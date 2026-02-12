New York: Alpitour World sponsor di “Where the world comes to play” “Where the world comes to play” è la nuova campagna di marketing ideata da New York City Tourism + Conventions. Attiva in 20 mercati globali tra cui l’Italia fino a giugno 2026, l’inziativa arriva in vista della Fifa World Cup 2026, durante la quale la regione New York/New Jersey ospiterà otto partite, inclusa la finale dei mondiali. Per l’Italia, Nyc Tourism ha scelto come partner Alpitour World, con Turisanda1924 e Neos, dando vita a pubblicità già attive nelle principali città italiane tra cui Bari, Bologna, Brescia, Genova, Milano, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Roma, Torino, Verona e Vicenza. «In qualità di punto di riferimento negli Stati Uniti per viaggi internazionali e sede della finale dei mondiali di calcio 2026, la città è la destinazione da non perdere la prossima estate – ha dichiarato Julie Coker, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. Che siate appassionati di calcio o semplicemente desideriate vivere appieno tutte le opportunità offerte dai cinque distretti della città, vi rivolgiamo un caloroso invito a unirvi a noi a New York, dove il mondo si mette in gioco». «Siamo felici di essere nuovamente partner di una delle campagne pubblicitarie più importanti di New York City” – aggiunge Paolo Guariento, chief product officer – specialties division di Alpitour World -. Alpitour World ha sempre mantenuto un forte impegno verso New York, una città centrale nella strategia di gruppo che mira a ottimizzare sia il settore del tour operating sia quello dell’aviation. Quest’anno abbiamo confermato le novità introdotte lo scorso anno, che sono state molto apprezzate dai nostri clienti, sempre più alla ricerca di servizi di alta qualit». Neos da Bari a New York Tra queste, il collegamento diretto Neos tra Bari e New York City, che ripartirà dal prossimo 2 giugno e fino al 30 ottobre e che quest’anno raddoppia rispetto all’estate scorsa, con due frequenze settimanali; confermate, inoltre, le tre frequenze settimanali da Milano Malpensa e il volo bisettimanale da Palermo (disponibile da giugno a settembre). Inoltre, con Turisanda1924 sarà possibile assistere alle partite di Nba al Madison Square Garden, con accesso esclusivo due ore prima dell’inizio per incontrare i giocatori e osservare da vicino il riscaldamento delle squadre, e vivere la magia degli Us Open, con posti privilegiati e accesso a eventi speciali. Accanto alle proposte sportive, Turisanda1924 offre un’ampia selezione di tour di gruppo e itinerari individuali per scoprire New York City in autonomia, arricchiti da esperienze esclusive come il restaurant pass Serafina, l’accesso a un celebre speakeasy, ai principali punti panoramici e alla vip lounge dell’aeroporto Jfk per i clienti Neos. La programmazione include inoltre i tour di gruppo Voyager New York e Voyager Family New York, pensati rispettivamente per chi desidera un itinerario completo e per le famiglie in cerca di un viaggio ricco di attività, con il supporto di un ufficio assistenza Turisanda1924 con personale italiano. Condividi

\r

«Il nostro chiaro orientamento per il 2026 rimane lo sviluppo qualitativo del turismo greco, con l'obiettivo non solo di aumentare i dati turistici, ma soprattutto di garantire che i benefici siano diffusi in tutta la società e che l'attività turistica si estenda in tutto il paese e durante tutto l'anno»: Olga Kefalogianni, ministro del turismo della Grecia, punta i riflettori sulle priorità della politica turistica per il 2026, in occasione di un incontro con gli albergatori greci.\r

\r

Dopo aver registrato il terzo anno consecutivo di record sia in termini di arrivi che di ricavi, la Grecia sta definendo i punti focali di quest'anno, concentrandosi sulla crescita qualitativa, sulla diversificazione dei mercati e sulla destagionalizzazione.\r

