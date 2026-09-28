Idee per Viaggiare amplia la programmazione con Egitto, Marocco e Costa Rica Idee per Viaggiare amplia l’offer ta con l’Egitto e il Marocco. L’ingresso delle destinazioni segna un nuovo passo nella strategia del tour operator che punta ad offrire alle agenzie di viaggi maggiori possibilità di costruire e personalizzare l’itinerario intorno alle esigenze del cliente. L’operatore ha recentemente ampliato il proprio organico, con l’ingresso di nuove risorse destinate sia alla creazione dei team che seguiranno i nuovi prodotti, sia al potenziamento delle squadre già operative. «La diversificazione – spiega Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare – ci consente da sempre di affrontare il mercato con equilibrio, evitando di dipendere eccessivamente da una singola destinazione. Con Egitto e Marocco proseguiamo il percorso avviato con la Turchia, aprendoci a mete più vicine e già molto conosciute dal mercato italiano. La sfida è proporle con il carattere che contraddistingue l’operatore. Ampliare la programmazione, per noi, non significa diluire la specializzazione, ma investire nelle persone e nelle competenze necessarie per trasferirla su nuovi prodotti». La programmazione dedicata all’Egitto nasce con l’obiettivo di restituire una lettura ampia e articolata della destinazione, mettendo in relazione il patrimonio archeologico e culturale con il Nilo, il territorio e il mare. Itinerari e soggiorni possono essere combinati e modulati per durata, ritmo e grado di approfondimento. Anche il Marocco viene affrontato ampliando lo sguardo oltre le formule più tradizionali. Ne emerge una proposta che intreccia città e paesaggi, cultura e quotidianità, incontri ed esperienze, consentendo di costruire itinerari differenti. «Dopo il lavoro svolto sulla Turchia, affrontare Egitto e Marocco significa proseguire un percorso che coinvolge due destinazioni dall’identità fortissima e dalla straordinaria ricchezza di prodotto – aggiunge Etleva Balla, Product Manager Turchia, Giordania, Egitto e Marocco per il t.o. – Abbiamo scelto fin dall’inizio di puntare sulla profondità della programmazione, andando oltre i luoghi più conosciuti. In Egitto questo significa affiancare Il Cairo, il mare e altre località come le oasi di Siwa alle esperienze lungo il Nilo; in Marocco, invece, significa mettere in relazione città, Atlante, valli, deserto e Atlantico». Il lancio di Egitto e Marocco è accompagnato da due monografie fotografiche, pensate per evocare prima ancora che descrivere e restituire attraverso le immagini il carattere dei due paesi. Debutto Costa Rica, mentre proseguono gli investimenti sulla Cina Parallelamente, Idee per Viaggiare amplia la propria presenza in America Latina con la Costa Rica, destinazione già presente nella programmazione di Marcelletti by Idee per Viaggiare. Con l’ingresso della squadra Marcelletti in azienda ha acquisito anche un patrimonio di conoscenze e competenze maturato negli anni sul prodotto. «Sulla Costa Rica abbiamo voluto prenderci il tempo necessario per affrontare la destinazione con la giusta preparazione. Potevamo già contare sull’esperienza maturata negli anni dalla squadra Marcelletti, che conosce profondamente il prodotto – conclude il ceo – Oggi ci sono le condizioni per valorizzare pienamente questo patrimonio di competenze e sviluppare la Costa Rica con una proposta articolata e ampiamente personalizzabile». L’offerta in Cina si amplia con nuovi itinerari e proposte rinnovate, unitamente a un ulteriore rafforzamento delle competenze interne. Entra infatti nel team una nuova risorsa con vent’anni di esperienza nel settore turistico e una conoscenza diretta e approfondita della Cina, suo Paese d’origine, un patrimonio di competenze che contribuirà ulteriormente allo sviluppo della destinazione. Condividi

