Grimaldi Lines, Happy Summer per le prenotazioni entro fine marzo Grimaldi Lines prosegue con la promozione speciale per le prossime vacanze Happy summer. Grazie ai nuovi Advanced Booking e Advanced Booking Grecia sono molti i vantaggi. Le offerte prevedono infatti il 20% di sconto – diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi – per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2026, su partenze selezionate tra il 1°giugno e il 30 settembre 2026. Lo sconto si applica sull’intero biglietto per linee selezionate da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e, solo per la Grecia, su tutte le linee, ma escluso il supplemento cabina. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e residenti in Sardegna e in Sicilia. Pacchetti vacanza Inoltre, sono già disponibili sul sito di Grimaldi Lines tour operator pacchetti completi nave + soggiorno ed eventi a bordo, organizzati in occasione della Pasqua e dei ponti di primavera, nonché diverse proposte di vacanze mediterranee in hotel, appartamenti e villaggi. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506877 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459780" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni presidente Gruppo Gattinoni e Fto[/caption] In occasione della Bit- Borsa internazionale del turismo, in programma dal 10 al 12 febbraio a Rho Fiera Milano, Gattinoni Travel si presenta alle agenzie di viaggio con un fitto calendario di appuntamenti pensati per favorire incontro, confronto e aggiornamento professionale. Incontro con agenzie Gattinoni Travel sarà presente alla Bit all’interno dello stand di Fto (Padiglione 9, corsie P24-Q25), con due postazioni dedicate e un team di referenti a disposizione delle agenzie di viaggio e degli operatori del settore. Presso lo stand saranno presenti i Referenti di Area (RdA) pronti ad approfondire i modelli di affiliazione e le opportunità di networking offerte dal network Gattinoni, insieme ai referenti di prodotto che illustreranno nel dettaglio l’ampia offerta Gattinoni Travel: tour, proposte Mare Italia e estero, Travel Experience, Dynamic, DreamPacker e le soluzioni sviluppate in collaborazione con i partner per rispondere alle nuove esigenze del consumatore. In particolare martedì 11 febbraio Gattinoni Travel invita tutte le agenzie del network a passare allo stand FTO per un momento di confronto dedicato. Sarà l’occasione per presentare le nuove proposte di prodotto, con focus speciale sul catalogo Tour 2026, che propone 84 itinerari, nuove destinazioni e un numero crescente di partenze. Tra le novità in programmazione, mete alternative e ancora poco battute come Zambia, Mauritania, Mozambico, Groenlandia, Isole Far Oer, Isole Svalbard, Azerbaijian e Kirghizistan. Si affiancano inoltre il rafforzamento della programmazione sull’Oriente, nuove proposte in Centro e Sud America e nuove esperienze di soggiorno in campi tendati, anche nelle suggestive oasi d’Egitto. Nella stessa giornata verranno inoltre anticipate le linee guida del piano di formazione . che anche quest’anno si dimostra centrale nella strategia di networking del Gruppo e comprenderà: roadshow di primavera, fam trip nazionali e internazionali, Academy online e un piano articolato di webinar con i product manager. Appuntamento al Tove per le Top Ambassador Nei giorni 10 e 11 febbraio Gattinoni Travel sarà presente con un desk dedicato al TOVE - Travel Open Evolution - tradizionalmente presso Meliá Milano. L’evento coinciderà con il primo meeting dell’anno delle agenzie Gattinoni Top Ambassador. il progetto ideato per valorizzare le agenzie che si distinguono per performance, partecipazione alle attività del network e capacità di presidiare la relazione con il cliente finale che conta circa 200 realtà. Un impegno quotidiano che viene riconosciuto e trasformato in occasioni di confronto, crescita professionale e accesso a strumenti e iniziative dedicate, rafforzando ulteriormente il legame tra Gattinoni Travel e il proprio network di eccellenza. Tre talk con il management Gattinoni tra i relatori Nel corso della manifestazione fieristica, il management del Gruppo Gattinoni sarà protagonista di tre talk dedicati all’evoluzione del mercato travel e ai principali trend del settore: 10 febbraio | 15.15-16.00 - Hospitality Arena, Pad. 9. Business Travel Bleisure: il nuovo equilibrio tra lavoro e vacanza. Interviene Elena Carlino, corporate travel director business travel 11 febbraio | 11.15-12.00 - Main Stage 1, Pad. 9. Generazione Z: il viaggio che cambia le regole. Presentazione in anteprima dell’osservatorio EY Future Travel Behaviours. Interviene Isabella Maggi, marketing & communication director Gruppo Gattinoni 11 febbraio | 15.15-16.00 - Main Stage 1, Pad. 9. Perché il turismo organizzato crea valore per tutta la filiera del turismo. Interviene Franco Gattinoni, in qualità di presidente Fto e organizzatore del panel. [post_title] => Gattinoni: appuntamenti con le agenzie in Bit (stand Fto) e al Tove [post_date] => 2026-02-09T11:57:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770638224000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506872 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489899" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption] Il turismo conferma il suo ruolo cruciale nel tessuto socioeconomico italiano. Come evidenzia Enit, in occasione della BIT 2026 (appuntamento internazionale di riferimento per l’industria turistica che sarà inaugurata domani), il turismo nel 2025 ha avuto un impatto del 13,2% sull’occupazione e di 237,4 miliardi di euro sul Pil: numeri che le stime per i prossimi dieci anni danno ulteriormente in crescita, con previsioni per il 2035 a 282,6 miliardi di Pil e una ricaduta del 15,7% sull’occupazione (da sottolineare come il nostro Paese nel comparto turistico abbia statistiche migliori per lavoro giovanile e femminile rispetto al resto d’Europa). Su questi dati è significativo il contributo del turismo internazionale: i viaggiatori in arrivo dall’estero, infatti, l’anno passato hanno investito per turismo ben 60,4 miliardi di euro in Italia e, da qui ai prossimi 10 anni, questa spesa potrebbe sfiorare gli 80 miliardi. “Abbiamo chiuso il 2025 oltre le aspettative, frutto di un lavoro di squadra tra tutti gli attori coinvolti. Crescono spesa turistica e presenze, segnale dell’attrattività italiana verso i turisti esteri. Una tendenza positiva che sta trovando riscontri anche in questa prima parte dell’anno, con trend in crescita nel primo trimestre del 2026, che già registra un più 7% di arrivi negli scali aeroportuali italiani. Abbiamo un patrimonio che non è secondo a nessuno, siamo in grado di offrire esperienze per tutte le esigenze, dobbiamo solo continuare sulla strada tracciata per migliorarci costantemente, garantendo sviluppo ai territori, contribuendo attivamente alla crescita economica ed occupazionale delle nostre comunità” commenta Ivana Jelinic, ad Enit. Incremento di vendite Numeri che mostrano come le unicità italiane siano apprezzate in tutto il mondo, posizionando il nostro Paese davanti a competitor quali Francia e Grecia (seconda solo alla Spagna) per presenze sia internazionali, 255 milioni nei primi 11 mesi 2025, che totali, 456 milioni (sempre tra gennaio – novembre ‘25). Dato che trova riscontri anche nel Monitoraggio Enit condotto presso i tour operator esteri, 8 su 10 hanno riconosciuto un incremento di vendite nel ’25 verso la