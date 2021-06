Aer Lingus: il ceo Lynne Embleton vede “tempi lunghi per una concreta ripresa”

Aer Lingus sta perdendo oltre 1,19 milioni di dollari al giorno e dubita che il piano del governo irlandese di allentare le restrizioni di viaggio dal 19 luglio possa contribuire in modo significativo ad un rimbalzo nel breve termine: così Lynne Embleton, nuovo ceo del vettore irlandese, in occasione di una dichiarazione rilasciata a una commissione parlamentare irlandese, ripresa da Reuters.

“Siamo lieti di vedere molti dei cambiamenti annunciati, ma l’impatto cumulativo delle restrizioni in corso e dei problemi che abbiamo sollevato smorzano il nostro entusiasmo”, ha sottolinea il ceo in riferimento alle restrizione in vigore per i viaggiatori non vaccinati dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti.

“Sembra troppo poco e troppo tardi per avere beneficiare realmente di un rimbalzo significativo che potrebbe portarci sulla strada giusta per ripristinare la connettività, sostenere i posti di lavoro e connettere l’Irlanda nel breve termine”.

Lynne Embleton ha inoltre precisato che le operazioni della compagnia aerea in Irlanda saranno più ridotte “per un po’ di tempo a venire” e che “ci vorrà molto tempo per riprendersi completamente“.