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Con Roma, diventano quindi tre le città italiane servite da Delta per Boston. Sono riconfermati anche i collegamenti operati dall’Italia durante la stagione estiva 2026, inclusi i voli da Olbia a New York-Jfk e da Roma a Seattle, lanciati a maggio. Inoltre, alcuni voli stagionali inizieranno a operare prima rispetto all'anno precedente. La prossima estate, Delta opererà fino a 17 voli giornalieri dall’Italia per gli Stati Uniti, offrendo oltre 30.000 posti a settimana in entrambe le direzioni fra i due Paesi. "I nostri passeggeri sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per esplorare l'Europa" ha affermato Jeff Arinder, vp International Network Planning di Delta. "Con la nuova rotta da Venezia per Boston e le ulteriori novità del network estivo Delta 2027 stiamo sviluppando collegamenti internazionali attraverso tutto il nostro network statunitense, per offrire a chi viaggia con noi più scelta e più opportunità per trasformare il desiderio di viaggi in realtà". "Il flusso di traffico tra Venezia e Boston esprime volumi di oltre 50.000 passeggeri l'anno, rappresentando il più grande mercato europeo non ancora servito dalla capitale del Massachusetts. Da qui il volo diretto di Delta Air Lines, il maggiore vettore all'aeroporto di Boston, che garantirà anche coincidenze in prosecuzione sull'intera costa orientale degli Stati Uniti oltre che sul resto del Paese" ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save. "Il nuovo collegamento contribuirà a rafforzare legami storici tra la nostra regione ed il Massachusetts, che ospita una delle più ampie comunità di origine italiana degli Stati Uniti, stimolando nei due sensi i cosiddetti viaggi Vfr di ricongiungimento tra parenti ed amici. Sosterrà inoltre la collaborazione tra università ed istituti di ricerca, particolarmente in ambito medico e di sviluppo delle biotecnologie e nel settore farmaceutico". Il mercato transatlantico Oltre all'Italia, il network transatlantico Delta crescerà ancora nell’estate 2027, con il collegamento diretto giornaliero precedentemente annunciato da Parigi a Austin dal 28 marzo, mentre un nuovo volo da Atene a Detroit sarà operato a partire dal 9 giugno. Inoltre, la compagnia aerea allunga la stagione dei viaggi nel 2027, offrendo ai propri passeggeri più possibilità di visitare mete popolari durante i mesi più freschi e spesso meno affollati della primavera e dell’inverno. I voli da Porto, Praga e Copenaghen per New York-JFK ripartiranno prima rispetto all’estate 2026, così come quelli da Barcellona per Seattle e Boston, e da Edimburgo per Atlanta. Diverse rotte beneficeranno di un servizio potenziato o esteso. Il volo da Copenaghen a New York-JFK opererà con frequenza giornaliera dall’inizio del servizio, mentre il collegamento da Parigi a Cincinnati continuerà ad essere operato tre volte a settimana da gennaio a marzo. 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I numeri sono stati presentati alla convention di Reggio Calabria, che ha riunito oltre 100 partecipanti, tra agenzie e partner. Accanto ad Accenture, con cui Kel 12 ha avviato un percorso dedicato all’innovazione tecnologica e alla personalizzazione della consulenza, erano presenti Redion, Ita Airways, Qatar Airways e Singapore Airlines.\r

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Kel 12 chiude il 2025/2026 in crescita, nonostante un anno complesso sul fronte internazionale, e guarda al nuovo esercizio con prenotazioni già in buon andamento. Più ancora del risultato complessivo, però, è il mix dei ricavi a raccontare dove si sta spostando il business: i Viaggi con Esperto valgono circa il 50% del fatturato, i Private Journeys il 14-15% e continuano a crescere, mentre Unique Collection, Dune e Active rappresentano le linee sulle quali l’operatore individua ulteriori margini di sviluppo.\r

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Per la distribuzione è una fotografia significativa: mentre la componente più 'standard' del viaggio diventa sempre più accessibile, confrontabile e - probabilmente molto presto - anche acquistabile attraverso sistemi di AI, la crescita si concentra dove servono maggiori competenze, capacità di interpretazione e un prodotto che non possa essere ricondotto alla semplice somma di volo, soggiorno e visite.\r

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È qui che la specializzazione torna a essere una leva commerciale, soprattutto quando riesce a tradursi in esperienze riconoscibili e difficilmente replicabili. «Con l’aumento del bisogno di autenticità, sicurezza e originalità – sottolinea Gianluca Rubino, ceo di Kel 12, durante la convention – siamo chiamati a individuare modalità di sviluppo del prodotto che lascino un segno distintivo nel mercato».\r

Rubino: «Tecnologia sì, ma al servizio delle adv»\r

Alla specializzazione del prodotto Kel 12 affianca una seconda leva: mettere a sistema il patrimonio di conoscenze costruito in quasi cinquant’anni e renderlo utilizzabile dalla rete distributiva. È in questa direzione che si inserisce l’investimento tecnologico del tour operator: a marzo 2027 arriveranno un nuovo ERP e un nuovo CRM, pensati per conoscere meglio i viaggiatori, organizzare le informazioni disponibili e farle dialogare con ciò che le agenzie già sanno dei propri clienti.\r

Il modello parte dall’integrazione di due patrimoni diversi ma complementari: la conoscenza delle destinazioni e del prodotto del tour operator e quella delle persone, delle aspettative e delle motivazioni che appartiene alla rete. «Vogliamo preservare tutta la knowledge base di Kel 12 e metterla a disposizione delle agenzie - spiega Rubino rivolgendosi direttamente alla platea -. Non ci sarà nessuna AI capace di interpretare i bisogni e le emozioni del vostro cliente come fate voi».\r

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Accenture: più informazioni non significano meno intermediazione\r

Il contesto di mercato lo ha tracciato Stefania Filippone, travel Italy & Greece lead di Accenture, partner di Kel 12. Il turismo continua a crescere nonostante il forte incremento dei costi degli ultimi anni e il valore si sposta sulla capacità di selezionare e verificare le informazioni, interpretare i bisogni del cliente, rassicurarlo, costruire una proposta coerente e assumersene la responsabilità, anche nella gestione degli imprevisti.\r

