Aegean accoglie in flotta il quarto A321neo: primo volo con carburante sostenibile

Aegean ha accolto in flotta un nuovo Airbus A321neo, il quarto dell’ordine effettuato da 46 aeromobili. Al contempo la compagnia aerea greca ha effettuato anche il suo primo volo di consegna utilizzando carburante sostenibile (Saf), poiché il nuovo velivolo ha volato verso la Grecia utilizzando una miscela di carburanti sostenibili e convenzionali.

“Anche se stiamo ancora lavorando attraverso una grave crisi pandemica, manteniamo la nostra attenzione sulla nuova era per Aegean così come sul trasporto aereo sostenibile, continuando i nostri sforzi con il piano di rinnovo della flotta così come l’uso dell’innovazione – ha dichiarato il ceo del vettore, Dimitris Gerogiannis -. Il primo volo di consegna di oggi con carburante sostenibile per l’aviazione (Saf) è una significativa pietra miliare per Aegean e un passo importante verso la sostenibilità in Grecia”.

La compagnia ha portato avanti costantemente le consegne di nuovi aeromobili, dall’inizio del 2020, in linea con quanto previsto dal piano per i 46 nuovi Airbus A320neo. Questo impegno non è solo un grande investimento, il più grande in termini di flotta in Grecia, ma anche un passo significativo verso la riduzione dell’impatto sull’ambiente. I nuovi aerei, anche con l’uso di carburanti convenzionali hanno un’impronta di Co2 per posto inferiore del 19% – 23% rispetto agli aerei della generazione precedente e fino al 53% in meno di Co2 per posto rispetto agli aerei utilizzati dalla compagnia 20 anni fa.