Aegean: utile netto da 106,8 milioni di euro nel 2022, il 36% in più del 2019 Aegean archivia l’esercizio 2022 con una forte performance dopo due anni di perdite significative a causa della pandemia. Lo scorso anno i ricavi consolidati sono saliti a 1,34 miliardi di euro, il 98% in più rispetto al 2021 e il 2% in più rispetto al 2019. Nel 2022 il Gruppo ha offerto 15,8 milioni di posti e trasportato 12,5 milioni di passeggeri, il 73% in più rispetto al 2021, di cui 7,3 milioni di passeggeri hanno viaggiato da/verso destinazioni internazionali. Il load factor ha raggiunto il 79,8%, rimanendo tuttavia al di sotto dei livelli pre-pandemia a causa dell’impatto del 1° e 2° trimestre dell’anno. Il contributo della rete internazionale ai ricavi del Gruppo ha raggiunto quasi l’80% nel 2022. La capacità totale offerta in Ask per l’esercizio 2022 ha raggiunto il 90% del 2019, dopo un graduale aumento nel corso dell’anno, con il 4° trimestre che ha raggiunto il 99% della capacità e il 115% dei ricavi consolidati del 4° trimestre 2019 con 317,4 milioni di euro di ricavi, diventando il primo 4° trimestre redditizio nella storia della compagnia con un utile netto di 13,6 milioni di euro. L’utile netto per l’esercizio 2022 ha raggiunto i 106,8 milioni di euro, invertendo le perdite iniziali di 57,6 milioni di euro nel 2021, ma anche superando del 36% l’utile netto di 78,5 milioni di euro registrato nel 2019. “Le prime indicazioni per il 2023 sono particolarmente incoraggianti, con il traffico internazionale nei primi due mesi e l’andamento delle prevendite dei biglietti per la prossima estate, ben al di sopra dell’inizio del 2022 ma anche rispetto allo stesso periodo del 2019 – ha dichiarato il ceo di Aegean, Dimitris Gerogiannis -. Inoltre, l’utilizzo di un maggior numero di aeromobili Airbus Neo comporterà un risparmio sui costi unitari del carburante per posto a sedere, mitigando in parte l’impatto dei tassi d’interesse più elevati e l’alta inflazione in Europa che inciderà sui fornitori e sui nostri costi operativi”. La compagnia aerea greca prevede di operare con 76 aeromobili nel 2023 e di offrire 18 milioni di posti, di cui 11 milioni sul network internazionale, 800 mila in più rispetto al 2019. Il network coprirà 46 Paesi, con 264 rotte verso 161 destinazioni da 8 basi.

