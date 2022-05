Più incentivi per gli iscritti con la nuova formula Voyagers Exclusives del programma fedeltà di Msc

Si chiama Voyagers Exclusives e sostituisce il vecchio Voyages Selection la nuova formula del programma fedeltà Msc Voyagers Club. La novità aggiunge più incentivi per gli iscritti, che beneficeranno automaticamente di uno sconto minimo del 5% su qualsiasi crociera. Una grande novità, considerando che in precedenza Voyages Selection era disponibile solo per un numero selezionato di itinerari in catalogo.

Aumentano inoltre i vantaggi legati all’advanced booking: prenotare una crociera in anticipo garantirà maggiore convenienza rispetto al passato; qualsiasi acquisto effettuato a partire da sei mesi prima della partenza darà diritto, oltre allo sconto minimo del 5%, a un’ulteriore riduzione del 5%. Per tutte le crociere prenotate da almeno nove mesi prima della partenza, i membri di livello Silver, Gold e Diamond riceveranno non solo lo sconto del 5% più 5%, ma anche un ulteriore credito a bordo di 50 euro a persona. Infine, per i soci che prenoteranno una vacanza 12 mesi prima della partenza, oltre allo scontro 5% più 5%, è in arrivo il doppio dei punti premio.

Msc Crociere ha poi lanciato una nuova promozione Estate 2022 esclusiva per i membri Voyagers Club: i membri che prenotano una crociera prima del 30 giugno, per salpare entro il 30 ottobre 2022 riceveranno 50 euro a persona di credito a bordo e 700 punti extra, oltre al solito sconto del 5%. Non solo: i punti extra verranno accreditati sul conto degli ospiti prima della partenza, aiutandoli a raggiungere il livello di status successivo più velocemente e a godere subito dei vantaggi.