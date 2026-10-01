SiVola, Carlo Pelizzeni (co-fondatore) presidente del cda SiVola annuncia il nuovo assetto di governance: a partire dal 1° ottobre, la società sarà guidata da un consiglio di amministrazione presieduto da Claudio Pelizzeni, co-fondatore di SiVola. Il cd sarà inoltre composto da Carlo J. Laurora e Giovanni Peluso, anch’essi co-founder della società, da Filippo Schirmo e da Stefano Troiani. Il nuovo organo di governance guiderà la prossima fase di sviluppo di SiVola, garantendo continuità al percorso già avviato dall’azienda negli ultimi anni e rafforzandone ulteriormente il posizionamento in un contesto di mercato particolarmente sfidante. Esercizio Nel 2025 SiVola ha chiuso l’esercizio con 69 milioni di euro di ricavi, in crescita del 40,8% anno su anno. L’azienda ha registrato un Ebitda di circa 2,3 milioni di euro e circa 2.000 partenze per un totale di quasi 80.000 passeggeri dal primo viaggio venduto, 25.000 dei quali hanno viaggiato con SiVola solo nel 2025. Con 42 paesi a catalogo e 161 itinerari attivi, la Travel Tech Company ha consolidato il proprio posizionamento grazie a una solida strategia di sviluppo, a investimenti costanti e a un servizio di alta qualità che mette al centro autenticità, condivisione, sicurezza e trasparenza. «SiVola è nata come un progetto condiviso tra sei persone – commenta Claudio Pelizzeni, presidente del consiglio di amministrazione di SiVola – e così continua a essere. Le aziende attraversano diverse stagioni e oggi siamo pronti a un ulteriore salto di qualità: per questo abbiamo scelto di coinvolgere direttamente i founder nella governance, unendo visione imprenditoriale, velocità decisionale e profonda conoscenza dell’identità aziendale». «Ho avuto il privilegio di vivere in prima persona una fase di crescita straordinaria di SiVola e di accompagnare l’azienda, a partire dal 2023, in un percorso di evoluzione che ne ha rafforzato le basi economiche, organizzative e strategiche – aggiunge Sergio De Luca, ad uscente – In questi anni SiVola ha consolidato il proprio posizionamento, ha sviluppato una struttura manageriale sempre più solida». Condividi

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Il nuovo organo di governance guiderà la prossima fase di sviluppo di SiVola, garantendo continuità al percorso già avviato dall’azienda negli ultimi anni e rafforzandone ulteriormente il posizionamento in un contesto di mercato particolarmente sfidante.\r

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Nel 2025 SiVola ha chiuso l’esercizio con 69 milioni di euro di ricavi, in crescita del 40,8% anno su anno. L’azienda ha registrato un Ebitda di circa 2,3 milioni di euro e circa 2.000 partenze per un totale di quasi 80.000 passeggeri dal primo viaggio venduto, 25.000 dei quali hanno viaggiato con SiVola solo nel 2025.\r

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Con 42 paesi a catalogo e 161 itinerari attivi, la Travel Tech Company ha consolidato il proprio posizionamento grazie a una solida strategia di sviluppo, a investimenti costanti e a un servizio di alta qualità che mette al centro autenticità, condivisione, sicurezza e trasparenza.\r

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","post_title":"SiVola, Carlo Pelizzeni (co-fondatore) presidente del cda","post_date":"2026-10-01T14:09:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790863771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

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[caption id=\"attachment_523169\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ron Pohl e Sara Digiesi[/caption]\r

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WorldHotels, brand di punta del gruppo Bwh Hotels, accelera nel segmento upper-upscale e luxury puntando a raddoppiare la presenza in Italia e nei Balcani, fino a 20 hotel entro fine 2026.\r

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Il piano sostenuto dall'ecosistema Bwh Hotels, fa leva su una rete globale di 250 strutture e oltre 40 in fase di sviluppo, 8,5 miliardi di dollari di giro d'affari e 70 milioni di membri loyalty, supportati dalla nuova divisione commerciale Upscale & Luxury Worldwide Sales.\r