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Su questo terreno si innesta la lettura commerciale di Daniela Di Berardino, cco di Kel 12. Se il CRM permette di organizzare dati e comportamenti, resta decisiva la conoscenza qualitativa che nasce dalla relazione con il cliente. «Il cliente non è il destinatario finale del prodotto, è una parte integrante del processo. Ascoltiamo le destinazioni attraverso i product manager e i nostri partner, e poi ci sono gli agenti»: è dall’incontro tra queste conoscenze che, secondo Di Berardino, si costruisce la capacità di «ascoltare, interpretare e collegare», facendo incontrare il viaggio giusto con la persona giusta.\r

La stessa logica guida l’evoluzione dei touchpoint. Sonia Di Gregorio, cmo, ha annunciato l'arrivo nel 2027 del nuovo sito, pensato per accompagnare la navigazione sulla base degli interessi dell’utente, all’interno di un ecosistema che integra app, newsletter, DEM, social ed eventi e utilizza il CRM per leggere comportamenti e tendenze. «Il profilo medio resta quello di un viaggiatore di 62 anni, donna nel 60% dei casi e con un budget medio di 6.500 euro, anche se Active sta contribuendo ad abbassare l’età media».\r

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Il prodotto resta il banco di prova: dal Nilo a Unique\r

Dati, ascolto e relazione diventano così la base sulla quale orientare la programmazione, perché la strategia di differenziazione sia evidente anche a scaffale. Sabina Migliori, cpo, ha ricordato come i Viaggi con Esperto restino il “marchio di fabbrica” dell’operatore: gruppi fino a 14 persone nei quali l’esperto agisce da vero mediatore culturale, sia quando conosce una destinazione da decenni, sia quando la interpreta attraverso competenze specifiche, dall’archeologia alla geologia.\r

Ed è una linea che continua a generare business. Tra gli sviluppi annunciati figura infatti una terza imbarcazione tradizionale sul Nilo, su un prodotto che da solo ha già superato 6 milioni di euro di fatturato. È un dato che rende bene il peso economico di una proposta fortemente caratterizzata: non semplicemente Egitto, ma un preciso modo di viverlo e raccontarlo.\r

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La stessa logica si ritrova, con un posizionamento differente, in Unique Collection. Chiara Rizzi, product manager, ha insistito sul fatto che strutture ed esperienze non vengono aggiunte alla fine di un itinerario già costruito, ma diventano il criterio stesso con cui il viaggio viene progettato. «Non scegliamo il lodge più bello o più lussuoso in assoluto, ma quello più adatto a vivere la destinazione. E le esperienze non vengono inserite a caso: spesso sono proprio la ragione per cui abbiamo deciso di costruire l’itinerario in quel modo». Nel 2027 Unique crescerà con Botswana e Zambia, entrambi già aperti alle vendite.\r

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Accanto a Unique, Kel 12 Camp lavora su una direzione diversa ma complementare: allargare la platea delle spedizioni senza snaturarle. Più spazio nelle tende, maggiore privacy e bucket shower rendono il deserto accessibile anche a chi non ha una lunga esperienza di viaggi spartani, mantenendo però la mobilità del campo e senza trasformarlo in glamping.\r

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Ed è proprio in questa capacità di adattare il prodotto senza renderlo standard che Kel 12 individua uno dei principali margini di crescita per il 2027. Già dalle prossime settimane partirà un percorso di formazione continua con le agenzie, accompagnato dall’evoluzione dei sistemi tecnologici. «Siamo arrivati fin qui da soli - conclude Rubino -. Oggi la distribuzione non è il nostro primo canale, ma da questo momento abbiamo bisogno di voi: solo voi potete spiegare davvero l’emozione e il valore di un viaggio Kel 12».","post_title":"Kel 12 oltre i 42 milioni: l’AI accelera, consulenza e prodotto fanno la differenza","post_date":"2026-09-28T13:49:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790603360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522869","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Idee per Viaggiare amplia l’offerta con l'Egitto e il Marocco. L’ingresso delle destinazioni segna un nuovo passo nella strategia del tour operator che punta ad offrire alle agenzie di viaggi maggiori possibilità di costruire e personalizzare l’itinerario intorno alle esigenze del cliente.\r

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L'operatore ha recentemente ampliato il proprio organico, con l’ingresso di nuove risorse destinate sia alla creazione dei team che seguiranno i nuovi prodotti, sia al potenziamento delle squadre già operative.\r

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«La diversificazione - spiega Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare - ci consente da sempre di affrontare il mercato con equilibrio, evitando di dipendere eccessivamente da una singola destinazione. Con Egitto e Marocco proseguiamo il percorso avviato con la Turchia, aprendoci a mete più vicine e già molto conosciute dal mercato italiano. La sfida è proporle con il carattere che contraddistingue l'operatore. Ampliare la programmazione, per noi, non significa diluire la specializzazione, ma investire nelle persone e nelle competenze necessarie per trasferirla su nuovi prodotti».\r

