Pietro de Arena nuovo head of marketing di Alidays Pietro de Arena è il nuovo head of marketing di Alidays Travel Experience. Con oltre 20 anni di esperienza nel marketing, nella comunicazione e nel sales di diverse realtà, tra cui la rappresentanza italiana del ministero del Turismo israeliano e Club Med, la sua esperienza spazia dalla strategia di posizionamento e implementazione del brand allo sviluppo di nuovi prodotti e mercati. “Sono entusiasta di entrare nel mondo Alidays. Sono sicuro che il percorso sarà sfidante e allo stesso tempo molto emozionante. Darò il massimo per poter contribuire al raggiungimento di nuovi traguardi e risultati”, sottolinea lo stesso de Arena. Pietro guiderà un team dedicato, sviluppando strategie di marketing che rispondano alle esigenze in continua evoluzione dei clienti e partner di Alidays, con l’obiettivo di promuovere i valori e la missione dell’azienda nel mondo del turismo italiano ed estero. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Pietro nel nostro team – aggiunge il ceo dell’operatore milanese, Davide Catania -. La sua visione trasversale e la sua esperienza saranno fondamentali per procedere nel nostro cammino, che vede nel viaggio un’esperienza unica, che rende felici le persone. Desidero inoltre esprimere la mia più sincera gratitudine ad Angela Za (strategic marketing advisor uscente, ndr), per il suo prezioso contributo negli anni trascorsi insieme. La sua dedizione, la sua professionalità e la sua umanità hanno costituito un punto fermo nella crescita e nel successo della nostra azienda. Le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali, con la speranza che i nostri percorsi tornino a incrociarsi”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476717 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La città di Catania, ai piedi dell’Etna, offre ai suoi visitatori la sua bellezza storica e una vivace vita commerciale: il Palace Catania Una Esperienze del Gruppo Una risponde sia alle esigenze leisure, sia a quelle business dei propri ospiti. Sorge infatti nella storica via Etnea, nel cuore del centro urbano, ed è vicino a diversi punti di interesse, come piazza Duomo e il monastero dei Benedettini. Dal suo rooftop si guarda la Muntagna: il vulcano che scandisce i ritmi della vita della città e il cui scuro basalto è da secoli pietra di costruzione per palazzi e strade. L’edificio che ospita il Palace Catania è un palazzo storico di fine ‘800, nato come struttura di accoglienza, di cui è stata mantenuta la facciata in stile barocco originale e ricostruita la parte interna. Nel 2005 è stata realizzata un’attenta ristrutturazione in uno stile nuovo e moderno, con richiami alla territorialità. «Catania è nota per il suo barocco, ha un’ottima posizione geografica tra Taormina e Siracusa e un ricco patrimonio artistico e culturale - sottolinea Massimiliano Torre, direttore del Palace Catania Una Esperienze -. È anche un punto di partenza per raggiungere destinazioni vicine". L’albergo ha 94 camere, un centro congressi, una palestra è un piccolo bagno-turco. "Stiamo avviando un progetto di rinnovo delle camere per il biennio 2025/26. La nostra posizione strategica consente all’albergo di avere una continuità occupazionale molto elevata durante l’anno, che si colloca tra l’85% e l’86%". In primo piano il fascino di Catania, fondata dai greci calcidesi nel 700 a.C. e poi abitata anche dai romani, che si è trasformata nel corso del tempo a causa di terremoti ed eruzioni, prendendo forme sempre nuove. "Tante le esperienze da vivere - conclude il direttore Torre -: dalla scoperta dell’artigianato generato dal riutilizzo della carta ideato da Bottega Cartura alla possibilità di seguire nel centro cittadino la processione di Sant’Agata, patrona di Catania. Si celebra ogni anno dal 3 al 6 febbraio ed è una delle feste religiose con maggior seguito al mondo, condivisa da 400/500mila persone». [gallery ids="476732,476730,476733"] [post_title] => Palace Catania Una Esperienze per vivere una città attiva, testimone della storia [post_date] => 2024-10-16T09:13:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729069987000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Workshop, enogastronomia, visite guidate alle meraviglie del territorio: si è appena concluso il Familiarisation Trip organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova, per promuovere il territorio ligure presso tour operator e media giapponesi. L'iniziativa, frutto della collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Giappone, ha visto la partecipazione di 9 tour operator e 5 rappresentanti dei media. All'evento, a cui hanno partecipato 30 seller liguri e i 9 buyer giapponesi, si è registrata grande soddisfazione per la qualità dei contatti e l’organizzazione. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno visitato i Palazzi dei Rolli (Palazzo Lomellino e Palazzo Rosso) e le Botteghe Storiche di Genova. La giornata si è conclusa con una cena presso il ristorante dello chef stellato Ivano Ricchebono, già rappresentate dell’Italia e della Liguria a 'Italia, Amore mio!', il più grande festival italiano in Giappone tenutosi lo scorso maggio a Tokyo. Successivamente il gruppo ha esplorato il levante genovese, con una prima tappa a Camogli, dove i partecipanti hanno preso parte alla preparazione della Focaccia di Recco col formaggio in collaborazione con il Consorzio della Focaccia di Recco. La giornata è proseguita con la visita a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, affacciata sul Golfo del Tigullio, e successivamente a Portofino e Sestri Levante, dove il gruppo è stato coinvolto in una cooking experience. L'ultima giornata è iniziata a Portovenere, per poi proseguire con un tour in treno tra i borghi delle Cinque Terre, dove il gruppo ha potuto ammirare la Via dell’Amore, da pochi mesi riaperta al pubblico. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno esplorato La Spezia e visitato il Museo Civico Amedeo Lia. Il tour si è concluso a Lerici. [post_title] => In Liguria e Genova, visite guidate e workshop per tour operator e media giapponesi [post_date] => 2024-10-16T09:00:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729069240000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Consolidamento delle relazioni con partner e fornitori e sinergie di gruppo su tutti i fattori di produzione, per offrire strumenti e prodotti innovativi e competitivi, che garantiscano la forza necessaria ad affrontare le sfide del mercato: il tour operator Enjoy Destinations e il network EnjoyNet si presentano con una rinnovata determinazione, complice l’ottimizzazione di tutti i processi, lo sviluppo della tecnologia e il potenziamento dell’organico. Si rafforza in particolare il brand del tour operator Enjoy Destinations, la cui programmazione è accessibile anche alle agenzie che non fanno parte di EnjoyNet. Tra le novità, da segnalare un catalogo speciale dedicato ai viaggi di nozze e la collaborazione con Kkm Experience, il nuovo brand di Kkm Group, per la costruzione di iniziative originali. Specializzato in tailor made e viaggi esperienziali, l'operatore può però anche contare sulla piattaforma Edo (Enjoy Destinations online), che permette agli agenti di viaggio di costruire rapidamente preventivi complessi, in grado di combinare trasporti diversi, transfer, alloggi di diverse tipologie, visite guidate, biglietti di ingresso... “Sul fronte del prodotto, la parola d’ordine è collaborazione – spiega il direttore sviluppo, Claudio Rizzi –. Nel caso del tailor made, per esempio, lavoriamo sempre a quattro mani con le agenzie affinché i programmi di viaggio siano realmente allineati alle aspettative dei clienti. I numeri in crescita ci indicano che siamo sulla strada giusta, al pari della fedeltà delle adv che scelgono sempre più frequentemente di lavorare con noi. Alla fiera di Rimini abbiamo anche lanciato la nuova iniziativa Enjoy Destinations Ambassador, dedicata alle agenzie che sviluppano con noi un rapporto privilegiato e continuativo, permettendo loro di distinguersi ulteriormente sul mercato". Nel 2024 anche il network EnjoyNet ha lavorato principalmente sul consolidamento delle relazioni con i partner e sul potenziamento dell’infrastruttura tecnologica, per ottimizzare i processi di vendita. “Nelle relazioni con gli affiliati privilegiamo la qualità e puntiamo su collaborazioni che possano rivelarsi di reciproca soddisfazione nel lungo periodo - conclude Rizzi -. Il nostro interlocutore ideale è l’imprenditore che ha progetti di crescita in ambiti strategici, e che sente la necessità di poter contare sulla forza di un gruppo pronto a supportarlo. Abbiamo migliorato anche le relazioni con i fornitori, selezionando alcuni tour operator che hanno dimostrato di riconoscere e apprezzare la peculiarità del nostro modello, a cui abbiamo riservato condizioni commerciali agevolate”. [post_title] => Enjoy Destinations: novità viaggi di nozze e sinergie con Kkm Experience [post_date] => 2024-10-15T11:28:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728991703000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'era anche il Cafe del Design tra le otto arene tematiche in programma all'Hospitality Day 2024 organizzato da Teamwork a Rimini. Tra i protagonisti, la lifestyle & color consultant e board marketing director di Newh Milano, Silvia Criscione, insieme all'architetto, docente, neuromarketing & neurodesign expert, Luca Vivanti, nonché all'architetto ed head of universal design di Lombardini22, Cristian Catania. Le altre arene hanno inoltre riguardato la comunicazione, l'housekeeping, il food & beverage, il revenue e la tecnologia, gli hotel del futuro e le risorse umane. Alla giornata riminese delle scorso 8 ottobre si sono iscritte oltre 5 mila persone provenienti da tutta Italia; 250 gli speaker presenti e più di 300 le aziende partner. "Anni fa con Hospitality Day abbiamo piantato un seme - sottolinea il presidente di Teamwork Hospitality, Mauro Santinato -. Oggi raccogliamo i frutti di un progetto che è cresciuto oltre ogni aspettativa. Quest'ultima edizione è stata ancora una volta una festa dell’ospitalità: avere avuto ospiti come il filosofo Umberto Galimberti, il critico gastronomico Edoardo Raspelli, il barman campione del mondo Bruno Vanzan e l’artista Paolo Cevoli è stato un onore e ha reso l'evento ancora più emozionante. L'entusiasmo degli operatori del settore e i feedback positivi che stiamo ricevendo sono la conferma che Hospitality Day è diventato un punto di riferimento imprescindibile per il mondo alberghiero italiano. Non vediamo l'ora di scrivere un nuovo capitolo di questa storia il prossimo anno". [post_title] => L'arena Cafe del Design protagonista dell'Hospitality Day 2024 [post_date] => 2024-10-15T10:58:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728989903000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’integrazione tra travel e fleet management è oggi una necessità urgente per le aziende che vogliono essere competitive e sostenibili. Le due sfide cruciali per il prossimo futuro sono rappresentate dalla gestione dei costi in costante crescita e dalla transizione energetica. Sono questi alcuni tra i principali spunti emersi nel corso del talk show promosso da Business Mobility.Travel alla fiera di Rimini, dal titolo Travel&Fleet: sarà l’anno della verità per l’integrazione tra le due funzioni? L’ottimizzazione dei trasporti nel business travel. Il meeting è stata occasione per la presentazione del Business travel lounge lab: l’osservatorio, costituito nel 2023, ha illustrato i risultati di una sua prima analisi, che fotografa lo stato attuale della gestione delle funzioni di business travel e fleet management all’interno delle aziende. Si scopre così che oggi in soli tre casi su dieci il fleet manager ricopre anche il ruolo di travel manager. Come accennato sopra, le due principali sfide, nell’adattarsi a nuove forme di mobilità, segnalate dal campione intervistato sono rappresentante dall’aumento dei costi (indicato dal 76% del campione), nonché dalla sostenibilità e dalla trasformazione energetica (62%). Gli intervistati hanno poi indicato i principali vantaggi derivanti da una maggiore integrazione di queste due funzioni: una visione strategica e coordinata (79% delle risposte); un’integrazione ottimizzata tra travel e fleet management per i viaggi dei dipendenti (59%) e le strategie integrate per la sostenibilità. Passando poi al mondo del noleggio, punto di incontro tra i mondi fleet and travel, il rent a car viene utilizzato dalle aziende sia per auto pre-lease/sostitutiva, sia per viaggi di lavoro di