Focus Sud Italia\r

La strategia per il Belpaese non si limita a un incremento numerico, ma punta a una diversificazione geografica e di prodotto, con particolare attenzione al Meridione e alle destinazioni emergenti. Ron Pohl, presidente di WorldHotels, ha tracciato così una linea di sviluppo: «La nostra ambizione è crescere in modo selettivo, puntando su strutture con un'identità forte, un'esperienza distintiva e la capacità di attrarre una domanda internazionale, attraverso un mix equilibrato di hotel urbani, resort, proprietà lifestyle e progetti di ospitalità open-air. Guardiamo con particolare interesse al Sud Italia, Sicilia, Puglia, Campania e Sardegna in primis, così come al rafforzamento della nostra presenza nelle principali città gateway, a partire da Roma».\r

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Le novità in Italia includono il debutto della collezione open-air Backdrop con i glamping e le tiny house dei Procida Camp & Resort nel Golfo di Napoli. A questi si aggiungono i recenti ingressi del Sublimis Boutique Hotel a Camogli (WorldHotels Elite) e dell'hotel Terme San Michele & Spa a Ischia (WorldHotels Distinctive). Sono inoltre previste le prossime aperture di Horizon Wellness & Spa a Varese, Hotel Savoia e Jolanda a Venezia e della dimora storica Villa La Personala a Mirandola.\r

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WorldHotels punta su autenticità e identità locale come leve competitive fondamentali per intercettare i flussi turistici internazionali. Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe, ha commentato la filosofia che guida le affiliazioni: «Gli albergatori indipendenti hanno sempre più bisogno di visibilità internazionale, tecnologia e supporto commerciale, ma vogliono giustamente proteggere le preziose identità delle proprie strutture. La nostra strategia resta orientata alla qualità più che ai volumi: cerchiamo hotel con una storia autentica e convincente, un forte senso del luogo e il potenziale per competere a livello internazionale».\r

Uno sguardo oltre i confini italiani\r

L'espansione non si ferma all'Italia. Nel Sud-est Europa i riflettori sono puntati su Balcani, Mediterraneo e Caucaso, con l'imminente apertura dell'Aivazovsky Congress Hotel & Spa in Armenia, grazie al lavoro sinergico dei team regionali di Milano e Atene. Nel resto d'Europa spicca la mega-partnership in Norvegia con la collezione De Historiske e il debutto in Portogallo nel 2027. Prossimi ingressi strategici in Corea del Sud, India, Costa Rica, Honduras, Messico e Vietnam.\r

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(Anna Morone)","post_title":"WorldHotels raddoppia in Italia e Sud-est Europa: obiettivo 2026 a 20 nuove strutture","post_date":"2026-09-30T14:18:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["bwh-hotels-best-western-hotels","ron-pohl","sara-digiesi","worldhotels"],"post_tag_name":["BWH Hotels Best Western Hotels","Ron Pohl","Sara Digiesi","WorldHotels"]},"sort":[1790777892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il festival Milano Jazz Vibes, esclusivo appuntamento milanese, quest’anno promosso da Martinengo Communication per conto di Visit Estonia, ha riacceso i riflettori sulla meta baltica confermando il forte interesse del mercato italiano verso questa destinazione.\r

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Nel panorama del turismo europeo, l’Estonia si sta consolidando come una delle mete più dinamiche e interessanti, capace di intercettare le esigenze di un pubblico alla ricerca di autenticità, natura e cultura. Il Paese, facilmente raggiungibile dall'Italia, rappresenta una proposta commerciale di forte appeal grazie a un perfetto equilibrio tra modernità tecnologica e tradizioni secolari.\r

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Il cuore dell’offerta estone risiede nella sua straordinaria varietà paesaggistica, caratterizzata da foreste incontaminate che coprono oltre la metà del territorio nazionale, torbiere millenarie e una costa frastagliata che abbraccia più di duemila isole. È un vero paradiso per il turismo attivo e per chi cerca una profonda connessione con la natura, ma senza rinunciare al comfort di infrastrutture moderne ed efficienti. L’impronta ecologica si sposa perfettamente con la filosofia digitale del Paese, offrendo ai viaggiatori un'esperienza fluida e smart in ogni fase del soggiorno.\r

