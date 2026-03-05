Mapo Travel: assistenza h24 ai clienti in Medio Oriente Anche Mapo Travel interviene sull’assistenza garantita ai passeggeri in viaggio in Medio Oriente. La nota del t.o. In una nota, il tour operator ricorda che «Mapo Travel ha attivato fin da subito tutti gli strumenti operativi per essere vicino ai clienti in viaggio nelle zone colpite dal conflitto in Medio Oriente. Tutti i clienti e le agenzie di viaggio sono assistiti sia dal numero di emergenza a disposizione dei clienti in viaggio che dagli uffici di Bari e Torino. L’assistenza di Mapo Travel è operativa 24h/24. Il tour operator è a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto». Condividi