\r

Un pilastro centrale della strategia è l'ulteriore apertura a nuovi mercati internazionali e il rafforzamento dei collegamenti aerei dall'Europa, dagli Stati Uniti e dall'Asia.\r

\r

Kefalogianni ha fatto particolare riferimento al recente lancio dei primi voli diretti tra l'India e la Grecia da parte di IndiGo, descrivendo l'iniziativa come un passo strategico per attirare visitatori con un forte interesse per esperienze di viaggio autentiche.\r

«L'obiettivo di questo primo volo storico è quello di sfruttare il collegamento tra i due paesi per attirare visitatori con un interesse particolare per l'autentica esperienza turistica greca».\r

\r

Sono inoltre in corso iniziative per semplificare e ampliare le procedure di ottenimento dei visti con l'istituzione di due nuove autorità diplomatiche greche in India. Allo stesso tempo, è in fase di completamento una gara d'appalto per un nuovo centro visti.\r

\r

Sul fronte normativo, il ministro ha fatto riferimento all'attuazione delle norme operative e di sicurezza per gli affitti a breve termine, in vigore da ottobre, nonché alla sospensione delle nuove registrazioni nel centro di Atene, misura ora estesa al centro di Salonicco.\r

\r

Sono stati firmati memorandum di cooperazione con 20 autorità locali per sostenere la creazione di organizzazioni di gestione e marketing delle destinazioni (Dmmo), con l'obiettivo di evidenziare le caratteristiche distintive di ciascuna regione e rafforzarne l'attrattiva durante tutto l'anno.\r

\r

La Grecia sta inoltre partecipando alla definizione della prima strategia unificata dell'Ue per il turismo sostenibile, posizionandosi all'interno di un più ampio sforzo europeo volto a promuovere la resilienza e la competitività.\r

\r

Particolare enfasi viene data al turismo montano. Per la prima volta, il suo sviluppo è stato integrato nella strategia ufficiale del Ministero del Turismo, consentendo alle stazioni sciistiche di utilizzare le loro infrastrutture durante tutto l'anno.\r

\r

","post_title":"Il 2026 della Grecia, fra qualità, diversificazione dei mercati e destagionalizzazione","post_date":"2026-02-12T15:29:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1770910151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sardegna regina dell'estate. Dopo un 2025 che, soprattutto per il nord della regione, ha procurato numeri record, il 2026 è già proiettato verso un'estate che sembra partita con il piede giusto. A generare ottimismo, almeno in casa di Delphina Hotels & Resorts, è soprattutto la componente straniera. «La clientela svizzera è tornata, quella statunitense non ha mai cessato di sceglierci e si prevede sarà ancora più numerosa grazie al volo diretto operato da Delta Airlines da New York a Olbia - commenta il direttore generale, Libero Muntoni -. In generale, i mercati di lungo raggio stanno mettendo a segno performance estremamente interessanti e sono destinati a crescer ancora. Penso ad esempio ai flussi provenienti dalle Americhe, con Canada, Usa e Brasile in primo piano, ma anche all'India. Si tratta di una clientela che prenota con largo anticipo e che sceglie strutture e servizi di alto livello». Questa tipologia di turisti porta in dote anche un prezioso allungamento della stagione: «Quest'anno - aggiunge il manager - protrarremo le date di apertura cominciando una settimana prima e terminando una o due settimane dopo in base alle strutture».\r

Cresce la domanda a 4 e 5 stelle\r

Dall'osservatorio privilegiato di Delphina, catena alberghiera con un'operatività concentrata sulle otto strutture di proprietà tutte nel nord della Sardegna, emergono importanti trend che influenzeranno la prossima stagione: «I picchi di domanda che in passato caratterizzavano il mese di agosto si sono un po' appiattiti. Sicuramente questo andamento è influenzato anche dalle tariffe disincentivanti praticate dai vettori. In generale, crescono le prenotazioni sulle stagioni di spalla e, fattore ancor più rilevante, si allarga la forbice fra una fascia media che risente di una ridotta capacità di spesa e una fascia alto spendente - quella che torna a sceglierci per la qualità dei nostri servizi - che predilige strutture dalle 4 alle 5 stelle lusso».\r

