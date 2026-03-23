Las Palmas: inaugurato il terminal crociere da 34 milioni di euro Il porto di La Luz e Las Palmas de Gran Canaria ha inaugurato ufficialmente uno fra i maggiori terminal crociere d’Europa, con 14.000 metri quadrati distribuiti su due piani e la capacità di accogliere simultaneamente quattro navi. Operativo dal 2 ottobre, il terminal ha richiesto un investimento di 34 milioni di euro da parte di Global Ports, oltre ai 6 milioni di euro stanziati dall’Autorità Portuale per la riqualificazione dell’area circostante. Definito come «il più grande terminal crociere di tutta Europa», include «innovazione tecnologica ed efficienza energetica e sta già diventando un punto di riferimento anche per altri porti che vogliono imitarlo» ha affermato la presidente dell’Autorità Portuale, Beatriz Calzada in un intervento riportato da Hosteltur. Questa infrastruttura «ci permette di ospitare contemporaneamente quattro navi da crociera e di operare con la massima qualità», il che sta attirando l’attenzione delle principali compagnie di crociera internazionali, che desiderano seriamente investire in no», ha sottolineato. Ha inoltre spiegato che è dotata di «nuovi ponti d’imbarco che migliorano l’esperienza dei passeggeri delle navi da crociera e dimostra la capacità operativa del porto, in questo caso nel settore crocieristico».Il presidente dell’Autorità Portuale ha sottolineato che il nuovo terminal è dotato di “nuovi ‘punti’ che migliorano l’esperienza dei passeggeri delle navi da crociera”. I benefici delle crociere Le navi da crociera “generano attività economica, affari e posti di lavoro, collegandosi con la comunità imprenditoriale, i negozi e l’economia locale”, ha sottolineato. Da parte sua, il presidente di State Ports , Gustavo Santana , ha sottolineato l’importanza di «investire in questo tipo di infrastrutture, che rappresentano il biglietto da visita per i passeggeri delle crociere e che troveranno un terminal di grande spaziosità». Il presidente di State Ports, Gustavo Santana, ha definito l’importanza di “investire in questo tipo di infrastrutture, che rappresentano il biglietto da visita per i passeggeri delle navi da crociera“. Global Ports è un operatore di terminal crocieristici con all’attivo 35 porti in 19 paesi distribuiti. La direttrice generale della società per le isole Canarie, Susana Gutiérrez, ha sottolineato che Las Palmas è un porto chiave, insieme agli altri due progetti a Fuerteventura e Lanzarote, per lo sviluppo dei futuri itinerari atlantici. In quest’ottica, il presidente e ceo della società, Mehmet Kutman, ha previsto che raggiungeranno i due milioni di passeggeri e supereranno agevolmente tale cifra, arrivando a tre milioni in media entro cinque anni. Condividi

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Il presidente di State Ports, Gustavo Santana, ha definito l'importanza di \"investire in questo tipo di infrastrutture, che rappresentano il biglietto da visita per i passeggeri delle navi da crociera\".\r

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Global Ports è un operatore di terminal crocieristici con all'attivo 35 porti in 19 paesi distribuiti. La direttrice generale della società per le isole Canarie, Susana Gutiérrez, ha sottolineato che Las Palmas è un porto chiave, insieme agli altri due progetti a Fuerteventura e Lanzarote, per lo sviluppo dei futuri itinerari atlantici. In quest'ottica, il presidente e ceo della società, Mehmet Kutman, ha previsto che raggiungeranno i due milioni di passeggeri e supereranno agevolmente tale cifra, arrivando a tre milioni in media entro cinque anni.\r

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","post_title":"Las Palmas: inaugurato il terminal crociere da 34 milioni di euro","post_date":"2026-03-23T14:26:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1774275960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa ha ottenuto da AirlineRatings.com la certificazione Seven Star Plus: è la prima volta che una compagnia europea ottiene questo riconoscimento, che identifica le aerolinee che sono in grado di offrire i più elevati standard di sicurezza in cabina. \r

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Per ottenere questa valutazione, AirlineRatings conduce un rigoroso audit di sicurezza che richiede alle compagnie di dimostrare di avere un livello di eccellenza costante in 70 aspetti analizzati in forma anonima durante sei voli consecutivi, sia di corto che di lungo raggio. In questo modo vengono esaminate diverse pratiche operative, dalle dimostrazioni di sicurezza effettuate dall’equipaggio prima del decollo, al comportamento del personale di cabina, al controllo del rispetto delle normative da parte dei passeggeri, fino alla gestione delle turbolenze.\r