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La programmazione dedicata all’Egitto nasce con l’obiettivo di restituire una lettura ampia e articolata della destinazione, mettendo in relazione il patrimonio archeologico e culturale con il Nilo, il territorio e il mare. Itinerari e soggiorni possono essere combinati e modulati per durata, ritmo e grado di approfondimento.\r

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Anche il Marocco viene affrontato ampliando lo sguardo oltre le formule più tradizionali. Ne emerge una proposta che intreccia città e paesaggi, cultura e quotidianità, incontri ed esperienze, consentendo di costruire itinerari differenti.\r

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«Dopo il lavoro svolto sulla Turchia, affrontare Egitto e Marocco significa proseguire un percorso che coinvolge due destinazioni dall'identità fortissima e dalla straordinaria ricchezza di prodotto - aggiunge Etleva Balla, Product Manager Turchia, Giordania, Egitto e Marocco per il t.o. - Abbiamo scelto fin dall'inizio di puntare sulla profondità della programmazione, andando oltre i luoghi più conosciuti. In Egitto questo significa affiancare Il Cairo, il mare e altre località come le oasi di Siwa alle esperienze lungo il Nilo; in Marocco, invece, significa mettere in relazione città, Atlante, valli, deserto e Atlantico».\r

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Il lancio di Egitto e Marocco è accompagnato da due monografie fotografiche, pensate per evocare prima ancora che descrivere e restituire attraverso le immagini il carattere dei due paesi.\r

Debutto Costa Rica, mentre proseguono gli investimenti sulla Cina\r

Parallelamente, Idee per Viaggiare amplia la propria presenza in America Latina con la Costa Rica, destinazione già presente nella programmazione di Marcelletti by Idee per Viaggiare. Con l’ingresso della squadra Marcelletti in azienda ha acquisito anche un patrimonio di conoscenze e competenze maturato negli anni sul prodotto.\r

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«Sulla Costa Rica abbiamo voluto prenderci il tempo necessario per affrontare la destinazione con la giusta preparazione. Potevamo già contare sull’esperienza maturata negli anni dalla squadra Marcelletti, che conosce profondamente il prodotto – conclude il ceo - Oggi ci sono le condizioni per valorizzare pienamente questo patrimonio di competenze e sviluppare la Costa Rica con una proposta articolata e ampiamente personalizzabile».\r

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L’offerta in Cina si amplia con nuovi itinerari e proposte rinnovate, unitamente a un ulteriore rafforzamento delle competenze interne. Entra infatti nel team una nuova risorsa con vent’anni di esperienza nel settore turistico e una conoscenza diretta e approfondita della Cina, suo Paese d’origine, un patrimonio di competenze che contribuirà ulteriormente allo sviluppo della destinazione.","post_title":"Idee per Viaggiare amplia la programmazione con Egitto, Marocco e Costa Rica","post_date":"2026-09-28T12:38:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790599123000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova programmazione di DreamPacker guarda alla fine del 2026 e al 2027 con destinazioni diverse per ritmo, budget e stile di viaggio: dall’Artico alla costa africana, dalle grandi città alla scoperta dell’Asia. In comune, la formula del viaggio di gruppo, la presenza di un coordinatore e un programma costruito per alternare scoperta, esperienze locali e momenti da condividere.\r

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Tra le novità 2027 di DreamPacker arrivano anche destinazioni ancora meno battute come Senegal e Mongolia. Prosegue inoltre la collaborazione con GoFar Tribe, la community creata dai content creator Gordon e Farid, che per il 2027 prevede al momento sette viaggi realizzati insieme, tra cui Thailandia, Giappone, Grecia e Sudafrica.\r

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A New York ci sono giorni in cui basta uscire dall’hotel per avere l’impressione di essere finiti dentro una scena già vista al cinema.\r

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Il viaggio GoFar Tribe x DreamPacker parte proprio il 25 novembre, alla vigilia del Thanksgiving, per vivere cinque giorni dentro questa atmosfera. A fare da filo conduttore c’è Farid, che accompagna la Tribe tra momenti condivisi, indirizzi da scoprire e tappe dedicate allo shopping. Partenza il 25 novembre | 5 notti | Quota da 2.199 euro a persona\r

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Il primo impatto con la Lapponia è quasi acustico: il silenzio della neve. Il viaggio GoFar Tribe x DreamPacker comincia già lungo il percorso, con il treno notturno da Helsinki a Rovaniemi, porta d’ingresso al Circolo Polare Artico. Da qui le giornate si riempiono di esperienze: husky safari, motoslitta, pesca sul ghiaccio e visita al villaggio di Babbo Natale. Il format GoFar Tribe x DreamPacker nasce per condividere il viaggio con altri partecipanti e con Gordon e Farid: dalle attività sulla neve alle serate insieme, l’esperienza di gruppo diventa parte integrante dell’itinerario. Partenza il 3 dicembre | 5 notti | Quota da 2.499 euro a persona\r