\r

Proprio per questo, la catena alberghiera sta compendo investimenti importanti in direzione delle risorse umane: «L'accoglienza assume un ruolo fondamentale nel rapporto con il cliente. E' il nostro biglietto da visita e un ambito sul quale è necessario effettuare un investimento strategico continuo. Per questo continueremo a concentrarci sulla formazione e sulla soddisfazione del nostro staff, ad esempio intervenendo sugli alloggi del personale». Fra gli altri settori di sviluppo, Muntoni cita il costante miglioramento dell'offerta e dei servizi presenti nelle otto strutture.","post_title":"Delphina, Muntoni: «I mercati a lungo raggio traineranno l'estate»","post_date":"2026-02-12T15:10:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1770909010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Innsbruck allunga lo sguardo alla primavera quando, dal 27 marzo al 6 aprile, la Marktplatz si trasforma in un variopinto giardino pasquale in cui l’artigianato d’eccellenza incontra i sapori del territorio e le più antiche usanze tirolesi. \r

La capitale delle Alpi austriache celebra la rinascita primaverile con un programma denso di musica, cultura e attività per famiglie che accompagnano l'atteso mercatino di Pasqua: il momento ideale per scoprire una città capace di unire il fascino della storia alle ultime discese sugli sci e ai primi tour in bicicletta lungo il fiume Inn.\r

Un appuntamento centrale della stagione, che accoglie all'ombra della maestosa Nordkette la vivacità del centro storico. Oltre trenta bancarelle accuratamente decorate accoglieranno i visitatori ogni giorno, dal 27 marzo al 6 aprile dalle 11 alle 20, offrendo una selezione internazionale di artigianato di alta qualità tra l'odore dei pinoli appena sfornati. Passeggiando tra gli stand, gli ospiti potranno scoprire manufatti artistici in legno e ceramica, creazioni di gioielleria, uova dipinte a mano, profumi e candele provenienti da sei Paesi: Austria, Germania, Francia, Polonia, Spagna e Ungheria. E, ovviamente, le tipiche pantofole in pelle tirolesi.\r

L'esperienza gastronomica, altrettanto ricca, spazia dalla tipica colazione rinforzata del Frühshoppen ai grandi classici locali come lo speck e il formaggio di malga, fino ai dolci Baumstriezel appena sfornati, al torrone e alle mandorle caramellate. Per chi cerca sapori contemporanei o internazionali non mancano le Tornado Potatoes e i churros che rendono la sosta culinaria un viaggio tra tradizione e innovazione. Il tutto immerso in un'atmosfera gioiosa in cui anche i più piccoli possono divertirsi nel \"Mondo dei bambini\", aperto dalle 11 alle 17 con laboratori di bricolage, giochi e concorsi di disegno.\r

La Pasqua a Innsbruck non è una festa commerciale, ma un tuffo profondo nelle radici culturali del Tirolo: un ricco programma anima le piazze e i vicoli del centro con esibizioni giornaliere di musica popolare. Il debutto ufficiale sarà venerdì 27 marzo con i Goaslschnalzer di Innsbruck, i cui schiocchi di frusta annunciano l'inizio dei festeggiamenti. Nei giorni successivi si alterneranno gruppi come la Höttinger Tanzlmusig e gli Innsbrucker Böhmische, portando in scena melodie che risuoneranno tra il Tettuccio d'Oro e la riva dell'Inn. Particolare fascino rivestono riti come il Grasausläuten del 30 marzo, in cui il suono dei campanacci viene utilizzato per \"risvegliare l'erba\" e chiamare la primavera, o il suggestivo Karfreitagsratschen del venerdì santo, quando le raganelle di legno suonate dai bambini sostituiscono le \"campane volate a Roma\" per il lutto.","post_title":"Innsbruck: è tempo di primavera e del ritorno del mercatino di Pasqua","post_date":"2026-02-12T15:01:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1770908494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507284\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Falkensteiner Montafon[/caption]\r