destinazione Italia (9 su 10 addirittura tra quelli oltreoceano); gli stessi tour operator già notano un simile andamento per il primo trimestre del ’26 con circa il 60% di questi che riscontra una crescita delle prenotazioni verso le nostre mete. Mentre le proiezioni Ministero Turismo sull’intero anno indicano più di 480 milioni di presenze complessive. “Confermiamo ancora una volta che il turismo è in costante crescita e rappresenta un contributo fondamentale all’economia e all’occupazione della nostra Nazione. Oggi, la sfida che abbiamo lanciato al Forum di Milano qualche settimana fa è chiara: dobbiamo trattare il settore turistico come un'industria vera e propria, non solo come un insieme di servizi. È essenziale sviluppare una visione per i prossimi 10 anni che valorizzi tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree meno conosciute, per garantire una migliore distribuzione dei flussi turistici sia nello spazio che nel tempo. È al tempo stesso cruciale lavorare a un nuovo patto sociale tra imprese e lavoratori del settore, poiché il capitale umano è il fattore determinante per il successo del comparto” sostiene il ministro del turismo, Daniela Santanchè. [post_title] => Enit: il turismo è una forza che traina lo sviluppo dell'Italia [post_date] => 2026-02-09T11:47:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770637673000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506841 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grimaldi Lines prosegue con la promozione speciale per le prossime vacanze Happy summer. Grazie ai nuovi Advanced Booking e Advanced Booking Grecia sono molti i vantaggi. Le offerte prevedono infatti il 20% di sconto - diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi - per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2026, su partenze selezionate tra il 1°giugno e il 30 settembre 2026. Lo sconto si applica sull’intero biglietto per linee selezionate da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e, solo per la Grecia, su tutte le linee, ma escluso il supplemento cabina. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e residenti in Sardegna e in Sicilia. Pacchetti vacanza Inoltre, sono già disponibili sul sito di Grimaldi Lines tour operator pacchetti completi nave + soggiorno ed eventi a bordo, organizzati in occasione della Pasqua e dei ponti di primavera, nonché diverse proposte di vacanze mediterranee in hotel, appartamenti e villaggi. [post_title] => Grimaldi Lines, Happy Summer per le prenotazioni entro fine marzo [post_date] => 2026-02-09T11:06:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770635162000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506847 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_506854" align="alignleft" width="300"] Isabella Candelori[/caption] Gruppo Nicolaus e Europ Assistance Italia avviano la partnership che prevede un vero e proprio "ecosistema assicurativo" per tutte le prenotazioni effettuate a partire dal 1° febbraio. L’accordo segna un ulteriore passo nella strategia di ampliamento dei servizi di tutela offerti ai propri clienti e, al tempo stesso, può costituire una leva per la distribuzione, che potrà offrire una proposta di viaggio arricchita da soluzioni modulabili. Fra i punti di forza, anche una copertura specifica per chi parte con i propri animali domestici (o per chi non può farlo), nella consapevolezza che la serenità sia uno dei requisiti fondamentali per il buon esito della vacanza. «Dal 1° febbraio assicuriamo una tutela ancora maggiore ai nostri clienti. Con il nuovo impianto Europ Assistance, non solo proteggiamo il valore economico del viaggio, ma concretizziamo e confermiamo la nostra attenzione verso i nostri amici a quattro zampe e i loro proprietari, eliminando ogni preoccupazione legata alla loro salute in vacanza» commenta Isabella Candelori, direttore commerciale Trade Italia. La polizza Pet Elemento di maggiore novità dell’ecosistema assicurativo 2026 è infatti la polizza Pet, una copertura facoltativa rivolta a chi viaggia con cani o gatti fino a 10 anni di età. La polizza garantisce assistenza H24 con consulenza veterinaria continua e la segnalazione di cliniche specializzate. Prevede inoltre un rimborso delle spese veterinarie fino a 1000 euro per infortuni o malattie occorsi all’animale rimasto a casa e fino a 500 euro per quelli accaduti durante il viaggio. È inclusa anche la responsabilità civile con copertura fino a 250.000 euro per danni causati a terzi durante soggiorni in Italia, oltre al supporto all’assicurato con rientro anticipato garantito in caso di pericolo di vita dell’animale. «Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con il gruppo Nicolaus, collaborando a un progetto che mette al centro la serenità dei viaggiatori. Attraverso soluzioni modulari che arricchiscono l’offerta dedicata ai clienti Nicolaus, confermiamo il nostro impegno congiunto nel garantire una protezione completa e un’esperienza di viaggio più sicura e personalizzabile, offrendo la libertà di scegliere la soluzione più adatta alle diverse esigenze, anche per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. Con l’introduzione della copertura Pet rispondiamo infatti a un’esigenza crescente: proteggere i nostri piccoli compagni di viaggio con la stessa attenzione che riserviamo agli altri membri della famiglia” aggiunge Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance Italia. Tre pilastri Il nuovo impianto assicurativo si articola su tre pilastri principali, pensati per rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di viaggio. Il primo è la copertura Medico Bagaglio Assistenza, inclusa per l’acquisto di singoli servizi in Italia, che offre assistenza H24 e rimborsi spese mediche con massimali competitivi. Il secondo è la polizza Multirischi, soluzione All-Risks inclusa nei pacchetti viaggio, che estende i massimali fino a 150.000 euro per il “mondo” e comprende anche la copertura per malattie preesistenti e croniche, oltre alla garanzia di annullamento viaggio. Il terzo pilastro è Medico Extended, opzione integrativa pensata per chi desidera massimali elevati all’estero, con possibilità di integrare la copertura fino a 500.000 o 1.000.000 di euro grazie a speciali quote dedicate alle famiglie. Rilevante anche l’investimento nella digitalizzazione del servizio. Il valore aggiunto del nuovo impianto 2026 risiede nella web app QuickAssistance. Il viaggiatore può richiedere assistenza direttamente tramite whatsapp o attraverso una chiamata VoIP. [post_title] => Gruppo Nicolaus ed Europ Assistance: decolla la partnership [post_date] => 2026-02-09T10:51:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770634275000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways partecipa al grande appuntamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 con lo showcasing Skyway. Allestito fino al 15 marzo in Piazza San Carlo a Milano - vicino al Duomo - è una struttura in bianco e azzurro (i colori di Ita Airways) che offre un'esperienza immersiva con prospettive e sorprese, rappresentando il viaggio della compagnia verso i Giochi. Il visitatore entra in uno spazio senza confini, dove il viaggio prende forma tra suono, movimento e velocità. Bello il parallelo pensato dalla compagnia; una competizione sportiva attraversa le stesse fasi di un volo aereo: preparazione, partenza, accelerazione, sfida e arrivo. All’interno del pavillon, aperto al pubblico, si legge: “Benvenuti