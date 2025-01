Tornano i cataloghi cartacei firmati Naar: Discovery è pensato per ispirare i viaggiatori Un table book, che vuole essere una fonte di ispirazione, una guida emozionale da lasciare nelle agenzie, pensata per quei viaggiatori che, senza una meta precisa, vogliono lasciarsi ispirare nella scelta del loro prossimo itinerario. Naar Tour Operator torna nelle agenzie con un catalogo cartaceo dal taglio originale significativamente chiamato Discovery. “L’esigenza di creare questo strumento è nata dalle nostre sedi estere, dove siamo un tour operator nuovo che desta curiosità – spiega il ceo del to, Frederic Naar -. Volevamo essere incisivi e visibili. E con un catalogo in formato A3, possiamo esserlo. Distribuiremo il nostro Discovery nelle agenzie di viaggi di Italia, Francia, Benelux e Germania portando il nostro stile bespoke e i consigli dei nostri esperti direttamente nelle mani dei viaggiatori che si affidano alle agenzie di viaggi”. Frutto di un lavoro di squadra all’interno di Naar, le 214 pagine del catalogo Discovery sono ricche di immagini scattate da fotografi professionisti, selezionate per ispirare e far sognare a occhi aperti. Ogni foto è accompagnata da una descrizione della destinazione che ne racconta i luoghi, arricchita dai consigli dei product manager di Naar. Vengono poi presentate le esperienze bespoke su cui costruire viaggi personalizzati, la specializzazione del tour operator. Il catalogo include pure sezioni dedicate ai tour organizzati e alle crociere che partono dai principali porti del mondo, offrendo una panoramica completa della profondità di prodotto offerto dal tour operator. Condividi