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Accanto alla natura, l'offerta culturale e urbana gioca un ruolo centrale attraverso itinerari accattivanti. Tallinn, con il suo centro storico medievale patrimonio Unesco, si rivela una capitale vibrante, dove l'antico dialoga con quartieri di tendenza e gastronomica d'eccellenza, recentemente consacrata dalla guida Michelin. Al di fuori della capitale, la facilità di spostamento e la sicurezza del territorio facilitano la programmazione di tour fly&drive che toccano città universitarie come Tartu o località di villeggiatura marina e termale.\r

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Una destinazione versatile e di alto valore, supportata da una gestione del territorio attenta e pronta a rispondere agli standard più elevati, in grado di anticipare le tendenze del mercato e offrire ai viaggiatori un'esperienza di viaggio memorabile.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"L'Estonia che sorprende: natura, cultura e innovazione al centro dei nuovi trend di viaggio","post_date":"2026-09-30T09:00:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["estonia","martinengo-communication","milano-jazz-vibes"],"post_tag_name":["estonia","Martinengo communication","Milano Jazz Vibes"]},"sort":[1790758835000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Falkensteiner Resort Lake Garda apre ufficialmente le sue porte. La 32esima gemma del Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Fmtg) firma una straordinaria metamorfosi urbana trasformando lo storico stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali Tavina in un'oasi luxury a 5 stelle. Il debutto del Premium Living sul Garda si compie nel segno della rigenerazione: il cemento industriale cede il passo a un'avveniristica struttura immersa in un parco botanico mediterraneo di 55.000 metri quadri tra ulivi, cedri e lecci. Firmato dall'architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes, il progetto introduce per la prima volta in Italia una formula ibrida che fa tendenza fondendo l'ospitalità di alta gamma con la proprietà di residenze private di lusso.\r

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L’effetto \"wow\" si accende entrando nella maestosa Acquapura Spa 5.500 metri quadri, concepita per una molteplicità di esperienze su misura. C'è l'esclusiva Adults Only Rooftop Spa, un rifugio panoramico dove perdersi in un'infinity pool sospesa sul golfo di Salò e il Monte Baldo, ma c'è anche spazio per il divertimento formato famiglia nella Family Spa con piscine e scivoli, collegata ai 1.500 mq del mondo Falkyland tra pareti da arrampicata e bowling.\r

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Non solo food & mixology d'avanguardia con l'Artigiani Restaurant e l'Hoku Lounge, sul rooftop va in scena il debutto assoluto in Italia del primo prestigioso concept House of Negroni insieme al suo creatore e ceo Giancarlo Mancino pronto a far girare la testa agli amanti dell'aperitivo d'autore.\r

La strategia\r

A tracciare la rotta di questa evoluzione sono i suoi leader, custodi di una visione strategica che comporta investimenti per circa 150 milioni di euro. Il presidente Erich Falkensteiner non ha nascosto l'emozione per l'operazione più ambiziosa del gruppo durante il party inaugurale, scommettendo su un format ispirato ai trend di Dubai e dell'Asia, che unisce seconde case spettacolari ai servizi a 5 stelle dell'hotel: il vero futuro del lusso in Italia. Una visione rilanciata dal ceo Otmar Michaeler, orgoglioso di aver trasformato un'archeologia industriale in un modello unico di turismo integrato, capace di mettere a sistema sviluppo immobiliare, gestione alberghiera d'élite e attenzione per il territorio.\r

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All’esclusività delle 85 camere e suite si affiancheranno, entro il 2027, oltre 174 appartamenti privati, completando così l’innovativa offerta immobiliare del resort. Spazio anche al target bleisure e alla workation con sale meeting e aree di coworking d'avanguardia.\r