in Skyway, l'installazione che racconta un viaggio che può avvenire su una pista, tra le nuvole o dentro di noi. Perché quando la destinazione è importante, il viaggio lo è ancora di più”. «Ita Airways è orgogliosa di essere official airline sponsor dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 e vuole così accompagnare un evento capace di ispirare, generare partecipazione e guardare al futuro con responsabilità e passione. - ha esordito Sandro Pappalardo, presidente Ita Airways - Nello Skyway di Milano accompagniamo i visitatori in un viaggio aereo, ma anche del viaggio dello sport: due realtà che ben si sposano. Riaffermiamo anche il profondo legame con l’Italia, che sta mostrando quale sia il suo potenziale quando si lavora insieme per un obiettivo. A partire dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi sono in primo piano i valori che lo sport racconta quotidianamente, in particolare ai giovani, ovvero: la costanza, la perseveranza, l'impegno, lo spirito di squadra. Sono gli stessi che accompagnano e accompagneranno sempre il nostro personale di bordo. Abbiamo voluto esserci anche per questo. Parleremo poi di sostenibilità: uno dei pilastri del piano industriale di Ita Airways. Siamo partiti 4 anni fa con 52 aeromobili: oggi ne contiamo 106. Il 70% dei nostri aeromobili è di nuova generazione; abbiamo l’obiettivo di raggiungere il 100% nel 2030, diventando la compagnia più giovane d'Europa, con una flotta di nuova generazione, consumi inferiori e minore inquinamento. Ita Airways sta già condividendo lo spirito dei Giochi facendo volare un Airbus 320 con livrea dedicata con illustrazioni di Emiliano Ponzi. A bordo della business class di medio raggio e nelle lounge di Roma Fiumicino e Milano Linate abbiamo dei menu a tema, video con la proiezione dei giochi e tanto altro». «Il compito del comitato organizzatore è quello di coinvolgere nuovi partner e far sì che l'eccellenza italiana possa rappresentare il nostro Paese. - aggiunge Nevio Devidé, chief revenue officer di Fondazione Milano Cortina 2026 - I partner di Fondazione, tra cui Ita Airways, scendono in campo proprio per realizzare i giochi. Con la compagnia ci siamo impegnati per il trasporto di atleti e tecnici, per l’accoglienza degli spettatori e dei media e anche per accompagnare la fiamma. Eventi come i Giochi sono una celebrazione dello spirito di squadra del nostro Paese, che stiamo promuovendo nei suoi territori - tra cui la Valtellina, la Val di Fiemme, l’Alto Adige e anche Verona, dove si terrà la cerimonia di chiusura dei Giochi - portando qui il mondo intero. L’installazione aperta a Milano in Piazza San Carlo è orientata a ispirare lavorando sui valori, sul posizionamento e sul forte messaggio alla comunità». Ancora i valori umani, oltre che sportivi, nella conclusione di Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Mef: «Sin dalla cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina 2026 abbiamo parlato dell’importanza dell’Armonia, realizzata da ogni ogni entità e azienda che è parte di questo meraviglioso ingranaggio, come Ita Airways. In questo modo valorizziamo il grande patrimonio italiano e portiamo con orgoglio nel mondo le nostre eccellenze, le competenze, le maestranze e le capacità managerial9i. Spero che questi giochi possano essere l'esempio di quest'armonia in un momento in cui di armonia e di pace c'è davvero bisogno». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="506827,506833,506831"] [post_title] => Ita Airways a Milano per le Olimpiadi con il padiglione Skyway [post_date] => 2026-02-09T09:46:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770630392000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506749 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_506774" align="alignleft" width="300"] Sara Digiesi[/caption] Bwh Hotels Italy & South-East Europe chiude il 2025 con una stima di fatturato camere aggregato degli hotel del gruppo superiore ai 420 milioni e un network di oltre 200 alberghi affiliati, di cui 185 in Italia e a Malta. Sono 45 le nuove strutture entrate sotto la responsabilità degli uffici italiani negli ultimi 12 mesi, di cui 8 in prossima apertura. Tra i brand, WorldHotels si conferma quello a più rapida crescita. Tra le destinazioni entrate più di recente, oltre alle mete già coperte in Italia, figurano Sirmione, Ischia, Sondrio e Affi, consolidando ulteriormente la presenza capillare del gruppo. «I risultati del 2025 confermano la potenza del nostro modello e la capacità del brand di generare valore reale, oltre il benchmark: quello che per noi conta è la crescita registrata dalle nostre strutture in modo diffuso e sulle diverse tipologie di destinazioni e segmenti - commenta Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe -. A questo si aggiunge un elemento per noi fondamentale: la soddisfazione degli ospiti è in aumento su tutto il portafoglio. È il risultato di un lavoro costante sulla qualità e l’accoglienza, un percorso continuo in cui ogni struttura viene accompagnata». I numeri Le performance del 2025 sono state in crescita sia in Italia, sia nei Paesi dello spazio economico europeo, come mostrano due indicatori chiave della domanda: adr e il tasso di occupazione, che insieme rifletto un ricavo medio per camera disponibile in aumento. Per quanto riguarda i Paesi dell’Europa sud-orientale, si registra un incremento generale del fatturato del 5%, trainato in particolare dal miglioramento dell’adr, con alcune aree particolarmente performanti, quali Bulgaria (+20%) e Albania (+11%). Mentre nel nostro Paese il tasso di occupazione medio annuo si conferma al 74% e il revpar è in aumento mediamente del 2,7% rispetto all’anno precedente. Nel Sud Italia spicca la Puglia (mediamente +19%) con le località di Lecce, Brindisi, Massafra e Barletta; nel Centro Italia si distinguono Ferrara (+9%) e Macerata (+8%); nel Nord Italia il Piemonte con Cuneo (+15%) e Torino (+8%); il Friuli (mediamente +12%) con Udine, Pordenone e Gorizia, capitale mondiale della cultura 2025 (+24%). Tra le destinazioni di mare si distinguono Sabaudia (+18%), Spotorno (+14%), Lerici (+8%), e poi ancora Catanzaro (+8%) in Calabria e Patti (+9%) in Sicilia. Cresce anche la montagna (+13%), trainata da San Martino di Castrozza (+18%). Ottime performance per Malta (+15%). L’adr cresce in parallelo, registrando un incremento medio superiore al 2%. Aumentano in modo diffuso anche le performance delle destinazioni fuori dei circuiti tradizionali: spiccano alcune province del Nord e del Centro Italia, da Viterbo (+10%) a Rovigo (+9%), da Siena (+8%) a Forlì (+7%), con Lucca (+6%) e Perugia (+6%), per citarne alcune. Guardando alle cinque principali città italiane, si conferma un’ulteriore crescita del revpar a Napoli (+4,7%) e Milano (+2,7%). Roma segna un incremento dell’adr (+2,2%), mentre il revpar rimane stabile. Solo Venezia registra una flessione del revpar (-4,4%), legata alla contrazione della domanda nordamericana. Firenze riconferma performance in linea con il 2024. Le previsioni sul 2026 Anche l’on the book conferma un trend estremamente positivo su tutto il territorio italiano, con interessanti anticipi di prenotazione: guardando all’intero anno, si registra ad oggi una domanda in crescita del 12% sui prossimi mesi del 2026. L’over-performance è eccezionale nel periodo olimpico nelle regioni maggiormente coinvolte, dove il gruppo conta oltre 50 strutture affiliate. Per molte di esse, le prenotazioni