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A Tromsø l’inverno si vive in una luce diversa. A gennaio la città è ancora immersa nella stagione della notte polare. È anche uno dei periodi dell’anno in cui orche e megattere seguono i grandi banchi di aringhe nelle acque della Norvegia settentrionale.\r

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È proprio dal mare che parte una delle esperienze centrali di questo viaggio DreamPacker: un whale safari di 7-8 ore. Tornati sulla terraferma, il viaggio può cambiare ritmo: il calore di una sauna tradizionale norvegese, il rumore delle slitte sulla neve durante un husky safari, una ciaspolata nel silenzio dell’Artico. E quando arriva la sera si torna a guardare verso l’alto, alla ricerca dell’aurora boreale. Partenza il 9 gennaio | 3 notti | Quota da 1.099 euro a persona\r

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Ci sono il rumore dell’Atlantico, le voci dei mercati di Dakar, i profumi della cucina locale e le strade di una capitale che vive continuamente di contrasti. Affacciata sull'oceano all'estremità occidentale del continente africano, Dakar mescola mercati, villaggi di pescatori, vita notturna, artigianato e una scena culturale fatta di musei e gallerie. Il viaggio DreamPacker parte da qui per raccontare più volti del Senegal. Partenza il 22 gennaio | 7 notti | Quota da 1.999 euro a persona\r

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Il Vietnam del Nord cambia volto quasi a ogni tappa. Prima il rumore dei motorini, i vicoli e lo street food di Hanoi; poche ore dopo, il verde delle risaie, i sentieri tra le montagne e il ritmo della vita rurale. È questo continuo cambio di scena a scandire l’itinerario DreamPacker. Partenza il 28 marzo | 8 notti | Quota da 2.399 euro a persona\r

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[caption id=\"attachment_453824\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidenter Aiav[/caption]\r

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Tante le novità, a cominciare da Collante Trasparente, un vero e proprio incubatore per i progetti imprenditoriali degli associati: gli agenti di viaggio potranno esporre le proprie idee ad una commissione di valutazione dedicata, partecipata anche dal Politecnico di Torino, che si esprimerà sulla base di protocolli di valutazione condivisi e trasparenti.\r

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In caso di giudizio positivo, Aiav supporterà la realizzazione concreta del progetto, mettendo a disposizione professionisti, spazi e risorse economiche per mezzo di soggetti pubblici o privati. Sul fronte tecnologico, l’associazione annuncia l’avvio di Aiav Connect, infrastruttura digitale destinata a crescere nell’arco di tre anni fino a diventare una piattaforma condivisa di informazioni, opportunità e asset strategici per le agenzie, rafforzando la rete senza limitare l’autonomia dei singoli.\r

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Il primo passo, già operativo nelle prossime settimane, sarà l’apertura di un’area riservata nella quale ogni associato potrà monitorare l’iter delle richieste presentate al reparto legale e allo sportello antiabusivismo. Il padiglione è l' A3, lo stand il 222/320.","post_title":"Aiav, 25 anni di attività da festeggiare a Rimini, al Ttg","post_date":"2026-09-28T09:49:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790588945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’edizione 2026 dell’Italian Monitor dello Shopping Tourism è stata presentata a Parma nell’ambito della giornata annuale di studio e confronto, un formato inaugurato nel 2016 da Risposte Turismo per analizzare le dinamiche dello shopping tourism: in Italia e nel mondo.\r

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Un momento di incontro e dialogo per gli operatori appartenenti tanto al mondo del turismo quanto a quello del retail. Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo, ha presentato l’edizione di quest’anno di Shopping Tourism Italian Monitor. Negli scorsi anni il rapporto di ricerca ha approfondito i mercati statunitense, francese e tedesco, quest’anno l’analisi della domanda si è concentrata, oltre che sull’Italia, sul Regno Unito e sulla Spagna, mercati particolarmente rilevanti per l’incoming nazionale. Il Regno Unito è il terzo Paese europeo per arrivi in Italia e il terzo in assoluto per spesa turistica, mentre la Spagna è il settimo mercato europeo per arrivi e il quinto per spesa.\r

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«I risultati dell’indagine confermano che Spagna e Regno Unito sono due mercati ai quali l’Italia deve guardare con particolare attenzione. - ha affermato di Cesare - Già rilevanti per il nostro incoming e per la spesa turistica, mostrano una forte familiarità con i viaggi motivati dallo shopping e un interesse molto elevato verso il nostro Paese. Il fatto che, tra gli shopping tourist intervistati, quasi tutti gli spagnoli e circa nove britannici su dieci abbiano già viaggiato in Italia per fare acquisti o desiderino farlo, testimonia la forza della nostra offerta ma anche un potenziale ancora da trasformare pienamente in valore. L’indagine ci dice che la capacità attrattiva dell’Italia non dipende soltanto dalla convenienza o dalla presenza dei grandi marchi: entrano in gioco la qualità e il design, il fascino dei luoghi, le produzioni tipiche e le botteghe artigiane. La sfida per destinazioni e operatori è dunque passare da un’attrattività in parte spontanea a una proposta di shopping tourism più riconoscibile, organizzata e integrata con l’esperienza complessiva del viaggio».\r