breve durata. “L’integrazione tra fleet e travel rappresenta un'evoluzione naturale per le aziende che mirano a ottimizzare i costi e a migliorare l'efficienza operativa - ha confermato durante la tavola rotonda la travel mobility manager Enereco, Liliana Rojas - . Questa sinergia permette una gestione unificata sia dei veicoli aziendali sia delle trasferte, offrendo un controllo centralizzato su spese, utilizzo delle risorse e impatto ambientale. Grazie a soluzioni digitali avanzate, le aziende possono ora tracciare in tempo reale i viaggi e l’utilizzo della flotta, riducendo il rischio di sprechi e migliorando la sostenibilità”. In piena sintonia Elena Saracino, head of Italy Pliant, che ha sottolineato come proprio tale integrazione rappresenti "una strategia innovativa per ottimizzare la gestione dei viaggi aziendali e delle flotte di veicoli. Unificando questi due aspetti, le aziende possono migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi e semplificare i processi. In questo contesto, noi di Pliant, in collaborazione con Visa, stiamo sviluppando le carte Fleet 2.0. Le aziende avranno quindi la possibilità di emettere e gestire carte travel e carte fleet su un'unica piattaforma”. [post_title] => Il futuro dei viaggi corporate è nell'integrazione tra travel e fleet management [post_date] => 2024-10-15T10:02:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728986569000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476663 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In attesa dell'aggiunta del quinto volo settimanale da Milano Malpensa a Hong Kong «programmata per fine ottobre» il sentiment sull'andamento del traffico si conferma «più che positivo, con una domanda forte in entrambe le direzioni»: Adrien Ng, area head Southern Europe di Cathay Pacific, fresco di nomina, ribadisce la valenza del mercato Italia. «Quello italiano è tradizionalmente un bacino molto importante per Cathay. Certo, la semplificazione da parte della Cina sui visti di ingresso sta incentivando i viaggi, anche verso la Greater Bay Area. Inoltre, da novembre, Costa posizionerà una sua nave qui. Un traffico importante non solo in termini di p2p ma anche per le prosecuzioni oltre il nostro hub di Hong Kong, verso Australia, Nuova Zelanda, ma anche Sud-est asiatico e Indonesia». E, a fronte di una concorrenza sulle rotte Asia (Cina)-Milano sempre più agguerrita, la compagnia non smette di investire sul prodotto per catturare la scelta dei passeggeri: «Siamo una compagnia aerea premium, quindi i passeggeri ci scelgono per la qualità del nostro servizio a bordo, che continua ad evolvere ad esempio con la nuova business class Aria Suite o la nuova Premium economy, che verrà progressivamente introdotta su tutta la flotta». Flotta che attualmente conta «un centinaio di aeromobili in ordine, tra cui i nuovi B777-9 destinati al lungo raggio, che dovrebbero entrare in servizio nel 2025». Cathay continua quindi a ripristinare capacità sul proprio network internazionale, stimando di recuperare appieno i livelli pre-Covid entro il 2025. «Quest'anno abbiamo annunciato 15 nuove destinazioni nel nostro network e abbiamo già volato su otto di esse. A livello europeo abbiamo voli per nove città europee e sette paesi diversi, in risposta ad una domanda molto forte». Possibilità di una nuova apertura su Roma? «Dobbiamo sempre considerare l'espansione del nostro network a livello globale e, naturalmente, destinazioni come Roma sono incluse in questa considerazione più ampia. Aspettiamo e vediamo». [post_title] => Cathay Pacific: «La domada dall'Italia è forte. Roma? Aspettiamo e vediamo» [post_date] => 2024-10-15T09:15:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728983733000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476692 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La società di consulenza e servizi immobiliari Ipi chiama Emilio Valdameri a guidare l'appena costituita business unit hospitality. Conseguita la laurea in ingegneria civile al Politecnico di Milano e l'Mba alla Sda Bocconi, Valdameri entra in Edilnord (Gruppo Fininvest) come responsabile delle iniziative turistiche fino alla dismissione da parte del gruppo delle attività immobiliari; successivamente, in qualità di consulente di società e fondi immobiliari, si occupa dello sviluppo di svariate operazioni immobiliari turistiche e ricettive, sia in Italia sia all’estero. Più di recente, ha ricoperto il ruolo di head of hotels & leisure in Colliers Italia e di head of hospitality in Gabetti. Ha inoltre svolto diversi ruoli istituzionali: dal 2002 al 2011 è stato infatti presidente nazionale di Rescasa (Federazione italiana residence) e membro di giunta di Confturismo (Confcommercio); dal 2005 al 2011, presidente della commissione turismo Uni per la normazione internazionale del settore. Dal 2011 al 2014, presidente della commissione turismo di Federimmobiliare. E’ stato infine docente del master in turismo internazionale dello Iulm e dell’università Bicocca di Milano. “Essere parte di Ipi è per me un grande privilegio e orgoglio, oltre che rappresentare la sintesi ideale delle numerose esperienze maturate nel corso della mia vita professionale - sottolinea lo stesso Valdameri -. La nuova business unit Hospitality si propone infatti di valorizzare e incrementare, oltre alle attività di agency e brokerage, anche i servizi specialistici al real estate e il management alberghiero già operativo nella varie società specializzate del gruppo. Con il mio inserimento, in particolare, tutte le attività immobiliari a declinazione turistico-ricettiva vengono ora monitorate e coordinate dalla sede centrale, dove si valutano i criteri di fattibilità di ogni intervento, sia esso un complesso processo di sviluppo, sia una semplice transazione o compravendita. Solo nel primo mese sono state analizzate e valutate oltre 20 iniziative, grazie alla preziosa collaborazione di tutti i responsabili delle sedi sul territorio e dei tecnici specializzati già presenti in azienda". Ipi è una delle più importanti realtà immobiliari del Paese. Fondata nel 1970 da Toro Assicurazioni, entra nella galassia Fiat nel 1984 fino al 2004, anno della quotazione in Borsa. Dal 2009 fa capo alla famiglia Segre di Torino e da allora ha iniziato la sua espansione fino a diventare quella di oggi: nove