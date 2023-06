Aegean collega Olbia ad Atene con due voli alla settimana Aegean ha aperto il primo collegamento diretto da Atene ad Olbia: l’Airbus A320 della compagnia aerea greca è atterrato all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda alle 18.55 di ieri, dove è stato accolto dallo staff della Geasar che ha omaggiato i passeggeri con dei dolcetti tipici sardi. il primo collegamento diretto daadl’della compagnia aerea greca è atterrato all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda alle 18.55 di ieri, dove è stato accolto dallo staff della Geasar che ha omaggiato i passeggeri con dei dolcetti tipici sardi. Il collegamento con Atene prevede due voli alla settimana, il mercoledì e la domenica, sino al 17 settembre 2023. Salgono così a tre i nuovi mercati esteri collegati direttamente con lo scalo di Olbia, che per l’estate 2023 vede ampliato il proprio il network con 15 nuovi collegamenti, di cui 7 novità assolute, e la presenza di tre nuove compagnie aeree: Aegean, Aer Lingus e flydubai. Complessivamente l’Aeroporto di Olbia offre collegamenti per/da 76 destinazioni, di cui 55 internazionali e 21 domestiche in 22 Paesi. Condividi