on the book del mese di febbraio hanno già superato i risultati consuntivi dello stesso periodo del 2024. «Le previsioni per il 2026 confermano un’accelerazione significativa della domanda, con un andamento dell’on the book che evidenzia non solo una domanda anticipata, ma anche una crescente preferenza per le nostre strutture». «L’impatto del periodo olimpico, - continua Digiesi - atteso e particolarmente rilevante nelle destinazioni direttamente coinvolte – Milano in primis e la Valtellina – si estende in modo significativo anche alla Lombardia e al Veneto, per poi riflettersi sull’intero territorio nazionale. Anche in questa occasione la capacità di intercettare la domanda si conferma nei volumi, negli anticipi e nella qualità delle prenotazioni. Siamo pronti a trasformare questo grande evento in un volano di promozione duratura per le nostre destinazioni» conclude Digiesi. [post_title] => Bwh Hotels Italy archivia il 2025 con un fatturato stimato superiore ai 420 milioni [post_date] => 2026-02-09T09:12:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770628342000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506775 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air archivia l'esercizio 2025 all’insegna della crescita: “Abbiamo ampliato la nostra flotta a ritmo sostenuto, aperto centinaia di nuove rotte e trasportato più passeggeri che mai, il tutto potenziando l'affidabilità delle nostre operazioni. Questa combinazione di scala e miglioramento delle prestazioni è esattamente ciò che ci distingue - ha dichiarato il ceo della low cost, József Váradi -. Nel 2026 intendiamo spingerci ancora oltre. Il nostro obiettivo è accelerare la crescita nell’Europa centrale e orientale e sbloccare opportunità in mercati che rimangono poco serviti e ricchi di potenziale. Stiamo costruendo una compagnia aerea che non si limita a seguire la domanda, ma la crea”. Nel 2025 la compagnia ha visto l'ingresso in flotta di 42 nuovi aeromobili; ha operato circa 335.000 voli di linea in tutta la sua rete e ha aperto oltre 320 nuove rotte. I passeggeri trasportati sono stati 68,6 milioni, pari ad un incremento del 9,4% rispetto all'anno precedente. In Italia Wizz Air ha operato oltre 90.000 voli di linea. La domanda di viaggio è rimasta solida, con oltre 21 milioni di passeggeri trasportati nel 2025 (+8,9% su base annua) e una capacità dei posti pari a oltre 23,3 milioni. [post_title] => Wizz Air: il 2025 ha superato quota 68 mln di passeggeri trasportati [post_date] => 2026-02-06T11:57:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770379045000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_142708" align="alignleft" width="300"] Massimo Fede e Manlio Olivero[/caption] Global Gsa conferma la propria presenza alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo 2026, in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio. Il Gsa sarà al Padiglione 9, Stand M16, pronto a incontrare agenzie di viaggio e tour operator per presentare strategie, prodotti e novità dei brand rappresentati. Il portfolio di Global Gs include importanti marchi internazionali. Nel settore del noleggio auto figurano Hertz, Dollar e Thrifty; nel trasporto aereo, le compagnie aeree Kenya Airways, Nile Air, Madagascar Airlines, Aircalin e Buddha Air. Completano l’offerta la compagnia di crociere fluviali AmaWaterways e i DMC Arabia – Kurban Tours – Plaza Tours, specializzati in Arabia Saudita, Emirati Arabi, Oman, Libano e Giordania, e Golden Tour Korea per la Corea. Affiancando le rappresentanze, il Gsa porterà all’evento il broker B2B per il noleggio camper Vacanzeincamper.com, da poco rinnovato con un nuovo sito web, oltre alle partnership con Booking.com, Italo e MyParking, e le collaborazioni con Prime Rent e Insurance Travel. Grazie a Prime Rent, il trade potrà accedere all’esclusiva Hertz Dream Collection, la selezione premium di veicoli per clientela top. “La Bit è un’occasione fondamentale di incontro con il mercato,” commenta Manlio Olivero, president & ceo di Global Gsa. “La nostra partecipazione nel 2026 conferma l’impegno a offrire soluzioni concrete, affidabili e in linea con le esigenze in continua evoluzione del turismo.” [post_title] => Global Gsa alla Bit 2026 con proposte sempre più internazionali [post_date] => 2026-02-06T10:10:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770372612000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_506714" align="alignleft" width="300"] Norwegian Luna[/caption] Norwegian Cruise Line in primo piano con una stagione ricca di novità, a partire dal debutto della Norwegian Luna, passando per l’evoluzione di Great Stirrup Cay, l’isola privata del brand alle Bahamas, fino allo sguardo sul futuro con Norwegian Aura e al lancio della nuova piattaforma di brand “It’s different out here”. Cuore della strategia 2026 è Norwegian Luna, la 21ª nave della flotta Ncl, che debutterà ad aprile 2026 con itinerari caraibici di sette giorni da Miami. Sorella gemella di Norwegian Aqua, Norwegian Luna rappresenta l’ulteriore evoluzione della Prima Plus Class, con dimensioni maggiorate del 10% rispetto alle precedenti navi della Prima Class. Con 322 metri di lunghezza e una capacità di circa 3.550 ospiti, la nave è stata progettata per offrire più spazio, più luce e una connessione ancora più diretta con il mare. Elemento iconico della nave è la sua Celestial Hull Art, firmata dalla street artist americana Elle. L’opera, intitolata “La Luna”, è ispirata al riflesso della luce lunare sull’oceano e alla profonda connessione tra l’uomo e le forze celesti. Costruita in Italia presso il cantiere Fincantieri, Norwegian Luna vanta interni curati da studi di fama internazionale come Piero Lissoni, Rockwell Group, Ad Associates, Smc Design e Studio Dado. Itinerari caraibici e Great Stirrup Cay Dal 4 aprile 2026, Norwegian Luna inaugurerà la sua stagione nei Caraibi occidentali (Roatan, Costa Maya, Cozumel e Harvest Caye) per poi navigare nei Caraibi orientali, con scali a Puerto Plata, Tortola, St. Thomas e Great Stirrup Cay, l’isola privata di Ncl alle Bahamas. Great Stirrup Cay sarà protagonista di un’importante trasformazione, con una nuova area piscina di oltre 5.600 metri quadrati, swim-up bar, cabane, aree per famiglie e adults-only, e il debutto nel 2026 del Great Tides Waterpark, un parco acquatico di quasi sei acri con 19 scivoli e attrazioni uniche nel settore. Ncl sarà presente al Tove presso il Melià Milano il 10 e 11 febbraio, e in Bit presso lo stand di Visit Usa (padiglione 9 - B14–B16). Durante la fiera, Norwegian Cruise Line presenterà anche Norwegian Aura, la nave più grande e luminosa mai realizzata dal brand, già aperta alle prenotazioni e in arrivo nel 2027, oltre alla nuova piattaforma di brand “It’s different out here”, che riafferma il dna distintivo di Ncl: libertà, flessibilità e un’esperienza di crociera costruita intorno al viaggiatore. [post_title] => Norwegian Cruise Line: ecco tutte le novità del 2026 [post_date] => 2026-02-06T09:52:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770371554000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grimaldi lines happy summer per le prenotazioni entro fine marzo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":236,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3428,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459780\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni presidente Gruppo Gattinoni e Fto[/caption]\r