sedi sul territorio, 260 fra dipendenti e collaboratori, oltre 250 milioni di euro di patrimonio immobiliare, 100 di patrimonio netto e un fatturato di quasi 22 milioni di euro distribuiti su varie linee di business immobiliari cui da oggi si aggiunge anche l'hospitality. La holding detiene anche il 100% della Lingotto Hotels, che gestisce due strutture a marchio Nh e Hilton, sta sviluppando un resort in Toscana e intende espandersi presto con ulteriori nuove aperture. [post_title] => Ipi chiama Emilio Valdameri a guidare la nuova business unit hospitality [post_date] => 2024-10-15T09:07:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728983269000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Ridare valore a chi ha valore”. Questo lo scopo di Ezio Barroero, Presidente del gruppo Lab Travel. E lo raggiunge consentendo ai personal voyager Euphemia libertà di lavorare come e dove preferiscono, a costo zero, alleggeriti di ogni incombenza e rimettendo al primo posto la creatività insita in questo mestiere e la relazione con il cliente, favorita dalla serenità dell’individuo. La realtà di Euphemia è all’80% al femminile, con 132 consulenti donne sui 150 totali. L’agente “tipo” della società è, quindi, donna, ha fra i 40 e i 70 anni, una ricca esperienza alle spalle e una clientela consolidata. Questo tipo di figura è una risorsa centrale per l’azienda e un valore insostituibile. “Fare l’agente di viaggio è un mestiere molto femminile - sostiene Ezio Barroero -. Il cliente se si affida a te è perché gli è stata trasmessa fiducia, semplicità, presenza”. E questi sono i valori che trasmettono le loro consulenti ai clienti. E prosegue: “In tutto il turismo le donne rappresentano l’80%, peccato che i posti apicali siano ricoperti dagli uomini”. Ma ritiene che si tratti di una tendenza che invertirà la sua rotta. “Quando facevo l’agente di viaggio, le mie colleghe più brave erano donne e i clienti erano legati a queste figure, non all’agenzia in sé - rivela Michele Zucchi, ad Euphemia -. E così è ancora oggi. È l’agente che si porta dietro il portafoglio clienti perché è il cliente che alla fine sceglie a chi affidarsi”. E quando fa la sua scelta, lo fa in base a diversi criteri di cui “il determinante, secondo noi, è l’agente di viaggio che per un 80-90% è donna.” Euphemia ha 52 filiali a disposizione dei propri -o, meglio, delle proprie- consulenti di cui scelgono liberamente se usufruire o meno. I luoghi fisici a disposizione si caratterizzano per essere delle zone intime che rispecchiano la personalità del venditore anche nell’arredamento, che combacia con la personalità del cliente. Con 65 milioni di fatturato e 15 anni di continua crescita (eccezione fatta per gli anni del Covid), Euphemia si consolida nel mercato attuale tracciando una nuova rotta. “Ci stiamo ritagliando una nicchia di mercato che arriverà a rappresentare il 20% nei prossimi tre o quattro anni. Una nicchia remunerativa e meritocratica” che secondo Euphemia è destinata a crescere. Di Elisa Biagioli [post_title] => Euphemia: “Ridare valore a chi ha valore” [post_date] => 2024-10-15T08:30:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728981059000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476605 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Autentico Hospitality, il rinomato brand di ospitalità che rappresenta l’eccellenza dell’accoglienza made in italy, annuncia con l’ingresso di un’altra struttura d’eccezione nella sua rete portando a 20 il numero di hotels in portfolio su tutto il territorio nazionale. Si tratta del Grand Hotel Parker’s, il più antico e prestigioso hotel di Napoli. Ospitalità napoletana ed eleganza d’altri tempi con una delle viste più belle sul Golfo di Napoli, il Grand Hotel Parker’s comprende 67 camere e suite. Con una storia che affonda le radici nel 1870, l'hotel si distingue per la sua eleganza e tradizione, offrendo agli ospiti un'esperienza culinaria indimenticabile presso il George Restaurant. «La passione e la cultura dell’ospitalità continuano dal lontano 1870 e crescono con un occhio attento al futuro e un profondo rispetto per la storia, mantenendo salda la tradizione di ospitalità e qualità che contraddistingue questo luogo – conferma il Chief Experience Officer del Grand Hotel Parker’s Giovanni Torre Avallone - Il Grand Hotel Parker’s è davvero un luogo senza tempo, uno dei riferimenti europei dell’ospitalità napoletana e siamo lieti di poterne condividere con Autentico Hotels fama e prestigio, certi che la professionalità di tutto il team saprà valorizzarne le peculiarità e contribuire alla sua ulteriore crescita». «Siamo entusiasti di accogliere una struttura iconica come il Grand Hotel Parker’s nell’esclusivo club di Autentico Hotels e di avere un punto di riferimento su una destinazione come Napoli, che sul segmento alto di gamma sta registrando una crescita record della domanda – dichiara Mario Cardone CEO & Co-founder del brand - Aver raggiunto le 20 strutture è per noi un importante traguardo che testimonia il nostro costante impegno verso la cura e l’innovazione nel settore dell’ospitalità, permettendoci di continuare a personalizzare il servizio con sempre maggiore attenzione e cura alle singole esigenze delle strutture». [post_title] => Autentico Hospitality, entra il Grand Hotel Parker's, ventesima struttura del brand di lusso [post_date] => 2024-10-11T15:06:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728659162000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "pietro de arena head of marketing alidays travel experience" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":992,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476717","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La città di Catania, ai piedi dell’Etna, offre ai suoi visitatori la sua bellezza storica e una vivace vita commerciale: il Palace Catania Una Esperienze del Gruppo Una risponde sia alle esigenze leisure, sia a quelle business dei propri ospiti. Sorge infatti nella storica via Etnea, nel cuore del centro urbano, ed è vicino a diversi punti di interesse, come piazza Duomo e il monastero dei Benedettini. Dal suo rooftop si guarda la Muntagna: il vulcano che scandisce i ritmi della vita della città e il cui scuro basalto è da secoli pietra di costruzione per palazzi e strade.\r