Falkensteiner Hotels & Residences punta sul segmento famiglia e presenta la speciale promozione \"Marzo, marzo, marzo\".\r

Grazie a questa opportunità, le famiglie potranno usufruire di un credito hotel di 40 euro per notte e camera e del noleggio sci gratuito per bambini fino a 12 anni, per soggiorni dal 20 febbraio al 18 aprile 2026, prenotabili fino al 15 marzo 2026 sia nelle proprietà in Austria che in quelle altoatesine.\r

Sport ed esperienze\r

Fra le strutture disponibili, il Falkensteiner Hotel Sonnenalpe è l’indirizzo ski-in/ski-out perfetto quando si viaggia insieme. Oltre alle discese, la struttura offre un ampio ventaglio di esperienze outdoor come lo slittino, il pattinaggio sul ghiaccio o una gita in slitta trainata da cavalli per ammirare i paesaggi circostanti. Al rientro, l’Acquapura spa è ideale per recuperare le energie.\r

Sempre in Carinzia, a breve distanza dal comprensorio di Nassfeld e a pochi passi dalla stazione cabinovia Millennium - Express, il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia è il place to stay per coppie, gruppi di amici e famiglie che vogliono combinare i giochi sulla neve con il desiderio di ritrovare l’equilibrio fra mente e corpo.\r

Infine, scegliendo il Vorarlberg, il Falkensteiner Hotel Montafon è l’eco resort da non perdere nella valle del Montafon. Qui è possibile scoprire la montagna d'avventura fra il percorso di ricerca di Golmi, l'Alpine Coaster Golm o il parco Scivoli della foresta, oltre all’ampio programma di intrattenimento ecotainment e al progetto Falky Rangers che prevedono tanti laboratori creativi per imparare a conoscere e rispettare la natura.\r

\r

","post_title":"Falkensteiner Hotels & Residences: in montagna con la promozione di marzo","post_date":"2026-02-12T14:27:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1770906452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Where the world comes to play” è la nuova campagna di marketing ideata da New York City Tourism + Conventions. Attiva in 20 mercati globali tra cui l’Italia fino a giugno 2026, l'inziativa arriva in vista della Fifa World Cup 2026, durante la quale la regione New York/New Jersey ospiterà otto partite, inclusa la finale dei mondiali.\r

\r

Per l’Italia, Nyc Tourism ha scelto come partner Alpitour World, con Turisanda1924 e Neos, dando vita a pubblicità già attive nelle principali città italiane tra cui Bari, Bologna, Brescia, Genova, Milano, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.\r

\r

«In qualità di punto di riferimento negli Stati Uniti per viaggi internazionali e sede della finale dei mondiali di calcio 2026, la città è la destinazione da non perdere la prossima estate - ha dichiarato Julie Coker, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. Che siate appassionati di calcio o semplicemente desideriate vivere appieno tutte le opportunità offerte dai cinque distretti della città, vi rivolgiamo un caloroso invito a unirvi a noi a New York, dove il mondo si mette in gioco».\r

\r

«Siamo felici di essere nuovamente partner di una delle campagne pubblicitarie più importanti di New York City” - aggiunge Paolo Guariento, chief product officer - specialties division di Alpitour World -. Alpitour World ha sempre mantenuto un forte impegno verso New York, una città centrale nella strategia di gruppo che mira a ottimizzare sia il settore del tour operating sia quello dell'aviation. Quest’anno abbiamo confermato le novità introdotte lo scorso anno, che sono state molto apprezzate dai nostri clienti, sempre più alla ricerca di servizi di alta qualit».\r

