737 Max di Air Europa segna un passo avanti della compagnia verso il futuro, con investimenti nella tecnologia aeronautica più avanzata, che sosterrà i piani di crescita di Air Europa e la decarbonizzazione della flotta. Oltre a ridurre il consumo di carburante e le emissioni, il 737 Max diminuisce l’impronta acustica, con minore rumore nelle fasi di decollo e atterraggio negli hub presso gli aeroporti di Madrid e Palma de Mallorca”. ","post_title":"Air Europa, in flotta il primo B737 Max. Saranno 20 entro il 2027","post_date":"2025-05-26T09:15:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748250907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama \"healiday” e sarà il trend dell'estate 2025. È un mix tra \"to heal” (curare, rigenerare) e \"holiday” (vacanza), un neologismo che descrive la vacanza dedicata alla rigenerazione fisica e psicologica, utile a ritrovare l'equilibrio e riconnettersi con sé stessi e con l'ambiente circostante. una vacanza lontana dal caos urbano (per il 79,3% degli intervistati), a contatto con la natura (77,5%), che garantisce la possibilità di \"svegliarsi senza sveglia” (74,2%), offrire comfort (inteso come \"massima comodità e servizi a disposizione”, 69,7%), privacy (67,8%), silenzio (62,5%) e disconnessione digitale (53,4%) oltre a permettere di sentirsi assistito e coccolato (64,6%).\r

\r

A intercettare e definire per la prima volta questo trend è Emma Villas, azienda che propone ville e casali di pregio con oltre 600 proprietà in Italia, che lo ha presentato in occasione della quarta edizione del suo Osservatorio, realizzato con AstraRicerche.\r

\r

L'Italia si conferma la destinazione preferita scelta come meta unica dal 43,4%, 3 su 10 prevedono di alternare vacanze in Italia e all'estero. Le regioni del Sud e la Sardegna le mete più ambite: la Sicilia spicca col 29,4%, seguita dal Salento (26,1%), dalla costiera Amalfitana (24,1%), dal Sud Sardegna (18,1%) e dalla Costa Smeralda (16,2%). Questo desiderio di viaggiare si combina con un focus crescente sul benessere e sulla rigenerazione. La vacanza viene vista, infatti, come un'opportunità per staccare dallo stress (tra gli obiettivi irrinunciabili per il 36,7%) e ricaricare le energie fisiche e mentali (33,5%). Insomma, per il 2025 c'è una visione (quasi) unanime sul fatto che la vacanza sia un'opportunità fondamentale per prendersi cura di sé e tornare alla vita quotidiana rigenerati.\r

\r

In questo scenario, la villa rappresenta la risposta ideale al desiderio di \"healiday\", offrendo lo spazio, la privacy e la flessibilità necessarie per un'esperienza di rigenerazione autentica. «La villa, nel suo concetto più puro, incarna perfettamente l'essenza della Healiday - commenta Giammarco Bisogno, amministratore delegato di Emma Villas - Non è solo un luogo dove soggiornare, la villa garantisce agli ospiti una dimensione privata e permette di staccare completamente dalla routine, immersi nella natura, godendo di comfort e servizi esclusivi. I dati del nostro osservatorio lo confermano: la lontananza dal caos, il contatto con la natura, la privacy, la possibilità di avere servizi personalizzati a disposizione sono gli elementi più ricercati per una vacanza rigenerativa, e sono intrinsecamente legati all'esperienza in villa».\r

\r

Il mare è la destinazione più adatta (41,5%), seguito da campagna o montagna (32,7%) e dal lago (18,5%), segno che la rigenerazione è un'esigenza trasversale, che cerca pace e bellezza in ogni luogo. A questo si aggiunge che per 6 italiani su 10 la villa indipendente è la soluzione ideale per abbracciare davvero questo nuovo modo di prendersi una pausa. Il dato è ancora più forte nella fascia tra i 30 e i 39 anni, che cerca spazi privati dove sentirsi liberi e con tempi dettati unicamente delle proprie esigenze.\r

\r

«Guardando all'estate 2025 - conclude Giammarco Bisogno - possiamo osservare un quadro che riflette un consolidamento e alcune dinamiche interessanti nel settore delle ville in affitto. Il nostro osservatorio registra oltre 5.400 settimane prenotate riferite all'intero anno 2025, per un valore complessivo del venduto che è pari a circa euro 28,2 milioni, in crescita del +4,15% rispetto a euro 27,0 milioni dello stesso periodo nel 2024. La permanenza media dei soggiorni si attesta a 1,37 settimane, un dato in leggero incremento rispetto all'1,27 settimane registrato nel 2024. Parallelamente, il prezzo medio a settimana ha raggiunto 5.200€, mostrando un aumento rispetto ai circa 4.640€ dell'anno precedente».","post_title":"Emma Villas, la tendenza dell’estate 2025 è l’healiday, la vacanza tra zero stress e massimo comfort","post_date":"2025-05-23T11:32:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747999924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Presso la Camera dei Deputati è stato presentato il progetto innovativo “Luoghi e Percorsi Immersivi d’Italia”, una piattaforma digitale che, grazie al metaverso, permetterà a utenti di tutto il mondo di esplorare i borghi e i territori meno conosciuti d’Italia. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Archeoclub d’Italia e l’incubatore digitale In The Green Future, con il patrocinio della presidenza del consiglio.\r

Rosario Santanastasio, presidente nazionale di Archeoclub d’Italia, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa: “Nasce dall’unione di Archeoclub d’Italia e In The Green Future e darà la possibilità anche al potenziale turista straniero, che vive a migliaia di chilometri di distanza, di entrare in un borgo dell’Appennino e conoscere il patrimonio culturale, archeologico e sociale delle aree interne del nostro Paese.” Santanastasio ha evidenziato come il progetto sia inclusivo e capace di superare barriere fisiche, offrendo accessibilità anche a persone con disabilità.\r

“Siamo partiti da una visione, l’abbiamo trasformata in un progetto e poi siamo tornati a una nuova visione: questo è il messaggio di Archeoclub-, ha detto Innocente Cataldi, direttore del progetto. -Ci rivolgiamo principalmente a un pubblico adulto, ma negli ultimi tempi abbiamo notato un crescente interesse anche da parte dei più giovani. Siamo presenti soprattutto nel Centro-Sud Italia - con 178 sedi attive su tutto il territorio - e realizziamo numerose attività culturali.” Qualche settimana fa Archeoclub ha organizzato ‘La Primavera nei Borghi’, con cammini e percorsi guidati da esperti.\r

\r

Collaborazioni\r

Il progetto coinvolge anche istituti di ricerca, università e operatori del settore. Attraverso esperienze immersive in realtà virtuale e aumentata, la piattaforma valorizzerà il patrimonio culturale italiano, promuovendo un turismo sostenibile e diffuso, specialmente nelle aree interne, isole minori e zone costiere, contrastando lo spopolamento dei borghi e incentivando il miglioramento dei servizi locali.\r

: “Lavoriamo alla digitalizzazione dei territori-, ha detto Raffaello Dinacci, fondatore In The Green Future. -Attraverso la nuova piattaforma digitale ispirata al paradigma del metaverso e ai principi ESG, intendiamo rendere la cultura un’esperienza immersiva, partecipativa e realmente accessibile”.","post_title":"Presentato \"Luoghi e Percorsi d'Italia”. Il metaverso di Archeoclub Italia e In The Green Future","post_date":"2025-05-22T13:34:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747920865000]}]}}