\r

L’edificio che ospita il Palace Catania è un palazzo storico di fine ‘800, nato come struttura di accoglienza, di cui è stata mantenuta la facciata in stile barocco originale e ricostruita la parte interna. Nel 2005 è stata realizzata un’attenta ristrutturazione in uno stile nuovo e moderno, con richiami alla territorialità. «Catania è nota per il suo barocco, ha un’ottima posizione geografica tra Taormina e Siracusa e un ricco patrimonio artistico e culturale - sottolinea Massimiliano Torre, direttore del Palace Catania Una Esperienze -. È anche un punto di partenza per raggiungere destinazioni vicine\".\r

\r

L’albergo ha 94 camere, un centro congressi, una palestra è un piccolo bagno-turco. \"Stiamo avviando un progetto di rinnovo delle camere per il biennio 2025/26. La nostra posizione strategica consente all’albergo di avere una continuità occupazionale molto elevata durante l’anno, che si colloca tra l’85% e l’86%\".\r

\r

In primo piano il fascino di Catania, fondata dai greci calcidesi nel 700 a.C. e poi abitata anche dai romani, che si è trasformata nel corso del tempo a causa di terremoti ed eruzioni, prendendo forme sempre nuove. \"Tante le esperienze da vivere - conclude il direttore Torre -: dalla scoperta dell’artigianato generato dal riutilizzo della carta ideato da Bottega Cartura alla possibilità di seguire nel centro cittadino la processione di Sant’Agata, patrona di Catania. Si celebra ogni anno dal 3 al 6 febbraio ed è una delle feste religiose con maggior seguito al mondo, condivisa da 400/500mila persone».\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"476732,476730,476733\"]","post_title":"Palace Catania Una Esperienze per vivere una città attiva, testimone della storia","post_date":"2024-10-16T09:13:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729069987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Workshop, enogastronomia, visite guidate alle meraviglie del territorio: si è appena concluso il Familiarisation Trip organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova, per promuovere il territorio ligure presso tour operator e media giapponesi. L'iniziativa, frutto della collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Giappone, ha visto la partecipazione di 9 tour operator e 5 rappresentanti dei media.\r

\r

All'evento, a cui hanno partecipato 30 seller liguri e i 9 buyer giapponesi, si è registrata grande soddisfazione per la qualità dei contatti e l’organizzazione. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno visitato i Palazzi dei Rolli (Palazzo Lomellino e Palazzo Rosso) e le Botteghe Storiche di Genova. La giornata si è conclusa con una cena presso il ristorante dello chef stellato Ivano Ricchebono, già rappresentate dell’Italia e della Liguria a 'Italia, Amore mio!', il più grande festival italiano in Giappone tenutosi lo scorso maggio a Tokyo.\r

\r

Successivamente il gruppo ha esplorato il levante genovese, con una prima tappa a Camogli, dove i partecipanti hanno preso parte alla preparazione della Focaccia di Recco col formaggio in collaborazione con il Consorzio della Focaccia di Recco. La giornata è proseguita con la visita a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, affacciata sul Golfo del Tigullio, e successivamente a Portofino e Sestri Levante, dove il gruppo è stato coinvolto in una cooking experience.\r

\r

L'ultima giornata è iniziata a Portovenere, per poi proseguire con un tour in treno tra i borghi delle Cinque Terre, dove il gruppo ha potuto ammirare la Via dell’Amore, da pochi mesi riaperta al pubblico. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno esplorato La Spezia e visitato il Museo Civico Amedeo Lia. Il tour si è concluso a Lerici.","post_title":"In Liguria e Genova, visite guidate e workshop per tour operator e media giapponesi","post_date":"2024-10-16T09:00:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729069240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Consolidamento delle relazioni con partner e fornitori e sinergie di gruppo su tutti i fattori di produzione, per offrire strumenti e prodotti innovativi e competitivi, che garantiscano la forza necessaria ad affrontare le sfide del mercato: il tour operator Enjoy Destinations e il network EnjoyNet si presentano con una rinnovata determinazione, complice l’ottimizzazione di tutti i processi, lo sviluppo della tecnologia e il potenziamento dell’organico.\r

\r

Si rafforza in particolare il brand del tour operator Enjoy Destinations, la cui programmazione è accessibile anche alle agenzie che non fanno parte di EnjoyNet. Tra le novità, da segnalare un catalogo speciale dedicato ai viaggi di nozze e la collaborazione con Kkm Experience, il nuovo brand di Kkm Group, per la costruzione di iniziative originali. Specializzato in tailor made e viaggi esperienziali, l'operatore può però anche contare sulla piattaforma Edo (Enjoy Destinations online), che permette agli agenti di viaggio di costruire rapidamente preventivi complessi, in grado di combinare trasporti diversi, transfer, alloggi di diverse tipologie, visite guidate, biglietti di ingresso...\r