Neos da Bari a New York\r

Tra queste, il collegamento diretto Neos tra Bari e New York City, che ripartirà dal prossimo 2 giugno e fino al 30 ottobre e che quest’anno raddoppia rispetto all’estate scorsa, con due frequenze settimanali; confermate, inoltre, le tre frequenze settimanali da Milano Malpensa e il volo bisettimanale da Palermo (disponibile da giugno a settembre). Inoltre, con Turisanda1924 sarà possibile assistere alle partite di Nba al Madison Square Garden, con accesso esclusivo due ore prima dell’inizio per incontrare i giocatori e osservare da vicino il riscaldamento delle squadre, e vivere la magia degli Us Open, con posti privilegiati e accesso a eventi speciali. Accanto alle proposte sportive, Turisanda1924 offre un’ampia selezione di tour di gruppo e itinerari individuali per scoprire New York City in autonomia, arricchiti da esperienze esclusive come il restaurant pass Serafina, l’accesso a un celebre speakeasy, ai principali punti panoramici e alla vip lounge dell’aeroporto Jfk per i clienti Neos. La programmazione include inoltre i tour di gruppo Voyager New York e Voyager Family New York, pensati rispettivamente per chi desidera un itinerario completo e per le famiglie in cerca di un viaggio ricco di attività, con il supporto di un ufficio assistenza Turisanda1924 con personale italiano.\r

\r

","post_title":"New York: Alpitour World sponsor di \"Where the world comes to play\"","post_date":"2026-02-12T14:07:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770905246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Italo introdurrà la connessione Internet ultraveloce Starlink, diventando la prima grande compagnia ferroviaria al mondo a dotare l'intera flotta di treni di una connettività affidabile.\r

\r

Starlink è la costellazione satellitare più avanzata al mondo che utilizza l'orbita terrestre bassa per fornire una connessione a banda larga in grado di supportare streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora.\r

\r

Dopo quasi un anno di test sui treni a 300 km/h, Starlink ha raggiunto velocità fino a oltre 400 Mpbs (megabit al secondo) e una bassa latenza di 25 ms (millisecondi). Tra i passeggeri che hanno utilizzato Starlink (sul treno su cui si stavano effettuando i test), l'85% si è dichiarato pienamente soddisfatto. Circa l'80% dei passeggeri ha anche valutato la propria esperienza di navigazione durante l'utilizzo di Starlink migliore rispetto al passato. Italo introdurrà Starlink sulla propria flotta a partire dalla metà del 2026, per concludere l'implementazione nel 2027.\r

\r

Questo accordo rappresenta il primo passo di un progetto più ampio volto ad ampliare i servizi multimediali a bordo di Italo. Nel corso del 2026, le opzioni di intrattenimento a disposizione dei viaggiatori si amplieranno, consentendo loro di usufruire in modo rapido e sicuro di un'ampia gamma di prodotti e servizi innovativi grazie alla nuova connessione.\r

\r

«Questo con Starlink rappresenta un accordo importante e strategico - spiega Gianbattista La Rocca, ad di Italo - che conferma il nostro impegno per migliorare l’esperienza di viaggio. Siamo consapevoli di quanto oggi il mondo sia sempre connesso, per questo abbiamo deciso di investire per offrire ai viaggiatori questa possibilità».\r

\r

«Starlink offre una connettività affidabile e ad alta velocità - aggiunge Jason Fritch, Vice President Starlink Enterprise Sales - SpaceX - in aree difficili a causa della mancanza di infrastrutture o di ostacoli naturali. Siamo entusiasti di portare Starlink nella flotta di Italo e trasformare l'esperienza di viaggio in treno ad alta velocità in una regione particolarmente difficile dal punto di vista geografico come l'Italia».\r