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L’Italian Monitor dello Shopping Tourism 2026 fornisce molti dati interessanti; tra questi evidenzia che del campione intervistato, composto da britannici e spagnoli, il 71% dei turisti spagnoli e il 67% di quelli dal Regno Unito hanno già viaggiato per fare shopping. Si muovono per fare acquisti soprattutto viaggiatori tra i 18 e i 29 anni che sono il 72% nel Regno Unito e l’81% in Spagna. \r

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I turisti britannici sono quelli che hanno scelto meno il nostro Paese per una vacanza all’insegna dello shopping (41%) ma che sono maggiormente interessati a farlo in futuro (48%). Tra gli shopping tourist spagnoli, invece, il 70% ha già viaggiato in Italia per shopping e il 29% vorrebbe farlo. Lo shopping tourist britannico e spagnolo sceglie soprattutto mercatini, bancarelle di prodotti tipici e piccole botteghe di artigiani locali. «L'appuntamento di quest'anno di Shopping Tourism è stato particolarmente ricco di contenuti. - ha concluso di Cesare - Si è parlato dell’Italia come destinazione di shopping, di cibo e di vini in quanto prodotti della gastronomia locale che i turisti chiedono e vogliono portare a casa, di Parma, la città che ci ha ospitati, di GenZ e di tanto altro. Il nostro Monitor, edizione 2026, rivela che l'Italia continua ad essere una destinazione di shopping perché mette a disposizione degli shopping tourist outlet, department store, centri commerciali e negozi nel centro delle città.\r

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Questi turisti sono più internazionali che italiani e, forse, sono proprio gli italiani ad avere la minore propensione a viaggiare per shopping. Da questo deriva un'indicazione per gli operatori impegnati nel fenomeno: devono aprirsi al mercato internazionale ed essere pronti - dal punto di vista delle lingue, delle abitudini e delle preferenze - ad accogliere una domanda, che già oggi è significativa e crescerà negli anni».\r

Chiara Ambrosioni\r

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Dopo un primo semestre condizionato dall’instabilità internazionale, l’estate ha evidenziato segnali di ripresa, sostenuti anche dalle prenotazioni last minute. Particolarmente positivo l’andamento della biglietteria aerea, segmento di specializzazione di Glamour, che ad agosto ha registrato un +18% rispetto allo stesso periodo del 2025.\r

Anche la geografia delle vendite riflette il cambiamento delle preferenze dei viaggiatori. Se Stati Uniti ed Emirati Arabi hanno risentito del quadro internazionale, sono cresciute mete come Giappone, Corea del Sud, Tanzania, Kenya, Namibia e soprattutto Canada. Positivo anche il riscontro per i nuovi pacchetti dedicati a Europa e Marocco, mentre continuano a crescere Bali e Indonesia.\r

«Il 2026 ci ha messo davanti a uno scenario complesso, ma proprio in questi momenti è importante non perdere la propria direzione – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour –. Abbiamo scelto di continuare a fare quello in cui crediamo da sempre: proporre viaggi di qualità, costruiti con attenzione e realmente su misura, mettendoci dalla parte delle agenzie e del cliente».\r

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Fast Track, la novità\r

È nel rapporto con le agenzie che si inserisce uno degli elementi centrali della strategia presentata a Parma: il Fast Track, pensato per rendere più semplice e veloce la fase di proposta e vendita. La formula prevede pacchetti già costruiti, prezzi controllati e servizi opzionabili, grazie a un portafoglio di voli e servizi a terra negoziati direttamente da Glamour con una selezione di hotel, fornitori e vettori di linea. A completare la proposta c’è il blocca prezzo incluso senza supplemento, che protegge il prezzo del pacchetto fino alla scadenza dell’opzione, dando alle agenzie maggiore certezza nella fase di vendita.\r

Per la stagione invernale, il focus sarà in particolare su Caraibi britannici e Africa, con proposte a prezzo fisso per Capodanno e per tutto l’inverno. «Stiamo cercando di coniugare la nostra capacità di costruire viaggi sartoriali con strumenti che permettano alle agenzie di lavorare in modo più semplice e veloce – aggiunge Buonpensiere –. Il Fast Track nasce proprio da questa esigenza». La strategia si traduce nell’affiancare alla proposta tailor made nuovi strumenti commerciali, mantenendo saldi i valori alla base del posizionamento dell’azienda.\r

La convention ha rappresentato anche un momento di confronto con il network, con oltre 35 partner presenti e Ita Airways come main sponsor, insieme a brand del mondo dei resort, dei trasporti e delle crociere. Sul palco anche il team Glamour, composto da circa 35 professionisti, mentre la conduzione dell’evento è stata affidata a Bryan Ronzani, speaker di Radio 105.\r