In occasione della Bit- Borsa internazionale del turismo, in programma dal 10 al 12 febbraio a Rho Fiera Milano, Gattinoni Travel si presenta alle agenzie di viaggio con un fitto calendario di appuntamenti pensati per favorire incontro, confronto e aggiornamento professionale.\r

\r

Incontro con agenzie\r

Gattinoni Travel sarà presente alla Bit all’interno dello stand di Fto (Padiglione 9, corsie P24-Q25), con due postazioni dedicate e un team di referenti a disposizione delle agenzie di viaggio e degli operatori del settore.\r

Presso lo stand saranno presenti i Referenti di Area (RdA) pronti ad approfondire i modelli di affiliazione e le opportunità di networking offerte dal network Gattinoni, insieme ai referenti di prodotto che illustreranno nel dettaglio l’ampia offerta Gattinoni Travel: tour, proposte Mare Italia e estero, Travel Experience, Dynamic, DreamPacker e le soluzioni sviluppate in collaborazione con i partner per rispondere alle nuove esigenze del consumatore.\r

In particolare martedì 11 febbraio Gattinoni Travel invita tutte le agenzie del network a passare allo stand FTO per un momento di confronto dedicato. Sarà l’occasione per presentare le nuove proposte di prodotto, con focus speciale sul catalogo Tour 2026, che propone 84 itinerari, nuove destinazioni e un numero crescente di partenze. Tra le novità in programmazione, mete alternative e ancora poco battute come Zambia, Mauritania, Mozambico, Groenlandia, Isole Far Oer, Isole Svalbard, Azerbaijian e Kirghizistan. Si affiancano inoltre il rafforzamento della programmazione sull’Oriente, nuove proposte in Centro e Sud America e nuove esperienze di soggiorno in campi tendati, anche nelle suggestive oasi d’Egitto.\r

Nella stessa giornata verranno inoltre anticipate le linee guida del piano di formazione . che anche quest’anno si dimostra centrale nella strategia di networking del Gruppo e comprenderà: roadshow di primavera, fam trip nazionali e internazionali, Academy online e un piano articolato di webinar con i product manager.\r

\r

Appuntamento al Tove per le Top Ambassador\r

Nei giorni 10 e 11 febbraio Gattinoni Travel sarà presente con un desk dedicato al TOVE - Travel Open Evolution - tradizionalmente presso Meliá Milano.\r

\r

L’evento coinciderà con il primo meeting dell’anno delle agenzie Gattinoni Top Ambassador.\r

\r

il progetto ideato per valorizzare le agenzie che si distinguono per performance, partecipazione alle attività del network e capacità di presidiare la relazione con il cliente finale che conta circa 200 realtà. Un impegno quotidiano che viene riconosciuto e trasformato in occasioni di confronto, crescita professionale e accesso a strumenti e iniziative dedicate, rafforzando ulteriormente il legame tra Gattinoni Travel e il proprio network di eccellenza.\r

Tre talk con il management Gattinoni tra i relatori\r

Nel corso della manifestazione fieristica, il management del Gruppo Gattinoni sarà protagonista di tre talk dedicati all’evoluzione del mercato travel e ai principali trend del settore: 10 febbraio | 15.15-16.00 - Hospitality Arena, Pad. 9. Business Travel Bleisure: il nuovo equilibrio tra lavoro e vacanza. Interviene Elena Carlino, corporate travel director business travel\r

11 febbraio | 11.15-12.00 - Main Stage 1, Pad. 9. Generazione Z: il viaggio che cambia le regole. Presentazione in anteprima dell’osservatorio EY Future Travel Behaviours. Interviene Isabella Maggi, marketing & communication director Gruppo Gattinoni\r

11 febbraio | 15.15-16.00 - Main Stage 1, Pad. 9. Perché il turismo organizzato crea valore per tutta la filiera del turismo. Interviene Franco Gattinoni, in qualità di presidente Fto e organizzatore del panel.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gattinoni: appuntamenti con le agenzie in Bit (stand Fto) e al Tove","post_date":"2026-02-09T11:57:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1770638224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489899\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption]\r

\r

Il turismo conferma il suo ruolo cruciale nel tessuto socioeconomico italiano. Come evidenzia Enit, in occasione della BIT 2026 (appuntamento internazionale di riferimento per l’industria turistica che sarà inaugurata domani), il turismo nel 2025 ha avuto un impatto del 13,2% sull’occupazione e di 237,4 miliardi di euro sul Pil: numeri che le stime per i prossimi dieci anni danno ulteriormente in crescita, con previsioni per il 2035 a 282,6 miliardi di Pil e una ricaduta del 15,7% sull’occupazione (da sottolineare come il nostro Paese nel comparto turistico abbia statistiche migliori per lavoro giovanile e femminile rispetto al resto d’Europa).\r

\r

Su questi dati è significativo il contributo del turismo internazionale: i viaggiatori in arrivo dall’estero, infatti, l’anno passato hanno investito per turismo ben 60,4 miliardi di euro in Italia e, da qui ai prossimi 10 anni, questa spesa potrebbe sfiorare gli 80 miliardi.\r

\r

“Abbiamo chiuso il 2025 oltre le aspettative, frutto di un lavoro di squadra tra tutti gli attori coinvolti. Crescono spesa turistica e presenze, segnale dell’attrattività italiana verso i turisti esteri. Una tendenza positiva che sta trovando riscontri anche in questa prima parte dell’anno, con trend in crescita nel primo trimestre del 2026, che già registra un più 7% di arrivi negli scali aeroportuali italiani. Abbiamo un patrimonio che non è secondo a nessuno, siamo in grado di offrire esperienze per tutte le esigenze, dobbiamo solo continuare sulla strada tracciata per migliorarci costantemente, garantendo sviluppo ai territori, contribuendo attivamente alla crescita economica ed occupazionale delle nostre comunità” commenta Ivana Jelinic, ad Enit.\r

Incremento di vendite\r

Numeri che mostrano come le unicità italiane siano apprezzate in tutto il mondo, posizionando il nostro Paese davanti a competitor quali Francia e Grecia (seconda solo alla Spagna) per presenze sia internazionali, 255 milioni nei primi 11 mesi 2025, che totali, 456 milioni (sempre tra gennaio – novembre ‘25).\r

\r

Dato che trova riscontri anche nel Monitoraggio Enit condotto presso i tour operator esteri, 8 su 10 hanno riconosciuto un incremento di vendite nel ’25 verso la destinazione Italia (9 su 10 addirittura tra quelli oltreoceano); gli stessi tour operator già notano un simile andamento per il primo trimestre del ’26 con circa il 60% di questi che riscontra una crescita delle prenotazioni verso le nostre mete. Mentre le proiezioni Ministero Turismo sull’intero anno indicano più di 480 milioni di presenze complessive.\r