\r

","post_title":"Italo, la flotta sarà dotata entro il 2027 di connessione ultraveloce Starlink","post_date":"2026-02-12T13:10:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770901826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507246","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Venezia 2026, un programma articolato e trasversale che mette in campo un calendario ampio e diversificato lungo tutto l’arco dell’anno. \r

\r

\r

\r

«Il palinsesto 2026 rappresenta al meglio la visione strategica con cui lavoriamo per la città su indicazione dell’amministrazione comunale - ha spiegato l'amministratore unico di Vela spa Piero Rosa Salva - un calendario che mette assieme grandi eventi internazionali e tradizioni identitarie, valorizzando Venezia in tutte le sue dimensioni, dal centro storico alla terraferma. Il nostro obiettivo è generare ricadute positive sul tessuto economico e turistico, promuovendo al contempo sostenibilità e qualità dell’accoglienza. Venezia si conferma una vetrina culturale e di intrattenimento unica al mondo, attrattiva dodici mesi l’anno».\r

\r

«La società Vela spa opera per conto dell'amministrazione comunale con funzioni di accoglienza e promozione della città - ha aggiunto il direttore generale Fabrizio D’Oria - Il nostro impegno quotidiano è volto a garantire un equilibrio tra il rispetto delle tradizioni e l’innovazione necessaria per rispondere alle esigenze di una città in continua evoluzione. La promozione del territorio veneziano è un altro degli obiettivi di Vela spa, attraverso la convegnistica e un palinsesto di eventi capaci di attrarre visitatori, investitori e talenti, puntando su sostenibilità, innovazione e tradizione. Solo così possiamo trasformare le eccellenze locali in motori di sviluppo, generando un impatto positivo sull’economia della città».\r

\r

Il calendario prende il via con l’edizione 2026 del Carnevale, attualmente in corso che, con il titolo di “Olympus – Alle origini del gioco”, rende omaggio alle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. \r

\r

Tra gli eventi, anche gli altri appuntamenti tradizionali cittadini quali la Festa di San Marco (25 aprile), Festa della Sensa (domenica 17 maggio), la Festa del Redentore (sabato 18 luglio) e la Regata Storica (domenica 6 settembre) oltre a, tra le manifestazioni che si sono ormai consolidate nel palinsesto annuale cittadino, il Salone Nautico Venezia (27 - 31 maggio), giunto alla settima edizione, e il Salone dell’Alto Artigianato Italiano che viene riproposto dall’1 al 4 ottobre, entrambi ospitati nello storico compendio dell’Arsenale. E ancora la Su e Zo per i Ponti (12 aprile), Forte in Fiore (19 aprile), Venezia Comics (1-3 maggio), Vogalonga (24 maggio), Homo Faber (1-30 settembre), the Venice Glass Week (12-20 settembre), Venice Design Week (9-18 ottobre), Venice Fashion Week (19-24 ottobre), Venice Cocktail Week (21 – 25 ottobre).\r

\r

Grande spazio all’attività convegnistica, in particolare nei mesi della primavera e dell’autunno, che trova nell’isola del Lido la cornice ideale per un turismo settoriale di alto livello nelle sedi rinnovate di Palazzo del Cinema e Palazzo del Casinò. Tra questi vale la pena di citare che Venezia sarà host city delle prossime edizioni del Best Event Award Italia e Best Event Award World che si terranno dal 24 al 27 novembre 2026, punto di riferimento internazionale per il settore degli eventi.\r

\r

L’estate 2026 riporterà la grande musica in città con una serie di appuntamenti di grande richiamo, tra fine giugno e inizio luglio. Aprirà la stagione dei concerti sotto le stelle di Piazza San Marco, il 25 giugno, il concerto del cantautore italiano Riccardo Cocciante, seguito da una notte all’insegna del bel canto, il 27 giugno, che vede protagonista il celebre tenore Andrea Bocelli, in un concerto che fa parte del suo tour mondiale, seguito dalla doppia serata di Claudio Baglioni in programma il 29 e 30 giugno che inaugura a Venezia il “Gran Tour La Vita è Adesso”. L’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice sarà invece protagonista del tradizionale concerto in Piazza San Marco domenica 5 luglio mentre lunedì 6 luglio sarà Edoardo Bennato ad occupare la scena del salotto cittadino con il primo dei suoi concerti-evento “Quando sarò grande”.\r