\r

“Sul fronte del prodotto, la parola d’ordine è collaborazione – spiega il direttore sviluppo, Claudio Rizzi –. Nel caso del tailor made, per esempio, lavoriamo sempre a quattro mani con le agenzie affinché i programmi di viaggio siano realmente allineati alle aspettative dei clienti. I numeri in crescita ci indicano che siamo sulla strada giusta, al pari della fedeltà delle adv che scelgono sempre più frequentemente di lavorare con noi. Alla fiera di Rimini abbiamo anche lanciato la nuova iniziativa Enjoy Destinations Ambassador, dedicata alle agenzie che sviluppano con noi un rapporto privilegiato e continuativo, permettendo loro di distinguersi ulteriormente sul mercato\".\r

\r

Nel 2024 anche il network EnjoyNet ha lavorato principalmente sul consolidamento delle relazioni con i partner e sul potenziamento dell’infrastruttura tecnologica, per ottimizzare i processi di vendita. “Nelle relazioni con gli affiliati privilegiamo la qualità e puntiamo su collaborazioni che possano rivelarsi di reciproca soddisfazione nel lungo periodo - conclude Rizzi -. Il nostro interlocutore ideale è l’imprenditore che ha progetti di crescita in ambiti strategici, e che sente la necessità di poter contare sulla forza di un gruppo pronto a supportarlo. Abbiamo migliorato anche le relazioni con i fornitori, selezionando alcuni tour operator che hanno dimostrato di riconoscere e apprezzare la peculiarità del nostro modello, a cui abbiamo riservato condizioni commerciali agevolate”.\r

\r

","post_title":"Enjoy Destinations: novità viaggi di nozze e sinergie con Kkm Experience","post_date":"2024-10-15T11:28:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728991703000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'era anche il Cafe del Design tra le otto arene tematiche in programma all'Hospitality Day 2024 organizzato da Teamwork a Rimini. Tra i protagonisti, la lifestyle & color consultant e board marketing director di Newh Milano, Silvia Criscione, insieme all'architetto, docente, neuromarketing & neurodesign expert, Luca Vivanti, nonché all'architetto ed head of universal design di Lombardini22, Cristian Catania.\r

\r

Le altre arene hanno inoltre riguardato la comunicazione, l'housekeeping, il food & beverage, il revenue e la tecnologia, gli hotel del futuro e le risorse umane. Alla giornata riminese delle scorso 8 ottobre si sono iscritte oltre 5 mila persone provenienti da tutta Italia; 250 gli speaker presenti e più di 300 le aziende partner.\r

\r

\"Anni fa con Hospitality Day abbiamo piantato un seme - sottolinea il presidente di Teamwork Hospitality, Mauro Santinato -. Oggi raccogliamo i frutti di un progetto che è cresciuto oltre ogni aspettativa. Quest'ultima edizione è stata ancora una volta una festa dell’ospitalità: avere avuto ospiti come il filosofo Umberto Galimberti, il critico gastronomico Edoardo Raspelli, il barman campione del mondo Bruno Vanzan e l’artista Paolo Cevoli è stato un onore e ha reso l'evento ancora più emozionante. L'entusiasmo degli operatori del settore e i feedback positivi che stiamo ricevendo sono la conferma che Hospitality Day è diventato un punto di riferimento imprescindibile per il mondo alberghiero italiano. Non vediamo l'ora di scrivere un nuovo capitolo di questa storia il prossimo anno\".","post_title":"L'arena Cafe del Design protagonista dell'Hospitality Day 2024","post_date":"2024-10-15T10:58:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728989903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’integrazione tra travel e fleet management è oggi una necessità urgente per le aziende che vogliono essere competitive e sostenibili. Le due sfide cruciali per il prossimo futuro sono rappresentate dalla gestione dei costi in costante crescita e dalla transizione energetica. Sono questi alcuni tra i principali spunti emersi nel corso del talk show promosso da Business Mobility.Travel alla fiera di Rimini, dal titolo Travel&Fleet: sarà l’anno della verità per l’integrazione tra le due funzioni? L’ottimizzazione dei trasporti nel business travel.\r

\r

Il meeting è stata occasione per la presentazione del Business travel lounge lab: l’osservatorio, costituito nel 2023, ha illustrato i risultati di una sua prima analisi, che fotografa lo stato attuale della gestione delle funzioni di business travel e fleet management all’interno delle aziende. Si scopre così che oggi in soli tre casi su dieci il fleet manager ricopre anche il ruolo di travel manager. Come accennato sopra, le due principali sfide, nell’adattarsi a nuove forme di mobilità, segnalate dal campione intervistato sono rappresentante dall’aumento dei costi (indicato dal 76% del campione), nonché dalla sostenibilità e dalla trasformazione energetica (62%).\r

\r

Gli intervistati hanno poi indicato i principali vantaggi derivanti da una maggiore integrazione di queste due funzioni: una visione strategica e coordinata (79% delle risposte); un’integrazione ottimizzata tra travel e fleet management per i viaggi dei dipendenti (59%) e le strategie integrate per la sostenibilità. Passando poi al mondo del noleggio, punto di incontro tra i mondi fleet and travel, il rent a car viene utilizzato dalle aziende sia per auto pre-lease/sostitutiva, sia per viaggi di lavoro di breve durata.\r