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(Anna Morrone)\r

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[gallery ids=\"523060,523066,523067,523070,523072,523073,523077,523083,523084\"]","post_title":"Il lusso eco-chic sbarca sul Garda: inaugurato a Salò il Falkensteiner Resort","post_date":"2026-09-29T15:01:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["erich-falkensteiner","falkensteiner-michaeler-tourism-group","falkensteiner-resort-lake-garda","house-of-negroni","otmar-michaeler"],"post_tag_name":["Erich Falkensteiner","Falkensteiner Michaeler Tourism Group","Falkensteiner Resort Lake Garda","House of Negroni","Otmar Michaeler"]},"sort":[1790694067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ha presentato istanza di fallimento preventivo per tutelarsi dai creditori e guadagnare tempo per ristrutturare il proprio debito. La compagnia aerea si è rivolta al Tribunale Commerciale n. 9 di Barcellona per negoziare un piano che eviti il ​​fallimento e garantisca la continuità operativa.\r

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La compagnia aveva già annunciato un'importante ristrutturazione per adattarsi al nuovo contesto, che prevedeva una riduzione della flotta e delle operazioni, nonché adeguamenti del personale.\r

Flotta da ridurre\r

L'obiettivo è ridurre la flotta dagli attuali 44 velivoli a un numero compreso tra 30 e 35 e sono stati proposti tagli al personale a Barcellona. Lo scopo è ridurre i costi mentre si negozia con banche e istituzioni pubbliche una soluzione al pesante indebitamento.\r

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La decisione arriva dopo che gli ultimi bilanci hanno confermato un deterioramento maggiore rispetto a quanto inizialmente annunciato. Volotea ha registrato una perdita di 94,2 milioni di euro nel 2025, rispetto ai 64 milioni di euro riportati nel bilancio consolidato, con ricavi pari a 817,9 milioni di euro e un Ebitda di soli 2,4 milioni di euro. Il patrimonio netto negativo è salito a 570 milioni di euro.","post_title":"Volotea: istanza di fallimento preventivo per strutturare il debito","post_date":"2026-09-29T10:06:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790676368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trasporto aereo regionale al centro del confronto tra il commissario straordinario Enac, Carlo Mearelli e il presidente di SkyAlps, Josef Gostner.\r

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Il commissario Mearelli ha ribadito la missione istituzionale che Enac svolge quale soggetto abilitatore di tutte le componenti del comparto, mettendosi al fianco delle imprese private e accompagnandole nei percorsi di sviluppo e consolidamento.\r

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In questo quadro, Mearelli ha evidenziato alcuni principi fondamentali per la crescita e la competitività: la centralità della sicurezza e della safety, la necessità di promuovere modelli di crescita sostenibili e virtuosi, la tutela e la promozione dell’italianità del settore. \"Le istituzioni devono essere al fianco delle imprese, creando le condizioni affinché possano crescere, investire e generare valore per i territori – ha dichiarato il commissario Mearelli. “Il nostro compito è favorire questo percorso, nel rispetto di principi imprescindibili come sicurezza, qualità e sostenibilità”.\r

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Il commissario ha avuto modo di conoscere più nel dettaglio il modello imprenditoriale sviluppato da SkyAlps che integra la gestione di un aeroporto privato con l’attività di una compagnia aerea regionale, dando vita a un’esperienza innovativa nel panorama del trasporto aereo italiano.\r

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SkyAlps, inoltre, è tra le prime compagnie candidate ad avviare i collegamenti della Regional Air Mobility (Ram), progetto ideato da Enac, attraverso la società in house Enac Servizi, per promuovere una mobilità a corto raggio e fattore strategico del Piano Nazionale Aeroporti, elaborato da Enac e attualmente in fase di finalizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.\r

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“La Ram – ha continuato il commissario straordinario Enac - è un tassello importante nell’ambito della pianificazione del sistema aeroportuale nazionale e deve essere considerata in una prospettiva integrata, capace di valorizzare le specificità territoriali e di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini, delle imprese, delle comunità e delle più recenti necessità sociali”. ","post_title":"Focus sul trasporto aereo regionale nell'incontro tra Enac e SkyAlps","post_date":"2026-09-28T13:19:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790601549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’edizione 2026 dell’Italian Monitor dello Shopping Tourism è stata presentata a Parma nell’ambito della giornata annuale di studio e confronto, un formato inaugurato nel 2016 da Risposte Turismo per analizzare le dinamiche dello shopping tourism: in Italia e nel mondo.\r