(Quirino Falessi)\r

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","post_title":"Glamour: “Amaze” tra tailor made, nuovi mercati e Fast Track per le adv","post_date":"2026-09-28T08:54:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790585677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Astoi partecipa alla 63ª edizione di Ttg Travel Experience, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026 alla Fiera di Rimini, con un format profondamente rinnovato della propria presenza in fiera: Astoi Hub, l’evoluzione del tradizionale Villaggio Astoi.\r

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[caption id=\"attachment_471241\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

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Il nuovo Hub supera la dimensione esclusivamente espositiva per affiancare all’incontro tra operatori contenuti, confronto, approfondimento e dialogo sui grandi cambiamenti che stanno interessando il turismo organizzato.\r

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L'Hub sarà quindi non soltanto il luogo nel quale incontrare i tour operator associati, ma uno spazio pensato per mettere in relazione imprese, distribuzione, istituzioni, esperti, mondo della tecnologia, media e altri settori, portando al centro temi che già oggi incidono sulle strategie e sull’operatività delle aziende turistiche.\r

Pier Ezhaya\r

«Abbiamo voluto essere presenti a Ttg Travel Experience andando oltre la logica tradizionale dello stand inteso solo come spazio espositivo. Con Asoti Hub vogliamo creare un contenitore, magari da utilizzare anche in futuro, nel quale parlare dei grandi temi che stanno interessando e trasformando il turismo - dichiara Pier Ezhaya, presidente di Astoi -.\r

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«Tecnologia, geopolitica, gestione delle crisi, evoluzione della domanda e dell’offerta sono questioni che riguardano il futuro delle nostre imprese. Vogliamo raccontare un’associazione che accompagni le aziende nell’affrontare i cambiamenti del settore, aprendosi anche al contributo di competenze ed esperienze esterne all’Associazione. L’ambizione è che Astoi Hub possa diventare nel tempo un contenitore capace di comunicare i valori, le competenze e il ruolo dell’industria del turismo organizzato».\r

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Situato nel Padiglione A5, Astoi Hub si svilupperà su una superficie complessiva di circa 1.500 mq e ospiterà i seguenti soci: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Boscolo, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Glamour, Go World, Go4sea, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Inter- studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, MasterGroup World, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Top Viaggi, Veratour e Viaggi del Mappamondo.\r

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","post_title":"Astoi al Ttg Travel Experience con il nuovo spazio Astoi Hub","post_date":"2026-09-25T14:19:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790345978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522759","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesimo allungo di Delta Air Lines sull'estate italiana: la compagnia aprirà nel 2027 un nuovo volo dal Marco Polo di Venezia al Boston Logan International Airport.\r

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Dall’8 maggio, il collegamento fra le due città sarà operato quattro volte a settimana con un Airbus A330-300 equipaggiato con le classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Main Cabin. Con l’orario estivo 2027, poi, il volo da Milano Malpensa per Boston passerà da quattro volte a settimana alla frequenza giornaliera. Con Roma, diventano quindi tre le città italiane servite da Delta per Boston.\r

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Sono riconfermati anche i collegamenti operati dall’Italia durante la stagione estiva 2026, inclusi i voli da Olbia a New York-Jfk e da Roma a Seattle, lanciati a maggio. Inoltre, alcuni voli stagionali inizieranno a operare prima rispetto all'anno precedente.\r

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La prossima estate, Delta opererà fino a 17 voli giornalieri dall’Italia per gli Stati Uniti, offrendo oltre 30.000 posti a settimana in entrambe le direzioni fra i due Paesi.\r

\"I nostri passeggeri sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per esplorare l'Europa\" ha affermato Jeff Arinder, vp International Network Planning di Delta. \"Con la nuova rotta da Venezia per Boston e le ulteriori novità del network estivo Delta 2027 stiamo sviluppando collegamenti internazionali attraverso tutto il nostro network statunitense, per offrire a chi viaggia con noi più scelta e più opportunità per trasformare il desiderio di viaggi in realtà\".\r

\"Il flusso di traffico tra Venezia e Boston esprime volumi di oltre 50.000 passeggeri l'anno, rappresentando il più grande mercato europeo non ancora servito dalla capitale del Massachusetts. Da qui il volo diretto di Delta Air Lines, il maggiore vettore all'aeroporto di Boston, che garantirà anche coincidenze in prosecuzione sull'intera costa orientale degli Stati Uniti oltre che sul resto del Paese\" ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save. \"Il nuovo collegamento contribuirà a rafforzare legami storici tra la nostra regione ed il Massachusetts, che ospita una delle più ampie comunità di origine italiana degli Stati Uniti, stimolando nei due sensi i cosiddetti viaggi Vfr di ricongiungimento tra parenti ed amici. Sosterrà inoltre la collaborazione tra università ed istituti di ricerca, particolarmente in ambito medico e di sviluppo delle biotecnologie e nel settore farmaceutico\". \r