\r

“L’integrazione tra fleet e travel rappresenta un'evoluzione naturale per le aziende che mirano a ottimizzare i costi e a migliorare l'efficienza operativa - ha confermato durante la tavola rotonda la travel mobility manager Enereco, Liliana Rojas - . Questa sinergia permette una gestione unificata sia dei veicoli aziendali sia delle trasferte, offrendo un controllo centralizzato su spese, utilizzo delle risorse e impatto ambientale. Grazie a soluzioni digitali avanzate, le aziende possono ora tracciare in tempo reale i viaggi e l’utilizzo della flotta, riducendo il rischio di sprechi e migliorando la sostenibilità”.\r

\r

In piena sintonia Elena Saracino, head of Italy Pliant, che ha sottolineato come proprio tale integrazione rappresenti \"una strategia innovativa per ottimizzare la gestione dei viaggi aziendali e delle flotte di veicoli. Unificando questi due aspetti, le aziende possono migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi e semplificare i processi. In questo contesto, noi di Pliant, in collaborazione con Visa, stiamo sviluppando le carte Fleet 2.0. Le aziende avranno quindi la possibilità di emettere e gestire carte travel e carte fleet su un'unica piattaforma”.\r

\r

","post_title":"Il futuro dei viaggi corporate è nell'integrazione tra travel e fleet management","post_date":"2024-10-15T10:02:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728986569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476663","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In attesa dell'aggiunta del quinto volo settimanale da Milano Malpensa a Hong Kong «programmata per fine ottobre» il sentiment sull'andamento del traffico si conferma «più che positivo, con una domanda forte in entrambe le direzioni»: Adrien Ng, area head Southern Europe di Cathay Pacific, fresco di nomina, ribadisce la valenza del mercato Italia.\r

\r

«Quello italiano è tradizionalmente un bacino molto importante per Cathay. Certo, la semplificazione da parte della Cina sui visti di ingresso sta incentivando i viaggi, anche verso la Greater Bay Area. Inoltre, da novembre, Costa posizionerà una sua nave qui. Un traffico importante non solo in termini di p2p ma anche per le prosecuzioni oltre il nostro hub di Hong Kong, verso Australia, Nuova Zelanda, ma anche Sud-est asiatico e Indonesia».\r

\r

E, a fronte di una concorrenza sulle rotte Asia (Cina)-Milano sempre più agguerrita, la compagnia non smette di investire sul prodotto per catturare la scelta dei passeggeri: «Siamo una compagnia aerea premium, quindi i passeggeri ci scelgono per la qualità del nostro servizio a bordo, che continua ad evolvere ad esempio con la nuova business class Aria Suite o la nuova Premium economy, che verrà progressivamente introdotta su tutta la flotta».\r

\r

Flotta che attualmente conta «un centinaio di aeromobili in ordine, tra cui i nuovi B777-9 destinati al lungo raggio, che dovrebbero entrare in servizio nel 2025».\r

\r

\r

\r

Cathay continua quindi a ripristinare capacità sul proprio network internazionale, stimando di recuperare appieno i livelli pre-Covid entro il 2025. «Quest'anno abbiamo annunciato 15 nuove destinazioni nel nostro network e abbiamo già volato su otto di esse. A livello europeo abbiamo voli per nove città europee e sette paesi diversi, in risposta ad una domanda molto forte».\r

\r

Possibilità di una nuova apertura su Roma? «Dobbiamo sempre considerare l'espansione del nostro network a livello globale e, naturalmente, destinazioni come Roma sono incluse in questa considerazione più ampia. Aspettiamo e vediamo».\r

\r

","post_title":"Cathay Pacific: «La domada dall'Italia è forte. Roma? Aspettiamo e vediamo»","post_date":"2024-10-15T09:15:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728983733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La società di consulenza e servizi immobiliari Ipi chiama Emilio Valdameri a guidare l'appena costituita business unit hospitality. Conseguita la laurea in ingegneria civile al Politecnico di Milano e l'Mba alla Sda Bocconi, Valdameri entra in Edilnord (Gruppo Fininvest) come responsabile delle iniziative turistiche fino alla dismissione da parte del gruppo delle attività immobiliari; successivamente, in qualità di consulente di società e fondi immobiliari, si occupa dello sviluppo di svariate operazioni immobiliari turistiche e ricettive, sia in Italia sia all’estero. Più di recente, ha ricoperto il ruolo di head of hotels & leisure in Colliers Italia e di head of hospitality in Gabetti. Ha inoltre svolto diversi ruoli istituzionali: dal 2002 al 2011 è stato infatti presidente nazionale di Rescasa (Federazione italiana residence) e membro di giunta di Confturismo (Confcommercio); dal 2005 al 2011, presidente della commissione turismo Uni per la normazione internazionale del settore. Dal 2011 al 2014, presidente della commissione turismo di Federimmobiliare. E’ stato infine docente del master in turismo internazionale dello Iulm e dell’università Bicocca di Milano.\r

\r

“Essere parte di Ipi è per me un grande privilegio e orgoglio, oltre che rappresentare la sintesi ideale delle numerose esperienze maturate nel corso della mia vita professionale - sottolinea lo stesso Valdameri -. La nuova business unit Hospitality si propone infatti di valorizzare e incrementare, oltre alle attività di agency e brokerage, anche i servizi specialistici al real estate e il management alberghiero già operativo nella varie società specializzate del gruppo. Con il mio inserimento, in particolare, tutte le attività immobiliari a declinazione turistico-ricettiva vengono ora monitorate e coordinate dalla sede centrale, dove si valutano i criteri di fattibilità di ogni intervento, sia esso un complesso processo di sviluppo, sia una semplice transazione o compravendita. Solo nel primo mese sono state analizzate e valutate oltre 20 iniziative, grazie alla preziosa collaborazione di tutti i responsabili delle sedi sul territorio e dei tecnici specializzati già presenti in azienda\".\r

