Aegean centra un piccolo utile nell’esercizio 2021. “Mercato 2022 ancora estremamente volatile”

“Per il terzo anno consecutivo la flessibilità e l’adattabilità alle condizioni volatili del mercato continueranno ad essere molto critiche”: così Dimitris Gerogiannis, ceo di Aegean, a margine della presentazione dei risultati 2021 del vettore greco. L’anno scorso è stato archiviato con un significativo aumento dei ricavi consolidati, +63% rispetto al 2020, principalmente grazie alla ripresa da giugno a ottobre 2021. Da sottolineare come il 70% del fatturato totale sia stato registrato da giugno a ottobre, prima delle nuove restrizioni imposte a causa della variante Omicron.

Il Gruppo ha trasportato 7,2 milioni di passeggeri (con un traffico internazionale di 3,7 milioni di passeggeri) con un load factor del 65,5%. La perdita complessiva ante imposte su base comparabile è stata di 72,5 milioni di euro, inferiore alla perdita ante imposte del 2020 che ammontava a 296,8 milioni di euro. Tenendo conto di voci eccezionali (a cominciare dall’aiuto di stato approvato dall’Ue a parziale compensazione delle perdite del 2020 dovute alla pandemia) il negativo prima delle imposte ammonta a 9,3 milioni di euro, mentre l’utile dopo le imposte si attesta 5,1 milioni di euro.

“Nel 2022 il settore dell’aviazione prevede una ripresa significativa, mentre la domanda del prodotto turistico greco sembra particolarmente forte – ha osservato il ceo -. Allo stesso tempo, tuttavia, l’invasione russa in Ucraina ha creato nuove significative incertezze, influenzando pesantemente i prezzi del carburante. Il Gruppo ha accelerato il programma di investimenti in velivoli di nuova tecnologia che ridurranno l’impatto dell’aumento dei prezzi del carburante e prevede nuovi servizi, prodotti e destinazioni nonché il graduale ripristino della capacità per raggiungere i livelli pre-pandemici per il periodo estivo”.