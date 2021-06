Aer Lingus posticipa a fine settembre il decollo dei voli da Manchester per New York e Orlando

Aer Lingus posticipa la prevista apertura dei voli transatlantici da Manchester verso gli Stati Uniti: i voli per New York e Orlando erano stati inizialmente programmati per il prossimo il 29 luglio, ma ora sono stati rinviati a causa del ritardo nella riapertura dei viaggi internazionali.

Il debutto dei nuovi collegamenti è ora fissato per il 30 settembre, ha affermato la compagnia aerea. La rotta per Barbados proseguirà invece come previsto, con decollo il prossimo 20 ottobre. Il team del servizio clienti della compagnia aerea contatterà i passeggeri fornendo opzioni alternative a scelta tra un rimborso completo, un voucher o una nuova sistemazione su altri voli.