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Un momento di incontro e dialogo per gli operatori appartenenti tanto al mondo del turismo quanto a quello del retail. Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo, ha presentato l’edizione di quest’anno di Shopping Tourism Italian Monitor. Negli scorsi anni il rapporto di ricerca ha approfondito i mercati statunitense, francese e tedesco, quest’anno l’analisi della domanda si è concentrata, oltre che sull’Italia, sul Regno Unito e sulla Spagna, mercati particolarmente rilevanti per l’incoming nazionale. Il Regno Unito è il terzo Paese europeo per arrivi in Italia e il terzo in assoluto per spesa turistica, mentre la Spagna è il settimo mercato europeo per arrivi e il quinto per spesa.\r

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«I risultati dell’indagine confermano che Spagna e Regno Unito sono due mercati ai quali l’Italia deve guardare con particolare attenzione. - ha affermato di Cesare - Già rilevanti per il nostro incoming e per la spesa turistica, mostrano una forte familiarità con i viaggi motivati dallo shopping e un interesse molto elevato verso il nostro Paese. Il fatto che, tra gli shopping tourist intervistati, quasi tutti gli spagnoli e circa nove britannici su dieci abbiano già viaggiato in Italia per fare acquisti o desiderino farlo, testimonia la forza della nostra offerta ma anche un potenziale ancora da trasformare pienamente in valore. L’indagine ci dice che la capacità attrattiva dell’Italia non dipende soltanto dalla convenienza o dalla presenza dei grandi marchi: entrano in gioco la qualità e il design, il fascino dei luoghi, le produzioni tipiche e le botteghe artigiane. La sfida per destinazioni e operatori è dunque passare da un’attrattività in parte spontanea a una proposta di shopping tourism più riconoscibile, organizzata e integrata con l’esperienza complessiva del viaggio».\r

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L’Italian Monitor dello Shopping Tourism 2026 fornisce molti dati interessanti; tra questi evidenzia che del campione intervistato, composto da britannici e spagnoli, il 71% dei turisti spagnoli e il 67% di quelli dal Regno Unito hanno già viaggiato per fare shopping. Si muovono per fare acquisti soprattutto viaggiatori tra i 18 e i 29 anni che sono il 72% nel Regno Unito e l’81% in Spagna. \r

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I turisti britannici sono quelli che hanno scelto meno il nostro Paese per una vacanza all’insegna dello shopping (41%) ma che sono maggiormente interessati a farlo in futuro (48%). Tra gli shopping tourist spagnoli, invece, il 70% ha già viaggiato in Italia per shopping e il 29% vorrebbe farlo. Lo shopping tourist britannico e spagnolo sceglie soprattutto mercatini, bancarelle di prodotti tipici e piccole botteghe di artigiani locali. «L'appuntamento di quest'anno di Shopping Tourism è stato particolarmente ricco di contenuti. - ha concluso di Cesare - Si è parlato dell’Italia come destinazione di shopping, di cibo e di vini in quanto prodotti della gastronomia locale che i turisti chiedono e vogliono portare a casa, di Parma, la città che ci ha ospitati, di GenZ e di tanto altro. Il nostro Monitor, edizione 2026, rivela che l'Italia continua ad essere una destinazione di shopping perché mette a disposizione degli shopping tourist outlet, department store, centri commerciali e negozi nel centro delle città.\r

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Questi turisti sono più internazionali che italiani e, forse, sono proprio gli italiani ad avere la minore propensione a viaggiare per shopping. Da questo deriva un'indicazione per gli operatori impegnati nel fenomeno: devono aprirsi al mercato internazionale ed essere pronti - dal punto di vista delle lingue, delle abitudini e delle preferenze - ad accogliere una domanda, che già oggi è significativa e crescerà negli anni».\r

Chiara Ambrosioni\r

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Alla cerimonia, hanno partecipato il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il commissario straordinario di Enac Carlo Mearelli e la presidente di SEA Michaela Castelli. Era presente anche Paolo Berlusconi. Da remoto, ha partecipato anche il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani,\r