\r

“Confermiamo ancora una volta che il turismo è in costante crescita e rappresenta un contributo fondamentale all’economia e all’occupazione della nostra Nazione. Oggi, la sfida che abbiamo lanciato al Forum di Milano qualche settimana fa è chiara: dobbiamo trattare il settore turistico come un'industria vera e propria, non solo come un insieme di servizi. È essenziale sviluppare una visione per i prossimi 10 anni che valorizzi tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree meno conosciute, per garantire una migliore distribuzione dei flussi turistici sia nello spazio che nel tempo. È al tempo stesso cruciale lavorare a un nuovo patto sociale tra imprese e lavoratori del settore, poiché il capitale umano è il fattore determinante per il successo del comparto” sostiene il ministro del turismo, Daniela Santanchè.","post_title":"Enit: il turismo è una forza che traina lo sviluppo dell'Italia","post_date":"2026-02-09T11:47:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1770637673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines prosegue con la promozione speciale per le prossime vacanze Happy summer. Grazie ai nuovi Advanced Booking e Advanced Booking Grecia sono molti i vantaggi.\r

\r

Le offerte prevedono infatti il 20% di sconto - diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi - per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2026, su partenze selezionate tra il 1°giugno e il 30 settembre 2026. Lo sconto si applica sull’intero biglietto per linee selezionate da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e, solo per la Grecia, su tutte le linee, ma escluso il supplemento cabina.\r

\r

Lo sconto è cumulabile con tutte le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e residenti in Sardegna e in Sicilia.\r

Pacchetti vacanza\r

Inoltre, sono già disponibili sul sito di Grimaldi Lines tour operator pacchetti completi nave + soggiorno ed eventi a bordo, organizzati in occasione della Pasqua e dei ponti di primavera, nonché diverse proposte di vacanze mediterranee in hotel, appartamenti e villaggi.","post_title":"Grimaldi Lines, Happy Summer per le prenotazioni entro fine marzo","post_date":"2026-02-09T11:06:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770635162000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_506854\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Candelori[/caption]\r

Gruppo Nicolaus e Europ Assistance Italia avviano la partnership che prevede un vero e proprio \"ecosistema assicurativo\" per tutte le prenotazioni effettuate a partire dal 1° febbraio. L’accordo segna un ulteriore passo nella strategia di ampliamento dei servizi di tutela offerti ai propri clienti e, al tempo stesso, può costituire una leva per la distribuzione, che potrà offrire una proposta di viaggio arricchita da soluzioni modulabili.\r

Fra i punti di forza, anche una copertura specifica per chi parte con i propri animali domestici (o per chi non può farlo), nella consapevolezza che la serenità sia uno dei requisiti fondamentali per il buon esito della vacanza. «Dal 1° febbraio assicuriamo una tutela ancora maggiore ai nostri clienti. Con il nuovo impianto Europ Assistance, non solo proteggiamo il valore economico del viaggio, ma concretizziamo e confermiamo la nostra attenzione verso i nostri amici a quattro zampe e i loro proprietari, eliminando ogni preoccupazione legata alla loro salute in vacanza» commenta Isabella Candelori, direttore commerciale Trade Italia.\r

\r

La polizza Pet\r

Elemento di maggiore novità dell’ecosistema assicurativo 2026 è infatti la polizza Pet, una copertura facoltativa rivolta a chi viaggia con cani o gatti fino a 10 anni di età. La polizza garantisce assistenza H24 con consulenza veterinaria continua e la segnalazione di cliniche specializzate. Prevede inoltre un rimborso delle spese veterinarie fino a 1000 euro per infortuni o malattie occorsi all’animale rimasto a casa e fino a 500 euro per quelli accaduti durante il viaggio. È inclusa anche la responsabilità civile con copertura fino a 250.000 euro per danni causati a terzi durante soggiorni in Italia, oltre al supporto all’assicurato con rientro anticipato garantito in caso di pericolo di vita dell’animale.\r

«Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con il gruppo Nicolaus, collaborando a un progetto che mette al centro la serenità dei viaggiatori. Attraverso soluzioni modulari che arricchiscono l’offerta dedicata ai clienti Nicolaus, confermiamo il nostro impegno congiunto nel garantire una protezione completa e un’esperienza di viaggio più sicura e personalizzabile, offrendo la libertà di scegliere la soluzione più adatta alle diverse esigenze, anche per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. Con l’introduzione della copertura Pet rispondiamo infatti a un’esigenza crescente: proteggere i nostri piccoli compagni di viaggio con la stessa attenzione che riserviamo agli altri membri della famiglia” aggiunge Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance Italia.\r

\r

Tre pilastri\r

Il nuovo impianto assicurativo si articola su tre pilastri principali, pensati per rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di viaggio. Il primo è la copertura Medico Bagaglio Assistenza, inclusa per l’acquisto di singoli servizi in Italia, che offre assistenza H24 e rimborsi spese mediche con massimali competitivi. Il secondo è la polizza Multirischi, soluzione All-Risks inclusa nei pacchetti viaggio, che estende i massimali fino a 150.000 euro per il “mondo” e comprende anche la copertura per malattie preesistenti e croniche, oltre alla garanzia di annullamento viaggio. Il terzo pilastro è Medico Extended, opzione integrativa pensata per chi desidera massimali elevati all’estero, con possibilità di integrare la copertura fino a 500.000 o 1.000.000 di euro grazie a speciali quote dedicate alle famiglie.\r

Rilevante anche l’investimento nella digitalizzazione del servizio. Il valore aggiunto del nuovo impianto 2026 risiede nella web app QuickAssistance. Il viaggiatore può richiedere assistenza direttamente tramite whatsapp o attraverso una chiamata VoIP.\r

","post_title":"Gruppo Nicolaus ed Europ Assistance: decolla la partnership","post_date":"2026-02-09T10:51:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770634275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways partecipa al grande appuntamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 con lo showcasing Skyway. Allestito fino al 15 marzo in Piazza San Carlo a Milano - vicino al Duomo - è una struttura in bianco e azzurro (i colori di Ita Airways) che offre un'esperienza immersiva con prospettive e sorprese, rappresentando il viaggio della compagnia verso i Giochi. Il visitatore entra in uno spazio senza confini, dove il viaggio prende forma tra suono, movimento e velocità. Bello il parallelo pensato dalla compagnia; una competizione sportiva attraversa le stesse fasi di un volo aereo: preparazione, partenza, accelerazione, sfida e arrivo. All’interno del pavillon, aperto al pubblico, si legge: “Benvenuti in Skyway, l'installazione che racconta un viaggio che può avvenire su una pista, tra le nuvole o dentro di noi. Perché quando la destinazione è importante, il viaggio lo è ancora di più”.\r