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Il mercato transatlantico\r

Oltre all'Italia, il network transatlantico Delta crescerà ancora nell’estate 2027, con il collegamento diretto giornaliero precedentemente annunciato da Parigi a Austin dal 28 marzo, mentre un nuovo volo da Atene a Detroit sarà operato a partire dal 9 giugno.\r

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Inoltre, la compagnia aerea allunga la stagione dei viaggi nel 2027, offrendo ai propri passeggeri più possibilità di visitare mete popolari durante i mesi più freschi e spesso meno affollati della primavera e dell’inverno. I voli da Porto, Praga e Copenaghen per New York-JFK ripartiranno prima rispetto all’estate 2026, così come quelli da Barcellona per Seattle e Boston, e da Edimburgo per Atlanta. \r

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Diverse rotte beneficeranno di un servizio potenziato o esteso. Il volo da Copenaghen a New York-JFK opererà con frequenza giornaliera dall’inizio del servizio, mentre il collegamento da Parigi a Cincinnati continuerà ad essere operato tre volte a settimana da gennaio a marzo.","post_title":"Delta su Boston: nuovo volo da Venezia e frequenze giornaliere da Milano","post_date":"2026-09-25T12:20:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790338803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522754\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudio Guzovich[/caption]\r

Express Travel International rafforza la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione sempre più capillare. Il mar Rosso si prepara a vivere un nuovo Capodanno all’insegna del sole e del clima mite e Eti sceglie proprio le festività per imprimere un’accelerazione al proprio progetto sul mercato italiano. Il tour operator ha infatti messo in vendita 1.000 posti per Capodanno a Sharm El Sheikh, con partenze da Napoli, Bari, Catania, Roma, Milano e Venezia.\r

A questa programmazione si aggiunge una novità destinata ad ampliare ulteriormente l’offerta: Hurghada debutterà da Napoli, prima tappa di un progetto che prevede una progressiva estensione della destinazione anche da altri aeroporti italiani.\r

L'investimento conferma la volontà di Eti di conquistare uno spazio sempre più significativo nel mercato nazionale, forte di un’esperienza internazionale consolidata. A sostenere lo sviluppo italiano è soprattutto la struttura integrata del gruppo, che consente a Eti di avere un controllo diretto su una parte significativa della filiera turistica. Da una parte c’è Red Sea Hotels, la catena alberghiera del gruppo che conta 17 resort tra Sharm El Sheikh e Hurghada; dall’altra Cet– Cairo Express Travel, dmc direttamente controllata in Egitto, che si occupa dell’assistenza a destinazione, dei trasferimenti e dei servizi per i clienti.\r

Un modello che permette di lavorare direttamente sul prodotto e sulla disponibilità, con l’obiettivo di garantire al trade tariffe competitive, continuità dell’offerta e assistenza durante tutte le fasi del viaggio.\r

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Focus sul mercato italiano\r

«Stiamo conquistando progressivamente il nostro spazio nel mercato italiano, sostenuti dalla forza e dall’esperienza di un grande gruppo europeo. Abbiamo il prodotto, le disponibilità, i prezzi e una capacità di acquisto che ci permette di competere ad alto livello. I 1.000 posti per Capodanno, le partenze da sei aeroporti e l’apertura di Hurghada da Napoli dimostrano concretamente la portata del nostro progetto» dichiara Claudio Guzovich, direttore commerciale ETI Italia.\r

I primi mesi di attività sul mercato italiano hanno restituito risultati incoraggianti, confermando l'interesse delle agenzie di viaggio e il potenziale commerciale del marchio. Sulla base dell’andamento registrato, Eti prevede di chiudere positivamente il proprio primo esercizio in Italia e guarda già alla fase successiva del progetto. Il tour operator sta infatti lavorando all’implementazione di nuovi sistemi di prenotazione e soluzioni di dynamic packaging, con l’obiettivo di rispondere anche a una domanda sempre più orientata alla flessibilità. La possibilità di combinare dinamicamente volo e hotel, scegliere durate diverse dal tradizionale soggiorno di sette notti e costruire soluzioni più personalizzate punta a riportare nel circuito delle agenzie anche una parte della domanda che, soprattutto in bassa stagione, tende a rivolgersi alla disintermediazione.\r

In questo scenario acquista un peso strategico anche il solo soggiorno. Grazie all’accesso diretto alla disponibilità dei resort Red Sea Hotels, Eti può mettere a disposizione delle agenzie un prodotto land competitivo, da abbinare con maggiore libertà ai collegamenti aerei disponibili sul mercato.\r

«Non vogliamo limitarci al pacchetto tradizionale. Stiamo costruendo gli strumenti necessari per dare alle agenzie maggiore flessibilità e consentire loro di competere anche nei periodi più complessi dell’anno. Tecnologia e prodotto diretto saranno i pilastri della nostra crescita».\r

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