Ad aprire gli interventi è stata la presidente di Sea, che ha illustrato le scelte alla base della targa. «Malpensa è una delle grandi porte internazionali del nostro Paese, un aeroporto che racconta ogni giorno la vocazione di questo territorio ad aprirsi, a crescere e a costruire relazioni con il mondo», ha detto Castelli. «Anche il segno di questa intitolazione doveva essere all'altezza del suo valore istituzionale e dell'identità del luogo che l'accoglie. Abbiamo scelto essenzialità ed eleganza». Il layout, ha spiegato, è stato definito insieme alla famiglia Berlusconi.\r

Sul ruolo dello scalo per la regione si è soffermato il governatore Fontana, che ha definito Malpensa «un'infrastruttura fondamentale per la Lombardia, perché è la porta di accesso all'Europa e al mondo». Il presidente ha ricordato che la richiesta di intitolazione era partita dal Consiglio regionale con una mozione del 20 giugno 2023, e ha ringraziato la famiglia Berlusconi, Enac e SEA per averla portata avanti.\r

Momenti di commozione hanno segnato l'intervento del commissario straordinario di Enac, Carlo Mearelli.\r

Guardando al futuro dello scalo, il ministro Salvini ha fissato un traguardo preciso: arrivare al 2035 con 40 milioni di passeggeri. «Già oggi Malpensa è il primo aeroporto italiano per il cargo e il secondo per passeggeri, con 31 milioni di viaggiatori», ha spiegato il ministro. La crescita, ha aggiunto, dovrà avvenire «in accordo con i territori, tutelando la qualità ambientale», perché «senza Malpensa ci sarebbero decine di migliaia di posti di lavoro in meno. Avere uno sviluppo importante ed equilibrato è fondamentale».\r

","post_title":"Malpensa è ufficialmente \"Aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi\"","post_date":"2026-09-25T12:41:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790340114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522547","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia ha ufficialmente dato il via al countdown che accompagnerà la compagnia aerea a celebrare il suo centenario, nel 2027.\r

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Ieri, a 100 giorni dall’inizio dei festeggiamenti, il vettore ha presentato alcune delle iniziative che realizzerà per condividere questo traguardo con i propri clienti, dipendenti, istituzioni, imprese e la società nel suo complesso.\r

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Marco Sansavini, presidente e ceo di Iberia, ha anche svelato la livrea speciale del centenario che adornerà alcuni degli aeromobili in flotta.\r

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Il programma prevede un importante evento istituzionale presso gli hangar di La Muñoza, iniziative alla Casa de América, un evento aziendale organizzato in collaborazione con la Ceoe e attività con la nave scuola Juan Sebastián de Elcano, che celebrerà anch’essa il proprio centenario.\r

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Verranno inaugurati nuovi Iberia Spaces a Buenos Aires, Bogotá, Città del Messico e San Paolo, mantenendo aperto il proprio Iberia Space di Madrid per gran parte del 2027.\r

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Circa 60.000 dipendenti attuali ed ex dipendenti prenderanno parte alle attività in Spagna e in America Latina, in riconoscimento del loro contributo alla storia dell’azienda\r

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Il centenario sarà inoltre caratterizzato da nuove iniziative volte a migliorare l’esperienza dei clienti, tra cui il rinnovo delle cabine sui voli a lungo raggio, l’introduzione di Starlink e una nuova offerta gastronomica sviluppata in collaborazione con l’Accademia Reale di Gastronomia.\r

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Le celebrazioni metteranno inoltre in luce i progressi compiuti nell’ambito del “Flight Plan 2030”, sostenuto da un investimento di 6 miliardi di euro per promuovere la crescita redditizia e sostenibile di Iberia.\r

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«Gli eventi del centenario renderanno omaggio agli oltre un miliardo di persone che hanno volato con Iberia negli ultimi 100 anni, a tutti i dipendenti che hanno reso possibile ogni volo nel corso di questo secolo e a tutti coloro i cui legami familiari, commerciali o culturali sono stati rafforzati dalla nostra connettività», ha dichiarato Sansavini.\r

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","post_title":"Iberia a 100 giorni dall'inizio delle celebrazioni per il centenario","post_date":"2026-09-24T09:25:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790241908000]}]}}