\r

«Ita Airways è orgogliosa di essere official airline sponsor dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 e vuole così accompagnare un evento capace di ispirare, generare partecipazione e guardare al futuro con responsabilità e passione. - ha esordito Sandro Pappalardo, presidente Ita Airways - Nello Skyway di Milano accompagniamo i visitatori in un viaggio aereo, ma anche del viaggio dello sport: due realtà che ben si sposano. Riaffermiamo anche il profondo legame con l’Italia, che sta mostrando quale sia il suo potenziale quando si lavora insieme per un obiettivo. A partire dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi sono in primo piano i valori che lo sport racconta quotidianamente, in particolare ai giovani, ovvero: la costanza, la perseveranza, l'impegno, lo spirito di squadra. Sono gli stessi che accompagnano e accompagneranno sempre il nostro personale di bordo. Abbiamo voluto esserci anche per questo.\r

\r

Parleremo poi di sostenibilità: uno dei pilastri del piano industriale di Ita Airways. Siamo partiti 4 anni fa con 52 aeromobili: oggi ne contiamo 106. Il 70% dei nostri aeromobili è di nuova generazione; abbiamo l’obiettivo di raggiungere il 100% nel 2030, diventando la compagnia più giovane d'Europa, con una flotta di nuova generazione, consumi inferiori e minore inquinamento. Ita Airways sta già condividendo lo spirito dei Giochi facendo volare un Airbus 320 con livrea dedicata con illustrazioni di Emiliano Ponzi. A bordo della business class di medio raggio e nelle lounge di Roma Fiumicino e Milano Linate abbiamo dei menu a tema, video con la proiezione dei giochi e tanto altro». «Il compito del comitato organizzatore è quello di coinvolgere nuovi partner e far sì che l'eccellenza italiana possa rappresentare il nostro Paese. - aggiunge Nevio Devidé, chief revenue officer di Fondazione Milano Cortina 2026 - I partner di Fondazione, tra cui Ita Airways, scendono in campo proprio per realizzare i giochi. Con la compagnia ci siamo impegnati per il trasporto di atleti e tecnici, per l’accoglienza degli spettatori e dei media e anche per accompagnare la fiamma. Eventi come i Giochi sono una celebrazione dello spirito di squadra del nostro Paese, che stiamo promuovendo nei suoi territori - tra cui la Valtellina, la Val di Fiemme, l’Alto Adige e anche Verona, dove si terrà la cerimonia di chiusura dei Giochi - portando qui il mondo intero. L’installazione aperta a Milano in Piazza San Carlo è orientata a ispirare lavorando sui valori, sul posizionamento e sul forte messaggio alla comunità».\r

\r

Ancora i valori umani, oltre che sportivi, nella conclusione di Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Mef: «Sin dalla cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina 2026 abbiamo parlato dell’importanza dell’Armonia, realizzata da ogni ogni entità e azienda che è parte di questo meraviglioso ingranaggio, come Ita Airways. In questo modo valorizziamo il grande patrimonio italiano e portiamo con orgoglio nel mondo le nostre eccellenze, le competenze, le maestranze e le capacità managerial9i. Spero che questi giochi possano essere l'esempio di quest'armonia in un momento in cui di armonia e di pace c'è davvero bisogno».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"506827,506833,506831\"]","post_title":"Ita Airways a Milano per le Olimpiadi con il padiglione Skyway","post_date":"2026-02-09T09:46:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770630392000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_506774\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sara Digiesi[/caption]\r

\r

Bwh Hotels Italy & South-East Europe chiude il 2025 con una stima di fatturato camere aggregato degli hotel del gruppo superiore ai 420 milioni e un network di oltre 200 alberghi affiliati, di cui 185 in Italia e a Malta.\r

\r

Sono 45 le nuove strutture entrate sotto la responsabilità degli uffici italiani negli ultimi 12 mesi, di cui 8 in prossima apertura. Tra i brand, WorldHotels si conferma quello a più rapida crescita. Tra le destinazioni entrate più di recente, oltre alle mete già coperte in Italia, figurano Sirmione, Ischia, Sondrio e Affi, consolidando ulteriormente la presenza capillare del gruppo.\r

\r

«I risultati del 2025 confermano la potenza del nostro modello e la capacità del brand di generare valore reale, oltre il benchmark: quello che per noi conta è la crescita registrata dalle nostre strutture in modo diffuso e sulle diverse tipologie di destinazioni e segmenti - commenta Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe -. A questo si aggiunge un elemento per noi fondamentale: la soddisfazione degli ospiti è in aumento su tutto il portafoglio. È il risultato di un lavoro costante sulla qualità e l’accoglienza, un percorso continuo in cui ogni struttura viene accompagnata».\r

I numeri\r

Le performance del 2025 sono state in crescita sia in Italia, sia nei Paesi dello spazio economico europeo, come mostrano due indicatori chiave della domanda: adr e il tasso di occupazione, che insieme rifletto un ricavo medio per camera disponibile in aumento.\r

\r

Per quanto riguarda i Paesi dell’Europa sud-orientale, si registra un incremento generale del fatturato del 5%, trainato in particolare dal miglioramento dell’adr, con alcune aree particolarmente performanti, quali Bulgaria (+20%) e Albania (+11%).\r

\r

Mentre nel nostro Paese il tasso di occupazione medio annuo si conferma al 74% e il revpar è in aumento mediamente del 2,7% rispetto all’anno precedente. Nel Sud Italia spicca la Puglia (mediamente +19%) con le località di Lecce, Brindisi, Massafra e Barletta; nel Centro Italia si distinguono Ferrara (+9%) e Macerata (+8%); nel Nord Italia il Piemonte con Cuneo (+15%) e Torino (+8%); il Friuli (mediamente +12%) con Udine, Pordenone e Gorizia, capitale mondiale della cultura 2025 (+24%). Tra le destinazioni di mare si distinguono Sabaudia (+18%), Spotorno (+14%), Lerici (+8%), e poi ancora Catanzaro (+8%) in Calabria e Patti (+9%) in Sicilia. Cresce anche la montagna (+13%), trainata da San Martino di Castrozza (+18%). Ottime performance per Malta (+15%).\r

\r

L’adr cresce in parallelo, registrando un incremento medio superiore al 2%. Aumentano in modo diffuso anche le performance delle destinazioni fuori dei circuiti tradizionali: spiccano alcune province del Nord e del Centro Italia, da Viterbo (+10%) a Rovigo (+9%), da Siena (+8%) a Forlì (+7%), con Lucca (+6%) e Perugia (+6%), per citarne alcune.\r

\r

Guardando alle cinque principali città italiane, si conferma un’ulteriore crescita del revpar a Napoli (+4,7%) e Milano (+2,7%). Roma segna un incremento dell’adr (+2,2%), mentre il revpar rimane stabile. Solo Venezia registra una flessione del revpar (-4,4%), legata alla contrazione della domanda nordamericana. Firenze riconferma performance in linea con il 2024.\r

Le previsioni sul 2026\r

Anche l’on the book conferma un trend estremamente positivo su tutto il territorio italiano, con interessanti anticipi di prenotazione: guardando all’intero anno, si registra ad oggi una domanda in crescita del 12% sui prossimi mesi del 2026. L’over-performance è eccezionale nel periodo olimpico nelle regioni maggiormente coinvolte, dove il gruppo conta oltre 50 strutture affiliate. Per molte di esse, le prenotazioni on the book del mese di febbraio hanno già superato i risultati consuntivi dello stesso periodo del 2024. «Le previsioni per il 2026 confermano un’accelerazione significativa della domanda, con un andamento dell’on the book che evidenzia non solo una domanda anticipata, ma anche una crescente preferenza per le nostre strutture».\r