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La certificazione Seven Star Plus rappresenta il massimo livello di eccellenza operativa e procedurale e richiede alle compagnie aeree di garantire standard uniformi indipendentemente dal tipo di aeromobile e dalla durata del volo.\r

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«Raggiungere la certificazione Seven Star Plus è un traguardo che evidenzia la solida cultura della sicurezza di Air Europa e la straordinaria dedizione del nostro team. Questo riconoscimento rafforza il nostro impegno a offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio sempre più sicura e affidabile» ha dichiarato José Salazar, direttore sicurezza e compliance di Air Europa.\r

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AirlineRatings.com ha evidenziato che l’equipaggio di cabina di Air Europa ha dimostrato un livello eccezionale di professionalità nell’approccio alla sicurezza. Durante i sei voli analizzati, il personale ha garantito con continuità che tutte le procedure venissero eseguite nei tempi corretti e nel rispetto degli standard stabiliti.\r

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Questo riconoscimento arriva nello stesso anno in cui la compagnia celebra il suo 40° anniversario.","post_title":"Air Europa è il primo vettore europeo ad ottenere la certificazione Seven Star Plus","post_date":"2026-03-23T11:34:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774265699000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AmaWaterways ha celebrato il battesimo della sua nuova nave fluviale, AmaSofia, con una cerimonia speciale sul Reno.\r

La celebrazione alla presenza di 1.200 agenti di viaggio è stata ospitata su tre navi della compagnia di crociere fluviali: AmaPrima, AmaVenita e AmaSofia. La madrina della nuova nave, Sarah Little, vicepresidente senior per lo sviluppo commerciale di Asta, ha battezzato ufficialmente la nave durante la cerimonia. \r

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«Le navi prendono vita grazie alle persone, dall'equipaggio agli ospiti, fino ai consulenti di viaggio - ha dichiarato Catherine Powell, ceo di AmaWaterways -. Siamo onorati che Sarah Little sia la madrina di AmaSofia. La sua leadership e il suo impegno a favore dei consulenti di viaggio rappresentano tutto ciò che apprezziamo come azienda, ed è significativo vederla guidare AmaSofia verso il suo futuro circondata da così tanti adv».\r

Un nuovo marchio\r

Come riporta TravelDailyNews, AmaSofia è la prima nave di AmaWaterways a sfoggiare il nuovo marchio e i colori rinnovati della compagnia in Europa. La nave può ospitare fino a 154 passeggeri in 76 cabine, con suite che raggiungono circa 32 metri quadrati. Gli ospiti potranno usufruire dei servizi esclusivi per cui AmaWaterways è rinomata, tra cui il design con doppio balcone e l'esperienza culinaria speciale del tavolo dello chef.\r

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AmaSofia ha inaugurato la stagione 2026 in anticipo sul Reno, consentendo ad AmaWaterways di celebrare questo traguardo insieme ai suoi partner consulenti di viaggio. Nei mesi di aprile e maggio, la nave effettuerà escursioni sul Reno, tra cui il popolare itinerario \"Castelli del Reno e Alpi svizzere\".\r

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A giugno, AmaSofia si trasferirà sul Danubio, con la sua prima partenza prevista per il 7 giugno. Durante l'anno, opererà diversi itinerari molto apprezzati, tra cui \"Il Danubio Romantico\", \"Melodie del Danubio\" e \"Mercatini di Natale sul Danubio\", navigando principalmente tra Budapest e Vilshofen. «Mentre continuiamo a crescere, il nostro impegno rimane lo stesso: nei confronti dei nostri ospiti e dei nostri partner agenti di viaggio - ha aggiunto Powell -. Il battesimo di oggi non riguarda solo l'accoglienza di una nave nuova sui fiumi d'Europa, ma anche la celebrazione del percorso che stiamo intraprendendo insieme».\r

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","post_title":"AmaWaterways festeggia la nuova AmaSofia insieme agli agenti di viaggio","post_date":"2026-03-23T10:55:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1774263328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Seychelles ha nominato Tal Aviation come gsa in Italia, con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza sul nostro mercato. L'intesa prevede che Tal Aviation sarà responsabile di tutte le attività di vendita, marketing e distribuzione del vettore, fornendo un supporto completo ad agenti di viaggio e clienti.\r

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Air Seychelles continua la sua espansione di rete nel 2026 con il lancio di nuove destinazioni che collegano importanti hub turistici, commerciali e di avventura.\r

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Un punto culminante di questo ambizioso piano è l'introduzione di un collegamento diretto tra Roma Fiumicino e l'aeroporto internazionale delle Seychelles, a testimonianza della maggiore presenza della compagnia aerea nella regione europea.\r

