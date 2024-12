Nicolaus rafforza l’offerta voli su Sharm con partenze il 29 dicembre da Malpensa e Bari Cresce la richiesta per l’Egitto a Capodanno, tanto che il gruppo Nicolaus ha deciso di rafforzare il piano trasporti con voli aggiuntivi su Sharm El Sheikh per partenze il 29 dicembre da Milano Malpensa e da Bari. Il mar Rosso si conferma insomma una delle destinazioni cardine nella strategia dell’operatore pugliese, tanto che le previsioni sono di un raddoppio dei volumi anno su anno nella prima parte del 2025. Attualmente il prodotto in esclusiva della compagnia sulla destinazione conta mille camere: 700 Valtur e 300 Nicolaus Club, suddivise tra seu resort unicamente a 4 e 5 stelle. Tra le novità di spicco, il Valtur Marsa Alam Reef Oasis Suakin Resort: una struttura premium che si posiziona come elemento di punta nella proposta per la meta egiziana. La new entry va in particolare a sommarsi nell’area al Valtur Marsa Alam Pickalbatros Portofino e al Nicolaus Club Three Corners Sea Beach Resort. A Sharm, il gruppo attualmente conta invece il Valtur Sharm El Sheik Reef Oasis Blue Bay, il Valtur Sharm El Sheik Albatros Laguna Vista Resort e il Nicolaus Club Sunrise Remal Resort. A conferma del ruolo chiave della destinazione mar Rosso, inoltre, l’importante investimento stanziato dal gruppo per il recente evento a Marsa Alam, che ha visto oltre 100 agenti di viaggio vivere in prima persona la programmazione e l’impostazione del prodotto nel suo insieme, toccando con mano un’offerta unica per completezza e capacità di sorprendere. “Il mar Rosso non è solo una destinazione, ma una promessa di belle esperienze da fare tutto l’anno – spiega la direttrice commerciale, Isabella Candelori -. In questo senso è unica. E ne è la dimostrazione la ripresa che sta facendo registrare, con straordinarie prospettive di crescita per noi dovute alla tipologia di prodotto che proponiamo: il Capodanno ci sta dando grandi soddisfazioni, così come l’avvio del 2025. La new entry Valtur Marsa Alam Reef Oasis Suakin Resort è un vero e proprio colpo di mercato, messo a punto in un momento strategico e anche per questo complesso. Ne siamo davvero orgogliosi e il miglior riscontro possibile è quello delle 100 adv che hanno da poco avuto modo di testarne direttamente la qualità globale ”. Condividi