\r

Oltre a Piazza San Marco, la programmazione di concerti di musica prosegue anche quest’anno al Parco di San Giuliano, oltre alle molteplici iniziative che valorizzeranno il litorale del Lido con le sue spiagge attrezzate e l’ampia varietà di sport praticabili all’aria aperta.\r

\r

Segue poi l’autunno e inverno veneziano con le tante sorprese con lo sport protagonista - Venice Hospitality Challenge (17 ottobre), Veleziana (18 ottobre), 40° Venice Marathon (25 ottobre) - e le iniziative diffuse per vivere appieno la magia del Natale e del Capodanno, all’interno del calendario Le Città in Festa.\r

\r

Nel 2026 Fondazione MUVE consolida il proprio ruolo di sistema culturale integrato con 13 sedi espositive, tra grandi mostre, nuovi allestimenti permanenti, valorizzazione delle collezioni, ampliamenti e restauri. Tra i progetti più rilevanti figurano la nascita del nuovo polo MUVEC – Casa delle Contemporaneità a Mestre, il percorso verso il Grande Correr e l’ampliamento del Museo del Vetro di Murano.\r

\r

Si conferma infine il grande calendario della Biennale di Venezia: nel 2026 sono in programma la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte (da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre 2026), la 83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (dal 2 al 12 settembre 2026), i Festival di Danza, Musica Contemporanea e Teatro, con artisti, compagnie e protagonisti della scena culturale mondiale.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Venezia, un ricco programma 2026 tra novità, mostre ed eventi","post_date":"2026-02-12T13:08:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1770901730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Lo sport non è “solo” un plus della vacanza ma sta diventando sempre di più la motivazione principale del viaggio, l’esperienza, la passione da condividere. Ma è anche occasione per valorizzare nuove destinazioni. È il messaggio emerso dalla tavola rotonda \"Le vie dello Sport\" a chiusura della seconda giornata della BIT, moderata da Paolo Audino con Francesco Tapinassi (direttore di Toscana Promozione), Andrea Vannucci ( Sporting Vacanze), Fabrizio Di Trapani (director of sales di Mangia's), Luigi Spera (Co-founder Racquet Trend 100%) .\r

La Toscana, ad esempio, come ha spiegato Tapinassi, soffre di una forte concentrazione di flussi: di fatto solo il 4% del territorio toscano è coinvolto dai grandi flussi internazionali. C’è poi un altro aspetto: «Registriamo una forte attenzione da parte di tutto l’incoming rispetto a tutte le attività che si possono fare». Da qui, il rilancio dei cammini, che la Toscana sta trasformando in un progetto, e la realizzazione di un lavoro molto grande di mappatura di tutti i percorsi in bicicletta, per un “tesoretto” di 18.000 km di percorsi già presenti, scaricabili. La regione è inoltre capofila del progetto Italy Golf & More, uno sport molto più articolato e con target più ampi di quanto si pensi. E l’incoming ringrazia. Un esempio? L’ingresso del turismo polacco desideroso di cicloturismo: dopo la promozione nelle fiere di settore, il ritorno è stato di +57% di arrivi in un anno, alto spendenti.\r