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La rotta sarà operativa dal 28 marzo al 29 aprile, con una frequenza di due voli settimanali, operati con un A320 configurato in classe business ed economy. Se il servizio avrà successo, Air Seychelles valuterà la possibilità di prolungarlo.\r

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Il collegamento con Roma rappresenta la seconda fase di un'espansione strategica in Europa, dopo il recente lancio del collegamento diretto con Parigi Charles de Gaulle.","post_title":"Air Seychelles ha scelto Tal Aviation come gsa in Italia","post_date":"2026-03-23T09:49:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774259374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flessione netta dell'advance booking sulle rotte transatlantiche per l'estate 2026: i più recenti dati analizzati da Cirium mostrano un calo delle prenotazioni dall'Europa verso gli Stati Uniti del 15,34% su base annua.\r

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E anche dagli Usa verso il continente europeo, la diminuzione è sensibile, con un meno 11,19% su base annua. In particolare, i dati elaborati dalla società di analisi del settore aeronautico (che provengono da varie fonti terze, principalmente agenzie di viaggio online e gds, e quindi non direttamente dalle compagnie aeree) mettono a confronto i viaggi in programma nel luglio 2026 con quelli del luglio 2025, per le prenotazioni effettuate tra il 7 ottobre 2025 e il 14 marzo 2026, rispetto alle prenotazioni effettuate tra il 7 ottobre 2024 e il 14 marzo 2025.\r

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Ad oggi si registra un leggero calo rispetto ai dati del 3 febbraio, quando le prenotazioni Europa-Stati Uniti erano in calo del 14,22% su base annua e quelle Usa-Europa del 7,27%.\r

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Interessante anche il quadro elaborato sulle singole città americane che quest'estate ospiteranno i Campionati del mondo di calcio: in questo caso i dati sulle prenotazioni mettono a confronto i viaggi in programma nel giugno 2026 con quelli del giugno 2025, per le prenotazioni effettuate tra il 7 ottobre 2025 e il 14 marzo 2026, rispetto a quelle effettuate tra il 7 ottobre 2024 e il 14 marzo 2025.\r

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Le città coinvolte sono New York/New Jersey, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Miami, Filadelfia, Boston, Toronto, Vancouver, Città del Messico, Guadalajara e Monterrey. attualmente il trend è sempre negativo: dall'Europa agli Stati Uniti con un -6,7% di prenotazioni; dall'Europa al Canada con un -1,5%; e dall'Europa al Messico con -6,4%.\r

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","post_title":"Europa-Stati Uniti: prenotazioni dei voli in calo di oltre il 15,3% per l'estate","post_date":"2026-03-20T10:04:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774001097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate in Australia per Royal Caribbean, che rilancia con il debutto del Royal Beach Club Lelepa, la prima destinazione esclusiva di Royal Caribbean nell’emisfero sud. Da ottobre 2027 ad aprile 2028, i viaggiatori potranno effettuare più fughe brevi, partenze nel fine settimana e opportunità per godersi il tempo sull'isola con Anthem of the Seas da Sydney e Voyager of the Seas da Brisbane. Le vacanze da due a dodici notti toccheranno l’Australia, il Pacifico meridionale e la Nuova Zelanda, includendo una giornata in spiaggia presso il nuovo Royal Beach Club Lelepa: il calendario delle vacanze 2027-28 su due delle navi più innovative in mare è già disponibile per la prenotazione.\r

«Royal Caribbean continua ad alzare l’asticella delle vacanze in famiglia con il Royal Beach Club Lelepa, una destinazione unica nell’emisfero sud, ispirata alla bellezza naturale e allo spirito della regione del Pacifico meridionale - ha dichiarato Gavin Smith, vicepresidente e direttore generale per l’Australia e la Nuova Zelanda di Royal Caribbean -. Sappiamo che le famiglie australiane – e non solo - amano trascorrere le vacanze nel Pacifico meridionale, e Lelepa porta questa esperienza a un livello superiore con un’offerta che non troveranno in nessun’altra parte del mondo. Grazie a una gamma ampliata di crociere nel fine settimana, brevi fughe e itinerari più lunghi per godersi le vacanze, stiamo dando ai viaggiatori ancora più opportunità per esplorare le destinazioni in Australia, Nuova Zelanda e nel Pacifico meridionale».\r

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Il Royal Beach Club Lelepa\r

Il Royal Beach Club Lelepa si trova nel cuore nella nazione insulare di Vanuatu, parte dell’emisfero sud, che sarà inclusa in tutti i pacchetti vacanze nel Pacifico meridionale con partenza da Sydney e Brisbane, a partire da ottobre 2027. I viaggiatori potranno godersi due spiagge, tra cui un tranquillo rifugio riservato agli adulti e una spiaggia per famiglie ricca di attività.\r