\r

Ipi è una delle più importanti realtà immobiliari del Paese. Fondata nel 1970 da Toro Assicurazioni, entra nella galassia Fiat nel 1984 fino al 2004, anno della quotazione in Borsa. Dal 2009 fa capo alla famiglia Segre di Torino e da allora ha iniziato la sua espansione fino a diventare quella di oggi: nove sedi sul territorio, 260 fra dipendenti e collaboratori, oltre 250 milioni di euro di patrimonio immobiliare, 100 di patrimonio netto e un fatturato di quasi 22 milioni di euro distribuiti su varie linee di business immobiliari cui da oggi si aggiunge anche l'hospitality. La holding detiene anche il 100% della Lingotto Hotels, che gestisce due strutture a marchio Nh e Hilton, sta sviluppando un resort in Toscana e intende espandersi presto con ulteriori nuove aperture.","post_title":"Ipi chiama Emilio Valdameri a guidare la nuova business unit hospitality","post_date":"2024-10-15T09:07:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728983269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Ridare valore a chi ha valore”. Questo lo scopo di Ezio Barroero, Presidente del gruppo Lab Travel. E lo raggiunge consentendo ai personal voyager Euphemia libertà di lavorare come e dove preferiscono, a costo zero, alleggeriti di ogni incombenza e rimettendo al primo posto la creatività insita in questo mestiere e la relazione con il cliente, favorita dalla serenità dell’individuo.\r

\r

La realtà di Euphemia è all’80% al femminile, con 132 consulenti donne sui 150 totali. L’agente “tipo” della società è, quindi, donna, ha fra i 40 e i 70 anni, una ricca esperienza alle spalle e una clientela consolidata.\r

\r

Questo tipo di figura è una risorsa centrale per l’azienda e un valore insostituibile. “Fare l’agente di viaggio è un mestiere molto femminile - sostiene Ezio Barroero -. Il cliente se si affida a te è perché gli è stata trasmessa fiducia, semplicità, presenza”. E questi sono i valori che trasmettono le loro consulenti ai clienti. E prosegue: “In tutto il turismo le donne rappresentano l’80%, peccato che i posti apicali siano ricoperti dagli uomini”. Ma ritiene che si tratti di una tendenza che invertirà la sua rotta.\r

\r

“Quando facevo l’agente di viaggio, le mie colleghe più brave erano donne e i clienti erano legati a queste figure, non all’agenzia in sé - rivela Michele Zucchi, ad Euphemia -. E così è ancora oggi. È l’agente che si porta dietro il portafoglio clienti perché è il cliente che alla fine sceglie a chi affidarsi”. E quando fa la sua scelta, lo fa in base a diversi criteri di cui “il determinante, secondo noi, è l’agente di viaggio che per un 80-90% è donna.”\r

\r

Euphemia ha 52 filiali a disposizione dei propri -o, meglio, delle proprie- consulenti di cui scelgono liberamente se usufruire o meno. I luoghi fisici a disposizione si caratterizzano per essere delle zone intime che rispecchiano la personalità del venditore anche nell’arredamento, che combacia con la personalità del cliente.\r

\r

Con 65 milioni di fatturato e 15 anni di continua crescita (eccezione fatta per gli anni del Covid), Euphemia si consolida nel mercato attuale tracciando una nuova rotta. “Ci stiamo ritagliando una nicchia di mercato che arriverà a rappresentare il 20% nei prossimi tre o quattro anni. Una nicchia remunerativa e meritocratica” che secondo Euphemia è destinata a crescere.\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Euphemia: “Ridare valore a chi ha valore”","post_date":"2024-10-15T08:30:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728981059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476605","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Autentico Hospitality, il rinomato brand di ospitalità che rappresenta l’eccellenza dell’accoglienza made in italy, annuncia con l’ingresso di un’altra struttura d’eccezione nella sua rete portando a 20 il numero di hotels in portfolio su tutto il territorio nazionale. Si tratta del Grand Hotel Parker’s, il più antico e prestigioso hotel di Napoli.\r

\r

Ospitalità napoletana ed eleganza d’altri tempi con una delle viste più belle sul Golfo di Napoli, il Grand Hotel Parker’s comprende 67 camere e suite.\r

\r

Con una storia che affonda le radici nel 1870, l'hotel si distingue per la sua eleganza e tradizione, offrendo agli ospiti un'esperienza culinaria indimenticabile presso il George Restaurant.\r

\r

«La passione e la cultura dell’ospitalità continuano dal lontano 1870 e crescono con un occhio attento al futuro e un profondo rispetto per la storia, mantenendo salda la tradizione di ospitalità e qualità che contraddistingue questo luogo – conferma il Chief Experience Officer del Grand Hotel Parker’s Giovanni Torre Avallone - Il Grand Hotel Parker’s è davvero un luogo senza tempo, uno dei riferimenti europei dell’ospitalità napoletana e siamo lieti di poterne condividere con Autentico Hotels fama e prestigio, certi che la professionalità di tutto il team saprà valorizzarne le peculiarità e contribuire alla sua ulteriore crescita».\r

\r

«Siamo entusiasti di accogliere una struttura iconica come il Grand Hotel Parker’s nell’esclusivo club di Autentico Hotels e di avere un punto di riferimento su una destinazione come Napoli, che sul segmento alto di gamma sta registrando una crescita record della domanda – dichiara Mario Cardone CEO & Co-founder del brand - Aver raggiunto le 20 strutture è per noi un importante traguardo che testimonia il nostro costante impegno verso la cura e l’innovazione nel settore dell’ospitalità, permettendoci di continuare a personalizzare il servizio con sempre maggiore attenzione e cura alle singole esigenze delle strutture».","post_title":"Autentico Hospitality, entra il Grand Hotel Parker's, ventesima struttura del brand di lusso","post_date":"2024-10-11T15:06:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1728659162000]}]}}