\r

«L’impatto del periodo olimpico, - continua Digiesi - atteso e particolarmente rilevante nelle destinazioni direttamente coinvolte – Milano in primis e la Valtellina – si estende in modo significativo anche alla Lombardia e al Veneto, per poi riflettersi sull’intero territorio nazionale. Anche in questa occasione la capacità di intercettare la domanda si conferma nei volumi, negli anticipi e nella qualità delle prenotazioni. Siamo pronti a trasformare questo grande evento in un volano di promozione duratura per le nostre destinazioni» conclude Digiesi.","post_title":"Bwh Hotels Italy archivia il 2025 con un fatturato stimato superiore ai 420 milioni","post_date":"2026-02-09T09:12:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1770628342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air archivia l'esercizio 2025 all’insegna della crescita: “Abbiamo ampliato la nostra flotta a ritmo sostenuto, aperto centinaia di nuove rotte e trasportato più passeggeri che mai, il tutto potenziando l'affidabilità delle nostre operazioni. Questa combinazione di scala e miglioramento delle prestazioni è esattamente ciò che ci distingue - ha dichiarato il ceo della low cost, József Váradi -. Nel 2026 intendiamo spingerci ancora oltre. Il nostro obiettivo è accelerare la crescita nell’Europa centrale e orientale e sbloccare opportunità in mercati che rimangono poco serviti e ricchi di potenziale. Stiamo costruendo una compagnia aerea che non si limita a seguire la domanda, ma la crea”.\r

Nel 2025 la compagnia ha visto l'ingresso in flotta di 42 nuovi aeromobili; ha operato circa 335.000 voli di linea in tutta la sua rete e ha aperto oltre 320 nuove rotte. I passeggeri trasportati sono stati 68,6 milioni, pari ad un incremento del 9,4% rispetto all'anno precedente.\r

In Italia Wizz Air ha operato oltre 90.000 voli di linea. La domanda di viaggio è rimasta solida, con oltre 21 milioni di passeggeri trasportati nel 2025 (+8,9% su base annua) e una capacità dei posti pari a oltre 23,3 milioni.","post_title":"Wizz Air: il 2025 ha superato quota 68 mln di passeggeri trasportati","post_date":"2026-02-06T11:57:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770379045000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_142708\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Fede e Manlio Olivero[/caption]\r

Global Gsa conferma la propria presenza alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo 2026, in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio. Il Gsa sarà al Padiglione 9, Stand M16, pronto a incontrare agenzie di viaggio e tour operator per presentare strategie, prodotti e novità dei brand rappresentati.\r

Il portfolio di Global Gs include importanti marchi internazionali. Nel settore del noleggio auto figurano Hertz, Dollar e Thrifty; nel trasporto aereo, le compagnie aeree Kenya Airways, Nile Air, Madagascar Airlines, Aircalin e Buddha Air. Completano l’offerta la compagnia di crociere fluviali AmaWaterways e i DMC Arabia – Kurban Tours – Plaza Tours, specializzati in Arabia Saudita, Emirati Arabi, Oman, Libano e Giordania, e Golden Tour Korea per la Corea.\r

Affiancando le rappresentanze, il Gsa porterà all’evento il broker B2B per il noleggio camper Vacanzeincamper.com, da poco rinnovato con un nuovo sito web, oltre alle partnership con Booking.com, Italo e MyParking, e le collaborazioni con Prime Rent e Insurance Travel. Grazie a Prime Rent, il trade potrà accedere all’esclusiva Hertz Dream Collection, la selezione premium di veicoli per clientela top.\r

“La Bit è un’occasione fondamentale di incontro con il mercato,” commenta Manlio Olivero, president & ceo di Global Gsa. “La nostra partecipazione nel 2026 conferma l’impegno a offrire soluzioni concrete, affidabili e in linea con le esigenze in continua evoluzione del turismo.”\r

","post_title":"Global Gsa alla Bit 2026 con proposte sempre più internazionali","post_date":"2026-02-06T10:10:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1770372612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_506714\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Norwegian Luna[/caption]\r

\r

Norwegian Cruise Line in primo piano con una stagione ricca di novità, a partire dal debutto della Norwegian Luna, passando per l’evoluzione di Great Stirrup Cay, l’isola privata del brand alle Bahamas, fino allo sguardo sul futuro con Norwegian Aura e al lancio della nuova piattaforma di brand “It’s different out here”.\r

\r

Cuore della strategia 2026 è Norwegian Luna, la 21ª nave della flotta Ncl, che debutterà ad aprile 2026 con itinerari caraibici di sette giorni da Miami. Sorella gemella di Norwegian Aqua, Norwegian Luna rappresenta l’ulteriore evoluzione della Prima Plus Class, con dimensioni maggiorate del 10% rispetto alle precedenti navi della Prima Class. Con 322 metri di lunghezza e una capacità di circa 3.550 ospiti, la nave è stata progettata per offrire più spazio, più luce e una connessione ancora più diretta con il mare. Elemento iconico della nave è la sua Celestial Hull Art, firmata dalla street artist americana Elle. L’opera, intitolata “La Luna”, è ispirata al riflesso della luce lunare sull’oceano e alla profonda connessione tra l’uomo e le forze celesti.\r

\r

Costruita in Italia presso il cantiere Fincantieri, Norwegian Luna vanta interni curati da studi di fama internazionale come Piero Lissoni, Rockwell Group, Ad Associates, Smc Design e Studio Dado.\r

\r

\r

Itinerari caraibici e Great Stirrup Cay\r

Dal 4 aprile 2026, Norwegian Luna inaugurerà la sua stagione nei Caraibi occidentali (Roatan, Costa Maya, Cozumel e Harvest Caye) per poi navigare nei Caraibi orientali, con scali a Puerto Plata, Tortola, St. Thomas e Great Stirrup Cay, l’isola privata di Ncl alle Bahamas.\r

\r

Great Stirrup Cay sarà protagonista di un’importante trasformazione, con una nuova area piscina di oltre 5.600 metri quadrati, swim-up bar, cabane, aree per famiglie e adults-only, e il debutto nel 2026 del Great Tides Waterpark, un parco acquatico di quasi sei acri con 19 scivoli e attrazioni uniche nel settore.\r

\r

Ncl sarà presente al Tove presso il Melià Milano il 10 e 11 febbraio, e in Bit presso lo stand di Visit Usa (padiglione 9 - B14–B16). Durante la fiera, Norwegian Cruise Line presenterà anche Norwegian Aura, la nave più grande e luminosa mai realizzata dal brand, già aperta alle prenotazioni e in arrivo nel 2027, oltre alla nuova piattaforma di brand “It’s different out here”, che riafferma il dna distintivo di Ncl: libertà, flessibilità e un’esperienza di crociera costruita intorno al viaggiatore.","post_title":"Norwegian Cruise Line: ecco tutte le novità del 2026","post_date":"2026-02-06T09:52:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770371554000]}]}}