Che si tratti di rilassarsi in spiaggia, di passeggiare lungo un sentiero naturalistico panoramico o di fare snorkeling, Lelepa avrà qualcosa da offrire a ogni tipo di ospite. Grazie a una proposta all inclusive con 10 bar, possibilità illimitate di ristorazione, ombrelloni, lettini e asciugamani, gli ospiti potranno godersi una giornata al mare perfetta.","post_title":"Royal Caribbean punta sull'Australia con il Royal Beach Club Lelepa","post_date":"2026-03-20T09:47:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1774000021000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'espansione di Wizz Air sulla base di Roma Fiumicino prosegue con il posizionamento del 17° aeromobile, da ottobre 2026.\r

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Roma è la base leader della low cost in Italia, sia per numero di destinazioni sia per aeromobili basati. L’allocazione del nuovo A321Neo aumenterà ulteriormente la capacità operativa, con 500.000 posti addizionali all’anno. L’espansione contribuirà inoltre allo sviluppo dell’economia locale, creando 40 nuovi posti di lavoro diretti, che si aggiungeranno agli oltre 600 dipendenti già presenti a Roma, e sostenendo più di 350 posti di lavoro indiretti nell’indotto.\r

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Il network si allargherà quindi alle seguenti destinazioni: Chania, lunedì e venerdì, dal 29 giugno; Dortmund, giornaliero, dal 25 ottobre; Cefalonia, lunedì, mercoledì e venerdì dal 29 giugno; Košice, martedì e sabato, dal 31 marzo; Malta, giornaliero, dal 29 marzo; Minorca, martedì, giovedì e sabato, dal 30 giugno; Oradea, mercoledì e domenica, dal 28 giugno; Oslo, martedì, giovedì e sabato, dal 28 aprile; Podgorica, mercoledì e domenica, dal 2 giugno; Rodi, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, dal 28 giugno; Tallinn, martedì, giovedì e sabato, dal 27 aprile; Târgu Mureș, lunedì e venerdì, dal 30 marzo; Varna, martedì, giovedì e sabato, dal 28 aprile.\r

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Oltre al lancio delle nuove destinazioni internazionali, Wizz Air rafforza anche il proprio network esistente aumentando frequenze e capacità su alcune rotte già attive, tra cui Palma di Maiorca, Valencia, Malaga, Ibiza, Bilbao, Alicante, Corfù e Santorini, rispondendo alla forte domanda leisure. Ma anche verso Budapest, Cracovia, Danzica e Sofia. In più l’aumento delle frequenze sulla rotta domestica verso Lampedusa.\r

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Nel 2026 la compagnia offrirà da Roma oltre 9,1 milioni di posti, per una crescita di circa il 22,5% rispetto allo scorso anno.\r

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\"Apriamo un nuovo capitolo della nostra crescita a Roma - ha dichiarato Ian Malin, cco di Wizz Air -. Qui nella capitale, grazie alla solida partnership con Aeroporti di Roma, stiamo costruendo molto più di un network di rotte: stiamo creando per i nostri passeggeri italiani e non, un accesso diretto a nuove destinazioni, nuove esperienze, nuove storie da vivere e raccontare e nuove opportunità di viaggio a prezzi assolutamente accessibili\".","post_title":"Wizz Air avanza su Roma: 17° A321Neo basato e nuove rotte internazionali","post_date":"2026-03-20T08:37:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773995850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Roma Fiumicino si conferma tra i dieci migliori aeroporti al mondo (al 7° posto) ai World Airport Awards 2026 per il secondo anno consecutivo. Il riconoscimento internazionale assegnato da Skytrax arriva sulla base di un sondaggio che ha misurato la soddisfazione dei passeggeri provenienti da oltre 100 nazionalità in più di 565 scali in tutto il mondo.\r

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Il Leonardo da Vinci è stato inoltre riconosciuto anche come miglior aeroporto dell’Europa meridionale (Best Airport in Southern Europe). Il premio è stato annunciato a Londra durante l’evento Passenger Terminal Expo World. «Le valutazioni positive dimostrano la qualità dell’esperienza offerta da Adr e rafforzano il posizionamento dello scalo tra i principali aeroporti a livello globale», ha dichiarato Edward Plaisted, ceo di Skytrax.\r

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Secondo l’indagine, i passeggeri hanno espresso valutazioni particolarmente positive sull’offerta commerciale e gastronomica, oltre ai controlli di sicurezza, dell’aeroporto di Fiumicino.","post_title":"Roma Fiumicino si conferma nella top ten dei migliori aeroporti al mondo","post_date":"2026-03-19T13:59:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773928766000]}]}}