Gli operatori confermano il trend. Vannucci ha raccontato come Sporting Vacanze stia esportando il modello alle Maldive puntando a una maratona, e lavori al gemellaggio tra Roma e Al-Ula in Arabia Saudita, dove il gruppo è attivo anche negli e-games, con un interesse sempre crescente di viaggiatori. Di Trapani ha rivendicato il ruolo di Mangia's, pioniere del padel nei resort già 12 anni fa: oggi main sponsor del Sicilia Padel Tour, partner FTP per le Academy a Sciacca e con un accordo col gruppo inglese Nelson Sport per Torre del Barone.\r

Passioni, come lo sport, che diventano sempre più motivo di viaggio e che servono a personalizzare sempre più l’esperienza e le proposte per l’utente, grazie anche all’intelligenza artificiale e al marketing predittivo. Spera ha ripercorso il boom del padel — da 4mila a 10mila campi — e di come oggi con questi numeri si possa fare incoming, strutturando una proposta di livello e distintiva.\r

E se gli sportivi viaggiano per praticare il loro sport del cuore, diventano anche un’enorme mole di dati per creare cluster sempre più precisi. Il rischio però, è che l'AI scelga per il viaggiatore senza nemmeno farlo ragionare, e che la passione prevalga sulla destinazione. Serve quindi capire, studiare e integrare. Gli operatori si muovono: Mangia's col portale AI M-Destination, Sporting Vacanze con un sistema di prenotazione intelligente a disposizione delle agenzie di viaggio e il claim \"Human is Luxury” per valorizzare il ruolo dell’agente “umano” e della relazione nel costruire la migliore vacanza per il cliente.\r

La personalizzazione del prodotto turistico è il futuro, ma richiede un salto culturale e digitale che coinvolga l'intera filiera. Una partita tutta da giocare.","post_title":"Turismo sportivo in Italia: strategie, mercati e AI. Una partita tutta da giocare.","post_date":"2026-02-12T12:12:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1770898349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il futuro dei viaggi è già operativo e passa da digitale, Intelligenza Artificiale e integrazione multimodale. Sono questi gli elementi emersi dal panel “Il futuro è arrivato: AI, dati e viaggi multimodali stanno ridisegnando l’inbound verso l’Italia”, tenuto ieri in BIT Milano da Tania Cultraro, Senior Market Manager (Hotel) Italia & Malta di Trip.com Group.\r

\r

I dati evidenziano come per Trip.com Group il mobile è diventato il canale dominante — oltre il 90% degli ordini transazionali globali a fine 2024. E Trip.com, come brand globale, nel terzo trimestre 2025 ha registrato una crescita di circa il 60% su base annua nelle prenotazioni internazionali. Anche in Italia il digitale accelera, con utenti in aumento e un equilibrio ormai strutturale tra app e web.\r

\r

Il viaggio inizia spesso dal volo, ma il valore si costruisce lungo tutto il percorso: prosegue in treno per gli spostamenti interni e si completa con hotel, trasferimenti, esperienze e attività prenotabili. In questo modo i flussi turistici si estendono oltre le grandi città, generando maggiore valore per i territori e nuove opportunità per operatori e destinazioni.\r

\r

«Il futuro che immaginiamo per l’inbound non è una visione teorica: è già operativo nei comportamenti dei viaggiatori e nelle tecnologie che utilizziamo ogni giorno – spiega Tania Cultraro - Laspiega Tania Cultraro - La domanda esiste, la tecnologia è pronta. L domanda esologia è pronta. La vera sfida – e opportunità – è la collaborazione tra piattaforme, hotel, trasporti e destinazioni per costruire un unico customer journey, più semplice per il viaggiatore e più efficace per il sistema turistico italiano».\r

\r

Trip.com Group conferma così il proprio impegno nel supportare l’evoluzione dell’inbound verso l’Italia, mettendo a disposizione dati, tecnologia e una piattaforma one-stop capace di integrare oltre dieci prodotti di viaggio in un’unica esperienza end-to-end.","post_title":"Trip.com, AI e viaggi multimodali ridisegnano l’inbound verso l’Italia","post_date":"2026-02-12T11:58:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1770897501000]}]}}